Vokabeln pauken war gestern – Xeropan schickt dich stattdessen auf eine Zeitreise. Statt endloser Karteikarten liest, hörst und sprichst du dich durch Geschichte und Zukunft, während sich nebenbei dein Wortschatz füllt. Klingt nach einem netten Marketing-Trick? Über 3 Millionen Downloads sprechen eine andere Sprache.

Wir haben uns die ungarische App genauer angeschaut: Wie gut funktioniert das Storytelling wirklich, was kostet der Spaß, und für wen lohnt sich Xeropan – und für wen eher nicht? Dieser Test liefert dir alle Fakten, echte Nutzerstimmen und einen ehrlichen Blick auf die Grenzen der App.

Xeropan auf einen Blick Konzept: Gamifizierte Sprachlern-App mit durchgehender Zeitreise-Story statt isolierter Vokabelpauke

Gamifizierte Sprachlern-App mit durchgehender Zeitreise-Story statt isolierter Vokabelpauke Sprachen: 5 Sprachen im Abo – Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Ungarisch

5 Sprachen im Abo – Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Ungarisch Preise: ab ca. 5,83 €/Monat im Jahresabo · Monatsabo ca. 12,99 €/Monat · Lifetime ab ca. 109,99 €

ab ca. 5,83 €/Monat im Jahresabo · Monatsabo ca. 12,99 €/Monat · Lifetime ab ca. 109,99 € Ideal für: Anfänger und Wiedereinsteiger (A1–B2/C1), die spielerisch motiviert bleiben wollen

Anfänger und Wiedereinsteiger (A1–B2/C1), die spielerisch motiviert bleiben wollen Stärke: Die Zeitreise-Handlung macht aus Lerneinheiten ein kleines Abenteuer statt einer Pflichtübung

Die Zeitreise-Handlung macht aus Lerneinheiten ein kleines Abenteuer statt einer Pflichtübung Schwäche: Nur 5 Sprachen im Angebot – wer mehr Auswahl braucht, muss zu einer Alternative wechseln

Xeropan 7,8 Zu Xeropan ↗ Testergebnisse im Detail

Xeropan kommt aus Budapest, wurde 2013 gegründet und hat sich seither zu einem der bekannteren Nischenanbieter im europäischen Sprachlern-Markt entwickelt. Statt auf klassische Lektionen zu setzen, verpackt die App Grammatik und Wortschatz in eine fortlaufende Zeitreise-Erzählung: Du reist mit einer Spielfigur durch verschiedene Epochen, löst dabei sprachliche Aufgaben und schaltest neue Kapitel frei.

Genau dieses Konzept unterscheidet Xeropan von Schwergewichten wie Duolingo oder Babbel. Ob sich das Storytelling auch nach Wochen noch trägt, wie weit du sprachlich kommst und ob sich das Abo lohnt, klären wir im Folgenden Schritt für Schritt.

Für wen ist Xeropan geeignet?

Xeropan spricht in erster Linie Einsteiger und Wiedereinsteiger an, die sich mit klassischen Lernmethoden schwertun. Weil jede Übung Teil einer Geschichte ist, fällt der Einstieg leicht – ein entscheidender Unterschied zu Apps, die Vokabeln ohne Kontext abfragen.

✅ Xeropan passt gut zu: ❌ Xeropan passt weniger zu: Einsteigern (A1–A2): Der behutsame Aufbau mit Bildern, Audio und Story-Kontext nimmt die Angst vor dem ersten Wort. Lernern, die mehr Auswahl brauchen: Wer eine seltenere Sprache lernen will, findet bei Mondly (41+ Sprachen) oder Babbel mehr Optionen. Menschen ohne Durchhaltevermögen: Die Storyline liefert einen Grund, dranzubleiben, statt nach zwei Wochen aufzugeben. Fortgeschrittenen (C2): Oberhalb von B2/C1 fehlen Xeropan die Inhalte für echtes Fine-Tuning. Story- und Gamification-Fans: Wer gerne spielt, fühlt sich mit Charakteren, Punkten und Levels sofort zuhause. Zertifikatssuchenden: Xeropan stellt keine offiziellen Sprachnachweise aus – für IELTS, Cambridge oder DELF ist Preply mit echten Tutoren die bessere Adresse. Vielbeschäftigten: Lektionen dauern 5 bis 15 Minuten, laufen offline und passen in jede kurze Pause. Wiedereinsteigern (B1): Der Einstufungstest findet den passenden Startpunkt, um eingerostetes Schulwissen aufzufrischen.

Die besten Xeropan Alternativen im Überblick

Xeropan überzeugt mit seinem Konzept – ist aber nicht für jeden die richtige Wahl. Bevor du dich festlegst, lohnt sich ein Blick auf die stärksten Alternativen aus unserem Test:

Erfolgschancen bei Xeropan

Didaktisch stützt sich Xeropan auf zwei anerkannte Prinzipien: kontextbasiertes Lernen und Spaced Repetition. Neue Wörter tauchen nie isoliert auf, sondern immer eingebettet in eine Szene – dein Charakter braucht ein bestimmtes Wort, um in der Geschichte weiterzukommen. Sprachforscher gehen davon aus, dass solche Verknüpfungen von Wort, Bild und Emotion deutlich besser im Langzeitgedächtnis hängen bleiben als stures Auswendiglernen.

Dazu kommt ein cleverer Wiederholungsmechanismus: Bereits gelernte Vokabeln tauchen genau dann wieder auf, kurz bevor du sie vergessen würdest. Die App merkt sich, wo deine Schwächen liegen, und dosiert Wiederholungen entsprechend nach – ein Lernzyklus, der sich fast von selbst trägt.

Eine einzelne Lektion dauert im Schnitt 8 bis 12 Minuten und mischt Story-Segmente mit Lückentexten, Multiple-Choice-Aufgaben, Zuordnungsübungen, Hörverständnis und kurzen Sprechaufgaben. Am Ende wartet eine Fehlerübersicht plus Punktekonto.

Realistisch betrachtet: Für Englisch deckt Xeropan die Niveaustufen A1 bis C1 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) ab, bei Deutsch, Spanisch und Französisch ist bei B2 Schluss. Für Einsteiger und die untere Mittelstufe funktioniert das hervorragend – der spielerische Zugang senkt die Hemmschwelle spürbar. Ab B2 wird die Luft dünner, weil komplexere Sprachstrukturen im Kursmaterial fehlen und C2 grundsätzlich nicht abgedeckt ist.

Am stärksten ist die Kombination aus Hörverständnis und kontextbasiertem Vokabeltraining – die Dialoge klingen natürlich und die Abwechslung hält bei Laune. Schwächer schneidet das Sprechtraining ab: Die Spracherkennung reagiert zwar auf gesprochene Sätze, das Feedback bleibt aber oberflächlich und erkennt feine Ausspracheunterschiede kaum. Ein Manko, das Xeropan allerdings mit den meisten App-Konkurrenten teilt.

Was kostet Xeropan?

Xeropan funktioniert nach dem Freemium-Prinzip: Eine kostenlose Basisversion ist dauerhaft verfügbar, den vollen Funktionsumfang gibt es nur mit Premium-Abo. Im Preisvergleich zu Babbel oder Rosetta Stone schneidet Xeropan günstiger ab – dafür deckt die App eben auch nur fünf statt einer zweistelligen Anzahl an Sprachen ab.

⚠️ App-Store-Aufschlag beachten: Buchst du dein Abo direkt über den Apple App Store oder Google Play, zahlst du oft 19–30 % mehr als über die Xeropan-Website. Der Grund: Apple und Google verlangen eine Provision, die an dich weitergereicht wird. Unser Tipp: Immer über xeropan.com buchen.

Kann man Xeropan kostenlos nutzen?

Ja, allerdings mit spürbaren Einschränkungen. Die Gratis-Version erlaubt dir in der Regel 1–2 Lektionen pro Tag, während viele Story-Kapitel, das vollständige Vokabeltraining und der Offline-Modus gesperrt bleiben. Zum Reinschnuppern taugt das kostenlose Angebot, für ernsthaftes Lernen kommst du an Premium nicht vorbei.

Eine klassische Geld-zurück-Garantie bietet Xeropan nicht von sich aus an. Wer über den App Store gekauft hat, kann sich aber innerhalb der jeweiligen Fristen (Apple: 14 Tage, Google: 48 Stunden) um eine Rückerstattung bemühen. Bei einem Kauf direkt über die Website gelten die AGB des Anbieters – ein Blick vorab lohnt sich.

Das bringt dir das Premium-Abo

Mit Premium schaltest du folgende Funktionen frei:

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Lektionen und Story-Kapitel

Vollständiges Vokabeltraining inklusive Spaced-Repetition-System

Offline-Modus zum Herunterladen von Lektionen

Beliebig viele Wiederholungen aller Übungen

Ausführlichere Grammatik-Erklärungen und Zusatzaufgaben

Detaillierte Fortschritts-Statistiken

Werbefreies Lernen

Zugriff auf alle verfügbaren Niveaustufen (A1–B2)

Abo-Modell Preis pro Monat Gesamtkosten Unsere Einschätzung Monatsabo ca. 12,99 € 12,99 € Nur zum kurzen Reinschnuppern 6-Monats-Abo ca. 8,33 € ca. 49,99 € Solider Mittelweg Jahresabo ca. 5,83 € ca. 69,99 € ⭐ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis Lifetime – ca. 109,99 € Für alle, die dauerhaft dranbleiben wollen Stand: Q1 2026 · Preise gelten für den Kauf über xeropan.com, App-Store-Preise können abweichen.

⚠️ Automatische Verlängerung: Jedes Xeropan-Abo verlängert sich automatisch, wenn du nicht rechtzeitig vor dem Verlängerungstermin kündigst. Eine Kalendererinnerung mindestens 48 Stunden vorher schützt dich vor einer ungewollten Abbuchung.

Unsere Einschätzung: Für eine App mit fünf Sprachen ist Xeropan fair kalkuliert – vor allem Jahresabo und Lifetime-Option bieten ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Willst du mehrere Sprachen parallel lernen, bekommst du bei Mondly (ab 5,19 €/Monat für 41+ Sprachen) allerdings deutlich mehr für dein Geld.

Zahlungsmethoden bei Xeropan

✓ Kreditkarte (Visa, Mastercard)

✓ Apple Pay (bei Kauf über iOS)

✓ Google Pay (bei Kauf über Android)

✓ In-App-Kauf über App Store bzw. Play Store

✗ PayPal – auf der Website derzeit nicht direkt verfügbar

Xeropan Erfahrungen und Kritik

✅ Das gefällt Nutzern ❌ Das wird kritisiert Einzigartige Zeitreise-Story hält die Motivation dauerhaft hoch Nur 5 Sprachen im Angebot Liebevoll gestaltete, ansprechende Illustrationen Spracherkennung bei Sprechübungen wenig präzise (Alternative: Preply mit echten Tutoren) Offline-Modus im Premium-Abo verfügbar Kein C2-Niveau erreichbar – für Fortgeschrittene zu flach (Alternative: Lingoda) Kurze Lektionen von 5–15 Minuten ideal für zwischendurch Keine offiziell anerkannten Zertifikate Spaced Repetition sorgt für nachhaltiges Vokabelwissen Grammatik-Erklärungen bleiben oft an der Oberfläche Einstufungstest funktioniert zuverlässig Kostenlose Version stark eingeschränkt Günstiger als viele direkte Mitbewerber Kein PayPal als Zahlungsoption verfügbar Übersichtliche, intuitive Bedienung Keine Community- oder Tandem-Funktion (Alternative: Busuu mit Korrekturfunktion)

Was Nutzer über Xeropan berichten

Im Apple App Store steht Xeropan bei starken 4,7 von 5 Sternen, im Google Play Store bei 4,5. Auf Trustpilot fällt die Bewertung mit 3,6 Sternen spürbar verhaltener aus – vor allem wegen Beschwerden über die automatische Abo-Verlängerung und einen als kompliziert empfundenen Kündigungsweg. Das Muster ist eindeutig: Wer die App aktiv nutzt, ist begeistert. Wer beim Kündigen scheitert, hinterlässt Frust in den Bewertungen.

„Die Zeitreise-Story hat mich wirklich bei der Stange gehalten. Nach drei Monaten konnte ich mich im London-Urlaub zum ersten Mal ohne Übersetzungs-App unterhalten.“ – Nutzerstimme aus dem App Store, 2025

„Für den Einstieg ist es super, aber ab B2 fehlt einfach die Tiefe. Die Grammatik wird eher angerissen als richtig erklärt.“ – Nutzerstimme aus dem Play Store, 2025

„Wunderschön designt und macht Laune – aber Achtung: Ich habe die Kündigung verpasst und wurde gleich für ein weiteres Jahr belastet.“ – Rezension auf Trustpilot, 2024

„Mein 14-jähriger Sohn nutzt Xeropan seit einem halben Jahr freiwillig. Freiwillig! Das sagt eigentlich alles über die Gamification.“ – Nutzerstimme aus dem App Store, 2025

Erfahrungen von Sprach-Einsteigern

Für echte Anfänger ist Xeropan ein Volltreffer. Der Einstufungstest ordnet dich korrekt ein, und die ersten Lektionen führen behutsam an Grundvokabular und einfache Satzmuster heran. Weil jedes Wort einen erzählerischen Kontext bekommt, bleibt es besser hängen als bei abstrakten Vokabellisten – du lernst „Fahrkarte“ nicht auswendig, sondern weil deine Spielfigur genau die braucht, um in die nächste Epoche zu reisen.

Anspruchsvoll wird es für komplette Neulinge trotzdem an einer Stelle: Teile der App-Oberfläche sind auf Englisch, und manche Anweisungen setzen ein Mindestverständnis voraus. Zudem fehlt ein systematischer Ausspracheteil – Sprechübungen gibt es zwar, ein strukturiertes Phonetik-Training aber nicht.

Fazit für Einsteiger: 4 von 5 Sternen – einer der motivierendsten Einstiege ins Sprachenlernen auf dem App-Markt, mit kleinen Abzügen bei der Aussprache-Tiefe.

Erfahrungen fortgeschrittener Lerner

Bringst du bereits B1-Niveau mit, profitierst du von anspruchsvolleren Story-Kapiteln, komplexeren Dialogen und erweitertem Vokabeltraining. Auf B2-Niveau wird es durchaus fordernd – mit idiomatischen Wendungen, Konditionalsätzen und Passivkonstruktionen. Besonders die Hörverständnis-Übungen mit unterschiedlichen Akzenten (britisch, amerikanisch, australisch) sind ein echtes Plus.

Die Grenzen zeigen sich ab dem oberen B2-Niveau deutlich: Komplexe Themen wie Argumentation, akademisches Schreiben oder Business-Englisch deckt Xeropan kaum ab. Wer sich auf Prüfungen wie Cambridge First oder IELTS vorbereiten will, braucht zusätzliche Ressourcen – freies Schreiben oder Sprechen jenseits vorgegebener Übungsformate bietet die App nicht.

Fazit für Fortgeschrittene: 3 von 5 Sternen – gut zum Auffrischen und Erweitern des Wortschatzes, aber kein Werkzeug für den Sprung Richtung C1.

Erfahrungen berufstätiger Nutzer

Berufstätige profitieren vor allem vom Zeitfaktor: Die kurzen Lektionen passen in jede Pause, ob 10 Minuten in der Mittagspause, auf dem Arbeitsweg oder abends auf der Couch. Der Offline-Modus ist besonders für Pendler ohne stabiles Netz Gold wert.

Was fehlt, ist ein dedizierter Business-Kurs: Verhandlungsvokabular, E-Mail-Formulierungen oder Präsentationstechniken bietet Xeropan nicht. Wer gezielt für den Job lernt, findet bei Babbel (mit eigenen Business-Kursen) oder Preply (individueller Unterricht) passendere Angebote.

Fazit für Berufstätige: 3,5 von 5 Sternen – ideal als tägliches Lern-Snack neben dem Job, aber kein Ersatz für gezieltes Business-Sprachtraining.

Wie seriös ist Xeropan?

Xeropan wurde 2013 in Budapest gegründet und zählt mittlerweile zu den etablierteren Sprachlern-Apps aus Osteuropa. Das Unternehmen beschäftigt rund 40 bis 50 Mitarbeiter und hat mehrere Finanzierungsrunden erfolgreich abgeschlossen. Über 3 Millionen Downloads weltweit und Auszeichnungen wie der „Best of“-Award im Google Play Store untermauern den seriösen Auftritt.

Zusätzliche Glaubwürdigkeit gewinnt Xeropan durch Kooperationen mit Bildungseinrichtungen in Ungarn, wo die App teilweise sogar im Schulunterricht eingesetzt wird. Nach eigenen Angaben arbeitet das Unternehmen mit Sprachwissenschaftlern und Pädagogen an der Kursentwicklung. Im europäischen EdTech-Markt gehört Xeropan damit zu den bekannteren Nischenanbietern – kein Schwergewicht wie Duolingo, aber definitiv mehr als ein Hobbyprojekt.

Datenschutz und Sicherheit

✓ DSGVO-konform: Als europäisches Unternehmen unterliegt Xeropan den strengen EU-Datenschutzregeln, Nutzerdaten werden innerhalb der EU verarbeitet.

Als europäisches Unternehmen unterliegt Xeropan den strengen EU-Datenschutzregeln, Nutzerdaten werden innerhalb der EU verarbeitet. ✓ Verschlüsselte Zahlungen: Sämtliche Transaktionen laufen SSL-verschlüsselt über externe Payment-Provider – Kreditkartendaten speichert Xeropan nicht selbst.

Sämtliche Transaktionen laufen SSL-verschlüsselt über externe Payment-Provider – Kreditkartendaten speichert Xeropan nicht selbst. ✓ Transparente Datenschutzrichtlinie: Auf der Website einsehbar, inklusive Auskunfts- und Löschrecht gemäß Art. 15–17 DSGVO.

Auf der Website einsehbar, inklusive Auskunfts- und Löschrecht gemäß Art. 15–17 DSGVO. ✓ Keine Weitergabe an Dritte: Personenbezogene Daten werden laut Datenschutzrichtlinie nicht an Werbetreibende verkauft.

Wie transparent sind die Kosten?

Bei den Preisen selbst gibt sich Xeropan transparent: Auf Website und in den App Stores ist sofort ersichtlich, was ein Abo kostet, versteckte Gebühren gibt es nicht. Regelmäßig für Unmut sorgt dagegen die automatische Verlängerung – viele Nutzer fühlen sich davon überrascht, obwohl der Hinweis in den AGB steht. Eine proaktivere Kommunikation, etwa per E-Mail-Erinnerung vor der Verlängerung, würde hier helfen.

Auch der Kündigungsweg wird in Trustpilot-Bewertungen gelegentlich bemängelt: Wer über die App gekauft hat, muss über Apple oder Google kündigen, nicht direkt bei Xeropan – für technisch weniger versierte Nutzer eine Stolperfalle.

⚠️ Automatische Verlängerung: Dein Abo verlängert sich automatisch zum regulären Preis, wenn du nicht mindestens 48 Stunden vor dem Verlängerungsdatum kündigst. Wie die Kündigung konkret abläuft, erfährst du weiter unten im Abschnitt „Xeropan kündigen“.

Anmeldung & Profilerstellung

So gelingt die Anmeldung bei Xeropan

Der Einstieg bei Xeropan geht schnell:

App herunterladen – im Apple App Store, im Google Play Store oder direkt über die Web-Version auf xeropan.com. Konto anlegen – per E-Mail-Adresse, Google-Konto oder Apple-ID. Niveau angeben – entweder Selbsteinschätzung (Anfänger, Mittelstufe, Fortgeschritten) oder direkt den Einstufungstest starten. Einstufungstest absolvieren (empfohlen) – rund 10–15 Fragen zu Grammatik und Wortschatz, dauert etwa 5 Minuten. Tagesziel festlegen – zum Beispiel 5, 10 oder 15 Minuten Lernzeit pro Tag. Benachrichtigungen aktivieren (optional) – als Erinnerung an die tägliche Lerneinheit. Erste Lektion starten – die Zeitreise beginnt direkt mit dem ersten Story-Kapitel.

Zeitaufwand: Vom Download bis zur ersten Lektion vergehen unter 3 Minuten – mit Einstufungstest rund 8 Minuten.

So machst du am meisten aus deinem Lernfortschritt

Einstufungstest ehrlich beantworten: Schätzt du dich zu hoch ein, landest du in zu schweren Lektionen und verlierst schnell die Motivation.

Schätzt du dich zu hoch ein, landest du in zu schweren Lektionen und verlierst schnell die Motivation. Realistisches Tagesziel setzen: 10 Minuten täglich bringen mehr als 60 Minuten einmal pro Woche – Regelmäßigkeit schlägt Intensität.

10 Minuten täglich bringen mehr als 60 Minuten einmal pro Woche – Regelmäßigkeit schlägt Intensität. Erinnerungen aktivieren: Push-Benachrichtigungen nerven manchmal, funktionieren aber zuverlässig.

Push-Benachrichtigungen nerven manchmal, funktionieren aber zuverlässig. Offline-Modus nutzen: Lektionen vorab herunterladen, wenn du unterwegs bist – dann gibt es keine Ausrede mehr.

Lektionen vorab herunterladen, wenn du unterwegs bist – dann gibt es keine Ausrede mehr. Über die Website buchen: Spar dir den App-Store-Aufschlag und sichere dir den günstigsten Preis.

Spar dir den App-Store-Aufschlag und sichere dir den günstigsten Preis. Wiederholungen ernst nehmen: Die Spaced-Repetition-Funktion zeigt dir, was du auffrischen solltest – ignoriere diese Hinweise nicht.

Lernmethodik & Features

Wie funktioniert das Lernen bei Xeropan?

Xeropans Lernansatz lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Storytelling statt Pauken. Jede Lektion ist Teil einer übergeordneten Zeitreise-Erzählung, in der du eine Spielfigur durch historische Epochen begleitest und sprachliche Aufgaben löst, um in der Handlung voranzukommen. Die Geschichte ist dabei kein nettes Beiwerk, sondern das eigentliche Lernerlebnis – Grammatik, Vokabeln und Hörverständnis sind organisch in den Plot eingewoben.

Im Hintergrund arbeitet zusätzlich ein adaptiver Algorithmus: Er analysiert deine Stärken und Schwächen und passt den Schwierigkeitsgrad laufend an. Häufen sich Fehler bei Vergangenheitsformen, bekommst du automatisch mehr entsprechende Übungen. Sitzt das Grundvokabular sicher, zieht die App das Tempo an.

Eine typische Lektion läuft so ab:

Story-Intro: Ein kurzes Dialogsegment oder eine Szene, etwa zwei Charaktere auf einem mittelalterlichen Markt. Neue Vokabeln: 5 bis 8 neue Wörter werden im Kontext der Szene eingeführt, mit Bild, Audio und Beispielsatz. Interaktive Übungen: Multiple Choice, Drag-and-Drop und Lückentext wenden das Gelernte sofort an. Hörverständnis: Eine Audio-Passage anhören und passende Fragen beantworten. Grammatik-Fokus: Eine Regel wird kurz erklärt und direkt in Übungen angewendet. Abschluss & Belohnung: Punkte, Fortschrittsbalken und ein freigeschaltetes Story-Element schließen die Lektion ab.

Die Gamification geht über simple Punkte hinaus: Du sammelst Kristalle, schaltest neue Epochen frei, erreichst Meilensteine und kannst dich mit anderen Nutzern auf einem Leaderboard messen. Tägliche Lern-Streaks setzen zusätzlichen (positiven) Druck – der gamifizierte Ansatz fühlt sich tatsächlich mehr nach Spiel als nach Pflichtübung an.

Deinen Fortschritt siehst du jederzeit im Dashboard: absolvierte Lektionen, gelernter Wortschatz, tägliche Lernzeit und aktuelles Niveau. Nach jedem Kapitel gibt es zusätzlich eine Fehleranalyse zum Nachlesen.

Diese Features stechen besonders hervor

Zeitreise-Storyline: Das Alleinstellungsmerkmal von Xeropan. Jede Epoche – von der Antike bis in die Zukunft – bringt eigene Themen, Vokabeln und kulturelle Bezüge mit. Das motiviert nicht nur, sondern ist auch didaktisch durchdacht: Vokabular in thematischen Clustern zu lernen, verbessert nachweislich die Merkfähigkeit.

Adaptives Lernsystem: Der Algorithmus passt sich unauffällig deinem Lernverhalten an, erkennt Schwachstellen und serviert gezielt Wiederholungen – ohne dass du davon viel mitbekommst. Der Vorteil: keine verschwendete Zeit mit Inhalten, die du längst beherrschst.

Tägliche Challenges: Kurze Zusatzaufgaben abseits der regulären Lektionen bringen Bonuspunkte und Abwechslung – praktisch, wenn für eine ganze Lektion die Zeit fehlt.

Offline-Modus: Im Premium-Abo lassen sich Lektionen vorab herunterladen und ohne Internetverbindung durcharbeiten. Die Synchronisation funktioniert zuverlässig, sobald wieder eine Verbindung besteht.

Integriertes Wörterbuch: Tippst du in einer Übung auf ein unbekanntes Wort, öffnet sich sofort eine Erklärung mit Übersetzung, Ausspracheaudio und Beispielsätzen – ohne die App wechseln zu müssen.

Welche Sprachen bietet Xeropan an?

Hier muss man ehrlich sein: Xeropan deckt genau fünf Lernsprachen ab – Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch und Ungarisch, jeweils über App und Web-Version zugänglich. Deutschsprachige, die Englisch lernen wollen, sind also bestens bedient, alle anderen Sprachwünsche bleiben außen vor. Die Kurse decken die Niveaus A1 bis B2 ab.

Qualitativ bewegt sich der Kursinhalt auf hohem Niveau: Die Dialoge wirken natürlich, die Themenvielfalt ist groß und reicht von Alltagskommunikation über Reisevokabular bis zu kulturellen Themen.

⚠️ Nur 5 Sprachen verfügbar: Wer noch weitere Sprachen lernen möchte, findet bei Mondly (41+ Sprachen, ab 5,19 €/Monat) eine deutlich vielseitigere Alternative.

Die Xeropan App im Detail

Das spricht für die App:

Modernes, ansprechendes Design mit hochwertigen Illustrationen

Intuitive Navigation – auch technisch wenig versierte Nutzer finden sich sofort zurecht

Kurze Ladezeiten, kaum Bugs oder Abstürze im Testzeitraum

Zuverlässiger Offline-Modus für das Lernen ohne Internetverbindung

Push-Benachrichtigungen als Erinnerung an die tägliche Einheit

Das spricht gegen die App:

Kein tablet-optimiertes Layout – auf dem iPad wirkt die Darstellung gestreckt

Keine eigene Desktop-App, nur eine Web-Version für den PC

Spracherkennung bei Hintergrundgeräuschen mitunter ungenau

Abo-Kauf über die App teurer als über die Website

App-Store-Bewertungen: iOS 4,7 von 5 Sternen · Android 4,5 von 5 Sternen.

⚠️ Spar-Tipp: Schließe dein Abo grundsätzlich über xeropan.com ab, nicht über den App Store – so sparst du dir den Apple-/Google-Aufschlag und zahlst den günstigsten verfügbaren Preis.

Xeropan im Vergleich

Der Markt für Sprachlern-Apps ist hart umkämpft – von Gamification-Apps bis zu Premium-Plattformen mit Live-Unterricht ist alles vertreten. So schlägt sich Xeropan gegen die wichtigsten Alternativen:

Xeropan Babbel Mondly Lingoda Preply Preis ab (Jahresabo) ca. 5,83 €/Mon. 8,99 €/Mon. 5,19 €/Mon. variabel* variabel** Sprachen 5 13 41+ 6 50+ Lernmethode Story-basierte Gamification Strukturierte Kurse Gamification + KI Live-Gruppenunterricht 1:1-Tutorenunterricht Kostenlos nutzbar Ja (eingeschränkt) Ja (1. Lektion) Ja (eingeschränkt) Nein Nein*** Live-Tutoren Nein Nein Nein Ja Ja Offline-Modus Ja (Premium) Ja Ja Nein Nein Bis C1/C2-Niveau Nein (bis B2) Nein (bis B2) Nein (bis B1) Ja (C1) Ja (C2) Offizielle Zertifikate Nein Nein Nein Ja Nein * Lingoda: Preis abhängig von Paket- und Gruppengröße, ab ca. 70 €/Monat für 4 Gruppenklassen. ** Preply: Tutoren legen eigene Preise fest, ab ca. 5 €/Stunde. *** Preply: Probestunde mit Rückerstattungsgarantie, aber nicht kostenlos.

Alternativen zu Xeropan im Direktvergleich

Apps mit ähnlichem Fokus:

Am vielseitigsten schlägt sich Mondly: Mit über 41 Sprachen, AR-Funktionen und einem KI-Chatbot bietet die App bei ähnlichem Preisniveau (ab 5,19 €/Monat im Jahresabo, Lifetime ab 129,96 €) deutlich mehr Sprachauswahl. Das erzählerische Storytelling von Xeropan fehlt zwar, doch wer mehr als fünf Sprachen lernen will, kommt an Mondly kaum vorbei.

Babbel verfolgt einen strukturierteren, lehrplanähnlichen Ansatz mit 13 Sprachen. Die Kurse wirken erwachsener und legen mehr Wert auf Grammatik-Erklärungen und Alltagsdialoge. Preislich liegt Babbel etwas höher (ab 8,99 €/Monat), bietet dafür professionell produzierte Inhalte und eine Lifetime-Option für 299,99 €. Wer weniger Spielelement und mehr Struktur bevorzugt, ist hier besser aufgehoben.

Busuu kombiniert App-Lernen mit einer Community-Funktion: Muttersprachler korrigieren dort deine Übungen persönlich. Mit 13 Sprachen, einem Premium-Abo ab 4,83 €/Monat und einer Partnerschaft mit McGraw-Hill ist Busuu eine solide Alternative, besonders für alle, die menschliches Feedback zu schätzen wissen.

Plattformen mit grundlegend anderem Ansatz:

Preply setzt auf 1:1-Unterricht mit echten Tutoren ab ca. 5 €/Stunde – ein komplett anderer Ansatz als bei Xeropan, denn hier sprichst du von der ersten Minute an mit einem Menschen. Ideal für alle, die Konversation trainieren, sich auf Prüfungen vorbereiten oder gezielt an individuellen Schwächen arbeiten wollen. Insgesamt teurer, aber unschlagbar, wenn menschliche Interaktion den Ausschlag gibt.

Lingoda setzt auf Live-Gruppenunterricht mit zertifizierten Lehrkräften und vergibt anerkannte Sprachzertifikate. Das macht Lingoda zur ersten Wahl für alle, die ein offizielles Dokument für Beruf, Studium oder Visum benötigen. Der Preis liegt deutlich höher und der Zeitaufwand ist größer, dafür geht das Ergebnis über das hinaus, was jede App leisten kann.

Xeropan kündigen: wichtige Hinweise

Jedes Xeropan-Abo verlängert sich automatisch – unabhängig davon, ob du über die Website, bei Apple oder bei Google gekauft hast. Damit dir keine ungewollte Abbuchung passiert, solltest du rechtzeitig kündigen. Hier die drei möglichen Wege:

1. Kauf über die Xeropan-Website

Auf xeropan.com mit deinen Zugangsdaten einloggen. Zu Einstellungen → Abo/Subscription navigieren. Auf „Abo kündigen“ beziehungsweise „Cancel subscription“ klicken. Die Kündigung im Popup-Fenster bestätigen. Das E-Mail-Postfach auf die Kündigungsbestätigung prüfen – diese E-Mail unbedingt aufbewahren!

2. Kauf über iOS (Apple)

Die Einstellungen auf dem iPhone bzw. iPad öffnen. Oben auf deinen Namen tippen, dann Abonnements auswählen. Xeropan aus der Liste auswählen. Auf „Abo kündigen“ tippen. Die Kündigung bestätigen – der Zugang bleibt bis zum Ende der bezahlten Laufzeit aktiv.

3. Kauf über Android (Google Play)

Den Google Play Store auf dem Smartphone öffnen. Oben rechts auf das Profilbild tippen, dann Zahlungen & Abos → Abos auswählen. Xeropan auswählen. Auf „Abo kündigen“ tippen. Den Anweisungen folgen und bestätigen – auch hier bleibt der Zugang bis zum Ende der Laufzeit erhalten.

⚠️ Rechtzeitig kündigen: Die Kündigung muss mindestens 48 Stunden vor dem Verlängerungsdatum eingehen. Eine Kalendererinnerung schützt vor der automatischen Berechnung der nächsten Periode.

⚠️ Account löschen ist keine Kündigung! Löschst du deinen Xeropan-Account, endet dein laufendes Abo dadurch NICHT automatisch – die Zahlungen laufen weiter, obwohl der Zugang weg ist. Unsere Empfehlung: Immer zuerst das Abo kündigen und die Bestätigung abwarten. Den Account danach zu löschen ist optional, ein inaktiver Account verursacht keine Kosten.

Xeropan im Test: unser Fazit

Xeropan macht aus dem Sprachenlernen ein kleines Abenteuer – und das meinen wir wörtlich. Die Zeitreise-Story ist kein Marketing-Gag, sondern ein durchdachtes didaktisches Konzept, das in unserem Test tatsächlich Spaß gemacht hat. Für Einsteiger und Wiedereinsteiger, die bei klassischen Apps schnell die Lust verlieren, ist Xeropan ein echter Geheimtipp. Die Beschränkung auf fünf Sprachen und das fehlende C1/C2-Niveau setzen dem Ganzen aber klare Grenzen.

Die wichtigsten Punkte auf einen Blick:

Einzigartiger gamifizierter Sprachkurs mit Zeitreise-Storytelling – so konsequent macht das kein anderer Anbieter

Nur 5 Sprachen verfügbar

Niveaus A1 bis C1 (Englisch) beziehungsweise A1 bis B2 (weitere Sprachen), C2 nicht möglich

Faire Preise ab ca. 5,83 €/Monat im Jahresabo, Lifetime ab ca. 109,99 €

Kostenlose Version zum Testen vorhanden, aber stark eingeschränkt

Offline-Modus, Spaced Repetition und adaptive Lerntechnologie im Premium-Abo enthalten

Keine offiziellen Sprachzertifikate, kein Live-Unterricht

Achtung: automatische Abo-Verlängerung – rechtzeitig kündigen

Für wen sich Xeropan lohnt: Xeropan ist die richtige Wahl für alle, die eine Sprache auf Anfänger- bis Mittelstufenniveau lernen oder auffrischen wollen und dabei Wert auf Unterhaltung, kurze Lerneinheiten und spielerische Motivation legen. Besonders Pendler, Schüler und Wiedereinsteiger profitieren vom Konzept. Wer an trockenen Sprachkursen bisher gescheitert ist, sollte der App eine Chance geben.

Wann sich eine Alternative eher lohnt: Brauchst du mehr als fünf Sprachen, greif zu Mondly oder Babbel. Strebst du C2-Niveau oder ein offizielles Zertifikat an, führt an Lingoda kein Weg vorbei. Und willst du echte Konversation mit einem Menschen, ist Preply die sinnvollere Investition – kein Algorithmus ersetzt das Gespräch mit einem Muttersprachler.

Unsere abschließende Bewertung: Xeropan beweist, dass Sprachenlernen keine Qual sein muss. Innerhalb seiner Nische – gamifiziertes Lernen bis B2 – liefert die App ein überzeugendes Produkt zu einem fairen Preis. Wer sich der Grenzen bewusst ist, bekommt hier einen der motivierendsten Sprachkurse auf dem Markt.

Häufig gestellte Fragen zu Xeropan

Ist Xeropan kostenlos? Xeropan lässt sich dauerhaft kostenlos nutzen, allerdings mit klaren Grenzen: Täglich sind nur 1–2 Lektionen erlaubt, und viele Story-Kapitel sowie der Offline-Modus bleiben gesperrt. Für den ersten Eindruck reicht die Gratis-Version, für ernsthaftes Lernen brauchst du das Premium-Abo ab ca. 5,83 €/Monat im Jahresabo. Welche Sprachen kann ich mit Xeropan lernen? Aktuell stehen fünf Sprachen zur Verfügung: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch und Ungarisch. Für Deutschsprachige, die Englisch lernen wollen, ist das Angebot ideal – wer eine seltenere Sprache sucht, muss auf eine Alternative wie Mondly oder uTalk ausweichen. Bis zu welchem Sprachniveau bringt mich Xeropan? Für Englisch deckt Xeropan die Stufen A1 bis C1 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen ab, bei Deutsch, Spanisch und Französisch ist bei B2 Schluss. Wer C2-Niveau oder ein offizielles Sprachzertifikat braucht, kommt an einem Anbieter wie Lingoda mit zertifiziertem Live-Unterricht nicht vorbei. Was kostet Xeropan Premium? Das Monatsabo kostet ca. 12,99 €, das 6-Monats-Abo ca. 8,33 €/Monat und das Jahresabo ca. 5,83 €/Monat (rund 69,99 € gesamt). Die Lifetime-Option gibt es ab ca. 109,99 €. Achtung: Wer über den App Store kauft, zahlt in der Regel 19–30 % mehr – günstiger ist der direkte Kauf über xeropan.com. Wie kündige ich mein Xeropan-Abo? Der Kündigungsweg hängt vom Kaufkanal ab: Bei einem Website-Abo kündigst du unter xeropan.com in den Einstellungen unter „Abo“. Bei einem iOS-Kauf gehst du über die iPhone-Einstellungen zu Abonnements → Xeropan, bei Android über Google Play → Zahlungen & Abos → Abos → Xeropan. Kündige mindestens 48 Stunden vor dem Verlängerungsdatum, sonst wird automatisch weiterberechnet. Eignet sich Xeropan auch für Kinder und Jugendliche? Xeropan ist in erster Linie für Jugendliche und Erwachsene konzipiert, funktioniert aber auch gut für Kinder ab etwa 10 bis 12 Jahren. Die Zeitreise-Story, die Gamification und das ansprechende Design sprechen junge Lernende an – für sehr junge Kinder unter 8 Jahren gibt es allerdings besser geeignete Alternativen. Wie seriös und sicher ist der Anbieter Xeropan? Xeropan wurde 2013 in Ungarn gegründet, beschäftigt rund 40 bis 50 Mitarbeiter und konnte mehrere Auszeichnungen im EdTech-Bereich einsammeln. Als europäisches Unternehmen unterliegt Xeropan der DSGVO, Zahlungen laufen SSL-verschlüsselt und Kreditkartendaten werden nicht direkt gespeichert. Persönliche Daten werden laut Datenschutzrichtlinie nicht an Werbetreibende verkauft. Worin unterscheidet sich Xeropan von Duolingo? Beide Apps setzen auf Gamification, gehen aber unterschiedliche Wege: Duolingo arbeitet mit vielen kurzen, eher isolierten Übungen und einem Streak-System, während Xeropan das Lernen in eine fortlaufende Zeitreise-Geschichte einbettet. Duolingo deckt deutlich mehr Sprachen ab, Xeropan punktet dafür mit tieferem Kursinhalt bis C1 in Englisch. Gibt es bei Xeropan eine Geld-zurück-Garantie? Eine standardmäßige Geld-zurück-Garantie bietet Xeropan nicht. Bei einem Kauf über den Apple App Store lässt sich innerhalb von 14 Tagen eine Rückerstattung beantragen, bei Google Play beträgt das Zeitfenster 48 Stunden. Beim Kauf über die Website gelten die jeweiligen AGB des Unternehmens. Funktioniert Xeropan auch ohne Internetverbindung? Ja, im Premium-Abo lassen sich Lektionen vorab herunterladen und offline durcharbeiten. Sobald wieder eine Internetverbindung besteht, synchronisieren sich die Inhalte automatisch – praktisch für Pendler oder Reisende mit instabilem Netz. In der kostenlosen Version steht der Offline-Modus nicht zur Verfügung. Bekomme ich mit Xeropan ein anerkanntes Sprachzertifikat? Nein, Xeropan vergibt keine offiziell anerkannten Zertifikate wie IELTS, Cambridge oder DELF. Die App eignet sich gut zur Vorbereitung, ersetzt aber keine Prüfung. Wer ein Zertifikat für Bewerbung, Studium oder Visum benötigt, sollte auf Lingoda mit anerkanntem Live-Unterricht oder ein zertifiziertes Prüfungszentrum setzen.