Rosetta Stone kostet dich zwischen 47,85 Euro für ein Quartal und 149 Euro für den lebenslangen Zugriff auf alle 25 Sprachen – je nachdem, wie lange du lernen willst und ob du dich auf eine Sprache festlegst oder alle ausprobieren möchtest.

Genau diese Preisspanne wirft eine berechtigte Frage auf: Lohnt sich der Preis wirklich, oder zahlst du bei einer der ältesten Sprachlern-Marken der Welt für einen Namen, der im Vergleich zu jüngeren Apps teuer geworden ist? Wir haben alle aktuellen Rosetta Stone Preise für 2026 zusammengetragen, sie gegen die Konkurrenz gehalten und zeigen dir, mit welchem Modell du am wenigsten drauflegst.

Rosetta Stone: Preise auf einen Blick

Rosetta Stone unterscheidet zwischen zwei Abo-Laufzeiten und einer Einmalzahlung. Die folgende Tabelle zeigt alle Preisstufen auf einen Blick – inklusive des Lifetime-Zugangs, der inzwischen die mit Abstand günstigste Variante ist, sobald du länger als gut ein Jahr lernen willst.

Preismodell Preis pro Monat Gesamtpreis Enthaltene Sprachen 3-Monats-Abo 15,95 € 47,85 € einmalig für 3 Monate 1 Sprache 12-Monats-Abo 9,95 € 119,40 € einmalig für 12 Monate 1 Sprache Lifetime-Zugang entfällt (Einmalzahlung) 149 € einmalig, dauerhaft alle 25 Sprachen

Alle Preise gelten für eine Buchung direkt bei Rosetta Stone. Für alle drei Modelle gilt außerdem eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie, dazu später mehr.

Was kostet Rosetta Stone im Detail?

Auf den ersten Blick wirkt die Preisstruktur simpel, doch die drei Modelle unterscheiden sich stark darin, wie viel Sprache du fürs Geld bekommst. Ein genauer Blick lohnt sich, bevor du dich festlegst.

3-Monats-Abo: der teuerste Weg zum Reinschnuppern

Für 47,85 Euro (15,95 Euro pro Monat) bekommst du drei Monate vollen Zugriff auf eine Sprache deiner Wahl – mit Spracherkennung, Offline-Modus und App-Nutzung auf allen Geräten. Der Haken: Gemessen am Monatspreis ist das die teuerste Variante im gesamten Rosetta-Stone-Angebot. Sinnvoll ist dieses Modell nur, wenn du wirklich nur kurz testen willst, etwa vor einer Reise.

12-Monats-Abo: der Mittelweg

Wer ernsthaft eine Sprache über ein Jahr lernen will, fährt mit 119,40 Euro (9,95 Euro pro Monat) deutlich günstiger als mit dem Quartalsabo – umgerechnet sparst du fast 38 Prozent pro Monat. Der Funktionsumfang bleibt identisch, nur die Bindung an eine einzelne Sprache besteht weiterhin.

Lifetime-Zugang: eine Zahlung, alle Sprachen

Für 149 Euro einmalig – statt regulär 399 Euro – erhältst du dauerhaften Zugriff auf sämtliche 25 Sprachen. Rechnest du das Jahresabo hoch, hat sich die Einmalzahlung nach rund 15 Monaten amortisiert. Willst du also länger als gut ein Jahr lernen oder irgendwann eine zweite oder dritte Sprache dazunehmen, ist Lifetime die rechnerisch klar bessere Wahl.

Ist der Preis im Marktvergleich hoch?

Beim Jahresabo: ja, eindeutig. Mit 119,40 Euro liegt Rosetta Stone über vergleichbaren Jahresabos anderer Anbieter – Babbel verlangt 107,88 Euro, Mondly 62,32 Euro und Busuu sogar nur 57,99 Euro pro Jahr. Wer ausschließlich das Abo bucht, zahlt bei Rosetta Stone also spürbar drauf, ohne dass die App im Gegenzug deutlich mehr Sprachtiefe liefert als die günstigere Konkurrenz.

Beim Lifetime-Zugang kippt das Bild komplett: 149 Euro für 25 Sprachen unterbieten Babbels Lifetime-Preis von 299,99 Euro um die Hälfte und liegen nur knapp über Mondlys Lifetime-Angebot – bei deutlich umfangreicherer Spracherkennung und mehr Sprachauswahl als Busuu, das gar keinen Lifetime-Tarif anbietet. Unsere Einschätzung: Das laufende Abo ist zu teuer angesetzt, das Lifetime-Angebot dagegen ist eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse im gesamten Markt.

Zahlungsmethoden und versteckte Kostenfallen

Rosetta Stone akzeptiert Kreditkarte, PayPal und Lastschrift, abgewickelt direkt über die Website. Wichtig: Buchst du stattdessen über den Apple App Store oder Google Play, kann der Preis wegen der Plattform-Provisionen bis zu 30 Prozent höher ausfallen. Achte außerdem darauf, dass sich das 3- und das 12-Monats-Abo automatisch verlängern, wenn du nicht rechtzeitig kündigst – nur der Lifetime-Zugang ist davon nicht betroffen.

Gibt es eine kostenlose Testphase oder Geld-zurück-Garantie bei Rosetta Stone?

Eine dauerhaft kostenlose Version, wie du sie von Duolingo oder Babbel kennst, bietet Rosetta Stone nicht. Stattdessen gibt es eine 3-tägige kostenlose Testphase mit vollem Funktionsumfang – danach greift automatisch das gebuchte Abo.

Drei Tage reichen für einen ersten Eindruck von Methode und Spracherkennung, aber kaum, um seriös zu beurteilen, ob dir der Lernstil dauerhaft liegt. Deshalb ist die 30-tägige Geld-zurück-Garantie der eigentlich wichtigere Baustein: Du kannst jedes der drei Preismodelle buchen und innerhalb der ersten 30 Tage dein Geld zurückfordern, wenn Rosetta Stone nicht zu dir passt. Ein Automatismus ist das aber nicht – du musst die Rückerstattung aktiv beantragen und solltest das nicht auf den letzten Tag verschieben.

So sparst du bei Rosetta Stone

Der wirksamste Spartrick ist die Wahl des richtigen Modells: Wer absehbar länger als 15 Monate lernen oder mehr als eine Sprache ausprobieren will, sollte gar nicht erst ins Abo einsteigen, sondern direkt zum Lifetime-Zugang greifen. Das spart auf Dauer deutlich mehr als jeder einzelne Rabattcode.

Zusätzlich lohnt sich Timing: Rund um Black Friday, Cyber Monday und den Jahreswechsel senkt Rosetta Stone die Preise regelmäßig noch einmal deutlich, teils fällt der Lifetime-Preis dann unter 120 Euro. Wer nicht sofort starten muss, kann mit etwas Geduld zusätzlich sparen. Einen klassischen Studenten- oder Edu-Rabatt gibt es zwar nicht, dafür bietet Rosetta Stone Gruppenlizenzen für Unternehmen und Bildungseinrichtungen an – hat dein Arbeitgeber oder deine Hochschule bereits eine Lizenz, lernst du unter Umständen komplett kostenlos. Ein Nachfragen kostet nichts.

Eine laufend aktualisierte Übersicht aktueller Rabattaktionen und Gutschein-Codes findest du in unserem separaten Rosetta-Stone-Gutschein-Guide.

Alternativen zu Rosetta Stone

Findest du das Rosetta-Stone-Abo zu teuer oder passt die Immersionsmethode nicht zu deinem Lerntyp, lohnt sich ein Blick auf diese drei Alternativen – jede mit einem eigenen preislichen und methodischen Schwerpunkt.

Häufig gestellte Fragen zu Rosetta Stone Kosten

Was kostet Rosetta Stone im Monat? Im 3-Monats-Abo zahlst du 15,95 Euro pro Monat (47,85 Euro insgesamt), im 12-Monats-Abo sinkt der Preis auf 9,95 Euro pro Monat (119,40 Euro insgesamt). Wer sich für den Lifetime-Zugang entscheidet, zahlt einmalig 149 Euro und hat danach keine monatlichen Kosten mehr. Ist Rosetta Stone im Vergleich zu anderen Sprachlern-Apps teuer? Im Abo-Vergleich ja: Das Jahresabo liegt mit 119,40 Euro über Babbel, Mondly und Busuu. Beim Lifetime-Zugang dreht sich das Bild – 149 Euro für alle 25 Sprachen sind günstiger als Babbels Lifetime-Angebot und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Gibt es Rosetta Stone auch kostenlos? Eine dauerhaft kostenlose Version wie bei Duolingo gibt es nicht. Rosetta Stone bietet stattdessen eine 3-tägige kostenlose Testphase mit vollem Funktionsumfang, danach beginnt automatisch das gewählte Abo. Wie lange gilt die Geld-zurück-Garantie bei Rosetta Stone? Auf alle drei Preismodelle – 3-Monats-Abo, 12-Monats-Abo und Lifetime – gewährt Rosetta Stone 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Du musst die Rückerstattung allerdings aktiv beantragen, sie erfolgt nicht automatisch. Was ist günstiger: Rosetta Stone Jahresabo oder Lifetime? Rechnerisch amortisiert sich der Lifetime-Zugang bereits nach rund 15 Monaten gegenüber dem Jahresabo. Willst du länger als gut ein Jahr lernen oder mehrere Sprachen ausprobieren, ist die Einmalzahlung von 149 Euro klar die günstigere Wahl. Zahle ich über den App Store mehr für Rosetta Stone? Ja. Buchst du dein Abo über den Apple App Store oder Google Play, kann der Preis wegen der Provisionen der Plattformen bis zu 30 Prozent höher ausfallen als bei einer direkten Buchung auf der Rosetta-Stone-Website.

Fazit

Als laufendes Abo ist Rosetta Stone im Vergleich zu Babbel, Mondly und Busuu tatsächlich teuer – hier lohnt sich der Preis nur, wenn dir die immersive Methode besonders liegt. Als Lifetime-Zugang für 149 Euro und alle 25 Sprachen zählt Rosetta Stone dagegen zu den fairsten Angeboten am Markt. Unsere klare Empfehlung: Wenn du länger dranbleiben willst, überspring das Abo und greif direkt zur Einmalzahlung.