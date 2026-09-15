Rosetta Stone vs. Duolingo Preisvergleich 2026

Zwei Sprachlern-Apps, zwei komplett verschiedene Philosophien: Bei Rosetta Stone lernst du wie ein Kind – über Bilder, Klang und Wiederholung, ganz ohne Übersetzung in die Muttersprache. Bei Duolingo sammelst du stattdessen XP-Punkte, hältst deinen Streak am Leben und tippst dich in wenigen Minuten pro Tag durch kurze Lektionen. Rosetta Stone gibt es bereits seit 1992, Duolingo erst seit 2011 – und trotzdem hat die grüne Eule mit über 130 Millionen monatlich aktiven Nutzern die deutlich größere Reichweite. Die entscheidende Frage bleibt: Lohnt sich das Geld für Rosetta Stone, wenn Duolingo in der Grundversion nichts kostet? Wir haben Preise, Sprachangebot und Lernmethodik beider Anbieter gegenübergestellt, damit du nicht für Funktionen bezahlst, die du am Ende gar nicht brauchst.

Rosetta Stone oder Duolingo: Der Preisvergleich in Kürze

Wer aufs Budget schaut, landet fast automatisch bei Duolingo: Die Basisversion kostet dauerhaft nichts, Werbefreiheit gibt es schon ab 7,49 Euro im Monat im Jahresabo. Rosetta Stone verzichtet komplett auf ein Gratismodell – nach drei Testtagen ist ohne Zahlung Schluss. Dafür bekommst du im Einmalkauf für 149 Euro lebenslangen Zugriff auf alle 25 Sprachen, was sich bei jahrelanger Nutzung oder mehreren Sprachen schneller rechnet, als es auf den ersten Blick wirkt.

Günstigster Einstieg: Duolingo – die Basisversion ist dauerhaft kostenlos.

Duolingo – die Basisversion ist dauerhaft kostenlos. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis auf Dauer: Rosetta Stone Lifetime für 149 € einmalig, alle Sprachen inklusive.

Rosetta Stone Lifetime für 149 € einmalig, alle Sprachen inklusive. Günstigstes Dauerabo: Duolingo Super im Jahresabo für 7,49 €/Monat.

Duolingo Super im Jahresabo für 7,49 €/Monat. Teuerste Einzeloption: Duolingo Max für 29,99 €/Monat, inklusive KI-Tutor.

Duolingo Max für 29,99 €/Monat, inklusive KI-Tutor. Fokus: Rosetta Stone punktet mit Tiefe und Spracherkennung, Duolingo mit Preis und Motivation.

Rosetta Stone vs. Duolingo: Alle Preise und Fakten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt dir alle wichtigen Preise, Tarife und Leistungsmerkmale beider Apps auf einen Blick – von der kostenlosen Nutzung bis zum Lifetime-Zugang.

Kriterium Rosetta Stone Duolingo Gründungsjahr 1992 2011 Sprachangebot 25 Sprachen (alle ab jeder Ausgangssprache) 42 Sprachen (nur 8 ab Deutsch) Kostenlose Version Nein, nur 3-Tage-Test Ja, dauerhaft mit Werbung Günstigstes Abo 9,95 €/Monat (12-Monats-Abo, 1 Sprache) 7,49 €/Monat (Super, Jahresabo) Premium-Tarif 149 € Lifetime (alle 25 Sprachen) 29,99 €/Monat (Max, mit KI-Tutor) Familienoption Nicht verfügbar Ab 10,25 €/Monat für bis zu 6 Personen Lernmethode Immersion ohne Übersetzung Gamification mit Übersetzung Spracherkennung TruAccent (sehr präzise) Vorhanden, weniger präzise Offline-Modus In jedem Tarif enthalten Nur in Super und Max Geld-zurück-Garantie 30 Tage Nicht nötig (kostenlos nutzbar)

Auf den ersten Blick wirkt Duolingo günstiger, weil die Basisversion nichts kostet. Rechnest du aber mit mehreren Jahren oder mehreren Sprachen, kippt das Bild: Der Rosetta-Stone-Lifetime-Zugang für 149 Euro amortisiert sich gegenüber einem Duolingo-Jahresabo nach ungefähr anderthalb Jahren – und danach lernst du kostenlos weiter.

Rosetta Stone: Teurer, aber gründlicher

Rosetta Stone gehört seit 2021 zu IXL Learning und ist mit Baujahr 1992 der erfahrenste Anbieter in diesem Vergleich. Die App setzt auf „Dynamic Immersion“: Du lernst ausschließlich über Bilder, Klang und Kontext – Übersetzungen ins Deutsche gibt es nicht. Diese Methode soll dein Sprachgefühl von Anfang an trainieren, statt dich zum ständigen Übersetzen im Kopf zu verleiten.

Eine Lektion dauert 20 bis 30 Minuten und kombiniert Bild-Wort-Zuordnungen, Hörverständnis, Lückentexte und Sprechübungen. Im Hintergrund läuft Spaced Repetition: Vokabeln, die du falsch beantwortest, tauchen in späteren Einheiten gezielt wieder auf, damit sie hängen bleiben.

Technisch überzeugt vor allem die Spracherkennung TruAccent, die deine Aussprache in Echtzeit bewertet und feinjustiert – ein Feature, das viele günstigere Apps schlicht nicht bieten. Dazu kommen ein vollwertiger Offline-Modus in jedem Tarif und optionale Live-Tutoring-Stunden mit Muttersprachlern, falls dir die App allein nicht reicht.

Bei den Kosten geht Rosetta Stone einen anderen Weg als die Konkurrenz: Eine dauerhaft kostenlose Version gibt es nicht, nur eine dreitägige Testphase. Danach zahlst du 15,95 Euro im Monat im 3-Monats-Abo oder 9,95 Euro im Monat im Jahresabo – in beiden Fällen für nur eine Sprache. Erst der Lifetime-Zugang für einmalig 149 Euro schaltet alle 25 Sprachen gleichzeitig frei, ohne Folgekosten. Eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie gilt für alle Tarife, einen Familienplan gibt es aktuell nicht.

Der große Vorteil: Wer die Immersionsmethode mag, baut damit ein echtes Sprachgefühl auf und profitiert von einer der präzisesten Spracherkennungen am Markt. Der Nachteil: Ohne Zahlung geht nichts, explizite Grammatikerklärungen fehlen, und Gamification-Elemente wie Streaks oder Ligen sucht du vergeblich – langfristige Motivation musst du selbst mitbringen.

Rosetta Stone eignet sich am besten für alle, die eine Sprache ernsthaft und strukturiert lernen wollen – etwa für den Beruf, einen Umzug ins Ausland oder eine anstehende Prüfung – und bereit sind, dafür in eine einmalige Investition statt in ein Dauerabo zu wechseln.

Duolingo: Kostenlos, verspielt, riesiges Sprachangebot

Duolingo wurde 2011 von Luis von Ahn und Severin Hacker gegründet, mit dem erklärten Ziel, Sprachenlernen für jeden zugänglich zu machen – kostenlos. Mit rund 133 Millionen monatlich aktiven Nutzern (Stand Q4 2025, ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr) ist die App die meistgenutzte Sprachlern-Plattform der Welt. Statt auf Immersion setzt Duolingo auf Gamification: Du sammelst XP, hältst Streaks und misst dich in Ligen mit anderen Nutzern.

Die Lektionen sind bewusst kurz gehalten – 3 bis 10 Minuten pro Einheit reichen für den täglichen Fortschritt. Du übersetzt Sätze, ordnest Wortbausteine oder sprichst Wörter nach, ergänzt durch Stories und Podcasts für Spanisch und Französisch. Grammatikregeln erklärt die App eher beiläufig über kleine Tipps-Hinweise als in ausführlichen Lektionen.

Seit 2024 ergänzt der KI-Tutor „Lily“ im Max-Abo das Angebot: Er führt einfache Gespräche mit dir und erklärt Fehler direkt im Chat. Die integrierte Spracherkennung ist zwar vorhanden, aber spürbar toleranter als bei Rosetta Stone – falsche Betonungen fallen seltener auf.

Preislich ist Duolingo die deutlich zugänglichere Option: Die Basisversion bleibt für immer kostenlos, allerdings mit Werbeeinblendungen und einem Herzen-System, das deine Fehleranzahl pro Lektion begrenzt. Super Duolingo entfernt Werbung und Herzen-Limit für 16,49 Euro im Monat oder 7,49 Euro im Monat im Jahresabo. Wer die KI-Funktionen will, zahlt im Max-Abo 29,99 Euro im Monat. Für Familien gibt es ein Super-Familien-Abo ab rund 10,25 Euro im Monat für bis zu sechs Personen – der Max-Familientarif mit KI-Zugriff für alle liegt bei 19,99 Euro im Monat.

Der größte Pluspunkt ist offensichtlich: Du kannst komplett kostenlos starten und ernsthaft vorankommen. Der Haken zeigt sich vor allem für deutschsprachige Nutzer: Ab Deutsch als Ausgangssprache stehen nur 8 der insgesamt 42 Sprachen zur Verfügung, das volle Angebot gibt es erst mit Englisch als Basis. Auch fällt das Lernniveau oberflächlicher aus als bei Rosetta Stone, weil die kurzen Lektionen kaum Raum für Tiefe lassen.

Duolingo eignet sich am besten für alle, die risikofrei in eine neue Sprache reinschnuppern, ihr Lernen in kleine Alltagshäppchen packen oder als Familie gemeinsam lernen wollen, ohne viel Geld auszugeben.

Für wen lohnt sich Rosetta Stone, für wen Duolingo?

Rechne dir vor dem Kauf kurz durch, wie du tatsächlich lernst – das entscheidet mehr über den Preis-Leistungs-Sieger als die reine Zahl auf der Rechnung. Willst du eine einzige Sprache über Jahre hinweg vertiefen, etwa für den Beruf oder einen Umzug, ist die Einmalzahlung von 149 Euro bei Rosetta Stone langfristig günstiger als jedes Abo – nach rund anderthalb Jahren hast du sie gegenüber einem Duolingo-Jahresabo wieder raus, und danach lernst du kostenlos weiter.

Willst du dagegen unverbindlich reinschnuppern, mehrere Sprachen parallel ausprobieren oder einfach eine tägliche Lerngewohnheit aufbauen, ist Duolingo die risikoärmere Wahl: Du zahlst im Zweifel nie etwas und kannst jederzeit aufhören, ohne Geld zu verlieren. Für Familien mit mehreren Lernern rechnet sich zudem das Super-Familien-Abo ab rund 1,70 Euro pro Person und Monat – ein Preis, den Rosetta Stone ohne eigenen Familientarif nicht unterbieten kann.

Unsere Preis-Leistungs-Empfehlung: Starte kostenlos mit Duolingo, um herauszufinden, ob dir die Sprache und die App überhaupt liegen. Merkst du nach ein paar Wochen, dass du es ernst meinst, lohnt sich der Wechsel zum Rosetta-Stone-Lifetime-Zugang – so zahlst du nur für die Tiefe, die du wirklich nutzt.

Häufig gestellte Fragen zum Preisvergleich Rosetta Stone und Duolingo

Was kostet Rosetta Stone im Vergleich zu Duolingo? Rosetta Stone kostet ab 9,95 Euro im Monat im Jahresabo für eine Sprache, das 3-Monats-Abo liegt bei 15,95 Euro im Monat. Der Lifetime-Zugang für alle 25 Sprachen kostet einmalig 149 Euro. Duolingo ist in der Basisversion dauerhaft kostenlos, Super Duolingo kostet ab 7,49 Euro im Monat im Jahresabo, Duolingo Max mit KI-Funktionen liegt bei 29,99 Euro im Monat. Im direkten Vergleich ist Duolingo günstiger, Rosetta Stone bietet dafür mehr Tiefe. Gibt es bei Rosetta Stone eine kostenlose Version wie bei Duolingo? Nein. Rosetta Stone bietet lediglich eine dreitägige Testphase, danach ist ein kostenpflichtiger Tarif nötig. Duolingo dagegen lässt sich dauerhaft kostenlos nutzen, allerdings mit Werbung und einem Herzen-System, das deine Fehleranzahl pro Lektion begrenzt. Wer komplett ohne Budget lernen möchte, kommt an Duolingo nicht vorbei. Lohnt sich der Lifetime-Zugang von Rosetta Stone finanziell? Für alle, die eine Sprache über Jahre hinweg nutzen oder mehrere Sprachen lernen wollen, ja. Der einmalige Preis von 149 Euro amortisiert sich gegenüber einem Duolingo-Jahresabo nach rund anderthalb Jahren, danach lernst du ohne weitere Kosten. Wer nur kurz in eine Sprache reinschnuppern will, fährt mit der kostenlosen Duolingo-Version günstiger. Welche App ist für Familien günstiger? Duolingo, ganz klar. Rosetta Stone bietet aktuell keinen Familientarif an. Das Super-Familien-Abo von Duolingo kostet rund 10,25 Euro im Monat im Jahresabo für bis zu sechs Personen – umgerechnet unter zwei Euro pro Person und Monat, bei individuellem Lernfortschritt für jedes Familienmitglied. Bekomme ich für den höheren Preis von Rosetta Stone auch mehr Leistung? In bestimmten Bereichen ja. Die Spracherkennung „TruAccent“ analysiert deine Aussprache deutlich präziser als Duolingos Technik, der Offline-Modus ist in jedem Tarif enthalten, und optionale Live-Tutoring-Stunden mit Muttersprachlern gibt es bei Duolingo gar nicht. Wer diese Tiefe nicht braucht, zahlt bei Rosetta Stone tendenziell für Funktionen, die er nicht nutzt. Was ist am Ende die günstigere App im Alltag? Kurzfristig und ohne Verpflichtung ist Duolingo günstiger, weil die Basisversion nichts kostet. Über mehrere Jahre und bei intensiver Nutzung kann Rosetta Stone dank des Lifetime-Preises von 149 Euro günstiger werden. Die richtige Wahl hängt davon ab, wie lange und wie intensiv du tatsächlich lernen willst.

Fazit: Rosetta Stone oder Duolingo – wofür sich der Preis lohnt

Im Kern ist der Vergleich eine Frage von Investition gegen Nulltarif: Rosetta Stone verlangt Geld von der ersten Minute an, liefert dafür aber eine der gründlichsten Lernmethoden und Spracherkennungen am Markt. Duolingo kostet dich im Zweifel nichts und motiviert über Gamification zum Dranbleiben, bleibt inhaltlich aber oberflächlicher.

Für den schmalen Geldbeutel und den unverbindlichen Einstieg bleibt Duolingo die logische erste Wahl. Wer eine Sprache dagegen ernsthaft und langfristig aufbauen will, holt aus dem Rosetta-Stone-Lifetime-Zugang für 149 Euro mehr Gegenwert heraus, als es ein Jahresabo bei der Konkurrenz je könnte.