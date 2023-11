Der erste Advent steht kurz bevor, also sollten sich all jene, die ihr Zuhause mit Lametta, dekorativen Figuren und Lichtern schmücken möchten, beeilen. Insbesondere wenn ihr nach frischen Ideen sucht, solltet ihr euch sputen, da die traditionelle Zeit für Weihnachtsdekoration nach dem Totensonntag ist, der in diesem Jahr auf den 26. November fällt. Für Schnäppchen zu weihnachtlicher Dekoration empfieht es sich, den Black Friday, das Wochenende danach und den Cyber Monday zu nutzen.