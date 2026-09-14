Du zahlst für Duolingo Super, nutzt das Premium-Abo aber nicht mehr und willst es loswerden? Dann kündigst du nicht dein komplettes Duolingo-Konto, sondern ausschließlich das kostenpflichtige Abo – die kostenlose Grundversion bleibt danach automatisch bestehen und muss nicht separat gekündigt werden. Welcher Kündigungsweg für dich der richtige ist, hängt allein davon ab, wo du gebucht hast: direkt auf duolingo.com, über den Apple App Store oder über Google Play. Hier bekommst du für jeden dieser Wege die passende Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Duolingo Super kündigen: Das Wichtigste in Kürze

Kündigungsfrist: mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Abrechnungsdatum – unabhängig davon, ob du über die Website, iOS oder Android gebucht hast.

mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Abrechnungsdatum – unabhängig davon, ob du über die Website, iOS oder Android gebucht hast. Kündigungsweg: immer über den Kanal, über den du auch bezahlt hast – Duolingo-Website, Apple App Store oder Google Play. Duolingo selbst kann App-Store-Abos nicht kündigen.

immer über den Kanal, über den du auch bezahlt hast – Duolingo-Website, Apple App Store oder Google Play. Duolingo selbst kann App-Store-Abos nicht kündigen. Rückerstattung möglich: ja, in zwei Varianten – das gesetzliche 14-tägige Widerrufsrecht für EU-Verbraucher und eine separate, freiwillige Erstattungsregelung von Duolingo.

ja, in zwei Varianten – das gesetzliche 14-tägige Widerrufsrecht für EU-Verbraucher und eine separate, freiwillige Erstattungsregelung von Duolingo. Bearbeitungsdauer: Kündigungen über Website, App Store oder Google Play greifen sofort zum Laufzeitende, E-Mail-Anfragen an den Support dauern in der Regel 24 bis 48 Stunden.

So kündigst du Duolingo Super Schritt für Schritt

Wichtig, bevor du loslegst: Das bloße Löschen der Duolingo-App vom Smartphone kündigt kein Abo. Die Abbuchungen laufen munter weiter, solange du nicht aktiv über den richtigen Kanal gekündigt hast.

Kündigung über die Duolingo-Website (Web/Browser)

Hast du dein Abo direkt auf duolingo.com abgeschlossen, läuft die Kündigung auch dort:

Auf duolingo.com in deinem Konto anmelden. Oben rechts auf dein Profilbild klicken und „Einstellungen” öffnen. In der linken Seitenleiste den Bereich „Super Duolingo” bzw. „Abonnement” auswählen. Auf „Abonnement verwalten” klicken. „Abo kündigen” wählen und die Kündigung bestätigen. Die Bestätigungsmail von Duolingo abwarten und aufheben – erst damit ist die Kündigung wirksam.

Kündigung über iOS (App Store)

Hast du Duolingo Super über den Apple App Store gebucht, kann Duolingo das Abo nicht für dich kündigen – das übernimmt ausschließlich Apple:

Die Einstellungen-App auf iPhone oder iPad öffnen. Ganz oben auf deinen Namen (Apple-ID) tippen. „Abonnements” auswählen. „Duolingo Super” in der Liste antippen. „Abo kündigen” antippen und bestätigen.

Kündigung über Android (Google Play)

Bei einer Buchung über Google Play läuft die Kündigung ebenfalls ausschließlich über den Store, nicht über Duolingo direkt:

Den Google Play Store auf deinem Android-Gerät öffnen. Oben rechts auf dein Profilbild tippen. „Zahlungen und Abonnements” → „Abonnements” auswählen. Auf „Duolingo Super” tippen. „Abo kündigen” wählen und den Anweisungen folgen.

Kündigung per E-Mail oder Brief (ohne Kontozugang)

Kommst du an keinen der oberen Wege heran, etwa weil du dich nicht mehr einloggen kannst, bleiben dir zwei weitere Optionen:

Per E-Mail: Schreib an support@duolingo.com – mit vollständigem Namen, der beim Konto hinterlegten E-Mail-Adresse, deinem Nutzernamen und dem klaren Wunsch, dein Duolingo-Super-Abo zu kündigen. Alternativ nutzt du das Hilfeformular unter support.duolingo.com . Warte anschließend auf die schriftliche Bestätigung, denn erst die macht die Kündigung wirksam.

Schreib an – mit vollständigem Namen, der beim Konto hinterlegten E-Mail-Adresse, deinem Nutzernamen und dem klaren Wunsch, dein Duolingo-Super-Abo zu kündigen. Alternativ nutzt du das Hilfeformular unter . Warte anschließend auf die schriftliche Bestätigung, denn erst die macht die Kündigung wirksam. Per Post: Sende ein Kündigungsschreiben mit Name, E-Mail-Adresse, Nutzername und Kündigungsdatum als Einschreiben mit Rückschein an: Duolingo, Inc., 5900 Penn Avenue, Pittsburgh, PA 15206, USA. Bewahre den Einlieferungsbeleg auf – dieser Weg ist zwar der langsamste, aber rechtlich der sicherste.

Das solltest du vor der Kündigung von Duolingo Super wissen

Widerrufsrecht und Erstattung sind zwei verschiedene Dinge. Als Verbraucher in der EU steht dir ein gesetzliches Widerrufsrecht von 14 Tagen ab Vertragsschluss zu, ganz ohne Angabe von Gründen. Der Widerruf muss schriftlich erfolgen – eine E-Mail genügt – und fristgerecht bei Duolingo eingehen. Hast du das Abo bereits aktiv genutzt, kann dieses Recht eingeschränkt sein. Unabhängig davon bietet Duolingo eine eigene, freiwillige Erstattungsregelung an, deren genaue Bedingungen je nach Kaufkanal (Web, iOS, Android) variieren können – aktuelle Details findest du bei support.duolingo.com.

Dein Konto bleibt erhalten. Nach der Kündigung wird dein Zugang nicht gelöscht, sondern automatisch auf die kostenlose Grundversion zurückgestuft. Dein Lernfortschritt, dein Streak und dein Profil bleiben vollständig gespeichert – weg fallen nur die Premium-Vorteile wie unbegrenzte Herzen, werbefreies Lernen, der Offline-Modus und erweiterte Statistiken.

Zugang bis zum Laufzeitende. Egal über welchen Kanal du kündigst: Deine Premium-Funktionen bleiben bis zum Ende der bereits bezahlten Abrechnungsperiode aktiv. Es lohnt sich also nicht, mit der Kündigung bis zum letzten Tag zu warten – kündige rechtzeitig, spätestens 24 Stunden vor dem nächsten Abrechnungsdatum, und nutze das Abo bis dahin ganz normal weiter.

Woran erkennst du, dass die Kündigung geklappt hat?

Verlass dich nicht allein auf dein Gefühl, sondern prüfe aktiv, ob die Kündigung tatsächlich angekommen ist:

Bestätigungsmail abwarten: Nach einer Kündigung über die Website oder per Support-Kontakt verschickt Duolingo eine schriftliche Bestätigung. Landet nach ein paar Stunden keine Mail im Postfach, lohnt ein Blick in den Spam-Ordner.

Nach einer Kündigung über die Website oder per Support-Kontakt verschickt Duolingo eine schriftliche Bestätigung. Landet nach ein paar Stunden keine Mail im Postfach, lohnt ein Blick in den Spam-Ordner. Apple-Abostatus prüfen: Unter Einstellungen → Apple-ID → Abonnements sollte bei Duolingo Super nun „Kündigt am [Datum]” statt „Erneuert am [Datum]” stehen.

Unter Einstellungen → Apple-ID → Abonnements sollte bei Duolingo Super nun „Kündigt am [Datum]” statt „Erneuert am [Datum]” stehen. Google-Play-Status prüfen: In den Play-Store-Abonnements zeigt Duolingo Super nach erfolgreicher Kündigung ebenfalls den Vermerk „Kündigt am [Datum]” – zusätzlich verschickt Google eine Bestätigungsmail.

In den Play-Store-Abonnements zeigt Duolingo Super nach erfolgreicher Kündigung ebenfalls den Vermerk „Kündigt am [Datum]” – zusätzlich verschickt Google eine Bestätigungsmail. Kontoeinstellungen im Blick behalten: In den Duolingo-Einstellungen verschwindet nach Ablauf der Laufzeit der Hinweis auf „Super Duolingo“, und die App zeigt wieder Werbung und begrenzte Herzen.

Alternativen zu Duolingo

Wer sich von Duolingo Super trennt, muss nicht komplett auf strukturiertes Sprachenlernen verzichten. Diese drei Apps decken unterschiedliche Lernstile ab – von Gamification über Community-Feedback bis zu einer besonders großen Sprachauswahl:

Häufig gestellte Fragen zu Duolingo Super kündigen

Fazit

Duolingo Super kündigen ist in wenigen Minuten erledigt, solange du den richtigen Kanal erwischst: Website, App Store oder Google Play. Die größte Stolperfalle bleibt der Irrglaube, das Löschen der App würde reichen – das stimmt nicht. Kündige stattdessen aktiv, mindestens 24 Stunden vor der nächsten Abbuchung, und behalte die Bestätigungsmail. Danach steht dir die kostenlose Duolingo-Version weiterhin offen, und falls du dich nach einer neuen Lernmethode umsiehst, findest du oben passende Alternativen.