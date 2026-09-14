Du willst weg von Talkpal, bevor die nächste Abbuchung kommt? Wie schnell das klappt, hängt allein davon ab, wo du dein Abo abgeschlossen hast: Auf der Website, im App Store oder bei Google Play kündigst du jeweils an einer anderen Stelle – und nur der passende Weg beendet die Zahlung tatsächlich. Die komplette Anleitung findest du hier, in wenigen Klicks pro Kanal.

Talkpal kündigen: Das Wichtigste in Kürze

Kündigungsfrist: mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Abrechnungsdatum

mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Abrechnungsdatum Kündigungsweg: abhängig vom Buchungskanal – Website (talkpal.ai), App Store (iOS) oder Google Play (Android)

abhängig vom Buchungskanal – Website (talkpal.ai), App Store (iOS) oder Google Play (Android) Rückerstattung möglich? Kein automatischer Anspruch nach Nutzungsbeginn, aber Talkpal bietet eine eigene Zufriedenheitsgarantie – Bedingungen direkt beim Support erfragen

Kein automatischer Anspruch nach Nutzungsbeginn, aber Talkpal bietet eine eigene Zufriedenheitsgarantie – Bedingungen direkt beim Support erfragen Bearbeitungsdauer: Kündigung greift zum Ende der laufenden Abo-Periode, Bestätigung meist innerhalb weniger Minuten per E-Mail

Talkpal in 3 Schritten kündigen

Wichtig vorab: Das Löschen der App beendet dein Abo nicht. Nur wenn du den Kündigungsweg deines Buchungskanals nutzt, stoppt auch die Abbuchung. Wähle unten den Kanal, über den du ursprünglich abgeschlossen hast.

Kündigung im Browser: talkpal.ai

Hast du direkt auf talkpal.ai per Kreditkarte oder PayPal gebucht, läuft die Kündigung ausschließlich über dein Online-Konto:

Bei talkpal.ai einloggen, oben rechts auf dein Profilbild klicken und „Einstellungen” öffnen. Im Bereich „Abonnement” auf „Abo kündigen” klicken und den Vorgang bestätigen. Bestätigungsmail abwarten und aufbewahren – erst mit ihr gilt die Kündigung als wirksam.

Kündigung über iOS (App Store)

Wurde das Abo über den Apple App Store abgeschlossen, läuft die Zahlung über Apple – die Kündigung erfolgt entsprechend nicht bei Talkpal selbst:

Einstellungen öffnen, oben auf deinen Namen (Apple-ID) tippen und „Abonnements” auswählen. „Talkpal” aus der Liste der aktiven Abos wählen. Auf „Abonnement kündigen” tippen und bestätigen – Apple schickt dir im Anschluss eine Bestätigungsmail.

Kündigung über Android (Google Play)

Bei einer Buchung über den Google Play Store kündigst du ebenfalls nicht bei Talkpal, sondern direkt bei Google:

Google Play Store öffnen, oben rechts aufs Profilbild tippen und „Zahlungen und Abonnements” → „Abonnements” wählen. „Talkpal” antippen. Auf „Abonnement kündigen” tippen und bestätigen – die Bestätigungsmail von Google dient als Nachweis.

Kein Zugriff mehr aufs Konto? Kündigung per E-Mail oder Post

Kommst du nicht mehr an dein Konto oder willst auf Nummer sicher gehen, funktioniert die Kündigung auch schriftlich:

Per E-Mail: Schreib an support@talkpal.ai, Betreff „Kündigung meines Talkpal-Abonnements – [dein Name]”, Inhalt: Name, registrierte E-Mail-Adresse, Kundennummer (falls vorhanden) und der klare Kündigungswunsch. Warte anschließend auf die schriftliche Bestätigung.

Schreib an support@talkpal.ai, Betreff „Kündigung meines Talkpal-Abonnements – [dein Name]”, Inhalt: Name, registrierte E-Mail-Adresse, Kundennummer (falls vorhanden) und der klare Kündigungswunsch. Warte anschließend auf die schriftliche Bestätigung. Per Post: Formloses Kündigungsschreiben mit Name, E-Mail-Adresse, Datum und Unterschrift an Talkpal, Inc., Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn, Estland – am besten per Einschreiben mit Rückschein. Rechne mit rund 5 bis 10 Werktagen Postlaufzeit.

Das solltest du vor der Kündigung von Talkpal wissen

Rückerstattung: Als EU-Verbraucher hast du grundsätzlich ein 14-tägiges gesetzliches Widerrufsrecht – es erlischt aber meist, sobald du dem sofortigen Zugang zugestimmt und den Dienst bereits genutzt hast. Unabhängig davon führt Talkpal eine eigene Zufriedenheitsgarantie; die genauen, aktuellen Bedingungen erfährst du direkt beim Support oder in der Preisübersicht auf talkpal.ai.

Als EU-Verbraucher hast du grundsätzlich ein 14-tägiges gesetzliches Widerrufsrecht – es erlischt aber meist, sobald du dem sofortigen Zugang zugestimmt und den Dienst bereits genutzt hast. Unabhängig davon führt Talkpal eine eigene Zufriedenheitsgarantie; die genauen, aktuellen Bedingungen erfährst du direkt beim Support oder in der Preisübersicht auf talkpal.ai. Testphase / Laufzeit: Talkpal bietet derzeit kein Lifetime-Abo an, sondern ausschließlich laufende Monats- oder Jahresabos, die sich sonst automatisch verlängern.

Talkpal bietet derzeit kein Lifetime-Abo an, sondern ausschließlich laufende Monats- oder Jahresabos, die sich sonst automatisch verlängern. Chatverlauf & Fortschritt: Die Kündigung beendet nur die Zahlung – dein Konto, dein Lernfortschritt und dein Chatverlauf bleiben zunächst bestehen. Willst du auch deine Daten vollständig entfernen lassen, richte dazu eine separate Anfrage an den Support.

Woran erkennst du, dass die Kündigung geklappt hat?

Du hast eine Bestätigungsmail erhalten – von Talkpal, Apple oder Google, je nachdem, über welchen Kanal du gebucht hast.

Im Talkpal-Konto unter „Abonnement” steht kein aktiver Tarif mehr, sondern der Status „gekündigt” bzw. „läuft aus”.

In den Apple- bzw. Google-Play-Kontoeinstellungen taucht Talkpal nicht mehr unter den aktiven Abos auf.

Zum nächsten Abrechnungstermin erfolgt keine weitere Abbuchung auf Kontoauszug oder Kreditkartenabrechnung.

Alternativen zu Talkpal

Nach der Kündigung stellt sich für viele gleich die nächste Frage: Womit lernst du jetzt weiter? Diese drei Apps setzen anders als Talkpal auf echten menschlichen Austausch oder strukturiertes 1:1-Lernen mit Lehrkräften.

Häufig gestellte Fragen zu Talkpal kündigen

Wie kündige ich Talkpal, wenn ich über die Website gebucht habe? Logge dich auf talkpal.ai ein, öffne über dein Profilbild die Einstellungen und wechsle in den Bereich „Abonnement“. Dort klickst du auf „Abo kündigen“ und bestätigst den Vorgang – erst die anschließende Bestätigungsmail macht die Kündigung wirksam. Reicht es, die Talkpal-App zu löschen? Nein. Wird die App nur gelöscht oder der Account deaktiviert, läuft das Abo im Hintergrund weiter und wird auch weiterhin abgebucht. Kündigen musst du aktiv über den Kanal, über den du ursprünglich gebucht hast – Website, App Store oder Google Play. Bis wann muss ich Talkpal spätestens kündigen? Als Richtwert gilt: mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Abrechnungsdatum, egal ob über Website, iOS oder Android gebucht wurde. Wer diese Frist knapp verpasst, zahlt für eine weitere Abrechnungsperiode. Bekomme ich mein Geld nach der Kündigung zurück? Einen automatischen Anspruch gibt es nach Nutzungsbeginn in der Regel nicht, da das gesetzliche Widerrufsrecht bei bereits gestartetem digitalem Zugang oft erlischt. Talkpal bietet aber eine eigene Zufriedenheitsgarantie – die aktuellen Konditionen dazu erfährst du direkt beim Support. Was passiert mit meinem Chatverlauf nach der Kündigung? Die Kündigung betrifft ausschließlich die Zahlung. Konto, Lernfortschritt und Chatverlauf bleiben zunächst erhalten. Möchtest du zusätzlich deine gespeicherten Daten löschen lassen, musst du das separat beim Support beantragen. Talkpal bucht nach der Kündigung trotzdem noch ab – was jetzt? Wende dich sofort schriftlich an support@talkpal.ai und lege deine Bestätigungsmail als Nachweis bei. Parallel kannst du bei deiner Bank oder deinem Zahlungsdienstleister eine Rückbuchung veranlassen. Wurde über Apple oder Google gebucht, kontaktierst du stattdessen direkt deren Support.

Fazit

Talkpal kündigen ist in wenigen Minuten erledigt, solange du den richtigen Kanal erwischst: Web-Konto, App Store oder Google Play. Halte die 24-Stunden-Frist ein, warte die Bestätigungsmail ab – und behalte sie als Nachweis, falls doch noch abgebucht wird.