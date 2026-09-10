Ein Sprachkurs für 69 Euro, den du zehn Jahre lang nutzen darfst, ohne dass jemals wieder eine Abbuchung fällig wird – klingt das nach einem Relikt aus einer Zeit vor Abo-Fallen? Genau das ist das Geschäftsmodell von Sprachenlernen24, einem Münchner Anbieter, der seit über 20 Jahren stur gegen den Abo-Trend der Branche schwimmt.

Während Babbel, Mondly und praktisch jede App der letzten Dekade auf monatliche Zahlungen setzt, verkauft Sprachenlernen24 nach wie vor klassische Kurssoftware zum Festpreis. Über 540.000 verkaufte Kurse sprechen dafür, dass dieses Modell seine Fans hat.

In diesem Sprachenlernen24 Test habe ich mir angeschaut, was hinter dem Einmalpreis tatsächlich steckt: wie die Langzeitgedächtnis-Methode funktioniert, wie weit dich die über 80 verfügbaren Sprachen bringen – und für wen sich der Kauf wirklich lohnt. Am Ende weißt du, ob Sprachenlernen24 zu deinem Lernstil passt oder ob eine der Sprachlern-Apps im Abo die bessere Wahl ist.

Sprachenlernen24 auf einen Blick Konzept: Einmalkauf-Sprachsoftware mit Langzeitgedächtnis-Methode (Spaced Repetition) statt Abo-Modell

Einmalkauf-Sprachsoftware mit Langzeitgedächtnis-Methode (Spaced Repetition) statt Abo-Modell Sprachen: über 80 Sprachen im Angebot – von Englisch und Spanisch bis zu Exoten wie Wolof oder Lingala

über 80 Sprachen im Angebot – von Englisch und Spanisch bis zu Exoten wie Wolof oder Lingala Preise: Basiskurs ab 69,00 € einmalig · XXL-Paket ab 79,00 € · 10 Jahre Zugang inklusive Updates

Basiskurs ab 69,00 € einmalig · XXL-Paket ab 79,00 € · 10 Jahre Zugang inklusive Updates Ideal für: Sparfüchse, Abo-Verweigerer und Urlaubslerner, die gezielt Vokabeln aufbauen wollen

Sparfüchse, Abo-Verweigerer und Urlaubslerner, die gezielt Vokabeln aufbauen wollen Stärke: Kein Abo – einmal zahlen, ein Jahrzehnt lernen, dazu eine der größten Sprachauswahlen am Markt

Kein Abo – einmal zahlen, ein Jahrzehnt lernen, dazu eine der größten Sprachauswahlen am Markt Schwäche: Kein Sprechtraining und eine spürbar in die Jahre gekommene Bedienoberfläche

Sprachenlernen24 7,8 Zu Sprachenlernen24 ↗ Testergebnisse im Detail

Sprachenlernen24 gehört zur Sprachenlernen24 Udo Gollub e.K. mit Sitz in München und ist bereits seit 2003 am Markt – lange bevor Duolingo oder Babbel überhaupt existierten. Statt auf Investorenkapital und App-Store-Rankings zu setzen, hat sich der Anbieter leise, aber beharrlich eine Nische erarbeitet: deutschsprachige Lerner, die kein Abo wollen.

Wie gut die Langzeitgedächtnis-Methode in der Praxis funktioniert, was die einzelnen Kurspakete tatsächlich bieten und wo die Grenzen dieses altmodisch wirkenden, aber preislich fairen Angebots liegen, zeigt der folgende Test im Detail.

Für wen ist Sprachenlernen24 geeignet?

Sprachenlernen24 richtet sich in erster Linie an Selbstlerner, die systematisch Wortschatz aufbauen wollen, ohne sich langfristig an ein Abo zu binden. Der entscheidende Unterschied zu Babbel oder Mondly: Du zahlst einmal und nutzt den Kurs zehn Jahre lang – unabhängig davon, ob du täglich oder nur einmal im Monat lernst.

✅ Sprachenlernen24 ist ideal für: ❌ Sprachenlernen24 ist weniger geeignet für: Sparfüchse und Abo-Verweigerer – wer einmal zahlen und nie wieder daran denken will, ist hier richtig. Fortgeschrittene ab B2 – wer C1 oder C2 anstrebt, braucht eine Plattform wie Lingoda mit echten Lehrkräften und Zertifikaten. Urlaubslerner – wer vor der nächsten Reise 300 bis 500 Vokabeln und Basisdialoge braucht, findet hier schnell verwertbaren Stoff. Gesprächsorientierte Lerner – für echte Konversationspraxis eignet sich Preply mit Live-Unterricht deutlich besser. Fans exotischer Sprachen – über 80 Sprachen, darunter Wolof, Amharisch oder Malaiisch, bietet kaum ein anderer Anbieter. Visuell verwöhnte App-Nutzer – wer eine moderne, gamifizierte Optik wie bei Mondly erwartet, wird von der schlichten Oberfläche enttäuscht. Technik-Einsteiger und ältere Lerner – die Bedienung ist schlicht, übersichtlich und ohne Schnickschnack. Karteikarten-Fans – wer gern systematisch Wortschatz büffelt, profitiert vom Langzeitgedächtnis-Algorithmus.

Die besten Sprachenlernen24 Alternativen im Überblick

Das Einmalkauf-Modell überzeugt nicht jeden – wer mehr Interaktion, Sprechtraining oder ein moderneres Interface sucht, findet in diesen Apps und Plattformen eine passendere Lösung:

Erfolgschancen bei Sprachenlernen24

Das didaktische Fundament von Sprachenlernen24 ist die sogenannte Langzeitgedächtnis-Methode: ein Wiederholungsalgorithmus nach dem Prinzip der Spaced Repetition, wie ihn auch Anki oder klassische Karteikarten-Systeme nutzen. Neue Vokabeln werden in wachsenden Intervallen abgefragt – nach einem Tag, zwei Tagen, vier, acht und so weiter. Erst nach fünf korrekten Wiederholungen in Folge gilt ein Wort als „im Langzeitgedächtnis verankert”.

Im Zentrum steht dabei ausschließlich der Wortschatzerwerb. Grammatik wird am Rande mitgeliefert, adaptive KI-Lektionen, Rollenspiele oder simulierte Gespräche gibt es nicht. Stattdessen arbeitest du dich strukturiert durch Vokabellisten und kontextbezogene Sätze zu Themenfeldern wie „Im Hotel” oder „Beim Arzt”.

Eine typische Lerneinheit läuft so ab: Du bekommst 7 bis 10 neue Wörter präsentiert, hörst die muttersprachliche Aussprache, liest die Übersetzung mit und tippst das Wort anschließend selbst ein. Danach folgen Zuordnungs- und Multiple-Choice-Aufgaben, bevor die Software ältere Vokabeln nach dem Spaced-Repetition-Schema wiederholt. Je nach Tempo dauert eine Sitzung 15 bis 30 Minuten.

Realistisch erreichst du mit dem Basiskurs solide A1- bis A2-Kenntnisse, der Aufbaukurs bringt dich auf B1-Niveau, der Fachwortschatz-Kurs theoretisch bis B2. Für C1 oder C2 fehlen komplexe Texte, Aufsatzübungen und Konversationstraining – hier stößt das Konzept an klare Grenzen.

Was gut funktioniert, ist das systematische Vokabellernen: Der Wiederholungsrhythmus ist wissenschaftlich fundiert, und nach wenigen Wochen bleiben Wörter tatsächlich hängen. Weniger überzeugend ist das komplette Fehlen von Sprechtraining – du tippst und klickst, sprichst aber nie laut. Wer eine Sprache aktiv nutzen will, braucht zusätzlich Gesprächspraxis, etwa über Preply oder Lingoda.

Was kostet Sprachenlernen24?

Hier liegt der fundamentale Unterschied zur Konkurrenz: Es gibt kein Abo. Du kaufst einen Sprachkurs einmalig und behältst 10 Jahre Zugang – inklusive aller zukünftigen Updates. Die Kurse werden pro Sprache einzeln verkauft, nicht als Flatrate für alle Sprachen zusammen.

⚠️ Hinweis: Kaufst du über eine App-Store-Version, können durch den Apple- oder Google-Aufschlag von 19 bis 30 % Zusatzkosten entstehen. Kaufe Kurse deshalb immer direkt über die Sprachenlernen24-Website – dort zahlst du den günstigsten Preis.

Kann man Sprachenlernen24 kostenlos nutzen?

Teilweise ja: Für jede Sprache steht eine kostenlose Demoversion bereit, mit der du rund 300 Vokabeln und die Langzeitgedächtnis-Methode ausprobieren kannst. Die Demo ist zeitlich unbegrenzt, aber inhaltlich stark eingeschränkt – volle Lektionen, Grammatik und Texte bleiben dem Kauf vorbehalten.

Zusätzlich gewährt Sprachenlernen24 ein 31-tägiges Rückgaberecht nach dem Kauf. Überzeugt dich der Kurs nicht, bekommst du dein Geld ohne Angabe von Gründen zurück – ein spürbarer Unterschied zu den meisten Abo-Anbietern, bei denen eine Kündigung oft umständlicher ist.

Die Sprachenlernen24-Kurse im Überblick

Statt gestaffelter Abo-Stufen gibt es verschiedene Kurstypen mit unterschiedlichem Umfang:

Basiskurs: 1.300 Vokabeln, 42 Dialogtexte, Grammatik-Grundlagen, alle Übungstypen

1.300 Vokabeln, 42 Dialogtexte, Grammatik-Grundlagen, alle Übungstypen Aufbaukurs: weitere 1.800 Vokabeln, komplexere Sätze und Grammatik für B1-Niveau

weitere 1.800 Vokabeln, komplexere Sätze und Grammatik für B1-Niveau Fachwortschatz: 2.100 Fachvokabeln aus Bereichen wie Wirtschaft, Medizin oder Technik

2.100 Fachvokabeln aus Bereichen wie Wirtschaft, Medizin oder Technik Komplettpaket: Basis-, Aufbau- und Fachwortschatzkurs gebündelt zum Vorteilspreis

Basis-, Aufbau- und Fachwortschatzkurs gebündelt zum Vorteilspreis Expresskurs: 450 Reisevokabeln für den schnellen Urlaubsbedarf

450 Reisevokabeln für den schnellen Urlaubsbedarf Kindersprachkurs: spielerischer Kurs für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren

Kurstyp Einmalpreis Niveau Empfehlung Basiskurs ab 69,00 € A1–A2 Für Einsteiger – der Klassiker XXL-Paket ab 79,00 € A1–B2 Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis ⭐ Stand: September 2026 – Aktionspreise, können variieren.

⚠️ Kein Abo, keine automatische Verlängerung. Weil Sprachenlernen24 auf Einmalkauf setzt, entfällt das klassische Abo-Problem komplett: Du kaufst, du hast – ohne Kündigungsfrist, ohne Erinnerung im Kalender.

💬 Redaktionelle Einschätzung: „Unter 70 Euro für zehn Jahre Zugang zu einem kompletten Sprachkurs – das ist im Markt fast konkurrenzlos günstig. Die eigentliche Frage ist nicht der Preis, sondern ob die Inhalte mit modernen Apps mithalten können. Für reines Vokabeltraining: ja. Für ganzheitliches Sprachenlernen: nur bedingt.”

Zahlungsmethoden bei Sprachenlernen24

✓ Überweisung / Bankeinzug (SEPA)

✓ PayPal

✓ Sofortüberweisung (Klarna)

✓ Kreditkarte (Visa, Mastercard)

✓ Rechnungskauf (über Digistore24)

Sprachenlernen24 Erfahrungen und Kritik

✅ Vorteile ❌ Nachteile Einmalkauf statt Abo – keine laufenden Kosten, 10 Jahre Zugang inklusive Updates Veraltetes Design – die Oberfläche wirkt wie aus den 2000ern → Alternative: Mondly Über 80 Sprachen – riesige Auswahl inklusive seltener Sprachen wie Wolof, Lingala oder Malaiisch Kein Sprechtraining – keine Spracherkennung, keine Konversationsübungen → Alternative: Preply Langzeitgedächtnis-Methode – wissenschaftlich fundiertes Wiederholungssystem Keine Live-Tutoren – kein persönliches Feedback, kein Austausch mit Lehrkräften → Alternative: Lingoda Muttersprachliche Audioaufnahmen – klare, natürliche Aussprache zum Nachhören Kein Gamification-Element – keine Punkte, Streaks oder spielerischen Anreize Offline nutzbar – Software lässt sich herunterladen und ohne Internet verwenden Grammatik kommt zu kurz – nur oberflächliche Erklärungen, keine strukturierten Lektionen 31-Tage-Geld-zurück-Garantie – risikofreies Testen möglich Jede Sprache kostet extra – wer mehrere Sprachen will, zahlt mehrfach → Alternative: Mondly Lifetime Kostenlose Demo – 300 Vokabeln gratis, ohne Anmeldepflicht Kein offizielles Zertifikat – kein anerkannter Abschluss für Arbeitgeber Komplett auf Deutsch – durchgängig deutschsprachige Oberfläche und Erklärungen Keine Community-Funktionen – kein Forum, keine Tandempartner, kein Austausch

Erfahrungen von Nutzern

Auf Trustpilot zeichnen die Sprachenlernen24-Erfahrungen ein überwiegend positives Bild: Bei über 2.200 Bewertungen erreicht der Anbieter dort rund 4,5 von 5 Sternen – ein solider Wert für ein Unternehmen ohne großes Marketingbudget.

Besonders häufig gelobt werden die Langzeitgedächtnis-Methode, das abofreie Kaufmodell sowie die sauber produzierten Muttersprachler-Aufnahmen. Kritisiert werden vereinzelt technische Aussetzer sowie inhaltliche Lücken bei sprachspezifischen Erklärungen – die Kurse wirken manchen Nutzern optisch wenig einladend.

Wichtig zu wissen: Sprachenlernen24 ist kein App-Store-Produkt. Die Kurse laufen browserbasiert auf jedem Gerät, ohne dass eine separate App installiert werden muss. App-Store-Bewertungen, wie sie manche älteren Artikel zum Anbieter zitieren, sagen daher wenig über das eigentliche Produkt aus.

💬 „Ich habe kurz vor einer Kroatien-Reise den passenden Kurs gekauft und konnte mich nach drei Wochen im Restaurant verständigen. Für unter 70 Euro ein echt gutes Geschäft.” — sinngemäß aus Nutzerbewertungen auf Trustpilot

💬 „Optisch ist das Design nicht mehr zeitgemäß, aber die Lernmethode funktioniert zuverlässig. Ich nutze meinen Spanisch-Kurs schon seit Jahren immer wieder.” — sinngemäß aus Nutzerbewertungen auf Trustpilot

💬 „Einmal zahlen und lebenslang Zugriff behalten – das war für mich die entscheidende Investition. Bei der Grammatik hätte ich mir aber mehr Tiefe gewünscht.” — sinngemäß aus Nutzerbewertungen auf Trustpilot

Sprachenlernen24 Erfahrungen von Anfängern

Für absolute Einsteiger funktioniert Sprachenlernen24 überraschend gut: Der Basiskurs setzt keinerlei Vorwissen voraus und baut den Wortschatz Schritt für Schritt auf. Die Langzeitgedächtnis-Methode sorgt dafür, dass Vokabeln tatsächlich hängenbleiben, statt nach wenigen Tagen wieder zu verschwinden, und die Tagesaufgaben geben eine klare Struktur vor.

Die größte Hürde: Ohne Sprechübungen fehlt der praktische Transfer. Du weißt, wie ein Wort geschrieben wird und klingt – ob du es im echten Gespräch abrufen kannst, bleibt offen. Hinzu kommt, dass die schlichte Oberfläche Einsteiger demotivieren kann, die bunte, verspielte Apps wie Duolingo gewohnt sind.

Fazit für Anfänger: ⭐⭐⭐⭐ (4 von 5) – solides Vokabel-Fundament, aber Eigeninitiative fürs Sprechen ist gefragt.

Sprachenlernen24 Erfahrungen von Fortgeschrittenen

Ab B1-Niveau wird es dünner. Der Aufbaukurs liefert zwar 1.800 zusätzliche Vokabeln und komplexere Dialogtexte, doch eine echte Vertiefung in Grammatik, Idiomatik oder Textverständnis fehlt. Fortgeschrittene berichten, dass sich die Übungsformate schnell wiederholen – immer wieder Karteikarten, Multiple Choice, Texteingabe, kaum Abwechslung.

Der Fachwortschatz-Kurs bietet zwar spezialisiertes Vokabular, kann aber keine komplexe Sprachproduktion trainieren. Wer Aufsätze schreiben, Diskussionen führen oder Fachliteratur lesen will, stößt hier an klare Grenzen.

Fazit für Fortgeschrittene: ⭐⭐⭐ (3 von 5) – als Vokabel-Ergänzung brauchbar, als Hauptlernwerkzeug zu oberflächlich.

Sprachenlernen24 Erfahrungen von Vielsprachenlernern

Wer mehrere Sprachen parallel lernen will, muss bei Sprachenlernen24 tief in die Tasche greifen: Jede Sprache wird separat gekauft. Vier Basiskurse kosten bereits rund 280 Euro – zum Vergleich: Bei Mondly gibt es alle 41 Sprachen für einmalig 129,96 Euro lebenslang.

Die eigentliche Stärke für Polyglotte liegt in der gigantischen Sprachauswahl: Über 80 Sprachen, viele davon bei keinem anderen Anbieter verfügbar. Wer Suaheli, Punjabi oder marokkanisches Arabisch lernen will, wird bei Sprachenlernen24 fündig – bei Babbel oder Mondly nicht.

Fazit für Vielsprachenlerner: ⭐⭐⭐ (3 von 5) – einzigartige Sprachauswahl, aber das Einzelkauf-Modell wird bei mehreren Sprachen teuer.

Wie seriös ist Sprachenlernen24?

Sprachenlernen24 gehört zur Sprachenlernen24 Udo Gollub e.K. mit Sitz in München. Gegründet wurde das Unternehmen 2003 von Udo Gollub, der es bis heute als Einzelunternehmer führt – keine Investoren, keine Konzernstruktur, kein Börsengang, sondern ein klassisch inhabergeführtes deutsches Unternehmen.

Laut eigenen Angaben wurden bislang über 540.000 Sprachkurse verkauft. Eine unabhängige Verifizierung dieser Zahl gibt es nicht, offizielle Bildungszertifizierungen liegen ebenfalls nicht vor – die Plattform bewegt sich klar im Consumer-Markt, nicht im akademischen Segment. In der deutschen Sprachlern-Community hat sich der Anbieter über zwei Jahrzehnte einen soliden, wenn auch eher leisen Ruf erarbeitet.

Sicherheitsmaßnahmen

✅ DSGVO-konform: Als deutsches Unternehmen unterliegt Sprachenlernen24 vollständig der EU-Datenschutzgrundverordnung

Als deutsches Unternehmen unterliegt Sprachenlernen24 vollständig der EU-Datenschutzgrundverordnung ✅ Zahlungsabwicklung über Digistore24: einer der größten deutschen Payment-Anbieter für digitale Produkte, SSL-verschlüsselt

einer der größten deutschen Payment-Anbieter für digitale Produkte, SSL-verschlüsselt ✅ Keine Datenweitergabe an Dritte: laut Datenschutzerklärung werden personenbezogene Daten nicht zu Werbezwecken verkauft

laut Datenschutzerklärung werden personenbezogene Daten nicht zu Werbezwecken verkauft ✅ Deutsches Impressum: vollständig mit Name, Adresse und Kontaktdaten hinterlegt

Transparente Kosten

Hier punktet Sprachenlernen24 klar: Die Preise stehen offen auf der Website, es gibt keine versteckten Gebühren und kein Abo-Wirrwarr. Du siehst sofort, was ein Kurs kostet, und zahlst genau das – einmal, ohne Kleingedrucktes und ohne automatische Verlängerung.

Einziger Kritikpunkt: Die Preisgestaltung variiert je nach Sprache und Aktionszeitraum. Auf der Startseite tauchen häufiger Rabattaktionen mit Countdown-Timern auf, die Dringlichkeit erzeugen sollen. Ob der angezeigte „Originalpreis” tatsächlich je verlangt wurde, lässt sich schwer nachprüfen – ein gängiger Marketing-Kniff, der das ansonsten transparente Preismodell etwas trübt.

⚠️ Keine automatische Verlängerung: Da es sich um Einmalkäufe handelt, gibt es keine Abofalle. Einmal bezahlt bedeutet 10 Jahre Zugang – du musst nichts kündigen.

Anmeldung & Profilerstellung

So funktioniert die Anmeldung bei Sprachenlernen24

Die Registrierung ist unkompliziert und dauert nur wenige Minuten:

Website aufrufen: Gehe auf sprachenlernen24.de und wähle deine Wunschsprache. Kurs auswählen: Entscheide dich für Express-, Basis-, Aufbaukurs oder Komplettpaket. Kostenlose Demo oder Kauf: Starte die Demo sofort oder kaufe direkt einen Kurs. E-Mail-Adresse eingeben: Zur Registrierung reicht deine E-Mail, kein Social Login nötig. Zahlungsmethode wählen: PayPal, Kreditkarte, Überweisung oder Sofortüberweisung über Digistore24. Zugangsdaten erhalten: Nach dem Kauf bekommst du per E-Mail den Link zum Online-Kurs sowie optional eine Download-Version. Sofort starten: Logge dich ein und beginne mit der ersten Lektion – oder lade die Software herunter.

⏱️ Gesamtdauer: unter 3 Minuten vom ersten Klick bis zur ersten Vokabel.

Tipps zur Profilerstellung und zum Lernfortschritt

💡 Demo zuerst testen: Probiere die kostenlose Version aus, bevor du kaufst, um zu prüfen, ob dir die Methode liegt.

Probiere die kostenlose Version aus, bevor du kaufst, um zu prüfen, ob dir die Methode liegt. 💡 Tägliche Lernzeit festlegen: 15 bis 20 Minuten pro Tag schlagen lange Wochenend-Marathons.

15 bis 20 Minuten pro Tag schlagen lange Wochenend-Marathons. 💡 Tagesaufgaben konsequent nutzen: Die Software schlägt dir täglich eine passende Lerneinheit vor – nutze dieses Feature aktiv.

Die Software schlägt dir täglich eine passende Lerneinheit vor – nutze dieses Feature aktiv. 💡 Download-Version installieren: So lernst du auch offline, im Zug oder Flugzeug.

So lernst du auch offline, im Zug oder Flugzeug. 💡 Mit dem Basiskurs starten: Er frischt Basics auf und ist Voraussetzung für den Aufbaukurs, selbst bei Vorkenntnissen.

Lernmethodik & Features

Wie funktioniert das Lernen bei Sprachenlernen24?

Im Kern basiert Sprachenlernen24 auf einem einzigen Prinzip: Spaced Repetition, also dem Wiederholen von Lerninhalten in wachsenden Zeitabständen. Dieses Konzept ist lernpsychologisch gut erforscht und nachweislich effektiv für das Einprägen von Faktenwissen. Der Anbieter nennt sein System „Langzeitgedächtnis-Methode” – im Grunde ein Karteikarten-System auf Steroiden.

Anders als bei Babbel oder Mondly gibt es keine szenischen Lektionen, keine VR-Integration und kein KI-Feedback. Sprachenlernen24 ist ein pragmatisches Werkzeug: Du lernst Wörter, hörst die Aussprache, wiederholst – und nach einigen Wochen sitzt der Wortschatz.

So läuft eine typische Lerneinheit ab:

Tagesaufgabe starten: Die Software zeigt automatisch die anstehende Lerneinheit an. Neue Vokabeln kennenlernen: 7 bis 10 neue Wörter mit Übersetzung, Beispielsatz und Audioaufnahme. Verdeckte Abfrage: Du deckst die Übersetzung auf und bewertest selbst, ob du sie wusstest. Texteingabe: Du tippst die korrekte Übersetzung – bei Fehlern wird das Wort häufiger abgefragt. Multiple Choice und Zuordnung: ergänzende Übungsformate zur Festigung. Wiederholung alter Vokabeln: am Ende jeder Einheit kommen fällige ältere Wörter zurück.

Gamification? Praktisch nicht vorhanden. Keine Punkte, keine Ranglisten, keine Streaks, keine Belohnungen. Sprachenlernen24 setzt auf intrinsische Motivation – du lernst, weil du lernen willst, nicht weil dich ein Maskottchen anfeuert.

Fortschrittskontrolle: Die Software zeigt jederzeit an, wie viele Vokabeln bereits im Langzeitgedächtnis sind, welche noch „in Bearbeitung” stecken und welche du noch nicht begonnen hast – ergänzt um schlichte, aber funktionale Lernstatistiken.

Besondere Features

1. Langzeitgedächtnis-Methode

Das Herzstück der Plattform: Vokabeln werden nach einem festen Intervall-Schema (1-2-4-8-16 Tage) abgefragt. Erst nach fünf korrekten Antworten in Folge gilt ein Wort als gelernt – nachweislich effektiver als einfaches Pauken.

2. Tagesaufgaben

Jeden Tag stellt die Software automatisch eine personalisierte Lerneinheit aus neuen Vokabeln und fälligen Wiederholungen zusammen – praktisch für alle, die nicht selbst planen wollen.

3. Blitzwiederholung

Ein Speed-Modus, der dir Vokabeln in schneller Abfolge zeigt. Du bewertest innerhalb von Sekunden „Gewusst” oder „Nicht gewusst” – ideal für unterwegs oder als Aufwärmübung.

4. Dialogtexte mit Audio

Jeder Kurs enthält 42 Dialogtexte zu Alltagssituationen. Du liest mit, hörst Muttersprachler und kannst dir Texte Satz für Satz vorsprechen lassen – kein interaktives Gespräch, aber hilfreich fürs Hörverständnis.

5. Offline-Download

Die komplette Kurssoftware lässt sich für Windows, Mac oder Linux herunterladen und ohne Internetverbindung nutzen – in Zeiten von Onlinezwang bei den meisten Apps ein echtes Plus.

Verfügbare Sprachen

Hier spielt Sprachenlernen24 seine größte Stärke aus: über 80 Sprachen sind nativ auf Deutsch lernbar – von Weltsprachen bis zu echten Exoten.

Bekannte Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Niederländisch, Schwedisch, Griechisch.

Exotische Sprachen: Wolof, Amharisch, Kirgisisch, Malaiisch, Punjabi, Lingala, Dari, jordanisches und marokkanisches Arabisch, Nepali, Singhalesisch, Tagalog.

Qualitätsunterschiede: Kurse für große Sprachen wie Englisch, Spanisch oder Französisch sind inhaltlich am ausgereiftesten, mit umfangreichem Wortschatz und detaillierten Grammatikhinweisen. Bei seltenen Sprachen wie Wolof oder Lingala sind die Kurse spürbar schlanker – die Langzeitgedächtnis-Methode funktioniert aber bei allen Sprachen identisch.

Erreichbare Niveaus: Basiskurs A1–A2, Aufbaukurs B1, Fachwortschatz B2. Bei exotischen Sprachen gibt es häufig nur den Basiskurs – dort ist bei A2 Schluss.

Die Sprachenlernen24 App

Sprachenlernen24 ist kein App-Store-Produkt, sondern ein mobiloptimierter Online-Kurs, der ohne Installation in jedem Smartphone-Browser läuft. Wer lieber eine klassische App-Erfahrung mit Store-Bewertungen sucht, findet diese eher bei Mondly, Babbel oder Duolingo.

Sprachenlernen24 im Vergleich

Wie schlägt sich Sprachenlernen24 gegen die großen Namen im Markt? Hier der direkte Vergleich mit vier etablierten Konkurrenten:

Sprachenlernen24 Babbel Mondly Lingoda Preply Preis ab 69,00 € einmalig 8,99 €/Mon. (Jahresabo)* 5,19 €/Mon. (Jahresabo)* variabel** variabel*** Sprachen 80+ 13 41 6 50+ Lernmethode Spaced Repetition / Vokabeltraining Dialogbasierte Lektionen KI + Gamification Live-Gruppenunterricht 1:1-Live-Unterricht Kostenlos nutzbar Ja (Demo, 300 Vokabeln) Ja (1. Lektion) Ja (eingeschränkt) Nein Nein Live-Tutoren Nein Nein Nein Ja Ja Offline-Modus Ja (Download) Ja (App) Ja (App) Nein Nein Bis C1/C2 Nein (max. B2) Nein (max. B1) Nein (max. B1) Ja (C1) Ja (C2) Offizielle Zertifikate Nein Nein Nein Ja Nein * Jahresabo-Preis bei Abschluss über die Website. ** Lingoda: Preis abhängig von Kursformat und Stundenpaket. *** Preply: Preis pro Stunde variiert je nach Tutor (ab ca. 5 €/Std.).

Alternativen zu Sprachenlernen24 im Direktvergleich

Apps mit ähnlichem Fokus:

Mondly ist der direkteste Konkurrent für alle, die eine moderne Sprachlern-App ohne Abo suchen: Das Lifetime-Angebot schaltet alle 41 Sprachen frei, inklusive AR-Features und KI-Chatbot. Wer mehr Interaktivität und ein ansprechenderes Design will, ist hier besser aufgehoben – wer besonders viele exotische Sprachen braucht, bleibt eher bei Sprachenlernen24.

Babbel setzt auf strukturiertes, dialogbasiertes Lernen für 14 Sprachen. Das Jahresabo kostet 107,88 € und bietet damit didaktisch ausgereiftere Lektionen mit Gesprächssimulationen und Grammatikerklärungen – wer aber keine der 14 Babbel-Sprachen braucht, findet dort keine Alternative.

Rosetta Stone setzt ähnlich wie Sprachenlernen24 auf ein Lifetime-Modell ohne Abo, allerdings mit komplett immersiver Methode – keine Übersetzungen, nur Bilder und Zielsprache. Für visuelle Lerner eine starke Option, preislich mit rund 199 € aber deutlich über einem einzelnen Sprachenlernen24-Kurs.

Plattformen mit grundsätzlich anderem Ansatz:

Preply ist die beste Wahl, wenn du echte Gespräche mit Muttersprachlern führen willst: Ab ca. 5 €/Stunde buchst du 1:1-Videounterricht mit handverlesenen Tutoren – kein Vokabeltrainer, sondern echte Sprachpraxis. Als Ergänzung zu Sprachenlernen24 ideal: Vokabeln dort lernen, bei Preply sprechen.

Lingoda ist die richtige Wahl für alle, die ein offizielles Sprachzertifikat brauchen, etwa für Visum oder Beruf: Live-Gruppenunterricht mit qualifizierten Lehrkräften, Kurse bis C2-Niveau, anerkannte Zertifikate. Die Preise liegen deutlich höher, doch der Gegenwert ist ein anderer als bei reiner Vokabel-Software.

Sprachenlernen24 kündigen: wichtige Hinweise

Die gute Nachricht vorweg: Weil Sprachenlernen24 auf Einmalkauf statt Abonnement setzt, gibt es im klassischen Sinne nichts zu kündigen. Du kaufst einen Kurs, du behältst ihn – Punkt. Trotzdem gibt es Situationen, in denen du aktiv werden musst:

Kauf über die Sprachenlernen24-Website (Digistore24)

Kein Abo vorhanden – du musst nichts kündigen. Möchtest du das 31-tägige Rückgaberecht nutzen, kontaktiere den Support unter support@sprachenlernen24.de. Alternativ lässt sich die Rückabwicklung über dein Digistore24-Konto veranlassen. Die Erstattung erfolgt über denselben Zahlungsweg, den du beim Kauf genutzt hast.

⚠️ Account löschen ist nicht dasselbe wie ein Abo kündigen. Löschst du deinen Sprachenlernen24-Account, verlierst du unwiderruflich den Zugang zu allen gekauften Kursen – dein 10-Jahres-Zugang ist an deinen Account gebunden. Lösche ihn also niemals nur wegen einer Lernpause.

Sprachenlernen24 im Test: unser Fazit

Sprachenlernen24 ist kein Alleskönner, aber ein verlässlicher Spezialist. Als Sprachkurs ohne Abo mit einmaligem Kaufpreis und 10 Jahren Zugang besetzt die Plattform eine Nische, die im Markt der monatlichen Abo-Modelle fast leer steht. Wer systematisch Vokabeln lernen will, ohne sich zu binden, bekommt ein solides, wissenschaftlich fundiertes Werkzeug – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

✅ Einmalige Zahlung mit 10 Jahre Zugang – kein Abo, keine Folgekosten

✅ Über 80 Sprachen verfügbar, viele davon exklusiv bei diesem Anbieter

✅ Langzeitgedächtnis-Methode (Spaced Repetition) ist wissenschaftlich fundiert

✅ Offline nutzbar – ideal für unterwegs, ganz ohne Internetzwang

✅ 31 Tage Geld-zurück-Garantie senkt das Risiko auf null

❌ Veraltetes Design, weit entfernt von modernen App-Standards

❌ Kein Sprech- oder Konversationstraining

❌ Maximalniveau B2 – für Fortgeschrittene zu wenig

Für wen empfehlenswert: Sprachenlernen24 ist die richtige Wahl für Sparfüchse, Abo-Verweigerer und Urlaubslerner, die vor einer Reise solide Grundkenntnisse aufbauen wollen. Auch für Lerner exotischer Sprachen, die bei Babbel oder Mondly nicht fündig werden, ist die Plattform ein echtes Unikat.

Wann du besser zu einer Alternative greifst: Wer aktives Sprechen trainieren will, ist bei Preply mit 1:1-Unterricht besser aufgehoben. Fortgeschrittene ab B2 brauchen Lingoda oder einen vergleichbaren Anbieter mit Live-Unterricht und Zertifikaten. Und wer eine moderne, gamifizierte App mit KI-Features sucht, findet sie eher bei Mondly als bei Sprachenlernen24. Einen Überblick über weitere Optionen bekommst du in unserer Übersicht der besten Sprachlern-Apps.

Abschließende Bewertung: Dieser Sprachenlernen24 Test zeigt einen Anbieter mit klarem Profil und klaren Grenzen. Für das, was er verspricht – systematisches Vokabellernen zum Einmalpreis – liefert Sprachenlernen24 solide ab. Wer realistische Erwartungen mitbringt, wird nicht enttäuscht. ⭐⭐⭐⭐ (4 von 5 Sternen)

Häufig gestellte Fragen zu Sprachenlernen24

Was ist Sprachenlernen24 und wie unterscheidet es sich von Apps wie Babbel? Sprachenlernen24 ist ein deutscher Anbieter aus München, der seit 2003 Sprachsoftware als Einmalkauf statt im Abo verkauft. Statt gamifizierter Dialoglektionen setzt die Plattform auf ein Wiederholungssystem nach dem Prinzip der Spaced Repetition: Vokabeln werden in wachsenden Zeitabständen abgefragt, bis sie dauerhaft sitzen. Wer ein Abo grundsätzlich ablehnt und lieber einmal zahlt, findet hier eine der wenigen echten Alternativen. Was kostet Sprachenlernen24 im Einmalkauf? Der Basiskurs für A1–A2 kostet aktuell ab 69,00 € einmalig, das XXL-Paket mit Basis-, Aufbau- und Fachwortschatzkurs ab 79,00 €. Beide Varianten gewähren 10 Jahre Zugang inklusive künftiger Updates. Jede Sprache wird separat erworben – wer mehrere Sprachen parallel lernen will, zahlt entsprechend mehrfach. Kann ich Sprachenlernen24 vorher kostenlos testen? Ja. Für jede der über 80 Sprachen steht eine kostenlose Demo mit rund 300 Vokabeln bereit, ohne zeitliches Limit, aber inhaltlich stark eingeschränkt. Zusätzlich gilt nach dem Kauf ein 31-tägiges Rückgaberecht – reicht dir die Qualität nicht, bekommst du dein Geld zurück. Bis zu welchem Sprachniveau bringt mich Sprachenlernen24? Realistisch erreichst du mit dem Basiskurs A1 bis A2, mit dem Aufbaukurs B1 und mit dem Fachwortschatz-Kurs theoretisch B2. Für C1 oder C2 reicht das Angebot nicht aus, weil komplexe Textarbeit, Aufsatzübungen und echtes Konversationstraining fehlen. Wer höhere Niveaus anstrebt, kombiniert Sprachenlernen24 am besten mit einem Anbieter wie Lingoda. Brauche ich für Sprachenlernen24 eine App? Nein. Sprachenlernen24 ist kein App-Store-Produkt, sondern läuft browserbasiert auf Smartphone, Tablet und PC. Zusätzlich lässt sich eine Desktop-Version für Windows, Mac oder Linux herunterladen, mit der du auch offline lernst – praktisch für Zug- oder Flugreisen ohne Internet. Ist Sprachenlernen24 seriös und sicher? Die Plattform gehört zur Sprachenlernen24 Udo Gollub e.K. mit Sitz in München und ist seit über zwei Jahrzehnten am Markt. Als deutsches Unternehmen unterliegt sie vollständig der DSGVO, Zahlungen laufen SSL-verschlüsselt über den etablierten Anbieter Digistore24, und ein vollständiges deutsches Impressum ist hinterlegt. Auf Trustpilot sammelt der Anbieter überwiegend positive Bewertungen. Für wen lohnt sich der Einmalkauf bei Sprachenlernen24 nicht? Wer aktiv sprechen üben, sich auf Prüfungen vorbereiten oder ein offizielles Zertifikat erwerben möchte, ist bei Sprachenlernen24 falsch: Es gibt keine Spracherkennung, keine Konversationsübungen und keine Zertifikate. Auch wer ein modernes, spielerisches App-Erlebnis erwartet, wird von der schlichten Oberfläche eher enttäuscht sein – hier punkten Mondly oder Babbel deutlich mehr. Wie kündige ich Sprachenlernen24 – und muss ich das überhaupt? Da es sich um einen Einmalkauf statt ein Abonnement handelt, musst du nichts kündigen: Nach 10 Jahren läuft der Zugang schlicht aus, ohne dass automatisch weiterberechnet wird. Möchtest du innerhalb der ersten 31 Tage vom Rückgaberecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an den Support oder die Rückabwicklung über dein Digistore24-Konto.