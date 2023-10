Derzeit strebt Osteuropa- und Russland-Hoch Erik die Vorherrschaft am Wetterfirmament an. Und das bedeutet, dass sein eiskalter Atem sich zunehmend auch bei uns in Deutschland breit machen wird. Alexander mit seiner Einschätzung: „Mit ein paar Flocken vor allem in den Mittelgebirgen wird es im Laufe der Woche von Osten immer kälter.”

Damit seien am Donnerstag maximal noch 0 bis 7, am Freitag und am Wochenende sogar kaum mehr als -1 bis 6 Grad drin. Nachts mit Frost oder Bodenfrost und mit einem krassen Bibberfeeling in Deutschland.

