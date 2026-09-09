Auf einen Blick: Für den schnellen Rollout im Team überzeugt Babbel for Business durch Preis und Tempo, Preply for Business liefert 1:1-Coaching für Führungskräfte, Lingoda Corporate punktet mit CEFR-Zertifikaten und Busuu for Business mit dem günstigsten Gruppentarif. Die passende Wahl richtet sich nach Teamgröße, Sprachbedarf und Budget deines Unternehmens.

Ein Vertriebsteam, das nur auf Deutsch verhandeln kann, verliert gegen die Konkurrenz, sobald ein internationaler Kunde am Tisch sitzt. Genau deshalb steht Sprachtraining inzwischen auf der Prioritätenliste vieler Personalabteilungen ganz oben – nicht als nettes Extra, sondern als Wettbewerbsfaktor.

Der Haken an klassischen Inhouse-Sprachkursen: Sie sind teuer, binden feste Termine und lassen sich kaum skalieren, wenn dein Team wächst oder über mehrere Standorte verteilt ist. Digitale Anbieter lösen genau dieses Problem – mit Lizenzmodellen fürs ganze Team, Reporting fürs Management und Lerninhalten, die sich in den Arbeitsalltag einfügen statt ihn zu unterbrechen. Welcher Anbieter für dein Unternehmen die beste Wahl ist, zeigt dieser Vergleich.

Business-Sprachkurse im Schnellvergleich

Diese sechs Anbieter haben sich im Firmeneinsatz bewährt – von der günstigen Self-paced-App bis zum Enterprise-Paket mit Live-Unterricht. Die Tabelle zeigt, wofür sich welcher Anbieter am besten eignet.

Woran du einen guten Business-Sprachanbieter erkennst

Ein Anbieter, der Privatpersonen gut bedient, ist nicht automatisch tauglich für den Firmeneinsatz. Bevor du dich entscheidest, lohnt sich ein Blick auf diese sechs Punkte:

Zentrales Dashboard: Ohne Admin-Übersicht weißt du nicht, wer tatsächlich lernt und wer die Lizenz ungenutzt lässt.

Ohne Admin-Übersicht weißt du nicht, wer tatsächlich lernt und wer die Lizenz ungenutzt lässt. Skalierbare Lizenzen: Von der 5-köpfigen Abteilung bis zum 500-Personen-Standort sollte sich die Teilnehmerzahl flexibel anpassen lassen.

Von der 5-köpfigen Abteilung bis zum 500-Personen-Standort sollte sich die Teilnehmerzahl flexibel anpassen lassen. Anerkannte Nachweise: CEFR-Zertifikate helfen bei Bewerbungsunterlagen, internen Aufstiegsprogrammen und Förderanträgen.

CEFR-Zertifikate helfen bei Bewerbungsunterlagen, internen Aufstiegsprogrammen und Förderanträgen. Sprachtiefe statt Sprachbreite: Prüfe, ob die tatsächlich benötigten Sprachen abgedeckt sind – 14 Standardsprachen nützen nichts, wenn dein Team Polnisch oder Arabisch braucht.

Prüfe, ob die tatsächlich benötigten Sprachen abgedeckt sind – 14 Standardsprachen nützen nichts, wenn dein Team Polnisch oder Arabisch braucht. Passendes Lernformat: Manche Mitarbeitende brauchen den festen Termin mit Lehrkraft, andere lernen lieber allein in der App zwischen zwei Meetings.

Manche Mitarbeitende brauchen den festen Termin mit Lehrkraft, andere lernen lieber allein in der App zwischen zwei Meetings. Technische Integration: Bei größeren Belegschaften zahlt sich eine Anbindung an bestehende HR-Systeme (LMS, SSO) aus.

Die sechs Anbieter im Detail

Im Folgenden siehst du, wie sich die einzelnen Anbieter im Firmenalltag schlagen – inklusive der Punkte, die in der Praxis für oder gegen den jeweiligen Anbieter sprechen.

Babbel for Business – schneller Start für kleine und mittlere Teams

Babbel for Business richtet sich an Unternehmen, die ohne großen Vorlauf loslegen wollen. Die Lizenzen lassen sich in wenigen Minuten je nach Teamgröße zubuchen, ganz ohne IT-Abteilung oder Implementierungsprojekt. Mitarbeitende lernen in 14 Sprachen mit Alltagslektionen von 10 bis 15 Minuten – kurz genug, um sie zwischen zwei Terminen unterzubringen.

Für Personalverantwortliche zählt vor allem das Admin-Dashboard: Es zeigt in Echtzeit, wie viele Lektionen jede Person abgeschlossen hat und auf welchem Sprachniveau sie sich bewegt. Das erleichtert die Budgetplanung ebenso wie den Nachweis gegenüber der Geschäftsführung, dass sich die Investition auszahlt.

Preislich gehört Babbel for Business zu den günstigsten Optionen in diesem Vergleich, besonders bei größeren Teamgrößen mit entsprechenden Staffelrabatten. Wer allerdings Live-Unterricht mit echten Lehrkräften erwartet, wird hier nicht fündig – der Fokus liegt komplett auf strukturiertem Selbstlernen.

Die Sprachauswahl deckt die zentralen europäischen Geschäftssprachen sowie einige asiatische Sprachen ab – für Teams mit Bedarf an selteneren Sprachen wie Arabisch oder Ungarisch reicht das Angebot aber nicht aus.

Stärken: günstigste Gruppenlizenzen im Vergleich, sofortiger Start ohne technischen Aufwand, klar strukturierte Kurzlektionen. Schwächen: kein Live-Unterricht, begrenzte Sprachauswahl für international sehr breit aufgestellte Teams.

Babbel for Business eignet sich am besten für: kleine und mittlere Unternehmen, die schnell und günstig ein einheitliches Sprachangebot für das gesamte Team ausrollen wollen.

Preply for Business – persönliches Coaching für Führungskräfte

Preply for Business setzt komplett auf 1:1-Unterricht mit geprüften Muttersprachler-Tutoren – in rund 50 Sprachen. Wo App-basierte Anbieter an ihre Grenzen stoßen, etwa bei Verhandlungsvokabular oder branchenspezifischer Terminologie, punktet Preply mit echten Lehrkräften, die sich individuell auf die Person einstellen.

Über das HR-Dashboard bucht dein Team Unterrichtsstunden selbst, während die Personalabteilung zentral Budget und Fortschritt im Blick behält. Das macht Preply besonders praktisch für Unternehmen, in denen unterschiedliche Abteilungen unterschiedlichen Sprachbedarf haben – vom Vertrieb bis zur Geschäftsführung.

Der Umfang ist der große Vorteil: Fast jede Sprache lässt sich abdecken, von Standardsprachen bis zu selteneren Kombinationen. Dafür liegt der Preis pro Lernstunde höher als bei Self-paced-Apps, und der Lernerfolg hängt stärker von der Eigeninitiative der Mitarbeitenden ab, die ihre Termine selbst wahrnehmen müssen.

Besonders gefragt ist Preply for Business bei Führungskräften, die sich gezielt auf Verhandlungen, Kundengespräche oder Präsentationen in einer Fremdsprache vorbereiten wollen – Themen, die generische App-Lektionen selten abdecken.

Stärken: praktisch jede Sprache verfügbar, höchste Flexibilität bei der Terminwahl, spürbar schnellerer Fortschritt durch persönliches Feedback. Schwächen: teurer als App-Lösungen, Erfolg hängt stark von der Motivation der einzelnen Lernenden ab.

Preply for Business eignet sich am besten für: Führungskräfte und Fachabteilungen mit individuellem, oft sehr spezifischem Sprachbedarf.

Lingoda Corporate – Live-Unterricht mit anerkanntem Zertifikat

Lingoda Corporate bringt dein Team in Live-Kleingruppen mit maximal fünf Teilnehmenden zusammen – unterrichtet von zertifizierten Lehrkräften, täglich buchbar. Wer offiziell nachweisen muss, dass Mitarbeitende ein bestimmtes Sprachniveau erreicht haben, findet hier die verlässlichste Lösung in diesem Vergleich.

Nach jedem abgeschlossenen Kursniveau stellt Lingoda ein CEFR-anerkanntes Zertifikat aus – anerkannt von Hochschulen, Behörden und vielen internationalen Arbeitgebern. Für interne Aufstiegsprogramme oder Fördermittelanträge ist das oft die einzige Option, die formalen Anforderungen tatsächlich genügt.

Der Preis dafür: Lingoda deckt nur vier Sprachen ab – Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch – und der feste Kursaufbau lässt weniger Freiraum als ein Self-paced-Format. Für Unternehmen, deren Sprachbedarf über diese vier Sprachen hinausgeht, ist Lingoda daher nur eine Teillösung.

Praktisch für den Unternehmensalltag: Kurse finden mehrmals täglich statt, sodass sich der Unterricht auch bei wechselnden Schichten oder unterschiedlichen Zeitzonen im Team einplanen lässt.

Stärken: offiziell anerkannte CEFR-Zertifikate, echter Live-Unterricht mit direktem Feedback, klar strukturierter Lehrplan. Schwächen: nur vier verfügbare Sprachen, weniger Flexibilität als bei Self-paced-Anbietern.

Lingoda Corporate eignet sich am besten für: Unternehmen, die einen formalen, prüfbaren Sprachnachweis für ihre Mitarbeitenden benötigen.

Busuu for Business – günstigster Einstieg für den Teamrollout

Busuu for Business kombiniert klassische App-Lektionen mit einem Community-Feature: Übungen werden von echten Muttersprachlern korrigiert, bevor eine Lektion als abgeschlossen gilt. Das schafft eine zusätzliche Feedback-Ebene, die reine Self-paced-Apps nicht bieten – bei einem der günstigsten Teampreise im Vergleich.

Die Zertifikate entstehen in Zusammenarbeit mit McGraw-Hill Education und sind offiziell anerkannt – ein Pluspunkt gegenüber reinen App-Anbietern ohne Zertifizierungspartner. Das Admin-Dashboard liefert Personalabteilungen die üblichen Fortschrittsdaten auf Teamebene.

Mit 14 verfügbaren Sprachen und komplett flexibler Lernzeit passt Busuu for Business besonders gut zu mittelgroßen Unternehmen, die viele Mitarbeitende gleichzeitig einbinden wollen, ohne das Budget für Live-Unterricht aufzubringen.

Das Community-Element ist zugleich Stärke und Grenze: Manche Mitarbeitende schätzen das Feedback von echten Menschen, andere empfinden es als zusätzlichen Aufwand gegenüber einer automatisierten Korrektur.

Stärken: günstigster Teampreis in diesem Vergleich, Korrektur durch echte Muttersprachler, anerkannte Zertifikate. Schwächen: kein Live-Unterricht, Community-Feedback passt nicht zu jedem Lerntyp.

Busuu for Business eignet sich am besten für: mittelgroße Unternehmen mit begrenztem Budget, die möglichst viele Mitarbeitende gleichzeitig einbinden wollen.

EF English Live Business – der Spezialist für Business-Englisch

Wenn es ausschließlich um Englisch geht, ist EF English Live Business die fokussierteste Option in diesem Vergleich. Der Anbieter bietet rund um die Uhr Live-Unterricht mit TEFL-zertifizierten Muttersprachlern – praktisch für Teams mit Mitgliedern in unterschiedlichen Zeitzonen.

Über 2.000 Stunden interaktiver Kursinhalte decken neben allgemeinem Business-Englisch auch spezialisierte Themen ab: Verhandlungsführung, Präsentationstechnik und internationale Kundenkommunikation gehören zum festen Lehrplan, nicht zu optionalen Zusatzmodulen.

Für Unternehmen, deren Teams bereits mehrsprachig aufgestellt sind und nur noch die Englischkompetenz gezielt ausbauen wollen, ist das ein klarer Vorteil gegenüber Allround-Anbietern, die viele Sprachen nur oberflächlich abdecken.

Der Fokus ist zugleich die größte Einschränkung: Sobald dein Team weitere Sprachen als Englisch benötigt, brauchst du zusätzlich einen mehrsprachigen Anbieter – EF English Live deckt ausschließlich Englisch ab.

Stärken: tiefe Spezialisierung auf Business-Englisch, Live-Verfügbarkeit rund um die Uhr, praxisnahe Kursthemen. Schwächen: keine anderen Sprachen im Angebot, für mehrsprachige Teams nur eine Teillösung.

EF English Live Business eignet sich am besten für: Unternehmen, die gezielt und intensiv die Englischkompetenz ihres gesamten Teams verbessern wollen.

Rosetta Stone Enterprise – breites Sprachportfolio für Konzerne

Rosetta Stone Enterprise deckt mit über 25 Sprachen das breiteste Portfolio unter den hier verglichenen Anbietern ab. Für multinationale Konzerne mit Standorten in vielen Ländern ist das oft der entscheidende Faktor – ein einziger Anbieter für nahezu jeden Sprachbedarf im Unternehmen.

Die hauseigene TruAccent-Spracherkennung analysiert die Aussprache in Echtzeit und gibt direktes Feedback – ein Element, das bei reinen Vokabeltrainern häufig fehlt. Das Enterprise-Dashboard liefert umfangreiche Reporting-Funktionen und lässt sich in verbreitete HR- und LMS-Systeme integrieren.

Der Ansatz ist komplett Self-paced: Es gibt keine Lehrkräfte und keine festen Termine. Das senkt den Koordinationsaufwand für die Personalabteilung, bedeutet aber auch, dass die Lernenden sich selbst motivieren müssen, ohne den sozialen Druck einer Gruppe oder eines Tutors.

Preislich liegt Rosetta Stone Enterprise über den reinen App-Anbietern wie Babbel oder Busuu – gerechtfertigt durch das größere Sprachangebot und die tiefere Integration in Unternehmensstrukturen.

Stärken: größtes Sprachportfolio in diesem Vergleich, ausgereiftes Enterprise-Dashboard, etablierte Marke. Schwächen: kein Live-Unterricht, höherer Preis als App-Konkurrenten, kein Community-Austausch.

Rosetta Stone Enterprise eignet sich am besten für: multinationale Konzerne mit Sprachbedarf in vielen unterschiedlichen Ländern und Standorten.

Welcher Anbieter passt zu deinem Unternehmen?

Ausgangslage Empfehlung Begründung KMU mit 5–50 Mitarbeitenden, schneller Start gewünscht Babbel for Business günstigste Lizenzen, sofort einsatzbereit Führungskräfte mit individuellem Sprachbedarf Preply for Business 1:1-Coaching, jede Sprache verfügbar Formaler Sprachnachweis nötig Lingoda Corporate CEFR-anerkanntes Zertifikat nach Kursabschluss Mittelständisches Unternehmen mit begrenztem Budget Busuu for Business günstigster Teampreis, anerkannte Zertifikate Fokus komplett auf Business-Englisch EF English Live Business tiefste Spezialisierung, 24/7 Live-Unterricht Konzern mit Standorten in vielen Ländern Rosetta Stone Enterprise 25+ Sprachen, Enterprise-Dashboard mit LMS-Integration

Rechnet sich betriebliche Sprachweiterbildung wirklich?

Der Effekt lässt sich sogar beziffern: Auswertungen auf Basis von Freakonomics-Daten zeigen, dass Fremdsprachenkenntnisse im Schnitt mit rund 2 % höherem Jahresgehalt einhergehen – ein Indiz dafür, dass mehrsprachige Mitarbeitende am Arbeitsmarkt gefragter sind und Unternehmen sie entsprechend seltener verlieren. Hinzu kommt der Markteffekt: Ein Vertriebsteam, das auf Spanisch oder Japanisch verhandeln kann, erreicht Kundengruppen, die einem rein deutschsprachigen Team verschlossen bleiben.

Bei den Kosten liegen Online-Anbieter klar vorn: Ein Sprachkurs für Unternehmen kostet, je nach Anbieter und Teamgröße, zwischen etwa 5 und 30 Euro pro Mitarbeitendem und Monat. Klassischer Präsenzunterricht schlägt dagegen meist mit dem Drei- bis Fünffachen zu Buche – bei weniger Flexibilität und einer deutlich schwierigeren Erfolgsmessung für die Personalabteilung.

Häufig gestellte Fragen zu Sprachkursen für Unternehmen

Welcher Anbieter eignet sich am besten für ein kleines Unternehmen? Für kleine und mittlere Unternehmen mit begrenztem Budget ist Babbel for Business meist die schnellste und günstigste Lösung: Die Lizenzen lassen sich ohne technischen Aufwand ab wenigen Personen buchen. Busuu for Business ist eine ähnlich preiswerte Alternative mit zusätzlichem Community-Feedback. Was kostet ein Sprachkurs für Mitarbeitende pro Monat? Self-paced-Apps wie Babbel oder Busuu liegen meist zwischen 5 und 12 Euro pro Person und Monat. Live-Unterricht bei Lingoda oder Preply kostet, abhängig vom Umfang, eher 15 bis 40 Euro pro Person und Monat. Enterprise-Pakete wie Rosetta Stone werden häufig individuell nach Teamgröße verhandelt. Kann die Personalabteilung den Lernfortschritt im Team einsehen? Ja, alle sechs vorgestellten Anbieter bieten ein Admin-Dashboard mit Echtzeit-Überblick über abgeschlossene Lektionen und erreichte Sprachniveaus. Rosetta Stone und Preply gehen noch einen Schritt weiter und lassen sich zusätzlich per LMS-Schnittstelle in bestehende HR-Systeme einbinden. Welche Anbieter stellen anerkannte Sprachzertifikate aus? Lingoda Corporate stellt nach jedem Kursabschluss ein CEFR-anerkanntes Zertifikat aus – die in diesem Vergleich am breitesten akzeptierte Qualifikation. Busuu arbeitet für seine Zertifikate mit McGraw-Hill Education zusammen, und Preply-Tutoren bereiten bei Bedarf gezielt auf externe Prüfungen wie IELTS oder das Goethe-Zertifikat vor. Lohnt sich Live-Unterricht gegenüber einer reinen Lern-App? Das kommt auf das Ziel an. Für schnelles Alltagsvokabular reicht eine App wie Babbel oder Busuu völlig aus. Wer dagegen konkrete Situationen wie Verhandlungen oder Kundenpräsentationen üben will, profitiert stärker von Live-Unterricht mit echten Lehrkräften, wie ihn Preply oder Lingoda anbieten. Wie viele Sprachen sollte ein Unternehmensanbieter mindestens abdecken? Das hängt vollständig vom internationalen Aufstellungsgrad deines Unternehmens ab. Für Teams, die überwiegend Englisch benötigen, reicht ein Spezialist wie EF English Live. Konzerne mit Standorten in vielen Ländern fahren dagegen mit einem breiten Portfolio wie bei Rosetta Stone Enterprise besser.