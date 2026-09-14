Du willst dein Preply-Abo kündigen oder nur eine einzelne gebuchte Unterrichtsstunde absagen? Das sind bei Preply zwei getrennte Vorgänge: Das Abo läuft in Zyklen von 28 Tagen und verlängert sich automatisch, während einzelne Stunden bei deinem Tutor unabhängig davon storniert werden müssen – jeweils mit eigener Frist. Hier erfährst du für beide Fälle genau, wie du vorgehst.

Preply kündigen: Das Wichtigste in Kürze

Kündigungsfrist Abo: mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Verlängerungsdatum, sonst wird der nächste 28-Tage-Zyklus bereits abgebucht.

mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Verlängerungsdatum, sonst wird der nächste 28-Tage-Zyklus bereits abgebucht. Stornofrist einzelne Stunden: bis zu 12 Stunden vor Unterrichtsbeginn kostenlos möglich.

bis zu 12 Stunden vor Unterrichtsbeginn kostenlos möglich. Kündigungsweg: direkt im Konto auf preply.com, über die Abo-Verwaltung von Apple bzw. Google Play (je nachdem, wo gebucht wurde) oder schriftlich per E-Mail/Post.

direkt im Konto auf preply.com, über die Abo-Verwaltung von Apple bzw. Google Play (je nachdem, wo gebucht wurde) oder schriftlich per E-Mail/Post. Rückerstattung möglich? Bei rechtzeitiger Stornierung werden dir die Credits gutgeschrieben; bei Buchung über preply.com greift zusätzlich das 14-tägige EU-Widerrufsrecht, sofern noch keine Stunden stattgefunden haben.

Bei rechtzeitiger Stornierung werden dir die Credits gutgeschrieben; bei Buchung über preply.com greift zusätzlich das 14-tägige EU-Widerrufsrecht, sofern noch keine Stunden stattgefunden haben. Bearbeitungsdauer: Die Kündigung selbst ist sofort wirksam, eine schriftliche Bestätigung per E-Mail an den Support dauert in der Regel 1 bis 3 Werktage.

So kündigst du dein Preply-Abo Schritt für Schritt

Ein weit verbreiteter Irrtum zuerst: Wer seinen Account löscht oder die App deinstalliert, hat damit nicht automatisch gekündigt. Solange dein Abo läuft, bucht Preply weiter ab, egal ob du dich noch einloggst oder nicht. Die Kündigung muss zwingend über die Abo-Verwaltung erfolgen – und zwar über den Weg, auf dem du ursprünglich gebucht hast.

Hast du direkt auf preply.com abgeschlossen, gehst du so vor:

Auf preply.com einloggen. Oben rechts auf dein Profilbild klicken und „Einstellungen“ öffnen. Den Reiter „Abonnement“ auswählen. Auf „Abo kündigen“ klicken und den abgefragten Kündigungsgrund angeben. Die Kündigung bestätigen und die anschließende Bestätigungsmail aufbewahren.

Hast du dein Abo stattdessen über den Apple App Store oder Google Play abgeschlossen, läuft die Abrechnung nicht über Preply selbst, sondern über Apple bzw. Google – kündigen musst du dann auch dort:

iPhone/iPad: Einstellungen öffnen → oben auf deinen Namen (Apple-ID) tippen → „Abonnements“ → Preply auswählen → „Abo kündigen“ bestätigen.

Einstellungen öffnen → oben auf deinen Namen (Apple-ID) tippen → „Abonnements“ → Preply auswählen → „Abo kündigen“ bestätigen. Android: Google Play Store öffnen → Profilbild oben rechts antippen → „Zahlungen & Abos“ → „Abos“ → Preply auswählen → „Abo kündigen“ bestätigen.

In beiden Fällen bleibt dein Zugang bis zum Ende des laufenden Abrechnungszeitraums bestehen, danach greift keine weitere Abbuchung mehr. Findest du Preply nicht in der Abo-Liste deines App Stores, wurde das Abo vermutlich direkt auf der Website abgeschlossen – dann gilt der erste Weg.

Möchtest du lieber einen schriftlichen Nachweis, funktioniert auch das: Schreib eine E-Mail an support@preply.com mit deinem vollständigen Namen, der registrierten E-Mail-Adresse und dem ausdrücklichen Kündigungswunsch zum nächstmöglichen Termin. Alternativ ist auch der Postweg möglich, an Preply Inc., 1309 Beacon Street, Suite 300, Brookline, MA 02446, USA – am besten per Einschreiben mit Rückschein, da die Zustellung in die USA mehrere Wochen dauern kann.

So stornierst du einzelne Preply-Stunden

Unabhängig vom Abo kannst du einzelne, bereits gebuchte Unterrichtsstunden separat absagen. Das ist wichtig, wenn ein Termin nicht passt, ändert aber nichts an deinem laufenden Abo – dafür brauchst du den Weg weiter oben.

Auf preply.com oder in der App zu „Meine Lektionen“ gehen. Die betreffende Stunde in der Übersicht auswählen. Auf „Stornieren“ klicken und den Vorgang bestätigen.

Stornierst du mindestens 12 Stunden vor Unterrichtsbeginn, bekommst du die verbrauchten Credits ohne Abzug zurückgeschrieben. Sagst du eine Stunde kurzfristiger ab, verfällt sie ersatzlos – dein Tutor hat den Termin schließlich für dich reserviert.

Das solltest du vor der Kündigung bei Preply wissen

Preply arbeitet mit einem Guthabensystem: Du kaufst Stunden im Voraus, die als Credits in deinem Konto gutgeschrieben werden. Kündigst du dein Abo, bevor du dieses Guthaben aufgebraucht hast, gehen die verbleibenden Credits am Ende des laufenden 28-Tage-Zyklus verloren – eine nachträgliche Auszahlung gibt es nicht. Plane deine Kündigung deshalb so, dass du vorher entweder alle gebuchten Stunden wahrnimmst oder sie fristgerecht kostenlos stornierst.

Zusätzlich zu den Stornofristen für einzelne Stunden gilt für Nutzer mit Wohnsitz in der EU ein gesetzliches Widerrufsrecht von 14 Tagen ab Vertragsabschluss. Das greift allerdings nur, solange du den Dienst noch kaum genutzt hast – hast du bereits mehrere Unterrichtsstunden wahrgenommen, kann das Widerrufsrecht anteilig oder komplett erlöschen. Den Widerruf erklärst du formlos per E-Mail an support@preply.com.

Unabhängig davon bietet Preply eine eigene Zufriedenheitsgarantie für die allererste Probestunde: Gefällt dir dein Tutor nicht, bekommst du entweder einen kostenlosen Tutor-Wechsel oder eine vollständige Rückerstattung für diese eine Stunde. Diese Garantie ersetzt nicht das gesetzliche Widerrufsrecht, beide Regelungen bestehen unabhängig nebeneinander.

Woran erkennst du, dass die Kündigung oder Stornierung geklappt hat?

Nach einer erfolgreichen Abo-Kündigung verschickt Preply eine Bestätigungsmail an deine hinterlegte Adresse – erst mit dieser Mail gilt die Kündigung als offiziell wirksam, nicht schon mit dem Klick im Konto. Prüfe zusätzlich den Status deines Abos in den Kontoeinstellungen: Dort sollte nach der Kündigung „läuft aus am [Datum]“ oder ein vergleichbarer Hinweis stehen, statt einer aktiven Verlängerung.

Bleibt die Bestätigungsmail nach 24 Stunden aus, verlasse dich nicht darauf, dass alles geklappt hat – kontaktiere in dem Fall direkt den Preply-Support über help.preply.com oder per E-Mail an support@preply.com und frage aktiv nach dem Bearbeitungsstatus. Bei einer stornierten Einzelstunde erkennst du den Erfolg daran, dass die Stunde aus deiner Lektionsübersicht verschwindet und die Credits (bei fristgerechter Stornierung) wieder in deinem Guthaben auftauchen.

Zeitpunkt der Stornierung/Kündigung Folge Stunde > 12 Stunden vor Beginn storniert Kostenlos, Credits werden vollständig gutgeschrieben Stunde < 12 Stunden vor Beginn storniert Stunde verfällt ohne Rückerstattung Abo-Kündigung > 24 Stunden vor Verlängerung Keine weitere Abbuchung, Zugang bis Zyklusende Abo-Kündigung < 24 Stunden vor Verlängerung Nächster 28-Tage-Zyklus wird noch abgebucht Widerruf innerhalb 14 Tagen (EU, kaum genutzt) Vollständige Rückerstattung möglich

Alternativen zu Preply

Kündigst du Preply, weil dir der 1-zu-1-Unterricht zu teuer ist oder du lieber anders lernen möchtest, lohnt sich ein Blick auf diese drei Alternativen:

Häufig gestellte Fragen zu Preply kündigen

Wie kündige ich mein Preply-Abo? Logge dich auf preply.com ein, öffne über dein Profilbild die Einstellungen und wechsle in den Reiter „Abonnement“. Dort klickst du auf „Abo kündigen“ und bestätigst deine Angabe zum Kündigungsgrund. Erst mit der Bestätigungsmail von Preply gilt die Kündigung als wirksam. Reicht es, meinen Preply-Account zu löschen oder die App zu deinstallieren? Nein. Solange dein Abo aktiv bleibt, bucht Preply weiter ab – auch ohne aktiven Account und ohne installierte App. Kündige immer zuerst über die Abo-Verwaltung, bevor du den Account löschst. Wie storniere ich einzelne gebuchte Preply-Stunden? Gehe auf der Preply-Website oder in der App zu „Meine Lektionen“, wähle die betreffende Stunde aus und klicke auf „Stornieren“. Bis zu 12 Stunden vor Unterrichtsbeginn ist das kostenlos, deine Credits bleiben erhalten. Bei einer späteren Stornierung verfällt die Stunde ohne Rückerstattung. Was passiert mit übrig gebliebenem Guthaben nach der Kündigung? Ungenutzte Credits verfallen am Ende deines laufenden 28-Tage-Zyklus. Nimm ausstehende Stunden vor der Kündigung entweder wahr oder storniere sie rechtzeitig kostenlos, sonst verlierst du das Guthaben ersatzlos. Habe ich bei Preply ein gesetzliches Widerrufsrecht? Ja, mit Wohnsitz in der EU steht dir ein Widerrufsrecht von 14 Tagen ab Vertragsabschluss zu. Hast du bereits Unterrichtsstunden genutzt, kann dieses Recht anteilig oder ganz erlöschen. Den Widerruf erklärst du formlos per E-Mail an support@preply.com. Woran erkenne ich, dass meine Kündigung bei Preply erfolgreich war? Preply schickt dir nach einer erfolgreichen Kündigung eine Bestätigungsmail an deine hinterlegte Adresse – erst damit ist der Vorgang abgeschlossen. Bleibt diese Mail nach 24 Stunden aus, wende dich direkt an den Support über help.preply.com oder support@preply.com.

Fazit

Preply zu kündigen ist unkompliziert, solange du den richtigen Weg wählst: über die Website, den App Store oder Google Play – je nachdem, wo du ursprünglich gebucht hast. Achte auf die 24-Stunden-Frist vor der nächsten Verlängerung, storniere offene Stunden rechtzeitig innerhalb der 12-Stunden-Grenze und warte auf die Bestätigungsmail, bevor du dich sicher fühlst. So verlierst du kein Guthaben und keine unnötige Abbuchung.