Bei Tandem bleibt der größte Teil der App komplett kostenlos – ganz ohne Kreditkarte und ohne Ablaufdatum. Ein Pro-Abo brauchst du erst, wenn du gezielter suchen, mehr übersetzen oder deinen Fortschritt tracken willst. Genau da wird die Preisfrage interessant.

Wie viel Tandem tatsächlich kostet, hängt stark davon ab, wie du die App nutzt: Reicht dir Community-Austausch ohne Extras, oder willst du mit erweiterten Filtern gezielt Sprachpartner finden? In diesem Guide zeigen wir dir alle Preisstufen im Detail, was jeweils enthalten ist und wann sich das Upgrade auf Pro für dich lohnt – und wann eben nicht.

Tandem: Preise auf einen Blick

Tandem unterscheidet zwischen einer dauerhaft kostenlosen Basisversion und einem Pro-Abo in drei Laufzeiten. Zusätzlich lassen sich unabhängig vom Abo-Status einzelne Tutorenstunden buchen.

Stufe Preis Enthalten Kostenlos (Basis) 0,00 € Matching, Chats, Sprach- und Videoanrufe mit eingeschränkten Funktionen Pro – 1 Monat ca. 14,99 €/Monat Voller Funktionsumfang, monatlich kündbar Pro – 3 Monate ca. 31,99 € gesamt (≈ 10,66 €/Monat) Voller Funktionsumfang, mittlere Bindung Pro – 12 Monate ca. 83,88 € gesamt (≈ 6,99 €/Monat) Voller Funktionsumfang, günstigste Variante Tutoren-Stunden 15–40 €/Stunde Einzelunterricht, unabhängig vom Pro-Status buchbar

Für den ersten Eindruck reicht die Gratisversion völlig aus. Wer regelmäßig und gezielt übt, holt sich mit dem Jahresabo den mit Abstand niedrigsten Preis pro Monat.

Was kostet Tandem im Detail?

Der Unterschied zwischen Gratis und Pro liegt bei Tandem nicht im Grundkonzept – Community-Austausch bekommst du in beiden Varianten. Der Unterschied liegt in der Kontrolle: Wie gezielt du suchst, wie viel du übersetzt bekommst und wie gut du deinen Fortschritt im Blick behältst.

Das ist in der Gratisversion enthalten

Mit dem kostenlosen Basis-Account kannst du dir ein Profil anlegen, in der Community nach Sprachpartnern suchen, Matches anfragen und im Anschluss chatten, telefonieren oder per Video sprechen. Für einen ersten Test des Grundprinzips – echte Gespräche statt Lektionen – reicht das vollkommen aus.

Community-Matching mit Sprachpartnern weltweit

Chatfunktion mit Text, Sprachnachrichten und Anrufen

Video-Calls für direkten Sprachaustausch

Grundlegende Profilsuche ohne detaillierte Filter

Diese Funktionen bekommst du nur mit Tandem Pro

Sobald du regelmäßiger lernst, merkst du schnell, wo die Gratisversion an ihre Grenzen stößt: Die Partnersuche bleibt grob, Übersetzungen im Chat sind begrenzt, und einen Überblick über deinen Lernfortschritt gibt es nicht. Genau hier setzt Tandem Pro an.

Erweiterte Suchfilter nach Interessen, Alter und Herkunft

Unbegrenzte Übersetzungen direkt im Chat

Eigene Vokabellisten zum Sammeln neuer Wörter

Priorisiertes Matching mit passenden Sprachpartnern

Werbefreie Nutzung der App

Für gelegentliches Ausprobieren zahlst du also nichts drauf. Für regelmäßiges, zielgerichtetes Lernen sind die Pro-Filter und das priorisierte Matching der eigentliche Grund für ein Upgrade – sie sparen dir vor allem Zeit bei der Partnersuche.

Gibt es eine kostenlose Testphase oder Geld-zurück-Garantie bei Tandem?

Eine klassische Testphase mit automatischem Ablaufdatum kennt Tandem nicht – und braucht sie auch nicht, denn die Basisversion ist ohnehin dauerhaft gratis nutzbar. Du musst also nicht befürchten, dass eine „kostenlose Probezeit” nach 14 Tagen unbemerkt in ein bezahltes Abo übergeht, wie es bei anderen Apps üblich ist.

Eine offizielle Geld-zurück-Garantie für das Pro-Abo bietet Tandem nicht. Wer unsicher ist, ob sich das Upgrade lohnt, testet stattdessen einfach ausgiebig die Gratisversion – ohne Zeitdruck und ohne finanzielles Risiko – und entscheidet erst danach, ob Pro den Aufpreis wert ist.

So sparst du bei Tandem

Auch ohne eigenen Rabattcode lässt sich beim Tandem-Abo bares Geld sparen, wenn du ein paar Grundregeln beachtest:

Direkt zum Jahresabo greifen, wenn du dranbleibst: Mit ca. 6,99 €/Monat ist es mehr als 50 % günstiger als das Monatsabo – bei zwölf Monaten Nutzung ein klarer Rechenvorteil.

Mit ca. 6,99 €/Monat ist es mehr als 50 % günstiger als das Monatsabo – bei zwölf Monaten Nutzung ein klarer Rechenvorteil. Über die Website statt über den App Store kaufen: Buchst du dein Abo über Apple oder Google Play, kann ein Aufschlag von bis zu 30 % dazukommen – für exakt dasselbe Abo.

Buchst du dein Abo über Apple oder Google Play, kann ein Aufschlag von bis zu 30 % dazukommen – für exakt dasselbe Abo. Saisonale Aktionen im Blick behalten: Rund um Black Friday oder Jahreswechsel tauchen bei vielen Sprachlern-Apps Rabattaktionen auf – ein Preisvergleich vor dem Kauf lohnt sich.

Rund um Black Friday oder Jahreswechsel tauchen bei vielen Sprachlern-Apps Rabattaktionen auf – ein Preisvergleich vor dem Kauf lohnt sich. Erst gratis testen, dann entscheiden: Nutze die kostenlose Basisversion so lange, bis du sicher bist, dass du regelmäßig dranbleibst – erst dann amortisiert sich ein Pro-Abo wirklich.

Nutze die kostenlose Basisversion so lange, bis du sicher bist, dass du regelmäßig dranbleibst – erst dann amortisiert sich ein Pro-Abo wirklich. Automatische Verlängerung im Kalender vermerken: Alle Tandem-Abos laufen automatisch weiter, wenn du nicht rechtzeitig kündigst – eine Erinnerung ein paar Tage vorher verhindert eine ungewollte Zahlung.

Einen eigenen Tandem-Gutschein gibt es aktuell nicht – die genannten Kniffe sind daher der zuverlässigste Weg, um beim Abo nicht mehr zu zahlen als nötig.

Alternativen zu Tandem

Passt das Preismodell oder das Konzept von Tandem nicht ganz zu dir, lohnt sich ein Blick auf diese drei Alternativen – vom fast identischen Community-Ansatz bis zum KI-gestützten Gesprächspartner ohne Wartezeit.

Häufige Fragen zu den Tandem Kosten

Was kostet Tandem im Monat? Tandem bietet drei Pro-Laufzeiten: das Monatsabo für ca. 14,99 €, das 3-Monats-Abo für ca. 10,66 €/Monat (31,99 € gesamt) und das Jahresabo für ca. 6,99 €/Monat (83,88 € gesamt). Die Basisversion bleibt dauerhaft kostenlos. Ist Tandem komplett kostenlos nutzbar? Die Grundfunktionen – Matching, Chat und Anrufe – sind bei Tandem dauerhaft gratis. Für erweiterte Suchfilter, unbegrenzte Chat-Übersetzung, Vokabellisten und Werbefreiheit brauchst du dagegen Tandem Pro. Gibt es bei Tandem eine Geld-zurück-Garantie? Nein, eine offizielle Geld-zurück-Garantie bietet Tandem nicht an. Dafür kannst du die kostenlose Basisversion unbegrenzt lange nutzen und testen, bevor du dich für ein Pro-Abo entscheidest. Wie spare ich am meisten beim Tandem-Abo? Am günstigsten fährst du mit dem Jahresabo für umgerechnet ca. 6,99 €/Monat. Kaufe außerdem direkt über die Tandem-Website statt über den App Store – dort kann ein Aufschlag von bis zu 30 % anfallen. Verlängert sich mein Tandem-Abo automatisch? Ja. Monats-, Quartals- und Jahresabo verlängern sich bei Tandem automatisch, wenn du nicht rechtzeitig kündigst. Am sinnvollsten ist eine Erinnerung im Kalender, besonders vor Ablauf des Jahresabos. Was ist eine gute Alternative, wenn mir Tandem zu teuer ist? Wenn dir die kostenlose Version nicht reicht, lohnt sich ein Blick auf HelloTalk mit ähnlichem Preisniveau, italki für bezahlten 1:1-Unterricht oder Talkpal für KI-gestützte Gesprächsübungen ganz ohne Wartezeit auf ein Match.

Fazit

Für den ersten Test kostet Tandem dich keinen Cent – die Gratisversion deckt das Grundprinzip komplett ab. Sobald du regelmäßig lernst und gezielt nach Sprachpartnern suchst, holt das Jahresabo für ca. 6,99 €/Monat das mit Abstand beste Preis-Leistungs-Verhältnis heraus. Kaufe dabei immer direkt über die Tandem-Website, nicht über den App Store, und trage dir die automatische Verlängerung in den Kalender ein – dann zahlst du wirklich nur für das, was du brauchst.