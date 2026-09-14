Du willst dein Quizlet-Abo kündigen? Kurz gesagt: Kündige direkt in deinem Konto auf quizlet.com, im App Store oder bei Google Play – je nachdem, wo du gebucht hast. Deine Mitgliedschaft läuft dann einfach bis zum Ende der bereits bezahlten Laufzeit weiter, danach wird nichts mehr abgebucht. Wie das im Einzelnen funktioniert und worauf du dabei achten solltest, erfährst du hier.

Quizlet kündigen: Das Wichtigste in Kürze

Kündigungsfrist: keine feste Frist – du kannst jederzeit kündigen, dein Zugang bleibt aber bis zum Ende des bezahlten Zeitraums bestehen

keine feste Frist – du kannst jederzeit kündigen, dein Zugang bleibt aber bis zum Ende des bezahlten Zeitraums bestehen Kündigungsweg: im Konto auf quizlet.com, über die Apple-ID-Abos (iOS) oder über Google Play (Android), alternativ per Support-Formular oder Post

im Konto auf quizlet.com, über die Apple-ID-Abos (iOS) oder über Google Play (Android), alternativ per Support-Formular oder Post Rückerstattung möglich? keine pauschale Geld-zurück-Garantie, aber gesetzliches EU-Widerrufsrecht von 14 Tagen bei neu abgeschlossenen Abos

keine pauschale Geld-zurück-Garantie, aber gesetzliches EU-Widerrufsrecht von 14 Tagen bei neu abgeschlossenen Abos Bearbeitungsdauer: sofort wirksam bei Kündigung im Konto, im App Store oder bei Google Play; 1–3 Werktage bei Kündigung per Support-Formular

So kündigst du Quizlet Plus Schritt für Schritt

Wo du kündigst, hängt davon ab, wo du dein Abo ursprünglich abgeschlossen hast. Ein verbreiteter Irrtum vorweg: Das Löschen der App beendet keine Zahlung – die Abbuchung läuft weiter, bis du den Vertrag aktiv über den passenden Kanal beendest.

Kündigung im Browser über dein Quizlet-Konto

Hast du direkt auf quizlet.com gebucht, geht die Kündigung am schnellsten hier:

Auf quizlet.com einloggen. Oben rechts auf dein Profilbild klicken und „Einstellungen” öffnen. Zum Reiter „Billing” wechseln. Bei deinem laufenden Plan auf „Cancel plan” klicken. Den Dialog bestätigen – die Bestätigungsmail von Quizlet gut aufbewahren.

Kündigung über den App Store (iPhone/iPad)

Bei einem über Apple gebuchten Abo läuft die Kündigung ausschließlich über deine Apple-ID – Quizlet selbst kann diese Abos nicht beenden:

Einstellungen-App auf deinem iPhone oder iPad öffnen. Oben auf deinen Namen (Apple-ID) tippen. „Abonnements” auswählen. „Quizlet” aus der Liste deiner aktiven Abos antippen. „Abonnement kündigen” antippen und bestätigen.

Taucht Quizlet dort nicht auf, wurde dein Abo vermutlich direkt auf quizlet.com abgeschlossen – dann greift der Web-Weg oben.

Kündigung über Google Play (Android)

Android-Nutzer mit einer Buchung über Google Play kündigen so:

Google Play Store öffnen. Oben rechts auf dein Profilbild tippen. „Zahlungen & Abos” und dann „Abos” auswählen. „Quizlet” in der Liste antippen. „Abo kündigen” wählen und den Schritten folgen.

Kündigung per Support-Formular oder Post

Kommst du nicht mehr an dein Konto oder möchtest die Kündigung schriftlich dokumentiert wissen, hast du zwei weitere Optionen:

Support-Formular: Auf quizlet.com/help das Kontaktformular öffnen, als Betreff „Cancellation Request – [dein Benutzername]” angeben und Name sowie Konto-E-Mail nennen. Antwortzeit: 1–3 Werktage. Per Post: Kündigungsschreiben mit Name, Konto-E-Mail und Kundennummer als Einschreiben mit Rückschein an Quizlet, Inc., 535 Mission Street, Suite 1100, San Francisco, CA 94105, USA senden – international mindestens zwei bis drei Wochen Postlaufzeit einplanen.

Das solltest du vor der Kündigung von Quizlet wissen

Rückerstattung: Eine pauschale Geld-zurück-Garantie bietet Quizlet nicht. Als Verbraucher innerhalb der EU steht dir aber ein gesetzliches Widerrufsrecht von 14 Tagen ab Vertragsabschluss zu – dieses kann allerdings erlöschen, wenn du dem sofortigen Vertragsbeginn zugestimmt und den Dienst bereits aktiv genutzt hast. Unabhängig davon prüft Quizlet Kulanzerstattungen im Einzelfall, etwa bei technischen Problemen oder einer versehentlichen Verlängerung – Anfragen dazu laufen über das Support-Formular auf quizlet.com/help.

Deine Lernsets bleiben erhalten: Nach der Kündigung von Quizlet Plus gehen deine erstellten Karteikarten-Sets nicht verloren. Du fällst lediglich auf den kostenlosen Free-Tarif zurück und verlierst damit den Zugriff auf Premium-Funktionen wie erweiterte Lernmodi, werbefreies Üben oder den KI-gestützten Lernassistenten.

Keine gesonderte Testphase: Quizlet bietet für Plus und Plus Unlimited keinen separaten kostenlosen Testzeitraum – stattdessen greift bei neu abgeschlossenen Abos das oben genannte 14-tägige EU-Widerrufsrecht. Willst du also nur unverbindlich reinschnuppern, bleib zunächst im kostenlosen Free-Tarif und upgrade erst, wenn du sicher bist.

Woran erkennst du, dass die Kündigung geklappt hat?

Ob im Konto, über den App Store oder bei Google Play gekündigt: Erst mit der schriftlichen Bestätigungsmail gilt deine Kündigung als wirksam – heb sie unbedingt auf. Zusätzlich kannst du jederzeit selbst nachprüfen:

Auf quizlet.com unter „Einstellungen” → „Billing” nachsehen, ob der Plan als „gekündigt” oder mit Enddatum angezeigt wird.

Am iPhone/iPad unter Einstellungen → Apple-ID → Abonnements prüfen, ob Quizlet nicht mehr als aktiv geführt wird.

Bei Android im Google Play Store unter „Zahlungen & Abos” → „Abos” kontrollieren, ob der Status „läuft aus am [Datum]” statt „wird verlängert” zeigt.

Kommt keine Bestätigung an oder wird trotz Kündigung weiter abgebucht, wende dich zeitnah an den Quizlet-Support beziehungsweise – bei Store-Abos – an Apple oder Google, da diese die Abrechnung übernehmen.

Alternativen zu Quizlet

Kündigst du Quizlet, heißt das nicht, dass du auf digitale Karteikarten verzichten musst. Diese drei Anbieter setzen an unterschiedlichen Stellen an – von komplett kostenlos bis auf Schulbücher zugeschnitten.

Häufig gestellte Fragen zu Quizlet kündigen

Wie schnell kannst du Quizlet Plus kündigen? In wenigen Minuten: Meldest du dich direkt auf quizlet.com an, reichen fünf Klicks unter „Einstellungen“ → „Billing“ → „Cancel plan“. Läuft dein Abo über Apple oder Google, geht es genauso schnell über die jeweilige Store-App. Nur der Weg per Support-Formular oder Post dauert länger, weil du auf eine schriftliche Antwort wartest. Reicht es, die Quizlet-App zu löschen? Nein, das ist der häufigste Fehler. Ein gelöschtes App-Icon beendet kein Abonnement – die Abbuchung läuft im Hintergrund weiter, solange du nicht aktiv über dein Konto, den App Store oder Google Play kündigst. Lösche die App also erst, nachdem die Kündigung bestätigt wurde. Bekommst du dein Geld zurück, wenn du Quizlet kündigst? Eine pauschale Geld-zurück-Garantie gibt es bei Quizlet nicht. Als EU-Verbraucher steht dir aber ein gesetzliches Widerrufsrecht von 14 Tagen nach Vertragsabschluss zu, sofern du den Dienst in dieser Zeit nicht bereits aktiv genutzt hast. Darüber hinaus prüft Quizlet Rückerstattungen nur im Einzelfall über das Support-Formular. Verlierst du deine gespeicherten Lernsets nach der Kündigung? Nein. Deine selbst erstellten Karteikarten-Sets bleiben auch nach der Kündigung erhalten, du landest lediglich wieder im kostenlosen Free-Tarif. Weg fallen nur Plus-Funktionen wie erweiterte Lernmodi, werbefreies Üben oder der KI-gestützte Lernassistent. Wie erkennst du, ob deine Quizlet-Kündigung erfolgreich war? Quizlet bzw. Apple oder Google (je nach Buchungsweg) verschicken nach erfolgreicher Kündigung automatisch eine Bestätigungs-E-Mail – erst mit dieser Nachricht gilt die Kündigung als wirksam. Zusätzlich kannst du im jeweiligen Konto unter „Billing“ bzw. in den Abo-Einstellungen von App Store oder Google Play prüfen, ob der Status auf „gekündigt“ oder „läuft aus“ steht. Musst du die Kündigung schriftlich per Post einreichen? Nein, das ist nur eine von mehreren Optionen. Für die meisten Nutzer reicht die Kündigung im eigenen Konto oder über die jeweilige Store-App völlig aus. Ein Einschreiben an die US-Firmenadresse lohnt sich höchstens, wenn du aus rechtlichen Gründen einen physischen Nachweis brauchst – rechne dabei mit mehreren Wochen Postlaufzeit.

Fazit

Quizlet kündigst du in der Regel dort, wo du gebucht hast – im eigenen Konto, im App Store oder bei Google Play – und in jedem Fall ohne Mindestlaufzeit oder versteckte Hürden. Achte nur darauf, dass dein Widerrufs- oder Kündigungswunsch rechtzeitig vor dem nächsten Abrechnungstermin bei Quizlet, Apple oder Google ankommt, und warte die Bestätigungsmail ab. Deine bisher erstellten Lernsets gehen dabei nicht verloren, sodass du jederzeit in den kostenlosen Free-Tarif zurückwechseln oder zu einer der genannten Alternativen umsteigen kannst.