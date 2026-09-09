Ein Lernender kann tausend Vokabeln auswendig und jede Zeitform korrekt bilden – und trotzdem verrät ihn der erste gesprochene Satz sofort als Nicht-Muttersprachler. Woran das liegt? An der Aussprache, dem am meisten vernachlässigten Baustein beim Sprachenlernen. Die meisten Apps testen dich per Multiple-Choice oder Lückentext, hören dir aber kaum jemals wirklich beim Sprechen zu. Speechling dreht dieses Prinzip komplett um.

Statt Grammatikregeln zu pauken, sprichst du bei Speechling Sätze nach, die dir Muttersprachler vorgesprochen haben – und schickst deine Aufnahme an einen echten Menschen, nicht an einen Algorithmus. Ob dieses ungewöhnliche Konzept im Alltag wirklich trägt, was ein Abo kostet und für welchen Lerntyp sich die App überhaupt eignet, zeigt dieser Test im Detail.

Speechling auf einen Blick Konzept: Aussprachetraining durch Nachsprechen mit persönlicher Korrektur von menschlichen Tutoren – kein Vokabel- oder Grammatikkurs

Aussprachetraining durch Nachsprechen mit persönlicher Korrektur von menschlichen Tutoren – kein Vokabel- oder Grammatikkurs Sprachen: 12 Sprachen bzw. Sprachvarianten, alle im selben Abo enthalten

12 Sprachen bzw. Sprachvarianten, alle im selben Abo enthalten Preise: dauerhaft kostenlose Basisversion · Unlimited ab 19,99 $/Monat im Jahresabo · Lifetime-Zugang für 199,99 $

dauerhaft kostenlose Basisversion · Unlimited ab 19,99 $/Monat im Jahresabo · Lifetime-Zugang für 199,99 $ Ideal für: Lerner ab A2-Niveau, die gezielt an Aussprache, Akzent und Betonung feilen wollen

Lerner ab A2-Niveau, die gezielt an Aussprache, Akzent und Betonung feilen wollen Pluspunkt: Echtes Feedback von menschlichen Tutoren statt einer reinen KI-Bewertung

Echtes Feedback von menschlichen Tutoren statt einer reinen KI-Bewertung Minuspunkt: Kein vollständiger Sprachkurs – Grammatik, Lesen und freies Schreiben deckt die App kaum ab

Speechling 7,2 Zu Speechling ↗ Testergebnisse im Detail

Wie funktioniert Speechling?

Hinter Speechling steckt eine Technik namens Shadowing, die ursprünglich aus der professionellen Dolmetscherausbildung stammt: Du hörst einen Satz, den ein Muttersprachler eingesprochen hat, und sprichst ihn sofort nach – möglichst mit derselben Betonung, demselben Rhythmus und derselben Sprachmelodie. Die 2017 in Kalifornien gegründete Plattform hat dieses Prinzip komplett digitalisiert und um einen entscheidenden Baustein erweitert: echtes menschliches Feedback.

Konkret läuft das so ab: Du nimmst deine gesprochene Version über das Mikrofon deines Smartphones oder Laptops auf und schickst sie per Klick ab. Ein realer Tutor hört sich die Aufnahme an und schickt dir innerhalb von rund 24 Stunden eine individuelle Rückmeldung – häufig sogar deutlich schneller. Diese Korrektur erklärt nicht nur, dass ein Laut falsch war, sondern auch, woran es lag: falsche Zungenposition, zu flache Betonung oder ein Vokal, der zu lang gehalten wurde.

Damit unterscheidet sich Speechling grundlegend von KI-gestützten Konkurrenten wie ELSA Speak, die deine Aussprache per Spracherkennungs-Software in Echtzeit bewerten. Ein Algorithmus erkennt zwar Abweichungen vom Zielklang, kann aber selten erklären, warum dein französisches „u” noch nicht stimmt oder wie du den dritten Ton im Mandarin sauberer triffst – genau hier setzt das menschliche Ohr von Speechling an.

In der Speechling-App nimmst du Sätze auf und schickst sie direkt an einen menschlichen Tutor zur Korrektur.

Neben dem Kernfeature bietet Speechling einen Diktat-Modus (du hörst einen Satz und tippst ihn), einen Freisprechen-Modus für offene Antworten sowie eine auf Audio angewandte Spaced-Repetition-Funktion, die dir Sätze, bei denen du wiederholt Schwierigkeiten hattest, automatisch häufiger vorspielt. Insgesamt greifst du auf über 50.000 vorgesprochene Sätze in 12 Sprachen zurück, wobei Englisch, Spanisch, Mandarin und Französisch am umfangreichsten ausgebaut sind.

Eine Übungsrunde dauert selten länger als 5 bis 15 Minuten und passt damit problemlos in die Bahnfahrt oder Mittagspause. Punkte, Streaks oder Ranglisten sucht man bewusst vergeblich: Speechling versteht sich als nüchternes Trainingstool, nicht als Spiel. Ein persönliches Dashboard in der Premium-Version zeigt dir stattdessen, welche Laute dir noch Probleme bereiten und wie sich dein Niveau über die Zeit entwickelt.

Für wen ist Speechling geeignet?

Speechling ist keine App für alle – dafür aber eine hervorragende Wahl für eine ganz bestimmte Zielgruppe. Der zentrale Unterschied zu klassischen Lern-Apps: Hier steht nicht das passive Konsumieren von Lektionen im Vordergrund, sondern das aktive Sprechen mit anschließender Korrektur durch einen echten Menschen.

✅ Speechling passt gut zu: ❌ Speechling passt weniger zu: Lernern zwischen A2 und B2: Wer bereits über etwas Wortschatz und Grammatik verfügt, kann sich hier ganz auf Aussprache, Betonung und Sprachmelodie konzentrieren. Kompletten Anfängern: Wer die nachzusprechenden Sätze inhaltlich nicht versteht, trainiert zwar Laute, bleibt sprachlich aber auf der Stelle stehen. Erst mit Babbel Grundlagen aufbauen. Schüchternen Sprechern: Wer sich vor spontanen Live-Gesprächen scheut, übt hier ganz ohne Zeitdruck und ohne Angst vor peinlichen Momenten. Grammatik-Lernern: Speechling vermittelt praktisch keine Grammatikregeln. Wer systematisch lernen will, ist bei Babbel oder Busuu besser aufgehoben. Berufstätigen und Expats: Kurze Mini-Sessions von wenigen Minuten lassen sich leicht in den Arbeitsalltag integrieren – ganz ohne festen Termin. Zertifikatsjägern: Offizielle Sprachnachweise gibt es bei Speechling nicht. Für anerkannte Zertifikate eignet sich Lingoda deutlich besser. Sprechern tonaler Sprachen: Bei Mandarin oder Kantonesisch hilft das geschulte Tutoren-Ohr, falsch gesetzte Töne präzise zu erkennen und zu korrigieren. KI-Skeptikern: Wer einer Software beim Bewerten seiner Aussprache nicht traut, bekommt hier ausschließlich menschliches Urteilsvermögen.

Unterm Strich lohnt sich Speechling vor allem als Ergänzung zu einem strukturierten Kurs, nicht als alleiniges Lernwerkzeug. Wer einen kompletten Sprachkurs mit Grammatik, Lesen und Zertifikat sucht, wirft besser zusätzlich einen Blick auf Babbel oder Lingoda.

Erfolgschancen und Wirksamkeit bei Speechling

Die Lernphilosophie hinter Speechling ist simpel, aber wissenschaftlich fundiert: Hören, nachsprechen, Rückmeldung bekommen, verbessern. Eine viel zitierte Metaanalyse von Lyster und Saito zeigt, dass regelmäßiges korrigierendes Feedback durch Lehrende die sprachliche Genauigkeit von Lernenden messbar verbessert. Speechling überträgt diesen Befund konsequent auf ein digitales, skalierbares Format – die Methode ist damit mehr als nur ein Marketingversprechen.

Eine typische Übungssession sieht so aus: Du wählst ein Thema wie „Im Restaurant” oder „Smalltalk beim Networking”, hörst dir einen Satz an, nimmst deine eigene Version auf und sendest sie ab. Der Tutor markiert anschließend problematische Laute, gibt konkrete Hinweise zur Betonung und lobt, was bereits gut klingt. Weil du dabei ständig aktiv sprechen musst statt nur passiv zuzuhören, bleibt der Trainingseffekt deutlich höher als bei reinen Hörverstehensübungen.

Realistisch betrachtet bringt dich Speechling im Bereich Aussprache bis auf ein solides B2-Niveau – vorausgesetzt, du bleibst über mehrere Monate am Ball. Für C1 oder C2 fehlt der spontane Live-Dialog, den nur echte Gespräche liefern können. Auch der Wortschatz bewegt sich im alltagstauglichen Bereich; Fachvokabular oder akademisches Sprechen deckt die App nicht ab.

Besonders gut funktioniert das Konzept bei tonalen Sprachen wie Mandarin: Ein falsch gesetzter Ton verändert dort die Bedeutung eines Wortes komplett – ein Fehler, den automatische Ausspracheerkennung häufig noch übersieht, ein geschultes menschliches Ohr aber zuverlässig erkennt. Wer ein Rundum-sorglos-Paket mit Grammatik, Schreibtraining und Lesestoff erwartet, wird dagegen enttäuscht: Ohne paralleles Lernen mit einer anderen Ressource bleibt der Fortschritt einseitig – brillante Aussprache, aber Lücken in allen anderen Kompetenzbereichen.

Was kostet Speechling?

Speechling arbeitet nach einem Freemium-Modell: Die Basisversion lässt sich zeitlich unbegrenzt kostenlos nutzen, ein Unlimited-Abo schaltet uneingeschränktes Tutoren-Feedback frei. Wer die App dauerhaft nutzen möchte, kann außerdem zu einer Lifetime-Lizenz greifen – einmal zahlen, für immer Zugriff.

⚠️ App-Store-Aufschlag beachten: Buchst du dein Abo über den Apple App Store oder Google Play, verlangt Speechling üblicherweise 19 bis 30 % mehr als über die eigene Website. Schließe den Kauf deshalb direkt auf speechling.com ab und melde dich anschließend mit denselben Zugangsdaten in der App an.

Die folgende Tabelle zeigt alle Tarife im Überblick. Alle Preise gelten für den Zugriff auf sämtliche 12 Sprachen gleichzeitig und werden ausschließlich in US-Dollar abgerechnet – eine Euro-Umstellung bietet Speechling bislang nicht an.

Abo-Modell Preis pro Monat Gesamtkosten Free 0,00 $ 0,00 $ (dauerhaft) Monatsabo (Unlimited) 29,99 $ 29,99 $ Quartalsabo (Unlimited) 23,99 $ 71,97 $ Jahresabo (Unlimited) 19,99 $ 239,88 $ Lifetime (einmalig) – 199,99 $

Wer regelmäßig übt, fährt mit dem Jahresabo am günstigsten – umgerechnet unter 20 US-Dollar im Monat für unbegrenztes Tutoren-Feedback. Die Lifetime-Option rechnet sich laut Anbieterangaben ab etwa 18 Monaten Nutzung gegenüber dem Jahrestarif und eignet sich damit vor allem für alle, die Speechling dauerhaft als Ergänzung nutzen wollen.

Eine klassische Geld-zurück-Garantie bietet Speechling nicht – muss es aber auch kaum, denn die kostenlose Version bleibt zeitlich unbegrenzt nutzbar und liefert bereits die volle Satzbibliothek plus 10 Korrekturen im Monat. Speechling selbst bezeichnet die Free-Version als „unbegrenzte Testphase”.

⚠️ Automatische Verlängerung: Alle Speechling-Abos verlängern sich automatisch. Kündigst du nicht mindestens 48 Stunden vor dem nächsten Abrechnungsdatum, läuft die nächste Periode einfach weiter.

Bezahlen kannst du bei Speechling per Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express), PayPal sowie über Apple Pay und Google Pay in den jeweiligen Apps.

Speechling Erfahrungen und Kritik

✅ Vorteile ❌ Nachteile Echtes menschliches Tutoren-Feedback statt einer reinen KI-Bewertung Kein vollständiger Sprachkurs – Grammatik, Lesen und Schreiben fehlen fast komplett Großzügige kostenlose Version mit 10 Korrekturen im Monat Feedback läuft asynchron ab, kein Live-Gespräch mit dem Tutor möglich Wissenschaftlich fundierte Shadowing-Methode Nur 12 Sprachen im Angebot, deutlich weniger als bei Mondly oder Preply Kurze Übungseinheiten von 5 bis 15 Minuten, ideal für Zwischendurch Abrechnung ausschließlich in US-Dollar, keine Euro-Preise Über 50.000 vorgesprochene Sätze verfügbar Design und Benutzeroberfläche wirken im Vergleich etwas angestaubt Lifetime-Option für Dauernutzer verfügbar Qualität des Tutoren-Feedbacks kann je nach Coach variieren

Was Speechling-Nutzer berichten

In den großen Bewertungsportalen schneidet Speechling solide ab – ohne Skandale, aber auch ohne Euphorie-Stürme: Im Apple App Store liegt die App bei rund 4,7 von 5 Sternen (ca. 1.200 Bewertungen), im Google Play Store bei etwa 4,5 Sternen (ca. 2.500 Bewertungen). Auf Trustpilot fällt die Bewertung mit rund 3,8 Sternen (ca. 150 Bewertungen) spürbar niedriger aus.

Diese Diskrepanz ist typisch für Abo-Dienste: Auf Trustpilot melden sich überproportional viele Nutzer, die Probleme mit der Kündigung oder der automatischen Verlängerung hatten, während in den App Stores vor allem zufriedene Nutzer das Lernkonzept selbst bewerten. Ein Blick auf einzelne Stimmen zeigt beide Seiten:

„Mein Chinesisch-Tutor hat mir in zwei Wochen mehr über die richtige Tonlage beigebracht als mein Abendkurs in einem ganzen Semester.” – sinngemäß wiedergegebene Stimme aus dem App Store (Mandarin-Lerner)

„Für die Aussprache ist die App top, aber Grammatik lernt man hier nicht. Ich nutze Speechling parallel zu einer anderen App – das funktioniert für mich sehr gut.” – sinngemäß wiedergegebene Stimme aus dem Play Store (Spanisch-Lerner)

„Ich wollte kündigen und musste mehrere E-Mails schreiben, bis das Abo wirklich gestoppt war. Ärgerlich, aber am Ende hat es geklappt.” – sinngemäß wiedergegebene Stimme von Trustpilot

Speechling Erfahrungen von Anfängern

Für absolute Einsteiger ohne jede Vorkenntnis ist Speechling eine Herausforderung, aber keine unüberwindbare. Die Sätze werden von Muttersprachlern langsam und deutlich gesprochen, und du kannst sie beliebig oft wiederholen. Besonders hilfreich: Das Tutoren-Feedback erklärt nicht nur, was falsch klingt, sondern auch, wie du Zunge, Lippen oder Betonung anpassen solltest.

Die Krux dabei: Ohne Vokabel- und Grammatikbasis verstehst du oft nicht, was du überhaupt nachsprichst. Empfehlenswert ist deshalb, Speechling erst ab einem groben A1-Niveau dazuzunehmen – also nach den ersten zwei bis vier Wochen mit einer strukturierten Grundlagen-App.

Speechling Erfahrungen von Fortgeschrittenen

Hier spielt Speechling seine größte Stärke aus. Wer bereits auf B1- oder B2-Niveau ist, kennt Grammatik und Wortschatz, kämpft aber häufig mit einem hartnäckigen Akzent oder unnatürlicher Intonation. Fortgeschrittene Nutzer berichten immer wieder, dass das Tutoren-Feedback ihnen geholfen hat, Aussprachefehler zu identifizieren, auf die sie jahrelang niemand hingewiesen hatte.

Die Grenze zeigt sich ab einem gewissen Niveau: Standardsätze werden irgendwann zu einfach, und wirklich anspruchsvolles Material wie akademische Diskussionen oder Fachvokabular fehlt. Für die letzte Meile Richtung C1 braucht es echte Live-Gespräche, etwa über Preply oder italki.

Speechling Erfahrungen von Berufstätigen und Expats

Wer im Ausland lebt oder eine Fremdsprache beruflich braucht, kennt das Problem: Man wird zwar verstanden, doch der Akzent verrät einen sofort als Nicht-Muttersprachler. Speechling hilft dabei, gezielt an der Aussprache zu feilen – in Mini-Sessions von 5 bis 15 Minuten, die sich problemlos in den Arbeitsalltag integrieren lassen, egal ob morgens um 6 Uhr oder nachts um 23 Uhr.

Besonders geschätzt wird das asynchrone Format: Es muss kein Termin mit einem Tutor vereinbart werden. Die Kehrseite: Business-Vokabular und branchenspezifische Ausdrücke sind kaum vertreten. Wer Begriffe wie „Quartalsbericht” oder „Lieferkette” trainieren möchte, wird hier nicht fündig.

Wie seriös ist Speechling?

Speechling wurde 2017 in Kalifornien gegründet und ist bis heute als gemeinnütziges 501(c)3-Nonprofit-Unternehmen eingetragen – ein ungewöhnliches Modell im sonst stark kommerzialisierten Sprachlern-Markt. Die Mission des Teams: hochwertige Sprachbildung und persönliches Aussprachetraining möglichst vielen Menschen zugänglich machen, finanziert über Premium-Abos und Lifetime-Lizenzen statt über externe Investoren.

Nach eigenen Angaben zählt die Plattform inzwischen über 500.000 registrierte Nutzer weltweit. Große Werbekampagnen wie bei Babbel oder Duolingo sucht man vergeblich, dafür genießt Speechling in der Polyglotten-Community einen soliden Ruf und wird von Sprachlern-Blogs regelmäßig als Geheimtipp für gezieltes Aussprachetraining empfohlen. Vereinzelt setzen auch Universitäten die App ergänzend in Phonetik-Kursen ein.

Datenschutz: Speechling erklärt auf seiner Website, dass die Datenverarbeitung den europäischen Datenschutzrichtlinien entspricht, und stellt eine vollständige Datenschutzerklärung bereit.

Speechling erklärt auf seiner Website, dass die Datenverarbeitung den europäischen Datenschutzrichtlinien entspricht, und stellt eine vollständige Datenschutzerklärung bereit. Zahlungssicherheit: Zahlungen laufen SSL-verschlüsselt über den etablierten Zahlungsdienstleister Stripe – Speechling selbst speichert keine Kreditkartendaten.

Zahlungen laufen SSL-verschlüsselt über den etablierten Zahlungsdienstleister Stripe – Speechling selbst speichert keine Kreditkartendaten. Audio-Daten: Deine Sprachaufnahmen werden zur Korrektur an Tutoren weitergeleitet und laut Anbieter nach einer gewissen Zeit gelöscht – einen konkreten Löschzeitraum kommuniziert Speechling allerdings nicht transparent.

Deine Sprachaufnahmen werden zur Korrektur an Tutoren weitergeleitet und laut Anbieter nach einer gewissen Zeit gelöscht – einen konkreten Löschzeitraum kommuniziert Speechling allerdings nicht transparent. Account-Löschung: Die Löschung deines Accounts kannst du formlos per E-Mail beim Support beantragen.

Wie transparent sind die Kosten?

Die Preisstruktur von Speechling ist vergleichsweise klar: Alle Abo-Optionen samt Preisen lassen sich direkt auf der Website einsehen, versteckte Zusatzkosten oder verschachtelte „Premium Plus”-Stufen gibt es nicht. Das verdient Lob.

Kritischer sehen einige Nutzer den Kündigungsprozess: Wer über die Website abonniert hat, wickelt die Kündigung über das Konto-Dashboard oder per E-Mail ab – einen einzelnen, immer zuverlässig sichtbaren „Abo kündigen”-Button gibt es nicht durchgängig. In den App Stores läuft die Kündigung dagegen über die jeweiligen Store-Einstellungen (siehe Abschnitt „Speechling kündigen” weiter unten).

Anmeldung & Profilerstellung

So funktioniert die Anmeldung bei Speechling

Der Registrierungsprozess ist erfreulich schlank – kein Einstufungstest, kein langer Fragebogen. So gelingt der Einstieg:

Öffne speechling.com oder lade die App aus dem App Store bzw. Play Store herunter. Klicke auf „Sign Up” – die Seite ist überwiegend auf Englisch gehalten, wichtige Bereiche wie Preise und Kursinhalte gibt es aber auch auf Deutsch und weiteren Sprachen. Registriere dich mit E-Mail-Adresse und Passwort oder über dein Google- bzw. Facebook-Konto. Wähle deine Muttersprache (z. B. Deutsch) und die gewünschte Zielsprache. Gib dein ungefähres Sprachniveau an (Anfänger, Mittelstufe, Fortgeschritten). Bestätige deine E-Mail-Adresse über den Verifizierungslink. Starte direkt deine erste Übung – ein zusätzlicher Einstufungstest entfällt komplett.

Zeitaufwand: unter drei Minuten, sofern du dein Passwort nicht vergisst.

Tipps für Profil und Lernfortschritt

Ehrlich einstufen: Wähle im Zweifel das niedrigere Niveau – überfordernde Sätze frustrieren schneller, als sie motivieren, und du kannst jederzeit hochstufen.

Wähle im Zweifel das niedrigere Niveau – überfordernde Sätze frustrieren schneller, als sie motivieren, und du kannst jederzeit hochstufen. Tägliches Lernziel setzen: Schon 5 bis 10 Minuten am Tag machen bei der Aussprache einen messbaren Unterschied.

Schon 5 bis 10 Minuten am Tag machen bei der Aussprache einen messbaren Unterschied. Feedback aktiv umsetzen: Lies die Tutoren-Kommentare nicht nur, sondern wende sie in der nächsten Aufnahme direkt an.

Lies die Tutoren-Kommentare nicht nur, sondern wende sie in der nächsten Aufnahme direkt an. Abo über die Website buchen: Spare dir den App-Store-Aufschlag von bis zu 30 %.

Spare dir den App-Store-Aufschlag von bis zu 30 %. Kostenlose Version zuerst ausreizen: Teste mindestens einen Monat lang die Free-Version mit ihren 10 Korrekturen, bevor du bezahlst.

Teste mindestens einen Monat lang die Free-Version mit ihren 10 Korrekturen, bevor du bezahlst. Regelmäßigkeit vor Intensität: Lieber täglich 10 Minuten als einmal pro Woche eine Stunde am Stück.

Lernmethodik & Features

So läuft eine Lerneinheit ab

Speechling setzt konsequent auf die Shadowing-Methode, ergänzt durch menschliches Coaching – ein Kreislauf aus Hören, Sprechen, Feedback und Verbessern. Gamification-Elemente wie Punkte, Streaks oder Ranglisten fehlen bewusst: Hier geht es ums Lernen, nicht ums Spielen. Ein typischer Übungsdurchlauf sieht so aus:

Thema wählen: Du entscheidest dich für eine Kategorie (z. B. „Reisen”, „Essen”, „Alltag”) und ein Schwierigkeitslevel. Muttersprachler anhören: Ein professioneller Sprecher liest den Satz langsam und deutlich mit natürlicher Intonation vor. Nachsprechen und aufnehmen: Du sprichst den Satz nach und nimmst dich dabei über das Mikrofon auf. Selbst vergleichen: Die App spielt deine Aufnahme neben dem Original ab, sodass du Unterschiede sofort hörst. An Tutor senden: Mit einem Klick geht deine Aufnahme zur Korrektur an einen menschlichen Coach. Feedback umsetzen: Der Tutor markiert Problemstellen und gibt konkrete Tipps – du übst den Satz danach erneut.

Die Fortschrittskontrolle läuft über ein persönliches Dashboard (nur in der Premium-Version), das zeigt, wie viele Sätze du geübt hast, welche Laute dir noch Schwierigkeiten bereiten und wie sich dein Niveau über die Zeit entwickelt. Keine Spielereien, aber funktional und auf das Wesentliche reduziert.

Diese Features machen Speechling aus

Diktat-Modus: Du hörst einen Satz und tippst ihn ein. Klingt simpel, trainiert aber gleichzeitig Hörverstehen und Rechtschreibung – besonders nützlich bei Sprachen mit komplexer Orthografie wie Französisch oder Chinesisch (Pinyin).

Freisprechen-Modus: Statt vorgegebene Sätze nachzusprechen, formulierst du eigene Antworten auf offene Fragen – und bekommst auch darauf Tutoren-Feedback. Das kommt echten Gesprächssituationen am nächsten.

Spaced Repetition für Audio: Ein Wiederholungsalgorithmus spielt dir Sätze, bei denen du Schwierigkeiten hattest, automatisch häufiger vor. Das Prinzip kennst du vielleicht schon von Vokabel-Apps wie Anki – bei Speechling wird es konsequent auf Aussprache angewendet.

Umfangreiche Satzbibliothek: Über 50.000 Sätze in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und Themenbereichen stehen zur Verfügung – von einfachen Begrüßungen bis zu komplexeren Alltagssituationen.

Welche Sprachen bietet Speechling an?

Speechling bietet aktuell 12 Sprachen bzw. Sprachvarianten an – alle auch ausgehend von Deutsch lernbar:

Sehr gut ausgebaut: Englisch (amerikanisch und britisch), Spanisch (Latein- und europäisches Spanisch), Chinesisch (Mandarin), Französisch

Englisch (amerikanisch und britisch), Spanisch (Latein- und europäisches Spanisch), Chinesisch (Mandarin), Französisch Gut ausgebaut: Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch (Brasilien und Europa), Russisch, Italienisch

Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch (Brasilien und Europa), Russisch, Italienisch Eingeschränktes Angebot: Kantonesisch (traditionelles Chinesisch)

Die Qualitätsunterschiede zwischen den Sprachen sind spürbar: Für Englisch und Mandarin stehen tausende Sätze in allen Schwierigkeitsgraden bereit, bei kleineren Sprachen fällt die Auswahl deutlich schmaler aus. Erreichbare Niveaus liegen bei den Hauptsprachen zwischen A1 und B2, bei den kleineren eher bei A1 bis B1.

⚠️ Hinweis zur Sprachauswahl: Mit 12 Sprachen bietet Speechling eine vergleichsweise kleine Auswahl. Wer exotischere Sprachen sucht (etwa Türkisch, Polnisch oder Indonesisch), wird hier nicht fündig – Mondly bietet mit über 40 Sprachen deutlich mehr Vielfalt, allerdings ohne menschliches Aussprache-Feedback.

Speechlings Herzstück: echtes Tutoren-Feedback statt KI

Kein anderes Kernfeature prägt Speechling so stark wie das menschliche Tutoren-Feedback – und genau darin unterscheidet sich die App von praktisch jedem größeren Wettbewerber. Statt eines Algorithmus, der deine Aussprache mit einer Referenzdatei abgleicht, hört sich ein realer Sprachlehrer deine Aufnahme an und gibt dir eine individuelle, oft sehr konkrete Rückmeldung.

Der praktische Unterschied zeigt sich vor allem bei Feinheiten, an denen automatische Systeme regelmäßig scheitern: ein zu hart gesprochenes „r”, ein französisches „u”, das zu sehr nach „ou” klingt, oder ein falsch platzierter Ton im Mandarin. Ein Tutor erklärt dir nicht nur, dass etwas nicht stimmt, sondern auch, wie du Zunge, Lippen oder Atmung anpassen solltest, um den Zielklang zu treffen.

Der Preis für diese Qualität ist Zeit: Anders als bei KI-Feedback, das sofort erscheint, wartest du bei Speechling bis zu 24 Stunden auf eine Rückmeldung – in der Praxis oft deutlich weniger. Wer maximale Geschwindigkeit will, findet mit ELSA Speak eine Alternative, die per Spracherkennung in Echtzeit bewertet, dafür aber ohne die Erklärtiefe eines Menschen auskommen muss.

Die Speechling App

Speechling steht als App für iOS und Android sowie als Web-Version für den Browser zur Verfügung. Aufnahme, Absenden und das Abrufen von Feedback funktionieren auf allen Plattformen identisch – wichtig ist nur ein funktionierendes Mikrofon.

Das spricht für die App:

Aufnahme und Absenden direkt vom Smartphone – ideal für unterwegs

Übersichtliche Benutzerführung trotz schlichtem Design

Push-Benachrichtigungen erinnern an tägliche Übungen

Offline-Modus verfügbar (nur in der Premium-Version)

Das spricht gegen die App:

Design wirkt im Vergleich zu Babbel oder Duolingo etwas veraltet

Gelegentliche Ladezeiten bei der Audio-Wiedergabe

Keine eigens für Tablets optimierte Version

Menüführung teilweise nur auf Englisch

App-Store-Bewertungen: iOS ca. 4,7 von 5 Sternen | Android ca. 4,5 von 5 Sternen.

⚠️ Spar-Tipp: Kaufe dein Abo immer über die Speechling-Website statt über den App Store – du sparst bis zu 30 %, der Funktionsumfang bleibt identisch.

Speechling im Vergleich

Speechling spielt in einer eigenen Nische – aber wie schlägt es sich gegen die bekanntesten Konkurrenten? Die folgende Tabelle stellt Speechling direkt gegenüber Babbel, Mondly, Lingoda und Preply.

Speechling Babbel Mondly Lingoda Preply Preis ab (Jahresabo) 19,99 $/Monat 8,99 €/Monat 5,19 €/Monat variabel* variabel** Sprachen 12 13-14 40+ 6 50+ Lernmethode Shadowing + Tutoren-Feedback Strukturierte Lektionen Gamifizierte Lektionen Live-Gruppenunterricht 1:1 Live-Tutoring Kostenlos nutzbar ✅ (10 Korrekturen/Monat) ❌ (nur Probe-Lektion) ❌ (nur Probe-Lektion) ❌ ❌ Live-Tutoren ❌ (asynchron) ❌ ❌ ✅ ✅ Offline-Modus ✅ (Premium) ✅ ✅ ❌ ❌ Bis C1/C2-Niveau ❌ (bis B2) ❌ (teils bis B1) ❌ (bis B1) ✅ (bis C1) ✅ (bis C2) Offizielle Zertifikate ❌ ❌ ❌ ✅ ❌ * Lingoda: Preise variieren je nach Paket und Intensität – Einzelstunden ab ca. 10 €, Monatspakete ab ca. 80 €. ** Preply: Tutoren legen ihre Preise selbst fest – Stunden ab ca. 5 €/h bis über 50 €/h.

Am direktesten konkurriert Speechling allerdings nicht mit den vier genannten Kursanbietern, sondern mit ELSA Speak: Beide Apps fokussieren sich ausschließlich auf Aussprache, unterscheiden sich aber fundamental in der Methode. ELSA bewertet per KI in Echtzeit und deckt praktisch nur Englisch ab, Speechling setzt auf menschliches Feedback bei 12 Sprachen – dafür mit Wartezeit statt Sofort-Ergebnis.

Alternativen zu Speechling

Speechling überzeugt mit seinem einzigartigen Ansatz – ist aber nicht für jeden Lerntyp die richtige Wahl. Wer lieber sofortiges KI-Feedback, echte Live-Gespräche oder eine größere Sprachauswahl möchte, findet in diesen Alternativen eine passende Ergänzung oder einen vollwertigen Ersatz.

Speechling kündigen: wichtige Hinweise

Wie bei den meisten Abo-Diensten gilt: Speechling-Abos verlängern sich automatisch, wenn du nicht aktiv kündigst. Der richtige Kündigungsweg hängt davon ab, über welchen Kanal du ursprünglich gebucht hast.

1. Kauf über die Speechling-Website

Logge dich auf speechling.com ein. Navigiere zu „Account” bzw. „Settings”. Klicke auf „Subscription” oder „Billing”. Wähle „Cancel Subscription” und bestätige – du erhältst eine Bestätigungs-E-Mail. Falls der Button nicht funktioniert: Schreibe eine E-Mail an support@speechling.com mit dem Betreff „Cancel Subscription” und deiner Konto-E-Mail.

2. Kauf über iOS (Apple)

Öffne die Einstellungen auf deinem iPhone oder iPad. Tippe ganz oben auf deinen Namen. Wähle „Abonnements”. Tippe auf Speechling. Wähle „Abo kündigen” und bestätige.

3. Kauf über Android (Google Play)

Öffne die Google-Play-Store-App. Tippe oben rechts auf dein Profilbild. Wähle „Zahlungen & Abos” → „Abos”. Tippe auf Speechling. Wähle „Abo kündigen” und folge den Anweisungen.

⚠️ Automatische Verlängerung: Kündige immer mindestens 48 Stunden vor dem nächsten Abrechnungsdatum. Andernfalls wird die nächste Periode berechnet – eine Rückerstattung ist danach in der Regel nicht mehr möglich.

⚠️ Account löschen ist nicht dasselbe wie kündigen: Löschst du deinen Speechling-Account, endet dein laufendes Abo dadurch nicht automatisch – die Zahlungen laufen weiter. Kündige immer zuerst das Abo über den jeweiligen Kaufkanal und lösche den Account erst danach, wenn überhaupt gewünscht.

Speechling im Test: unser Fazit

Speechling ist kein Alleskönner, aber in seiner Nische ungewöhnlich stark. Wer gezielt an der Aussprache arbeiten will und dabei lieber auf ein menschliches Ohr als auf einen Algorithmus vertraut, findet hier ein Tool, das es in dieser Form kaum ein zweites Mal gibt. Die großzügige kostenlose Version macht den Einstieg zudem risikofrei: Zehn Korrekturen im Monat reichen für viele Lerner völlig aus, um das Konzept ausgiebig zu testen.

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

✅ Einzigartiges Konzept: echte Tutoren korrigieren deine Aussprache statt eines reinen KI-Tools

✅ Großzügige kostenlose Version mit 10 Korrekturen im Monat

✅ Wissenschaftlich fundierte Shadowing-Methode

✅ Kurze Sessions, ideal für den Alltag

❌ Kein vollständiger Sprachkurs – Grammatik, Schreiben und Lesen fehlen

❌ Nur 12 Sprachen verfügbar

❌ Feedback nicht in Echtzeit, Wartezeit bis zu 24 Stunden

❌ Design und Benutzeroberfläche nicht auf dem neuesten Stand

Wer dagegen einen kompletten Sprachkurs mit Grammatik, Vokabelaufbau und offiziellem Zertifikat sucht, ist bei Babbel oder Lingoda besser aufgehoben. Wer maximale Sprachauswahl will, findet bei Mondly mit über 40 Sprachen deutlich mehr Optionen – nur eben ohne das persönliche Tutoren-Feedback, das Speechling einzigartig macht. Am besten fährt, wer Speechling parallel zu einer strukturierten App nutzt: Grammatik und Wortschatz von der einen Seite, geschliffene Aussprache von der anderen.

Häufig gestellte Fragen zu Speechling

Was macht Speechling anders als klassische Sprachlern-Apps? Speechling verzichtet fast komplett auf Lückentexte und Multiple-Choice-Übungen. Stattdessen sprichst du Sätze von Muttersprachlern nach, nimmst dich dabei auf und schickst die Aufnahme an einen echten Tutor. Der korrigiert innerhalb von rund 24 Stunden deine Aussprache – bewertet wird also von einem Menschen, nicht von einem Algorithmus. Reicht die kostenlose Version von Speechling wirklich aus? Für viele Lerner ja: Die Free-Version bietet Zugriff auf alle 12 Sprachen, die komplette Satzbibliothek und bis zu 10 Tutoren-Korrekturen pro Monat. Erst wer häufiger und regelmäßiger üben will, stößt an diese Grenze und braucht das Unlimited-Abo. Was kostet Speechling Unlimited im Detail? Im Monatsabo zahlst du 29,99 US-Dollar, im Quartalsabo umgerechnet 23,99 US-Dollar pro Monat (71,97 US-Dollar gesamt) und im Jahresabo 19,99 US-Dollar pro Monat (239,88 US-Dollar gesamt). Alternativ gibt es einen Lifetime-Zugang für einmalig 199,99 US-Dollar. Wichtig: Speechling rechnet ausschließlich in US-Dollar ab, nicht in Euro. Lohnt sich ein Abschluss über den App Store? In der Regel nicht. Ein Abschluss über Apples App Store oder Google Play kostet üblicherweise 19 bis 30 Prozent mehr als derselbe Tarif direkt über speechling.com. Melde dich nach dem Kauf über die Website einfach mit deinen bestehenden Zugangsdaten in der App an, um die höheren Store-Gebühren zu umgehen. Für welches Sprachniveau eignet sich Speechling am besten? Am meisten profitieren Lerner zwischen A2 und B2, die bereits ein Grundgerüst an Wortschatz und Grammatik mitbringen und gezielt an Betonung, Lauten und Sprachfluss feilen wollen. Absolute Anfänger ohne Vorkenntnisse verstehen die nachzusprechenden Sätze oft noch nicht und sollten zunächst mit einer Grundlagen-App wie Babbel starten. Kann ich mit Speechling auch Grammatik oder Wortschatz lernen? Nein, das ist nicht das Ziel der App. Speechling deckt Grammatikregeln, freies Schreiben und strukturierten Vokabelaufbau kaum ab – der Fokus liegt fast vollständig auf gesprochener Sprache. Als alleiniges Lernwerkzeug reicht die App deshalb nicht aus, gut funktioniert sie aber als Ergänzung neben einem klassischen Kurs. Wie schnell antwortet ein Tutor auf meine Aufnahme? Speechling wirbt mit einer Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden, in der Praxis kommen viele Korrekturen deutlich schneller zurück. Da das Feedback asynchron abläuft, gibt es allerdings keinen Live-Dialog wie bei Preply oder Lingoda – du nimmst auf, wann es dir passt, und wartest anschließend auf die schriftliche Rückmeldung. Wie kündige ich mein Speechling-Abo korrekt? Das hängt vom Kaufweg ab: Über die Website kündigst du im Konto unter „Subscription”, bei Apple über die iPhone-Einstellungen unter „Abonnements” und bei Android über Google Play unter „Zahlungen & Abos”. Kündige mindestens 48 Stunden vor dem nächsten Abrechnungstermin – und denk daran, dass eine reine Account-Löschung das Abo nicht automatisch beendet. Wie seriös ist der Anbieter Speechling? Speechling wurde 2017 in Kalifornien gegründet und ist als gemeinnütziges 501(c)3-Nonprofit registriert. Nach eigenen Angaben nutzen über 500.000 Menschen weltweit die Plattform, Zahlungen laufen SSL-verschlüsselt über den etablierten Anbieter Stripe. Große Werbekampagnen wie bei Babbel oder Duolingo fehlen, dafür genießt die App in der Polyglotten-Szene einen soliden Ruf. Eignet sich Speechling für tonale Sprachen wie Chinesisch? Gerade hier spielt die App ihre Stärke aus: Bei Mandarin und Kantonesisch hilft dir das menschliche Tutoren-Ohr dabei, falsch gesetzte Töne zu erkennen und zu korrigieren – eine Aufgabe, an der rein automatische Aussprachebewertungen häufig noch scheitern. Vietnamesisch gehört allerdings nicht zum aktuellen Sprachangebot. Was ist der Unterschied zwischen Speechling und ELSA Speak? ELSA Speak bewertet deine Aussprache per KI in Echtzeit, fokussiert sich dabei aber praktisch ausschließlich auf Englisch. Speechling setzt stattdessen auf menschliches Tutoren-Feedback bei 12 Sprachen – dafür mit einer Wartezeit von bis zu 24 Stunden statt sofortiger Rückmeldung.