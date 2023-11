Barbie am Cyber Monday: Puppen-Deals zu Schnäppchen-Preisen!

Der Cyber Monday bietet nicht nur Barbies im Sale, sondern auch Zubehör wie etwa CDs. Viele Barbie-CDs, die mit eingängigen Geschichten und Abenteuern für junge Hörer gefüllt sind, kommen während des Cyber Monday in den Verkauf.

Wer auf der Suche nach einem guten Einstiegs-Kit in die Barbie-Welt ist, schaut sich diese Starter-Box bei Media Markt* an. Hier sind drei verschiedene Klassiker-Hörspiele enthalten. Aktuell bietet Media Markt das Kit zum Bestpreis an.