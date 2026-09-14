Kurz zusammengefasst:

🔎 8 echte Alternativen zu Tandem im direkten Vergleich – von kostenlosen Chat-Apps bis zu bezahltem 1:1-Unterricht

🏅 Unser Favorit: HelloTalk – größere Community, eingebaute KI-Korrektur, mehr Funktionen als Tandem

💶 Preisspanne: komplett gratis bis rund 30–40 € pro Unterrichtsstunde

🎯 Für wen: Einsteiger, Fortgeschrittene, Berufstätige mit Business-Ziel – für jeden Lerntyp ist etwas dabei

Du hast Tandem installiert, ein paar Chats gestartet – und bist enttäuscht liegen geblieben? Damit bist du nicht allein. Zwischen Fake-Profilen, Nutzern, die die App eher als Flirt-Plattform verstehen, und einem Matching-System, das eher würfelt als vermittelt, verlieren viele Lernende schnell die Lust. Dazu kommt: Wer mehr als eine Sprache gleichzeitig üben oder überhaupt erst richtig loslegen will, stößt in der Gratis-Version rasch an Grenzen.

Die gute Nachricht: Tandem ist längst nicht die einzige Möglichkeit, mit echten Menschen eine Fremdsprache zu üben. Wir haben acht Apps und Plattformen unter die Lupe genommen, die je nach Lerntyp die bessere Wahl sein können – von Community-Apps mit eingebauten Sprachtools über spezialisierte Frage-Antwort-Netzwerke bis zu professionellen Tutoren-Marktplätzen.

Warum überhaupt eine Alternative zu Tandem suchen?

Das Grundprinzip von Tandem ist bestechend einfach: Zwei Menschen bringen sich gegenseitig ihre Muttersprache bei, kostenlos und auf Augenhöhe. In der Praxis zeigen sich aber immer wieder dieselben Schwachstellen. Die App lebt von der Qualität ihrer Nutzerbasis – und die schwankt stark. Wer nach ein paar Nachrichten merkt, dass es dem Gegenüber eher um ein Date als ums Lernen geht, ist damit nicht allein.

Hinzu kommt ein Matching-Algorithmus, der Partnervorschläge oft nach Verfügbarkeit statt nach echter Sprachniveau-Passung ausspielt. Wer Anfänger in Koreanisch ist, aber nur auf Fortgeschrittene trifft, verliert schnell die Motivation. Die kostenlose Version begrenzt außerdem die Anzahl gleichzeitig lernbarer Sprachen und blendet Werbung ein – Funktionen wie Übersetzungshilfen oder erweiterte Suchfilter bleiben dem kostenpflichtigen Pro-Abo vorbehalten.

Wer strukturiert lernen will, merkt außerdem schnell: Tandem gibt dir keinen Lehrplan, keine Lektionen und keine Fortschrittskontrolle. Du bist komplett auf dich selbst und die Disziplin deines Chatpartners angewiesen. Genau an diesen drei Punkten – Nutzerqualität, Matching und fehlende Struktur – setzen die folgenden Alternativen an.

Die 8 besten Tandem-Alternativen im Überblick

Nicht jede Alternative verfolgt denselben Ansatz wie Tandem. Manche setzen wie Tandem selbst auf freien Sprachaustausch mit Muttersprachlern, andere bringen strukturierte Lektionen, ein Frage-Antwort-Format oder bezahlten Einzelunterricht mit. Die folgende Tabelle zeigt dir auf einen Blick, welche App zu welchem Bedarf passt.

App / Plattform Sprachen Ansatz Preis HelloTalk 260+ Community-Chat mit KI-Korrektur gratis, Premium ab 6,99 €/Monat Speaky 110+ Reiner Sprachaustausch, minimalistisch komplett kostenlos HiNative 120+ Frage-Antwort-Netzwerk gratis, Premium ab ca. 9,99 €/Monat italki 150+ 1:1-Unterricht mit Tutoren ab ca. 4 €/Stunde, Probestunde ab 1 € Preply 90+ KI-gestütztes Tutor-Matching ab ca. 4 €/Stunde Busuu 14 Strukturierter Kurs mit Community-Korrektur ab 4,83 €/Monat LingQ 50+ Immersionsmethode mit echten Inhalten ab ca. 10 $/Monat Clozemaster 50+ Lückentext-Training, Gamification gratis, Pro ab ca. 8 $/Monat

Im Folgenden stellen wir dir jede App im Detail vor – inklusive der Frage, was sie gegenüber Tandem konkret besser oder schlechter macht.

1. HelloTalk

Wenn eine App das Tandem-Prinzip konsequent weiterdenkt, dann HelloTalk. Über 50 Millionen Menschen weltweit nutzen die App, um mit Muttersprachlern zu schreiben, zu sprechen und sich auszutauschen – und anders als bei Tandem bekommst du dabei automatische Unterstützung: Eine KI markiert Grammatikfehler direkt im Chat, bietet Übersetzungsvorschläge an und erklärt auf Wunsch die passende Regel.

Besonders der „Moments”-Feed hebt HelloTalk vom klassischen Tandem-Chat ab: Du postest kurze Texte, Sprachnachrichten oder Fotos in deiner Zielsprache, und Muttersprachler korrigieren sie direkt – ein Mini-Netzwerk, das ständig neues Feedback liefert, auch ohne aktiven Chatpartner. Mit über 260 unterstützten Sprachen deckt HelloTalk zudem deutlich mehr Nischensprachen ab als die meisten Konkurrenten.

Kostenlos lässt sich HelloTalk mit einer Zielsprache uneingeschränkt nutzen. Das Premium-Abo ab 6,99 €/Monat (im Jahrestarif) schaltet mehrere Sprachen gleichzeitig, unbegrenzte Übersetzungen und erweiterte Filter frei; eine Lifetime-Lizenz gibt es für rund 160–200 €.

Im direkten Vergleich zu Tandem gewinnt HelloTalk vor allem durch die eingebauten Lernwerkzeuge: Statt Fehler einfach stehen zu lassen, korrigiert dich die App aktiv mit. Das Matching wirkt zudem gezielter, weil sich Filter nach Interessen und Lernziel kombinieren lassen. Ein Nachteil bleibt: Auch hier tummeln sich vereinzelt Nutzer, die weniger am Sprachenlernen als an Kontaktanbahnung interessiert sind – ein Blockier- und Meldesystem hilft, ist aber kein Allheilmittel.

Für alle, die zunächst nur plaudern wollen, kann die Funktionsvielfalt anfangs erschlagend wirken. Wer ausschließlich strukturierten Unterricht sucht, ist bei italki oder Preply besser aufgehoben – als direkter Ersatz für den Tandem-Austausch führt an HelloTalk aber kaum ein Weg vorbei.

HelloTalk nimmt die Grundidee von Tandem und baut sie konsequent aus: mehr Sprachen, mehr Korrekturhilfen, eine aktivere Community. Für die meisten, die den Tandem-Gedanken schätzen, ist das der naheliegendste Umstieg. Laura Schneider, Sprachexpertin bei RTL.de

Am besten geeignet für: alle, die den Tandem-Gedanken mögen, aber mehr Sprachtools, eine größere Community und ein moderneres Nutzererlebnis wollen.

2. Speaky

Speaky verfolgt die entgegengesetzte Strategie: radikale Einfachheit statt Funktionsfülle. Du gibst deine Zielsprache an, die App schlägt dir passende Muttersprachler vor, und der Chat beginnt – ganz ohne Lektionen, Korrekturfunktionen oder Premium-Sperren. Über 110 Sprachen stehen zur Auswahl, die Nutzung ist vollständig kostenlos.

Der didaktische Ansatz dahinter: Wer genug spricht und schreibt, lernt automatisch. Es gibt keine KI-Übersetzung und keine automatische Fehlerkorrektur – Speaky vertraut voll auf den direkten Austausch zwischen Menschen. Für Lernende mit soliden Grundkenntnissen, die vor allem ihre Konversationssicherheit ausbauen wollen, funktioniert das erstaunlich gut.

Gegenüber Tandem punktet Speaky mit einem entscheidenden Detail: Es gibt schlicht keine Paywall. Während Tandem zentrale Funktionen hinter ein Pro-Abo legt, bleibt bei Speaky alles dauerhaft gratis nutzbar. Die Kehrseite ist die kleinere Nutzerbasis – bei selteneren Sprachkombinationen kann das Matching entsprechend länger dauern.

Wer eine wirklich kostenlose Sprachpartner-App ohne Schnickschnack sucht, findet in Speaky eine der ehrlichsten Optionen im Vergleich. Was allerdings fehlt: ein Videochat. Gespräche laufen ausschließlich über Text und Audio – für alle, die visuelles Feedback zur Aussprache brauchen, ein spürbares Manko.

Ohne eingebaute Lernhilfen bist du zudem komplett auf dich gestellt: Grammatikfehler bleiben unkommentiert, Vokabeltraining findet woanders statt. Totale Anfänger tun sich mit Speaky daher schwerer als mit strukturierten Apps wie Busuu.

Speaky ist Tandem in seiner reinsten Form – ohne Abo-Fallen, ohne Upselling. Für Lernende mit Vorkenntnissen, die einfach nur reden wollen, reicht das völlig aus. Laura Schneider, Sprachexpertin bei RTL.de

Am besten geeignet für: Fortgeschrittene mit Grundkenntnissen, die eine dauerhaft kostenlose Sprachpartner-Plattform ohne Abo-Modell suchen.

3. HiNative

HiNative schlägt einen völlig anderen Weg ein als Tandem: Statt Chatpartner zu vermitteln, funktioniert die App wie ein Sprachforum in Echtzeit. Du stellst eine konkrete Frage – etwa, ob eine Formulierung in einem bestimmten Kontext natürlich klingt – und Muttersprachler antworten dir innerhalb weniger Minuten. Über 120 Sprachen werden unterstützt.

Die Gratis-Version begrenzt die Anzahl täglicher Fragen, das Premium-Abo (ab ca. 9,99 €/Monat) hebt dieses Limit auf und ergänzt Audio-Feedback zur Aussprache samt Bewertung durch echte Muttersprachler. Genau diese Aussprache-Funktion ist eine der Stärken, die Tandem in dieser Form nicht bietet.

Der Unterschied zu Tandem liegt in der Tiefe statt in der Breite: Anstelle von Small-Talk-Konversationen bekommst du präzise Antworten auf konkrete Sprachfragen – ideal, wenn du an einer bestimmten Formulierung hängen bleibst. Der soziale Aspekt eines echten Gesprächs fehlt dafür komplett; HiNative ist eher Nachschlagewerk als Chat-App.

Wer regelmäßig an sprachlichen Nuancen scheitert – zu formell, zu umgangssprachlich, kulturell unpassend –, bekommt hier Antworten, die kein Übersetzungstool liefert. Als alleinige Tandem-Alternative taugt HiNative aber nur bedingt, weil echte Konversationsübung fehlt.

HiNative ist keine klassische Ersatz-App für Tandem, sondern die ideale Ergänzung dazu: ein Netzwerk aus Muttersprachlern, das genau dann hilft, wenn Wörterbuch und Übersetzer an ihre Grenzen stoßen. Laura Schneider, Sprachexpertin bei RTL.de

Am besten geeignet für: Lernende aller Niveaustufen, die schnelle, authentische Antworten auf konkrete Sprachfragen brauchen – als Ergänzung zu einer Konversations-App.

4. italki

Wer den Zufallsfaktor von Tandem komplett eliminieren will, landet früher oder später bei italki. Der weltweit größte Marktplatz für Online-Sprachunterricht vermittelt über 30.000 Lehrkräfte aus mehr als 150 Ländern – vom günstigen Community-Tutor bis zum zertifizierten Sprachlehrer, in über 150 Sprachen.

Es gibt kein Abo: Du kaufst Guthaben und buchst einzelne Stunden. Community-Tutoren starten ab etwa 4 € pro Stunde, professionelle Lehrkräfte liegen zwischen 10 und 30 €, gefragte Spezialisten auch darüber. Probestunden ab 1 € senken die Einstiegshürde erheblich.

Der große Unterschied zu Tandem: Du bekommst echten, bezahlten Unterricht statt lockerer Konversation – mit gezieltem Feedback, Korrekturen und messbarem Fortschritt. Dafür entfällt das kostenlose Grundprinzip komplett. Wer nur einen Gratis-Chatpartner sucht, ist bei italki an der falschen Adresse.

Besonders für berufliche Sprachanforderungen zeigt italki seine Stärke: Viele Tutoren haben sich auf Geschäftsenglisch, juristisches Französisch oder medizinisches Spanisch spezialisiert – ein Angebot, das reine Tandem-Apps nicht liefern können. Die Herausforderung liegt darin, unter Tausenden Lehrkräften die passende zu finden; die Probestunden helfen dabei enorm.

italki verwandelt Sprachenlernen von einem Hobby-Chat in echtes Training. Wer bereit ist, ein paar Euro pro Stunde zu investieren, sieht messbaren Fortschritt. Laura Schneider, Sprachexpertin bei RTL.de

Am besten geeignet für: Fortgeschrittene und Berufstätige, die professionellen Einzelunterricht mit zertifizierten Lehrkräften suchen und dafür investieren wollen.

5. Preply

Preply setzt dort an, wo italki aufhört: mit einem KI-gestützten Matching-Algorithmus, der dir Tutoren nach Lernziel, Budget und Zeitplan vorschlägt. Über 100.000 Lehrkräfte aus mehr als 180 Ländern unterrichten in über 90 Sprachen – von Englisch und Spanisch bis Ukrainisch und Tagalog.

Einsteiger-Tutoren kosten ab rund 4 € pro Stunde, erfahrene Lehrkräfte 15–25 €, gefragte Experten 30–40 € und mehr. Eine Probestunde gibt es ab etwa 1 €, und Preply bietet eine Zufriedenheitsgarantie: Gefällt dir der erste Tutor nicht, wechselst du kostenlos oder bekommst dein Geld zurück.

Anders als Tandem bekommst du bei Preply strukturierten 1:1-Unterricht samt Lernmaterialien, Vokabeltraining und Fortschritts-Tracking zwischen den Stunden. Der Preis dafür: kein kostenloses Grundangebot. Wer budgetbewusst ist, sollte zunächst die günstigeren Einsteiger-Tutoren ausprobieren.

Besonders stark zeigt sich Preply bei Business-Englisch und Prüfungsvorbereitung für IELTS, TOEFL oder DELF – viele Tutoren haben sich genau darauf spezialisiert. Wer karriererelevante Sprachkenntnisse aufbauen will, kommt an Preply oder italki kaum vorbei; zum entspannten Plaudern bleibt Tandem die charmantere, aber unstrukturiertere Option.

Preply kombiniert persönliches Coaching mit einer Geld-zurück-Garantie – ein Signal dafür, dass die Plattform ihrer eigenen Qualität vertraut. Laura Schneider, Sprachexpertin bei RTL.de

Am besten geeignet für: Berufstätige, Prüfungskandidaten und alle, die einen persönlichen Tutor mit Zufriedenheitsgarantie wollen – von Anfänger bis Experte.

6. Busuu

Busuu verbindet etwas, das kaum eine andere App auf diese Weise bietet: einen strukturierten Sprachkurs mit Korrekturen von echten Muttersprachlern. Du arbeitest dich durch didaktisch aufgebaute Lektionen – Grammatik, Wortschatz, Hör- und Leseverstehen –, und deine Schreibaufgaben werden anschließend von der Community korrigiert. Ein Hybrid aus Kurs und Tandem-Element.

Mit 14 Sprachen deckt Busuu deutlich weniger ab als Tandem, dafür orientieren sich die Kurse konsequent an den GER-Niveaustufen A1 bis B2. Die Gratis-Version ist stark eingeschränkt, Premium kostet ab 4,83 €/Monat im Jahrestarif, Premium Plus mit Grammatiktrainer und offiziellem McGraw-Hill-Zertifikat ab 5,83 €/Monat.

Der Kontrast zu Tandem könnte größer kaum sein: Wo Tandem dich ohne Plan ins kalte Wasser wirft, führt dich Busuu Schritt für Schritt durch den Lernprozess. Echte Live-Gespräche mit Sprachpartnern gibt es dabei nicht – die Community-Korrekturen laufen asynchron und ersetzen keinen Chat in Echtzeit.

Das offizielle Zertifikat macht Busuu zusätzlich für den Lebenslauf interessant, ein Vorteil, den keine reine Tandem-App bietet. Wer allerdings eine seltene Sprache wie Suaheli oder Thai lernen will, wird bei Busuu nicht fündig.

Busuu liefert genau den roten Faden, den viele bei Tandem vermissen – strukturierte Lektionen plus echtes Feedback von Muttersprachlern, dazu ein Zertifikat für den Lebenslauf. Laura Schneider, Sprachexpertin bei RTL.de

Am besten geeignet für: Einsteiger und leicht Fortgeschrittene, die einen strukturierten Online-Kurs mit Community-Feedback und offiziellem Zertifikat wollen.

7. LingQ

LingQ, gegründet vom Polyglotten Steve Kaufmann, verfolgt die sogenannte Immersionsmethode: Du lernst mit echten Inhalten – Podcasts, Artikeln, Büchern, YouTube-Videos – statt mit künstlichen Dialogen. Unbekannte Wörter markierst du im Text, das System merkt sie sich per Spaced Repetition und wiederholt sie zum richtigen Zeitpunkt wieder.

Über 50 Sprachen stehen zur Verfügung, dazu eine riesige, stetig wachsende Bibliothek an Community-Inhalten. Du kannst sogar eigene Texte oder Untertitel importieren und direkt in der App bearbeiten. Das Premium-Abo kostet rund 10 $/Monat im Jahrestarif, Premium Plus mit Tutoring-Zugang etwa 22,50 $/Monat.

Verglichen mit Tandem fehlt bei LingQ der direkte Sprachpartner-Austausch fast vollständig – der Fokus liegt klar auf Lesen und Hören, nicht auf aktivem Sprechen. Dafür bekommst du Inhalte, die dich wirklich interessieren, statt erfundener Lehrbuch-Dialoge, was die Motivation über Monate hinweg spürbar hochhält.

Die Kehrseite: LingQ gibt dir keinen Lehrplan vor – du musst dich selbst organisieren und motivieren. Für absolute Anfänger ohne Vorkenntnisse ist das eine Hürde. Am besten funktioniert LingQ in Kombination mit einer Konversations-App wie HelloTalk, die das aktive Sprechen abdeckt.

LingQ ist ideal für alle, die lieber in Inhalten versinken als Vokabellisten zu pauken. Wer die Immersionsmethode ernsthaft betreibt, baut nebenbei ein enormes Leseverständnis auf. Laura Schneider, Sprachexpertin bei RTL.de

Am besten geeignet für: Fortgeschrittene und selbstorganisierte Lernende, die mit authentischen Inhalten per Immersionsmethode lernen wollen.

8. Clozemaster

Clozemaster setzt komplett auf ein Prinzip: Lückentexte. Du siehst einen echten Satz mit einer fehlenden Vokabel und ergänzt sie im Kontext – nicht als isolierte Vokabelkarte. Punkte, Bestenlisten und Streaks sorgen für einen spielerischen Sog, der eher an ein Arcade-Game als an klassisches Vokabellernen erinnert.

Über 50 Sprachkombinationen stehen zur Auswahl, aufgebaut nach Häufigkeitslisten: Du lernst zuerst die gebräuchlichsten Wörter, mit denen sich bereits ein Großteil alltäglicher Texte erschließen lässt. Die Gratis-Version ist mit Werbung nutzbar, Clozemaster Pro (etwa 8 $/Monat oder 60 $/Jahr) ergänzt Hörübungen und Grammatik-Challenges.

Anders als Tandem gibt es bei Clozemaster keinerlei sozialen Austausch – keine Chatpartner, keine Community, keine Konversation. Dafür trainierst du systematisch passiven Wortschatz und Leseverständnis, zwei Bereiche, die beim reinen Chatten oft zu kurz kommen. Zehn Minuten täglich reichen bereits, um spürbare Fortschritte zu sehen.

Sprechen lernst du mit Clozemaster nicht – die App versteht sich ausdrücklich als Ergänzung, nicht als Ersatz für eine Konversations-App. Kombiniert mit HelloTalk oder Tandem für den mündlichen Austausch ergibt sich ein rundes Lernpaket.

Clozemaster ist reines Wortschatz-Training ohne Ablenkung – kein Ersatz für einen Sprachpartner, aber eine hervorragende Ergänzung dazu. Laura Schneider, Sprachexpertin bei RTL.de

Am besten geeignet für: Fortgeschrittene, die ihren Wortschatz systematisch ausbauen wollen – ideal als Ergänzung zu einer Tandem- oder Tutoring-App.

Wo Sprachpartner-Apps und Online-Kurse an ihre Grenzen stoßen

So hilfreich digitale Tools sind – echte Immersion ersetzen sie nicht vollständig. Wer eine Sprache wirklich fließend sprechen will, braucht irgendwann reale Situationen: im Urlaub bestellen, im Job verhandeln, mit Freunden diskutieren. Apps trainieren die Grundlagen hervorragend, aber spontanes Reagieren in einer unvorbereiteten Situation lernst du nur durch echte Übung.

Ein weiterer Punkt: Die meisten Apps stärken vor allem rezeptive Fähigkeiten wie Lesen und Hören, während produktive Fähigkeiten wie freies Sprechen und Schreiben zu kurz kommen. Selbst Tandem-Apps bieten „nur” gesteuerte Chatkonversationen – der Stress einer echten Bestellung auf Italienisch im Café ist etwas anderes als eine Textnachricht auf dem Smartphone.

Für die besten Ergebnisse lohnt sich deshalb eine Kombination: eine strukturierte App wie Busuu für die Grundlagen, eine Konversations-App wie HelloTalk für den Austausch, ein Werkzeug wie Clozemaster für den Wortschatz – und punktuell ein professioneller Tutor über italki oder Preply, der gezielt Fehler korrigiert. Keine einzelne App deckt alles ab, aber die richtige Kombination bringt dich deutlich weiter.

5 Tipps für den erfolgreichen Umgang mit Tandem-Alternativen

Definiere ein konkretes Lernziel: „B1 in Spanisch bis zum Sommer” motiviert mehr als ein vages „irgendwie besser werden”. Ein klares Ziel hilft dir außerdem, die passende App auszuwählen.

„B1 in Spanisch bis zum Sommer” motiviert mehr als ein vages „irgendwie besser werden”. Ein klares Ziel hilft dir außerdem, die passende App auszuwählen. Kombiniere mindestens zwei Tools: Eine Konversations-App wie HelloTalk oder Speaky plus ein Vokabeltrainer wie Clozemaster oder LingQ decken Sprechen und Wortschatz gleichzeitig ab.

Eine Konversations-App wie HelloTalk oder Speaky plus ein Vokabeltrainer wie Clozemaster oder LingQ decken Sprechen und Wortschatz gleichzeitig ab. Lerne kurz, aber täglich: 15 Minuten jeden Tag bringen mehr als zwei Stunden am Wochenende. Spaced Repetition funktioniert nur mit regelmäßiger Wiederholung.

15 Minuten jeden Tag bringen mehr als zwei Stunden am Wochenende. Spaced Repetition funktioniert nur mit regelmäßiger Wiederholung. Setze auf feste Sprachpartner: Statt täglich neue Kontakte anzuschreiben, baust du dir zwei bis drei feste Partner auf, die dein Niveau kennen und gezielt korrigieren.

Statt täglich neue Kontakte anzuschreiben, baust du dir zwei bis drei feste Partner auf, die dein Niveau kennen und gezielt korrigieren. Nutze Probestunden konsequent: italki und Preply bieten Probestunden ab 1 € an. Teste mehrere Tutoren, bevor du dich festlegst – der richtige Lehrer entscheidet über Motivation und Fortschritt.

Tandem oder Alternative? So triffst du die richtige Wahl

Tandem selbst ist damit nicht automatisch die falsche Wahl. Für alle, die einfach nur unverbindlich mit Muttersprachlern plaudern und dabei möglichst viele verschiedene Sprachen gleichzeitig ausprobieren wollen, bleibt die App mit ihrer großen, internationalen Nutzerbasis und über 300 unterstützten Sprachen eine solide Option – solange du bereit bist, mit einem gewissen Anteil an Fehltreffern zu leben.

Für alle anderen hängt die passende Alternative von drei Faktoren ab: deinem Sprachniveau, deinem Budget und deinem konkreten Ziel. Einsteiger, die zunächst Grundlagen aufbauen wollen, sind mit Busuu am besten bedient – strukturierte Lektionen und ein offizielles Zertifikat geben Sicherheit. Wer vor allem die Konversation trainieren will, findet in HelloTalk oder Speaky den passenden Sprachpartner. Und wer berufliche Sprachkenntnisse braucht, investiert in Preply oder italki.

Unser Rat: Teste parallel mindestens zwei Optionen. Die meisten Anbieter lassen sich kostenlos oder über eine günstige Probestunde ausprobieren. Eine Woche HelloTalk für den Austausch plus Clozemaster für den Wortschatz zeigt dir schnell, ob die Kombination zu deinem Lernstil passt. Die eine perfekte App gibt es nicht – aber die für dich passende Kombination findest du schneller, als du denkst.

Häufig gestellte Fragen zu Tandem-Alternativen

Was ist 2026 die beste Alternative zu Tandem? HelloTalk gilt als naheliegendste Alternative: Die App bietet über 260 Sprachen, eingebaute KI-Korrekturen und einen aktiven „Moments“-Feed für Community-Feedback – bei einer deutlich größeren Nutzerbasis als bei den meisten Konkurrenten. Die Gratis-Version reicht für den Einstieg, Premium startet bei 6,99 €/Monat. Gibt es eine komplett kostenlose Alternative zu Tandem? Ja. Speaky lässt sich vollständig kostenlos nutzen – ohne Abo und ohne versteckte Kosten – und unterstützt über 110 Sprachen per Text- und Audiochat. Auch HelloTalk und Clozemaster bieten großzügige Gratis-Versionen. Welche Tandem-Alternative eignet sich für Anfänger am besten? Busuu ist für Einsteiger die sicherste Wahl: Die App führt dich mit strukturierten Lektionen von A1 bis B2, Community-Korrekturen und einem offiziellen McGraw-Hill-Zertifikat Schritt für Schritt durch den Lernprozess – statt dich wie bei Tandem direkt ins kalte Wasser zu werfen. Kann ich mit einer Tandem-Alternative auch Business-Sprachen lernen? Ja, Preply und italki sind dafür besonders geeignet. Beide Plattformen vermitteln spezialisierte Tutoren für Geschäftsenglisch, juristisches Französisch oder medizinisches Spanisch. Preply setzt zusätzlich auf KI-gestütztes Tutor-Matching und eine Zufriedenheitsgarantie. Warum wechseln viele Nutzer von Tandem zu einer anderen App? Die häufigsten Gründe sind Fake-Profile und unpassende Nachrichten, eingeschränkte Funktionen in der kostenlosen Version sowie ein Matching-System, das oft schlecht passende Partner vorschlägt. Viele vermissen zudem strukturierte Lernhilfen und echtes Feedback zu Fehlern. Lohnt es sich, mehrere Tandem-Alternativen gleichzeitig zu nutzen? Ja, die besten Ergebnisse erzielst du meist mit einer Kombination: eine Konversations-App wie HelloTalk für den Austausch, ein Vokabeltool wie Clozemaster oder LingQ für den Wortschatz und gelegentlich eine Unterrichtsstunde über italki oder Preply für professionelles Feedback.