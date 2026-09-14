Quizlet Kosten 2026: Preise, Pläne & lohnt sich Plus?

Karteikarten digital, in Sekunden erstellt, jederzeit abrufbar: Quizlet hat sich vom Schüler-Geheimtipp zum festen Bestandteil vieler Lernroutinen entwickelt. Doch wer zum ersten Mal die Preisseite öffnet, steht schnell vor der Frage, welches der Abos wirklich nötig ist – und ob sich der Umstieg vom Gratis-Zugang überhaupt lohnt.

Wir haben die aktuellen Quizlet Preise durchgerechnet, die Unterschiede zwischen den Tarifstufen sortiert und zeigen dir, an welchen Stellen du unnötig Geld liegen lässt. So triffst du deine Entscheidung mit Zahlen statt mit einem Bauchgefühl.

Kurz vorweg: Ein Blick allein auf den Startpreis reicht nicht. Zwischen Monats- und Jahresabo liegen bei Quizlet Welten – und wer über den App Store statt direkt auf der Website bucht, zahlt am Ende oft deutlich drauf.

Quizlet: Preise auf einen Blick

Drei Stufen, ein klares Muster: Wer sich für zwölf statt einen Monat entscheidet, zahlt deutlich weniger pro Monat. Diese Tabelle fasst alle aktuellen Tarife zusammen.

Tarif Preis monatlich Preis im Jahresabo Werbefrei KI-Nutzung Quizlet Free 0 € 0 € Nein Stark limitiert Quizlet Plus 7,99 €/Monat 35,99 €/Jahr (2,99 €/Monat) Ja Tageslimit Quizlet Plus Unlimited 9,99 €/Monat 44,99 €/Jahr (3,74 €/Monat) Ja Unbegrenzt

Für die meisten Nutzer ist die Jahresvariante von Plus der wirtschaftlichste Einstieg: Sie deckt werbefreies Lernen, den KI-Lernassistenten und unbegrenzte Klassen ab, ohne dass du für die selten ausgereizte unbegrenzte KI-Nutzung von Unlimited draufzahlst.

Was kostet Quizlet im Detail?

Quizlet Free: Kostenloser Einstieg

Die Gratis-Version ist kein reduziertes Demo, sondern ein vollwertiger Einstieg: Eigene Lernsets erstellen, im riesigen Nutzer-Archiv stöbern und mit den Basis-Modi wie Karteikarten oder Abgleichen üben – all das kostet nichts. Wer nur ab und zu ein paar Begriffe pauken will, kommt damit erstaunlich weit. Der Haken liegt in den Details: Werbeeinblendungen unterbrechen den Lernfluss, und die KI-gestützten Funktionen sind stark gedeckelt.

Quizlet Plus: Der Standardtarif

Im Monatsrhythmus verlangt Quizlet Plus 7,99 €. Wer sich gleich für zwölf Monate entscheidet, zahlt insgesamt 35,99 € – umgerechnet nur 2,99 € pro Monat. Enthalten sind ein werbefreies Interface, der KI-Assistent „Q-Chat” für Erklärungen und Nachfragen, erweiterte Lernmodi und uneingeschränkt viele Klassen für Gruppenarbeit. Einzige Bremse: Die KI-Funktionen sind auf ein Tageskontingent begrenzt, das im Alltag aber für die meisten Nutzer ausreicht.

Quizlet Plus Unlimited: Für Vielnutzer

Unlimited kostet 9,99 €/Monat oder 44,99 € im Jahresabo (3,74 €/Monat) und unterscheidet sich von Plus nur in einem Punkt: Das Tageslimit für die KI-Nutzung entfällt vollständig. Alle übrigen Funktionen, Lernmodi und Inhalte sind mit Plus identisch. Sinnvoll ist der Aufpreis nur, wenn du regelmäßig gegen das Tageslimit von Plus stößt – etwa in intensiven Prüfungsphasen mit stundenlangen KI-Sessions am Stück. Für den durchschnittlichen Lernalltag ist das Extra selten nötig.

Preislich ordnet sich Quizlet damit deutlich unterhalb klassischer Sprachlern-Apps ein: Ein Jahr Plus kostet weniger als ein einzelner Monat vieler Konkurrenzprodukte mit vollständigem Kursaufbau. Der Vergleich lohnt sich trotzdem, denn Quizlet ersetzt keine strukturierte Sprachlern-App – es ergänzt sie.

Testphase, Rückgaberecht und Kündigung: Was du wissen musst

Eine kostenlose Testphase für Plus oder Plus Unlimited bietet Quizlet nicht an – die Abbuchung erfolgt direkt nach Vertragsschluss. Ein klassisches Widerrufs- oder Rückgaberecht im Sinne einer Geld-zurück-Garantie ist ebenfalls nicht Teil des Angebots. Wer unsicher ist, ob sich das Abo lohnt, nutzt stattdessen die dauerhaft kostenlose Free-Version als risikolosen Testlauf, bevor er zahlt.

Wichtig für die Buchhaltung: Alle Abos verlängern sich automatisch am Ende der Laufzeit, sofern du nicht rechtzeitig kündigst. Die Kündigung selbst läuft unkompliziert über die Kontoeinstellungen auf quizlet.com. Beachte dabei, dass das Löschen deines Accounts ein laufendes Abo nicht automatisch beendet – beide Schritte musst du getrennt voneinander erledigen, sonst zahlst du trotz gelöschtem Profil weiter.

So sparst du bei Quizlet

Der größte Hebel liegt in der Laufzeit: Wer Plus monatlich bucht, zahlt aufs Jahr gerechnet 95,88 € statt 35,99 € im Jahresabo – ein Unterschied von knapp 60 € beziehungsweise rund 62 Prozent. Steht für dich fest, dass du länger als zwei, drei Monate lernst, ist die Jahresvariante fast immer die günstigere Wahl.

Immer direkt über die Website buchen: Ein Abschluss über den Apple App Store oder Google Play kann bis zu 30 % teurer ausfallen als die direkte Buchung auf quizlet.com – Store-Gebühren werden hier an dich weitergereicht.

Ein Abschluss über den Apple App Store oder Google Play kann bis zu 30 % teurer ausfallen als die direkte Buchung auf quizlet.com – Store-Gebühren werden hier an dich weitergereicht. Saisonale Rabatte im Blick behalten: Vergünstigungen auf das Jahresabo tauchen erfahrungsgemäß häufiger rund um den Schuljahresbeginn im September, an Black Friday im November und zum Jahreswechsel auf.

Vergünstigungen auf das Jahresabo tauchen erfahrungsgemäß häufiger rund um den Schuljahresbeginn im September, an Black Friday im November und zum Jahreswechsel auf. Über die Schule oder Hochschule nachfragen: Ein offizieller Studentenrabatt für Einzelpersonen existiert zwar nicht, doch Bildungseinrichtungen erhalten teils vergünstigte Klassen-Lizenzen, von denen einzelne Nutzer indirekt profitieren.

Ein offizieller Studentenrabatt für Einzelpersonen existiert zwar nicht, doch Bildungseinrichtungen erhalten teils vergünstigte Klassen-Lizenzen, von denen einzelne Nutzer indirekt profitieren. Free-Version voll ausreizen, bevor du zahlst: Da es keine Testphase für Plus gibt, lohnt es sich, die kostenlose Stufe ausgiebig zu nutzen und erst zu upgraden, wenn die Grenzen wirklich stören.

Mit diesen Punkten lässt sich der Quizlet Preis spürbar drücken, ohne dass du auf eine der Kernfunktionen verzichten musst.

Alternativen zu Quizlet

Quizlet ist nicht die einzige Adresse für digitales Karteikarten-Lernen. Je nach Anspruch an Preis, Steuerung und Lernmethode lohnt sich ein Blick auf diese drei Alternativen.

Häufige Fragen zu Quizlet Kosten

Was kostet Quizlet Plus pro Monat? Im Monatsabo kostet Quizlet Plus 7,99 €. Entscheidest du dich für das Jahresabo, sinkt der effektive Preis auf 2,99 € pro Monat (35,99 € pro Jahr). Quizlet Plus Unlimited liegt bei 9,99 €/Monat beziehungsweise 3,74 €/Monat im Jahresabo (44,99 €/Jahr). Gibt es bei Quizlet eine kostenlose Testphase oder ein Rückgaberecht? Nein, eine kostenlose Testphase für Plus oder Plus Unlimited bietet Quizlet nicht an, ebenso wenig ein klassisches Rückgaberecht. Als risikofreier Test dient die dauerhaft kostenlose Free-Version, mit der du die Plattform ohne Zeitlimit ausprobieren kannst. Wie kündige ich mein Quizlet-Abo? Die Kündigung erfolgt direkt in den Kontoeinstellungen auf quizlet.com. Wichtig: Ein gelöschter Account beendet das Abo nicht automatisch – kündige zuerst dein Abo und lösche danach erst dein Konto, sonst läuft die Zahlung weiter. Warum ist Quizlet über den App Store teurer? Buchst du Quizlet Plus über den Apple App Store oder Google Play, gibt der Anbieter die dort anfallenden Store-Gebühren an dich weiter – das kann den Preis um bis zu 30 % erhöhen. Günstiger ist der direkte Abschluss über die Quizlet-Website. Lohnt sich das Quizlet-Jahresabo gegenüber dem Monatsabo? Ja, deutlich: Das Jahresabo von Quizlet Plus kostet 35,99 € statt umgerechnet 95,88 € bei monatlicher Zahlung – eine Ersparnis von knapp 60 € beziehungsweise rund 62 Prozent. Wer Quizlet länger als wenige Monate nutzt, fährt mit dem Jahresabo günstiger.

Fazit: Lohnt sich Quizlet Plus?

Für alle, die regelmäßig mit Karteikarten pauken – Schüler, Studierende, Prüflinge jeder Art – ist Quizlet Plus mit 2,99 €/Monat im Jahresabo eine der günstigsten sinnvollen Lern-Investitionen überhaupt. Werbefreiheit, KI-Unterstützung und Zugriff auf Millionen fertiger Lernsets rechtfertigen den Preis in den allermeisten Fällen.

Unlimited lohnt sich dagegen nur für eine kleine Zielgruppe: Wer die KI-Funktionen wirklich täglich und in großem Umfang nutzt. Für den Rest reicht der Standardtarif locker aus. Und wer ohnehin plant, länger als ein, zwei Monate am Ball zu bleiben, sollte direkt zum Jahresabo greifen – der Preisunterschied zum Monatsabo ist einfach zu groß, um ihn zu ignorieren.