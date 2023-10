„Man hat nur ein Leben – und das will man genießen!“ Nach diesem Motto führt Gerfried in Österreich nicht nur sein Leben, sondern auch seinen Betrieb. In der schönen Steiermark hat er einen Reitstall und ist als Forstwirt tätig. Was Gerfried sich jobtechnisch vorgenommen hat, das zieht er auch durch. In seiner Freizeit kann der 50-Jährige aber die Seele auch mal richtig baumeln lassen. Gerne möchte er nun auch wieder eine Frau in sein Leben lassen. Deswegen ist er Kandidat bei „Bauer sucht Frau International“. Oben im Video verrät Gerfried mehr Details über sich.



