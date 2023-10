Eros Ramazzotti: Schmusepop-Sänger wird 60

Die schönsten Geschenke zu seinem runden Geburtstag hat Ramazzotti wohl schon vorab bekommen: Privat und beruflich blickt er auf ein erfülltes Lebensjahr zurück. Tochter Aurora (26) machte ihn im März mit dem kleinen Cesare zum ersten Mal zum Großvater. Mit Dalila Gelsomino (34) hat er nach zwei gescheiterten Ehen eine neue Partnerin an seiner Seite. Und von September bis Mai war er auf großer "Battito Infinito"-Welttour. 86 Konzerte spielte er rund um den Globus in 35 Ländern.

"Ein einzigartiges Erlebnis", das den Italiener tief beeindruckt hat, obwohl er in seinen 40 Karrierejahren schon viel gesehen und erlebt hat. "Ein Jahr auf Tour um die Welt reisen. Etwas, das dich wachsen lässt, dich verbessert, dir bewusst macht, was über deine Erwartungen hinaus geschieht", resümierte er auf seiner Instagramseite und gab sich nachdenklich. "Wir haben fast alles gesehen und wie sich die Welt nach Covid und dem Krieg verändert hat, was leider immer noch anhält." Der Musiker ist überzeugt und appelliert: "Die Natur rebelliert gegen die Unachtsamkeit von uns Menschen. Wir müssen daran denken, dass dieser Planet nicht unserer ist, wir haben ihn genommen und benutzt, wie es uns gefällt." Er sei der Meinung, dass sich die Menschen dringend ändern müssten: "Respekt, Fürsorge und Liebe für Tiere, Natur, Frauen und vor allem für uns selbst, denn alles beginnt bei uns."

Er selbst hat aus seinem bisherigen Leben viel rausgeholt: Die Karriere, von der er schon als kleiner Junge im ärmlichen römischen Vorort Cinecittá träumte, ist in Erfüllung gegangen. Zielstrebig sang er sich von Musikwettbewerb zu Musikwettbewerb, ergatterte so seinen ersten Plattenvertrag und brachte 1982 sein erstes Lied "Ad un amico" heraus. Sein Durchbruch gelang ihm 1984, als er den ersten Platz in der Newcomer-Kategorie des in Italien sehr beliebten Sanremo-Musikfestival gewann.

Der Rest ist Geschichte: Seine Musik - von Balladen bis Rock - ging um die Welt. In den 1990ern bildete er hierzulande quasi den Inbegriff italienischer Musik. Die Zeilen seiner Hits verankerten sich in vielen deutschen Köpfen. Aber nicht nur in Deutschland, der Schweiz und Österreich hat er viele Fans, auch in spanischsprachigen Ländern ist Eros Ramazzotti beliebt. Deshalb kommen alle seine Album auch in einer spanischen Version heraus. Bei Live-Konzerten bringe er die spanischen Worte aber manchmal durcheinander, gestand der Sänger. Dass er sich so nah- und fehlbar zeigt, gehört wohl auch zu seinem Erfolgsgeheimnis. Ein weiterer cleverer Schachzug: Er tat sich immer wieder mit internationalen Künstlern zusammen, die Gemeinschaftsproduktionen erlangten viel Aufmerksamkeit. So arbeitete er unter anderem mit Cher (77), Anastacia (55), Helene Fischer (39) und Joe Cocker (1944-2014).

Aber nicht nur seine Musik, auch sein Privatleben stand oft im Fokus. 1996 lernte Ramazzotti die Schweizer Moderatorin Michelle Hunziker (46) kennen. Das Paar sorgte mit seinem Altersunterschied für Schlagzeilen - er war damals 33, sie gerade mal 19 - und seiner Blitzliebe. Denn noch im Kennenlernjahr kam Tochter Aurora zur Welt. Im April 1998 heiraten der Sänger und die Moderatorin. Doch nur vier Jahre später trennte sich das schillernde Glamour-Paar Italiens dann schon wieder. Überdauert haben die gescheiterte Ehe zwei von Ramazzottis bekanntesten Songs: "Più bella cosa", den er für Hunziker geschrieben hatte, und "L'aurora" für seine Tochter. Nach schwierigen Trennungsjahren hat das ehemalige Paar es geschafft, sich wieder anzunähern. Inzwischen gilt das Verhältnis der beiden als gut - und so konnten sie auch stolz zusammen mit ihrem ersten Enkel Cesare in die Kamera strahlen.

Nach dem Ehe-Aus landete der Sänger bald wieder in den Schlagzeilen, weil er erneut eine sehr junge Frau an seiner Seite hatte. Im Jahr der offiziellen Scheidung von Hunziker - 2009 - präsentierte er die 25 Jahre jüngere Schauspielerin Marica Pellegrinelli (35) als seine neue Freundin. Das Paar, das 2014 heiratete, bekam zwei Kinder. Doch nach zehn Jahren Beziehung war auch diese große Liebe wieder vorbei: Im Juli 2019 teilen sie ihre Trennung mit. Vier Jahre später ist er nun mit Dalila Gelsomino zusammen, und die ganze Welt darf es sehen. Sie begleitete ihn auf seiner Tournee und im August gestand er bei Instagram: "Ich liebe dich".

Das nächste Lebensjahrzehnt könnte für den Musiker also wohl kaum besser starten. Sogar von einem vierten Kind für Eros Ramazzotti spekulierten italienische Medien vor einigen Wochen. Ob das wirklich kommt, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall scheint er kein Problem mit der Zukunft zu haben. Zu seinem 50. Geburtstag sagte er gegenüber "Planet Interview": "Ich akzeptiere das Älterwerden ruhig und gelassen. Wenn ich zurückschaue, sehe ich, dass ich viel erreicht habe, ich bin auch immer noch hier - zufriedener kann man eigentlich nicht sein."

spot on news