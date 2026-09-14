Preply-Gutschein im Überblick: 50 % auf deine erste Stunde

Wer bei Preply zum ersten Mal eine Probestunde bucht, zahlt aktuell nur die Hälfte des regulären Preises – unabhängig davon, welche der über 90 verfügbaren Sprachen und welcher Tutor gewählt wird. Ein Rabattcode zum Eintippen existiert dabei nicht: Der Nachlass wird automatisch verrechnet, sobald die Buchung über einen entsprechend markierten Link läuft. Bei einem durchschnittlichen Stundensatz von 25 € landet die erste Stunde damit bei rund 12,50 €, bei vielen günstigeren Tutoren sogar deutlich darunter. Wir haben die Konditionen direkt bei Preply gegengeprüft: Stand September 2026 ist die Aktion aktiv, ein Enddatum nennt der Anbieter nicht. Passt der gewählte Tutor am Ende nicht, springt zusätzlich eine kostenlose Wechseloption oder Geld-zurück-Garantie ein.

So aktivierst du den Preply-Rabatt in wenigen Schritten

Die Einlösung dauert kaum länger als die Kontoerstellung selbst. So gehst du vor:

Öffne Preply über einen der Links auf dieser Seite – der Rabatt wird darüber automatisch aktiviert, du musst nichts weiter eintragen. Lege ein kostenloses Profil an (per E-Mail, Google- oder Facebook-Konto) oder logge dich mit deinem bestehenden Zugang ein. Filtere nach Sprache, Preis, Verfügbarkeit und Muttersprache, um passende Tutorinnen und Tutoren zu finden – Kurzvideos und Bewertungen anderer Lernender helfen bei der Vorauswahl. Vereinbare deine erste Einheit (25 oder 50 Minuten) und kontrolliere auf der Zahlungsseite, dass der reduzierte Preis angezeigt wird, bevor du bestätigst. Schließe die Zahlung ab – die Stunde erscheint sofort in deinem Kalender, auch über die Preply-App für iOS und Android.

Preisvergleich: Was du mit und ohne Rabatt zahlst

Wie stark sich der Nachlass auswirkt, hängt vom gebuchten Wochenpensum ab. Die folgende Übersicht rechnet mit einem mittleren Tutor-Stundensatz von 25 € und zeigt den Unterschied für den ersten Abrechnungszeitraum:

Wochenpensum Preis ohne Rabatt Preis mit Preply-Gutschein Deine Ersparnis 1 Stunde / Woche 100,00 € 87,50 € 12,50 € 2 Stunden / Woche 200,00 € 187,50 € 12,50 € 3 Stunden / Woche 300,00 € 287,50 € 12,50 € 4 Stunden / Woche 400,00 € 387,50 € 12,50 € 5 Stunden / Woche 500,00 € 487,50 € 12,50 €

Der Rabatt bezieht sich immer nur auf die allererste Einheit, unabhängig davon, wie viele Stunden pro Woche danach folgen – deshalb bleibt die Ersparnis in der Tabelle konstant bei 12,50 €. Wählst du gleich zu Beginn einen preiswerteren Tutor ab etwa 4 €/Std., reduziert sich der Preis für die Probestunde auf nur wenig mehr als 2 €. Ob du 25 oder 50 Minuten buchst, spielt für die Höhe des Nachlasses keine Rolle.

Welches Preply-Paket passt zu deinem Lernziel?

1 Stunde/Woche, ab rund 100 €/Monat: Für alle, die eine Sprache nebenbei auffrischen oder Apps wie Babbel oder Mondly um echte Sprechpraxis ergänzen möchten, ohne Kalender oder Budget zu sprengen. 2 Stunden/Woche, ab rund 200 €/Monat: Ein guter Mittelweg für alle, die zügig ein Zertifikatsniveau wie B1 erreichen wollen, aber weiterhin Job und Familie unter einen Hut bringen müssen. 3 Stunden/Woche, ab rund 300 €/Monat: Das meistgebuchte Paket auf Preply – regelmäßiger Rhythmus für eine bevorstehende Prüfung, ein Auslandssemester oder berufliche Anforderungen. 4 Stunden/Woche, ab rund 400 €/Monat: Sinnvoll mit festem Termin vor Augen, etwa einem Vorstellungsgespräch auf Englisch oder einem bevorstehenden Umzug. 5 Stunden/Woche, ab rund 500 €/Monat: Das Intensivprogramm für alle, die innerhalb weniger Wochen ein bestimmtes Sprachniveau erreichen müssen – etwa vor einem Umzug ins Zielland.

Unentschlossene müssen sich nicht sofort festlegen: Preply erlaubt es, die Frequenz nach der ersten Stunde jederzeit anzupassen oder den Tutor zu wechseln, ohne dass ein laufendes Abo im Weg steht.

Das bekommst du für dein Geld bei Preply

Anders als reine Lern-Apps setzt Preply auf echten Einzelunterricht mit geprüften Tutorinnen und Tutoren – kein Algorithmus korrigiert deine Aussprache, sondern ein Mensch, der gezielt auf deine Schwächen eingeht. Über 100.000 Lehrkräfte aus mehr als 180 Ländern stehen zur Auswahl, darunter Muttersprachler ebenso wie ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen. Die Preisspanne reicht von rund 4 €/Std. bei Community-Tutoren bis über 40 €/Std. bei zertifizierten Fachlehrkräften mit Spezialisierung, etwa auf Wirtschaftsenglisch oder Prüfungsvorbereitung.

Zum Unterricht selbst gehören ein integrierter Video-Chat, ein individueller Lernplan, digitale Hausaufgaben sowie eine direkte Chat-Funktion mit dem Tutor zwischen den Stunden. Gefällt der erste Tutor nicht, wechselt Preply kostenlos oder erstattet den Betrag vollständig – ein Sicherheitsnetz, das bei den meisten reinen Selbstlern-Apps fehlt.

So holst du noch mehr aus deinem Preply-Budget heraus

Herkunftsland des Tutors vergleichen: Lehrkräfte aus Osteuropa, Lateinamerika oder Südostasien verlangen häufig deutlich weniger als Muttersprachler aus West- oder Nordeuropa – bei vergleichbarer Qualifikation streckst du dein Budget so über mehr Stunden. Mehrere Probestunden nutzen, bevor du dich bindest: Der Rabatt gilt für die erste Stunde, ein fester Vertrag entsteht dadurch nicht. Wer zwei oder drei Tutoren zum reduzierten Preis testet, findet die passende Chemie, ohne mehrfach den vollen Preis zu zahlen. Stundenpakete statt Einzeltermine buchen: Viele Tutoren gewähren einen zusätzlichen Nachlass, wenn direkt 5 oder 10 Einheiten am Stück gebucht werden – das drückt den Preis pro Stunde nochmal spürbar unter das Ausgangsniveau. Einstufungstest statt Blindbuchung: Nutze die günstige erste Stunde gezielt, um dein aktuelles Niveau bestimmen zu lassen. So vermeidest du Fehlbuchungen bei Kursstufe oder Tempo und sparst dir spätere Umbuchungen.

Gutscheine für weitere Sprachlern-Anbieter

Neben Preply lohnt sich für viele Lernende die Kombination mit einer klassischen Lern-App fürs Vokabeltraining zwischendurch oder mit einem strukturierten Online-Kurs. Auch dafür gibt es aktuell reduzierte Angebote:

Häufig gestellte Fragen zum Preply-Gutschein

Muss ich einen Preply-Rabattcode manuell eingeben? Nein. Der 50-%-Nachlass wird automatisch aktiv, sobald du Preply über einen entsprechend gekennzeichneten Link öffnest und darüber deine erste Stunde buchst. Ein separater Code lässt sich im Preply-Kassenbereich gar nicht eingeben. Wie viel spare ich mit dem aktuellen Preply-Angebot? Der Nachlass beträgt 50 % auf die erste gebuchte Unterrichtsstunde. Bei einem Tutor mit einem Stundensatz von 25 € zahlst du damit rund 12,50 € statt des vollen Preises – bei günstigeren Tutoren entsprechend weniger. Funktioniert der Rabatt bei jeder Sprache und jedem Tutor? Ja, der Nachlass ist nicht auf einzelne Sprachen beschränkt. Er gilt für sämtliche über 90 Sprachen im Preply-Angebot – von Englisch über Spanisch bis hin zu selteneren Sprachen wie Koreanisch oder Arabisch – und für jeden verfügbaren Tutor. Was, wenn mir der Tutor nach der ersten Stunde nicht zusagt? Dann greift Preplys Zufriedenheitsgarantie: Du kannst kostenlos zu einem anderen Tutor wechseln oder dir den gezahlten Betrag vollständig erstatten lassen. Ein finanzielles Risiko gehst du bei der Probestunde also nicht ein. Mit welchen monatlichen Kosten muss ich bei Preply rechnen? Das hängt vom gewählten Tutor und der Stundenzahl pro Woche ab. Preply rechnet in 28-Tage-Zyklen: Bei 25 €/Std. kostet 1 Stunde pro Woche rund 100 € im Monat, 3 Stunden pro Woche rund 300 €. Günstigere Tutoren gibt es bereits ab etwa 4 €/Std. Lässt sich der Gutschein mit anderen Preply-Rabatten kombinieren? In der Regel nicht – der 50-%-Nachlass auf die erste Stunde ist eine eigenständige Aktion. Zusätzlich sparen lässt sich aber trotzdem: Viele Tutoren geben ab der zweiten Stunde einen eigenen Paketrabatt, wenn mehrere Einheiten gemeinsam gebucht werden.