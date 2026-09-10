Ein Vokabeltrainer aus Finnland, der seit über 15 Jahren fast unverändert auf ein einziges Prinzip setzt: Wiederholen, bis ein Wort sitzt. Während andere Anbieter mit Gamification, Streaks und Community-Feedback um Aufmerksamkeit buhlen, verzichtet WordDive bewusst auf Schnickschnack – und baut stattdessen auf einen KI-Algorithmus, der aus der Kognitionsforschung stammt.

Wir haben WordDive über mehrere Wochen genutzt, Preise und Kündigungsbedingungen geprüft und echte Nutzerbewertungen ausgewertet. Dieser Test zeigt dir, ob sich der finnische KI-Vokabeltrainer für dein Lernziel eignet – und wann du mit Babbel, Mondly oder Preply besser fährst.

📋 WordDive auf einen Blick Fokus: KI-gesteuerter Vokabeltrainer mit Spaced-Repetition-Algorithmus für dauerhaftes Einprägen

KI-gesteuerter Vokabeltrainer mit Spaced-Repetition-Algorithmus für dauerhaftes Einprägen Sprachen: 10 Sprachen, alle Kurse im gleichen Abo enthalten

10 Sprachen, alle Kurse im gleichen Abo enthalten Preise: Monatsabo 10,99 €/Monat | Jahresabo ab 8,79 €/Monat

Monatsabo 10,99 €/Monat | Jahresabo ab 8,79 €/Monat Für wen: Anfänger und leicht Fortgeschrittene, die gezielt Wortschatz trainieren wollen

Anfänger und leicht Fortgeschrittene, die gezielt Wortschatz trainieren wollen Pluspunkt: Wissenschaftlich fundierter Algorithmus, der sich exakt an dein Lerntempo anpasst

Wissenschaftlich fundierter Algorithmus, der sich exakt an dein Lerntempo anpasst Minuspunkt: Kaum Konversations- oder Grammatikübungen – kein vollständiger Sprachkurs

WordDive 7,6 Zu WordDive ↗ Testergebnisse im Detail

Für wen ist WordDive geeignet?

WordDive spricht in erster Linie Lernende an, die ihren Wortschatz systematisch aufbauen wollen, ohne sich durch lange Lektionen zu arbeiten. Anders als Babbel oder Mondly stehen hier weder Dialoge noch Grammatik im Mittelpunkt, sondern das dauerhafte Verankern einzelner Wörter im Langzeitgedächtnis.

✅ WordDive passt zu dir, wenn du … ❌ WordDive ist weniger geeignet, wenn du … Anfänger bist: Die KI passt Tempo und Schwierigkeit automatisch an dein Niveau an – kein Überforderungsgefühl. vor allem sprechen willst: Echte Dialoge fehlen komplett. Alternative: Preply (Live-Tutoren) oder Babbel (Dialoglektionen). wenig Zeit hast: Lerneinheiten dauern nur 5–10 Minuten – ideal für Pendler und Mittagspausen. ab B2 lernst: Der Wortschatz vieler Sprachen endet auf Mittelstufenniveau. Alternative: Lingoda (Kurse bis C2 mit Zertifikat). visuell und auditiv lernst: Jedes Wort kommt mit Bild, Ton und Beispielsatz – multisensorisches Lernen. Grammatik verstehen willst: Systematische Erklärungen fehlen. Alternative: Babbel oder Busuu. dich auf eine Prüfung vorbereitest: Grundwortschatz für Einbürgerungstest oder Sprachprüfung wird gezielt trainiert. Finnisch oder Estnisch lernen willst: Kaum eine andere App bietet diese Sprachen in vergleichbarer Tiefe.

Die besten WordDive Alternativen

Bevor du dich für WordDive entscheidest, lohnt sich ein Blick auf die stärksten Alternativen aus unserem Test – von dialogbasierten Apps bis zu Live-Unterricht mit echten Lehrkräften:

Erfolgschancen bei WordDive

WordDive nennt sein Prinzip „Permanent Learning“: Eine KI verfolgt für jedes einzelne Wort, wie oft du es richtig beantwortest, wie schnell du reagierst und wann du es zuletzt geübt hast. Aus diesen Daten berechnet der Algorithmus in Echtzeit den optimalen Wiederholungszeitpunkt – nach dem Prinzip des Spacing Effects. Ein Wort verschwindet erst aus dem aktiven Übungspool, wenn es als dauerhaft gelernt gilt.

Der Ablauf einer Lektion ist immer gleich: Bild und Audio zeigen dir ein Wort, du tippst es in der Zielsprache ein, danach folgt ein Beispielsatz für den Kontext. Die KI entscheidet sofort, ob das Wort wiederholt werden muss. Pro Sitzung übst du rund 10 bis 20 Wörter – simpel, aber genau darin liegt die Stärke.

Realistisch erreichst du mit WordDive ein Niveau zwischen A1 und B1, bei Hauptsprachen wie Englisch oder Finnisch teils auch B2 – bezogen auf den Wortschatz. Eine vom Unternehmen zitierte Studie der Universität Tampere gibt an, dass 91 % der gelernten Wörter auch nach Monaten abrufbar bleiben. Das bezieht sich allerdings ausschließlich auf Vokabelwissen, nicht auf flüssiges Sprechen.

Was gut funktioniert: der Wortschatzaufbau selbst. Durch die konsequente Wiederholung prägen sich auch schwierige Wörter ein, und die muttersprachlichen Audiodateien trainieren nebenbei die Aussprache. Was nicht funktioniert: Konversation, Textproduktion und Grammatik. Du lernst Wörter, aber nicht, wie du sie zu Sätzen verbindest.

Was kostet WordDive?

WordDive kombiniert Einzelkurskauf und Abomodell: Entweder du buchst einzelne Sprachkurse einmalig, oder du schließt ein Abo ab, das dir Zugriff auf alle Sprachen gibt. Die Preise unterscheiden sich je nach Laufzeit und Kaufkanal deutlich.

⚠️ App-Store-Aufschlag beachten! Wer über Apple App Store oder Google Play bucht, zahlt oft 19–30 % mehr als direkt über worddive.com. Buch dein Abo deshalb immer über die Website.

Kann WordDive kostenlos genutzt werden?

Nur eingeschränkt: Die kostenlose Version lässt dich einen begrenzten Wortpool pro Kurs üben – meist die ersten 30 bis 50 Wörter. Für einen ersten Eindruck reicht das, für echten Fortschritt nicht. Beim Kauf über die Website gilt zusätzlich eine 14-tägige Geld-zurück-Garantie.

Die WordDive-Abos im Überblick

Mit dem Premium-Abo erhältst du unbegrenzten Zugang zu allen Sprachen, unlimitierte KI-Wiederholungszyklen, detaillierte Lernstatistiken, den Offline-Modus, sämtliche Muttersprachler-Audios sowie Zugang zu Spezialkursen wie Reise, Business oder Einbürgerungstest.

Abo-Modell Preis/Monat Gesamtkosten Empfehlung Monatsabo 10,99 € 10,99 € Flexibel, auf Dauer teuer 3-Monats-Abo 13,19 € 39,57 € – 6-Monats-Abo 10,99 € 65,93 € Guter Kompromiss 12-Monats-Abo 8,79 € 105,47 € ⭐ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis Stand: 2026 – Preise können je nach Aktion variieren, Angaben ohne App-Store-Aufschlag.

⚠️ Automatische Verlängerung: Alle Abos verlängern sich automatisch, wenn du nicht rechtzeitig kündigst. Setz dir am besten eine Erinnerung, mindestens 48 Stunden vor Ablauf.

Unsere Einschätzung: Im Jahresabo ist WordDive für einen reinen Vokabeltrainer fair kalkuliert – günstiger als Babbel, etwas teurer als Mondly. Wer aber einen kompletten Sprachkurs erwartet, bekommt für den Preis zu wenig geboten.

Zahlungsmethoden bei WordDive

✓ Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express)

✓ PayPal

✓ Apple Pay (bei Kauf über iOS)

✓ Google Pay (bei Kauf über Android)

SEPA-Lastschrift und klassische Banküberweisung unterstützt WordDive aktuell nicht.

WordDive Erfahrungen und Kritik

✅ Vorteile ❌ Nachteile KI passt Wiederholungen individuell an – sehr effizientes Vokabellernen Keine echten Konversationsübungen (Preply als Alternative) Muttersprachler-Audio für jedes Wort trainiert nebenbei die Aussprache Grammatik wird kaum erklärt (Babbel als Alternative) Kurze Lerneinheiten (5–10 Min.) passen in jeden Alltag Interface wirkt im Vergleich zu Duolingo oder Mondly etwas in die Jahre gekommen Offline-Modus verfügbar – ideal auf Reisen Community-Features fehlen komplett – kein Austausch mit anderen Lernenden Finnisch als echtes Alleinstellungsmerkmal Fortgeschrittene Inhalte (B2+) bei vielen Sprachen kaum vorhanden EU-Empfehlung für Integrationskurse Kostenlose Version extrem eingeschränkt Wissenschaftlich fundierte Methode (Universität Tampere) Automatische Abo-Verlängerung erfordert aktives Kündigen 14-Tage-Geld-zurück-Garantie bei Kauf über die Website Kein Live-Unterricht, keine Tutoren, kein menschliches Feedback

Erfahrungen von Nutzern

Die Bewertungen zeichnen ein gemischtes, aber überwiegend positives Bild: Im Apple App Store steht WordDive bei 4,5 von 5 Sternen, im Google Play Store bei 4,3 von 5. Auf Trustpilot fällt die Note mit 3,6 von 5 spürbar niedriger aus – dort dominieren Beschwerden über die automatische Abo-Verlängerung, ein Muster, das auf Bewertungsportalen häufig auftritt, weil sich dort überproportional unzufriedene Nutzer melden.

„Der Wortschatz sitzt einfach nach ein paar Wochen – anfangs nervt die ständige Wiederholung, aber genau das macht offenbar den Unterschied.“ – Nutzerin, Google Play

„Für Finnisch gibt es kaum eine bessere App. Endlich mal kein reines Touristenvokabular.“ – Nutzer, App Store

„Hätte fast übersehen, dass sich das Abo automatisch verlängert. Der Support hat die Buchung aber unkompliziert rückgängig gemacht.“ – Nutzer, Trustpilot

WordDive Erfahrungen von Anfängern

Für echte Einsteiger ist WordDive ein sanfter Start: Die KI erkennt schnell dein Niveau und liefert Wörter im passenden Schwierigkeitsgrad, ergänzt durch Bild und Audio. Herausfordernd wird es, sobald du auch Grundgrammatik verstehen willst – hier liefert die App kaum Erklärungen, und auch das Schreiben ganzer Sätze wird nicht trainiert.

Fazit für Anfänger: ⭐⭐⭐⭐ – hervorragend für den Wortschatzaufbau, aber kein vollständiger Sprachkurs.

WordDive Erfahrungen von Fortgeschrittenen

Wer bereits B1-Niveau oder höher erreicht hat, stößt bei WordDive schnell an Grenzen: Der Wortschatz ist zwar umfangreich (teils über 3.000 Wörter), doch anspruchsvolle Vokabeln, Redewendungen und Fachbegriffe fehlen. Positiv: Die Wiederholungszyklen decken zuverlässig auf, welche vermeintlich einfachen Wörter noch nicht sicher sitzen.

Fazit für Fortgeschrittene: ⭐⭐⭐ – als Ergänzung nützlich, als Hauptlernquelle ab B2 zu dünn.

WordDive Erfahrungen von Berufstätigen und Expats

Für Berufstätige mit knapper Zeit sind die Mini-Lektionen ein klarer Pluspunkt – fünf Minuten in der Mittagspause reichen aus. Auch Expats, die sich vor einem Umzug nach Finnland oder Schweden Grundwortschatz aneignen wollen, profitieren. Was fehlt: branchenspezifisches Vokabular und Konversationstraining für Meetings. Wer beruflich kommunizieren muss, ist bei Preply oder Lingoda besser aufgehoben.

Fazit für Berufstätige und Expats: ⭐⭐⭐⭐ – ideal für Alltagswortschatz, ohne Business-Tiefe.

Wie seriös ist WordDive?

WordDive wurde 2010 in Tampere, Finnland, von einem Team aus Sprach- und Kognitionswissenschaftlern gegründet. Das Unternehmen beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und gibt an, über eine Million registrierte Nutzer in mehr als 40 Ländern zu haben. Bemerkenswert: Die Europäische Kommission empfiehlt WordDive im Rahmen des Erasmus+-Programms als Lernwerkzeug für Geflüchtete und Migranten, und mehrere finnische Schulen setzen die Plattform offiziell ein – finanziert über finnische Investoren und EU-Fördermittel, nicht über ein undurchsichtiges Startup-Modell.

Sicherheitsmaßnahmen

✓ DSGVO-konform: Als EU-Unternehmen unterliegt WordDive den europäischen Datenschutzregeln

Als EU-Unternehmen unterliegt WordDive den europäischen Datenschutzregeln ✓ SSL-Verschlüsselung: Alle Datenübertragungen laufen verschlüsselt

Alle Datenübertragungen laufen verschlüsselt ✓ Sichere Zahlungsabwicklung: Über etablierte Anbieter wie Stripe und PayPal

Über etablierte Anbieter wie Stripe und PayPal ✓ Datenminimierung: Es werden nur lernrelevante Daten erhoben

Es werden nur lernrelevante Daten erhoben ✓ Kein Datenverkauf an Dritte: Laut Datenschutzerklärung keine Weitergabe an Werbetreibende

Transparente Kosten

Die Preisstruktur ist grundsätzlich transparent, versteckte Gebühren gibt es nicht. Der größte Kritikpunkt in Nutzerbewertungen betrifft stattdessen die automatische Abo-Verlängerung – mehrere Nutzer berichten von unbeabsichtigten Belastungen, weil der Kündigungsprozess nicht prominent platziert ist. Der Support reagiert dabei laut Erfahrungsberichten meist kulant.

⚠️ Wichtig: Alle Abos verlängern sich automatisch. Kündige mindestens 48 Stunden vor dem Verlängerungsdatum – über Website, iOS-Abo-Verwaltung oder Google Play. Die genauen Kündigungswege findest du weiter unten.

Anmeldung & Profilerstellung

So funktioniert die Anmeldung bei WordDive

Der Registrierungsprozess ist in wenigen Schritten erledigt:

Website oder App öffnen: worddive.com aufrufen oder die App im App Store bzw. Play Store laden. Konto erstellen: Registrierung per E-Mail oder über Google-/Facebook-Konto. Muttersprache angeben: Legt fest, wie die Kurse aufgebaut sind. Zielsprache wählen: Entscheide, welche Sprache du lernen willst. Kurs auswählen: WordDive bietet mehrere thematische Kurse pro Sprache (z. B. Grundwortschatz, Reise). Kostenlosen Test starten: Die ersten Wörter kannst du gratis üben. Optional Abo abschließen: Für den vollen Zugang – am besten direkt über die Website.

Zeitaufwand: Die komplette Anmeldung dauert unter drei Minuten.

Tipps zur Profilerstellung und zum Lernfortschritt

Einstufungstest nutzen: Falls angeboten, unbedingt mitmachen – so startest du auf dem richtigen Niveau.

Falls angeboten, unbedingt mitmachen – so startest du auf dem richtigen Niveau. Lernziel definieren: Urlaub, Beruf oder Prüfung – wähle den passenden Kurs entsprechend.

Urlaub, Beruf oder Prüfung – wähle den passenden Kurs entsprechend. Tägliche Routine etablieren: 10 Minuten täglich schlagen eine Stunde am Wochenende – Regelmäßigkeit ist der Schlüssel bei Spaced Repetition.

10 Minuten täglich schlagen eine Stunde am Wochenende – Regelmäßigkeit ist der Schlüssel bei Spaced Repetition. Abo über die Website kaufen: Spart den App-Store-Aufschlag und gibt dir volle Kontrolle.

Spart den App-Store-Aufschlag und gibt dir volle Kontrolle. Statistiken im Blick behalten: Die App zeigt dir, wie viele Wörter du dauerhaft gelernt hast.

Die App zeigt dir, wie viele Wörter du dauerhaft gelernt hast. Ton nicht stummschalten: Die Muttersprachler-Audios sind zentraler Bestandteil der Methode.

Lernmethodik & Features

Wie funktioniert das Lernen bei WordDive?

Kern der App ist der „Permanent Learning“-Algorithmus. Anders als bei klassischen Karteikarten-Apps entscheidest nicht du, wann ein Wort wiederholt wird, sondern die KI: Sie wertet Reaktionszeit, Fehlerquote und die Zeit seit der letzten Übung aus und berechnet daraus den optimalen Wiederholungszeitpunkt – nach dem sogenannten Spacing Effect, einer der am besten belegten Lernstrategien der Kognitionspsychologie.

Klassische Gamification – Punkte, Ranglisten, Streaks – spielt bei WordDive nur eine Nebenrolle. Es gibt zwar Fortschrittsbalken, doch der spielerische Anreiz fällt deutlich geringer aus als bei Duolingo oder Mondly. Stattdessen setzt die App auf intrinsische Motivation: Du siehst live, wie ein Wort von „neu“ über „geübt“ zu „dauerhaft gelernt“ wandert.

So läuft eine typische Lektion ab:

Wort hören: Ein Muttersprachler spricht das Zielwort vor. Bild sehen: Eine Illustration vermittelt die Bedeutung. Wort eintippen: Du schreibst das Wort in der Zielsprache. Sofortiges Feedback: Die App zeigt dir direkt, ob deine Eingabe korrekt war. Beispielsatz lesen: Das Wort erscheint eingebettet in einen authentischen Satz. KI bewertet: Der Algorithmus entscheidet über den nächsten Wiederholungszeitpunkt.

Ein Dashboard zeigt dir jederzeit die Gesamtzahl gelernter Wörter, deinen Kursfortschritt und die Verteilung nach Lernstatus – wenig spektakulär, aber genau die Transparenz, die zum Dranbleiben motiviert.

Besondere Features

1. Permanent-Learning-Algorithmus

Das Flaggschiff-Feature: Kein anderer Vokabeltrainer personalisiert Wiederholungszyklen so granular. Ergebnis: Du lernst nachweislich schneller und vergisst weniger.

2. Muttersprachler-Audio für jedes Wort

Der gesamte Wortkatalog ist von echten Muttersprachlern eingesprochen – ein spürbarer Unterschied bei phonetisch anspruchsvollen Sprachen wie Finnisch oder Türkisch.

3. Offline-Modus

Kurse lassen sich herunterladen und ohne Internetverbindung nutzen – ideal für Pendler oder Flugreisen. Nicht jede Sprachlern-App bietet das im Standard.

4. Themenkurse

Statt eines generischen Kurses pro Sprache bietet WordDive thematisch sortierte Module wie Reisevokabular, Alltagskommunikation oder Einbürgerungstest-Wortschatz.

5. Detaillierte Lernstatistiken

Das Dashboard liefert Echtzeitdaten zu Lerntempo, dauerhaft gelernten Wörtern und Schwachstellen – motivierend und realistisch zugleich.

Verfügbare Sprachen

WordDive bietet aktuell 10 Sprachen an: Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Russisch, Schwedisch, Finnisch, Japanisch und Estnisch. Mit Estnisch findet sich sogar eine echte Rarität unter den Sprachlern-Apps im Katalog.

Die Qualität schwankt je nach Sprache: Englisch, Finnisch und Schwedisch sind am umfangreichsten ausgebaut, während Japanisch oder Estnisch oft nur Grundwortschatzkurse bieten. Erreichbare Niveaus reichen je nach Sprache von A1 bis B2.

⚠️ Hinweis: WordDive unterstützt deutlich weniger Sprachen als Mondly (41+ Sprachen). Wer eine breitere Auswahl braucht, findet dort das umfangreichere Angebot.

Die WordDive App

Vorteile der App:

Übersichtliches, funktionales Design mit Fokus auf das Wesentliche

Offline-Modus für unterwegs

Push-Benachrichtigungen erinnern an tägliche Lerneinheiten

Schnelle Ladezeiten und stabile Performance

Synchronisation zwischen App und Web-Version

Nachteile der App:

Design wirkt im Vergleich zu Duolingo oder Mondly etwas datiert

Keine Social-Features oder Community-Integration

Gelegentliche Synchronisierungsverzögerungen nach Updates

Begrenzte kostenlose Inhalte – Paywall kommt schnell

Bewertungen: iOS App Store ⭐ 4,5 | Google Play Store ⭐ 4,3

⚠️ Tipp: Schließe dein Abo immer über die WordDive-Website ab, nicht über den App Store – du sparst bis zu 30 % und behältst die volle Kontrolle.

WordDive im Vergleich

Wie schlägt sich WordDive gegen die bekanntesten Sprachlern-Plattformen? Der direkte Vergleich mit Babbel, Mondly, Lingoda und Preply zeigt, wo die App stark ist – und wo nicht.

Kriterium WordDive Babbel Mondly Lingoda Preply Preis ab (Jahresabo) 8,79 €/Monat 8,99 €/Monat 5,19 €/Monat* variabel** variabel*** Sprachen 10 14 41 6 50+ Lernmethode KI-Vokabeltrainer (Spaced Repetition) Dialogbasierte Lektionen Gamifizierte Lektionen + AR/VR Live-Gruppenunterricht 1:1-Tutoren live Kostenlos nutzbar Sehr begrenzt 1. Lektion gratis Tägliche Gratis-Lektion 7-Tage-Test Nein (Probestunde möglich) Live-Tutoren ❌ Nein ❌ Nein ❌ Nein ✅ Ja ✅ Ja Offline-Modus ✅ Ja ✅ Ja ✅ Ja ❌ Nein ❌ Nein Bis C1/C2-Niveau ❌ Nein (max. B2) ❌ Nein (max. B1–B2) ❌ Nein (max. B2) ✅ Ja (mit Zertifikat) ✅ Ja (individuell) Offizielle Zertifikate ❌ Nein ❌ Nein ❌ Nein ✅ Ja (GER-Zertifikate) ❌ Nein * Mondly Jahresabo 62,32 €/Jahr. ** Lingoda: abhängig von Kurspaket, ab ca. 70 €/Monat für Gruppenunterricht. *** Preply: abhängig von Tutor und Sprache, ab ca. 5 €/Stunde.

Alternativen zu WordDive im Direktvergleich

Apps mit ähnlichem Fokus:

Am nächsten kommt WordDive fachlich MosaLingua: Auch hier steuert ein KI-Algorithmus die Wiederholungen per Spaced Repetition, ergänzt jedoch um Dialogeinheiten und optionalen Live-Unterricht. Mit 11 Sprachen und einem Jahresabo ab 5,85 €/Monat ist MosaLingua eine sinnvolle Wahl für alle, die das Karteikarten-Prinzip mögen, aber mehr Kontext wollen.

Wer maximale Sprachauswahl zum kleinen Preis sucht, landet bei Mondly: 41+ Sprachen, ein KI-Chatbot fürs Sprechen und AR-Features stehen einem schlankeren Wiederholungsalgorithmus gegenüber. Das Jahresabo startet bereits ab 5,19 €/Monat.

Babbel bleibt der Platzhirsch für alle, die einen vollständigen Sprachkurs statt reinem Vokabeltraining suchen: dialogbasierte Lektionen mit integrierter Grammatik, 14 Sprachen, Jahresabo ab 8,99 €/Monat. Das liefert WordDive bewusst nicht.

Plattformen mit grundsätzlich anderem Ansatz:

Wer echte Konversation üben will, kommt an Preply nicht vorbei: 1:1-Unterricht per Video mit muttersprachlichen Tutoren, Preise je nach Tutor ab rund 5 €/Stunde. Genau das, was WordDive komplett auslässt.

Für ein offizielles Sprachzertifikat führt der Weg eher über Lingoda: Live-Gruppenunterricht mit zertifizierten Lehrkräften bis C2-Niveau, 6 Sprachen, Preise ab ca. 70 €/Monat – deutlich strukturierter als WordDives Vokabeltraining.

WordDive kündigen: wichtige Hinweise

Alle WordDive-Abos verlängern sich automatisch – unabhängig davon, ob du über Website, iOS oder Android gebucht hast. Wer nicht weiterzahlen will, muss aktiv kündigen. Die drei Wege im Detail:

1. Kauf über die WordDive-Website

Melde dich auf worddive.com mit deinem Konto an. Gehe zu „Mein Konto“ bzw. „Einstellungen“. Klicke auf „Abonnement verwalten“. Wähle „Kündigen“. Bestätige die Kündigung per E-Mail oder im Pop-up. Bewahre die Bestätigungsmail auf.

2. Kauf über iOS (Apple)

Öffne die Einstellungen auf deinem iPhone oder iPad. Tippe oben auf deinen Namen (Apple-ID). Gehe zu „Abonnements“. Wähle das WordDive-Abo. Tippe auf „Abo kündigen“. Bestätige – das Abo läuft bis zum Ende des bezahlten Zeitraums weiter.

3. Kauf über Android (Google Play)

Öffne den Google Play Store. Tippe oben rechts auf dein Profilbild. Gehe zu „Zahlungen und Abos“ → „Abos“. Wähle WordDive aus. Tippe auf „Abo kündigen“. Folge den Anweisungen und bestätige.

⚠️ Automatische Verlängerung: Kündige mindestens 48 Stunden vor dem nächsten Verlängerungsdatum. Sonst wird der nächste Zeitraum automatisch abgebucht – eine Rückerstattung ist dann nicht garantiert.

⚠️ Account löschen ≠ Abo kündigen! Löschst du dein WordDive-Konto, endet dein Abo dadurch nicht automatisch – die Zahlungen laufen weiter. Kündige immer zuerst das Abo über den jeweiligen Kaufkanal, lösche das Konto erst danach. Unsere Empfehlung: Abo kündigen, Konto behalten – dein Lernfortschritt bleibt erhalten.

WordDive im Test: unser Fazit

WordDive beherrscht eine Disziplin außergewöhnlich gut: Vokabeln dauerhaft ins Langzeitgedächtnis zu bringen. Der KI-gesteuerte Wiederholungsalgorithmus zählt zum Besten, was der Markt an Spaced-Repetition-Technologie bietet. Wer aber eine Sprache wirklich sprechen, verstehen und schreiben lernen will, braucht mehr als diesen einen Baustein.

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

✅ Wissenschaftlich fundierter KI-Algorithmus für nachhaltiges Vokabellernen

✅ Muttersprachler-Audio für jedes einzelne Wort

✅ Kurze, alltagstaugliche Lerneinheiten (5–10 Minuten)

✅ Finnisch und weitere seltene Sprachen als Alleinstellungsmerkmal

✅ Faires Preis-Leistungs-Verhältnis im Jahresabo

❌ Keine Konversations- oder Grammatikübungen

❌ Inhalte enden bei den meisten Sprachen auf B1/B2-Niveau

❌ Automatische Abo-Verlängerung als häufiger Kritikpunkt

Für wen empfehlenswert: WordDive eignet sich für Anfänger und leicht Fortgeschrittene, die effizient Wortschatz aufbauen wollen – besonders bei seltenen Sprachen wie Finnisch oder Estnisch. Auch Berufstätige mit wenig Zeit profitieren von den kompakten Einheiten. Als Ergänzung zu einem dialogbasierten Kurs wie Babbel entfaltet die App ihr volles Potenzial.

Wann du besser zu Alternativen greifst: Wer flüssig sprechen lernen will, ist bei Preply oder Babbel besser aufgehoben. Fortgeschrittene ab B2 sollten zu Lingoda wechseln, wo strukturierte Kurse bis C2 mit Zertifikat warten. Und wer maximale Sprachauswahl zum kleinsten Preis sucht, findet bei Mondly das breitere Angebot.

Abschließende Bewertung: WordDive ist ein starkes Spezialwerkzeug – kein Allrounder, aber in seiner Nische kaum zu schlagen. Wer weiß, was er bekommt, bekommt es außergewöhnlich gut umgesetzt. ⭐⭐⭐⭐ (4 von 5 Sternen)

Häufig gestellte Fragen zu WordDive

Was genau macht WordDive anders als klassische Sprachlern-Apps? WordDive konzentriert sich fast ausschließlich auf Vokabelaufbau per KI-gesteuerter Spaced Repetition: Ein Algorithmus misst, wie sicher du ein Wort beherrschst, und legt danach den nächsten Wiederholungszeitpunkt fest. Bild, Muttersprachler-Audio und ein Beispielsatz begleiten jedes Wort. Dialoge, Grammatikerklärungen oder Community-Funktionen bietet die App bewusst nicht – dafür ist der Wortschatzaufbau ungewöhnlich effizient. Wie viele Sprachen bietet WordDive an? Aktuell stehen 10 Sprachen zur Verfügung: Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Russisch, Schwedisch, Finnisch, Japanisch und Estnisch. Finnisch gilt als Alleinstellungsmerkmal, da kaum eine andere App diese Sprache in vergleichbarer Tiefe anbietet. Wer eine größere Auswahl braucht, findet bei Mondly mit über 41 Sprachen deutlich mehr Optionen. Was kostet WordDive und lohnt sich das Jahresabo? Nach der kostenlosen Testphase kostet das Monatsabo 10,99 €, das 6-Monats-Abo umgerechnet ebenfalls 10,99 € und das 12-Monats-Abo 8,79 € pro Monat – macht 105,47 € im Jahr. Wer die App länger als drei Monate nutzen will, fährt mit dem Jahresabo am günstigsten. Wichtig: Immer über worddive.com buchen, da Abos über den App Store bis zu 30 % teurer ausfallen. Gibt es eine kostenlose Version von WordDive? Ja, aber nur eingeschränkt: Die Gratis-Version lässt dich lediglich die ersten Wörter eines Kurses üben, danach ist Schluss. Für einen echten Eindruck reicht das aus, für nachhaltigen Fortschritt aber nicht. Über die Website gibt es zusätzlich eine 14-tägige Geld-zurück-Garantie, mit der sich das Abo risikofrei testen lässt. Für wen eignet sich WordDive – und für wen eher nicht? Ideal ist WordDive für Anfänger und leicht Fortgeschrittene (A1–B1), die gezielt Wortschatz aufbauen wollen, sowie für Berufstätige mit wenig Zeit dank 5- bis 10-minütiger Einheiten. Weniger geeignet ist die App für alle, die Sprechen üben, Grammatik verstehen oder ein Niveau über B2 erreichen möchten – dafür passen Preply, Babbel oder Lingoda besser. Welches Sprachniveau erreicht man mit WordDive realistisch? Je nach Sprache liegt das erreichbare Niveau zwischen A1 und B1, bei gut ausgebauten Kursen wie Englisch oder Finnisch teils bei B2 – allerdings ausschließlich beim Wortschatz. Aktives Sprechen, Schreiben und komplexe Grammatik werden nicht trainiert. Wer Richtung C1/C2 will, braucht ergänzend einen strukturierten Kurs wie Lingoda. Wie schneidet WordDive im Vergleich zu Babbel und Mondly ab? WordDive schlägt beide beim reinen Vokabellernen dank seines wissenschaftlich fundierten Wiederholungsalgorithmus. Babbel punktet dafür mit Grammatik und Dialogen, Mondly mit einer deutlich größeren Sprachauswahl und mehr Gamification. Preislich liegt WordDive im Jahresabo zwischen den beiden – günstiger als Babbel, etwas teurer als Mondly. Als Ergänzung zu einer dieser Apps funktioniert WordDive am besten. Wie kündige ich mein WordDive-Abo? Über die Website gehst du zu „Mein Konto“ → „Abonnement verwalten“ → „Kündigen“. Bei einem Kauf über iOS kündigst du in den iPhone-Einstellungen unter deiner Apple-ID im Bereich „Abonnements“, bei Android über den Google Play Store unter „Zahlungen & Abos“. In allen Fällen solltest du mindestens 48 Stunden vor dem Verlängerungstermin kündigen, da sich Abos sonst automatisch verlängern. Reicht das Löschen meines WordDive-Kontos, um das Abo zu beenden? Nein – Konto löschen und Abo kündigen sind zwei getrennte Vorgänge. Löschst du nur dein Konto, läuft die Zahlung im Hintergrund weiter. Kündige deshalb immer zuerst das Abo über den jeweiligen Kaufkanal (Website, Apple oder Google) und lösche das Konto erst danach, falls du das überhaupt willst. Ist WordDive vertrauenswürdig und wie steht es um den Datenschutz? WordDive ist ein finnisches EdTech-Unternehmen mit Sitz in Tampere, das seit 2010 am Markt ist und rund eine Million Nutzer weltweit zählt. Als EU-Unternehmen unterliegt WordDive der DSGVO, verschlüsselt Datenübertragungen per SSL und gibt laut eigener Datenschutzerklärung keine Nutzerdaten an Werbetreibende weiter. Die Zahlungsabwicklung läuft über etablierte Anbieter wie Stripe und PayPal. Wie bewerten Nutzer die WordDive-App? Im Apple App Store liegt WordDive bei 4,5 von 5 Sternen, im Google Play Store bei 4,3 von 5. Auf Trustpilot fällt die Bewertung mit 3,6 von 5 niedriger aus – dort häufen sich Beschwerden über die automatische Abo-Verlängerung. In der Sache loben die meisten Nutzer die Lerneffizienz, vermissen aber Übungen zum freien Sprechen. Kann ich mit WordDive Finnisch oder andere seltene Sprachen lernen? Ja, und genau hier liegt eine der größten Stärken der App: WordDive wurde in Finnland entwickelt und bietet Finnisch in einer Tiefe an, die kaum ein Wettbewerber erreicht. Auch Estnisch als vergleichsweise seltene Sprache gehört zum Kursangebot – ein klarer Vorteil gegenüber Duolingo, Babbel oder Mondly. Funktioniert WordDive auch offline? Ja, im bezahlten Abo lassen sich Kurse herunterladen und ohne Internetverbindung durcharbeiten – praktisch für Pendler, Flugreisen oder Gebiete mit schlechtem Netz. Sobald wieder eine Verbindung besteht, synchronisiert die App deinen Fortschritt automatisch zwischen Web-Version und mobiler App.