Amazon wartet nicht erst bis zum 24. November: Für den Versandriesen ist der Black Friday jetzt schon angekommen: Anstelle einer unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 270 Euro bietet Amazon das Produkt nun mit explizitem Black-Friday-Status für circa 150 Euro an.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass das Tablet noch nie so günstig erhältlich war. Bisher schwankte der Preis schließlich zwischen 269,99 und 169,99 Euro. Mit dem neuen Deal-Preis setzt Amazon den besten Preis des Jahres an. Sparfüchse können also bedenkenlos zugreifen.