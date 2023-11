In der Regel erweisen sich Powerstations als besonders praktisch für Heimwerker, Reisende und die Gartenarbeit. Sie sind ideal für Situationen, in denen eine zuverlässige Stromquelle benötigt wird und keine Steckdosen in der Nähe sind. Dann können sie helfen, elektronische Geräte aufzuladen, die Beleuchtung zu betreiben oder sogar kleine Elektrogeräte anzuschließen. Jetzt in der Black Week lassen sich ordentliche Schnäppchen finden, die sich wirklich lohnen.