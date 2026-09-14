Du zahlst weiter für Praktika AI, obwohl du die App kaum noch öffnest? Die Kündigung ist in wenigen Minuten erledigt – entscheidend ist nur, dass du den richtigen Weg wählst. Denn ob du über dein iPhone im App Store oder über Android bei Google Play gebucht hast, bestimmt direkt, wo du dein Abo auch wieder loswirst.

Praktika AI kündigen: Das Wichtigste in Kürze

Kündigungsfrist: mindestens 24 Stunden vor der nächsten Verlängerung

mindestens 24 Stunden vor der nächsten Verlängerung Kündigungsweg: abhängig vom Buchungskanal – iPhone (App Store), Android (Google Play) oder direkt über praktika.ai

abhängig vom Buchungskanal – iPhone (App Store), Android (Google Play) oder direkt über praktika.ai Rückerstattung möglich? Ja, innerhalb der ersten 14 Tage über das gesetzliche EU-Widerrufsrecht, danach nur nach Kulanz des jeweiligen Anbieters

Ja, innerhalb der ersten 14 Tage über das gesetzliche EU-Widerrufsrecht, danach nur nach Kulanz des jeweiligen Anbieters Bearbeitungsdauer: Bestätigung meist sofort bis wenige Stunden nach der Kündigung

So kündigst du Praktika AI auf iPhone und Android

Dein Buchungskanal entscheidet über den Kündigungsweg: Wer im App Store abonniert hat, kündigt ausschließlich über Apple, wer über Google Play gebucht hat, ausschließlich über Google. Praktika AI selbst kann diese Abos nicht direkt beenden – das steht allein den Stores zu. Den Buchungsweg findest du in deiner ursprünglichen Bestätigungsmail.

Kündigung auf dem iPhone (App Store)

Hast du dein Abo über den Apple App Store abgeschlossen, läuft die komplette Verwaltung über dein iPhone – nicht über die Praktika-Webseite.

Öffne die Einstellungen-App auf deinem iPhone. Tippe ganz oben auf deinen Namen (Apple-ID). Wähle „Abonnements“ aus. Suche „Praktika“ in der Liste und tippe darauf. Tippe auf „Abonnement kündigen“ und bestätige den Vorgang. Sichere die Bestätigung von Apple als Nachweis.

Kündige spätestens 24 Stunden vor der nächsten Verlängerung, sonst wird ein weiterer Abrechnungszeitraum fällig. Dein Zugang bleibt bis zum Ende der bereits bezahlten Laufzeit bestehen.

Kündigung auf Android (Google Play)

Wurde dein Abo über den Google Play Store abgeschlossen, kündigst du entsprechend über dein Google-Konto.

Öffne den Google Play Store auf deinem Android-Gerät. Tippe oben rechts auf dein Profilbild. Wähle „Zahlungen & Abonnements“ und anschließend „Abonnements“. Wähle „Praktika“ aus der Liste aus. Tippe auf „Abonnement kündigen“ und bestätige den Dialog. Bewahre die Bestätigungsmail von Google auf.

Auch hier gilt die 24-Stunden-Frist vor der nächsten automatischen Verlängerung. Hast du dein Abo stattdessen direkt auf praktika.ai abgeschlossen, findest du die Kündigungsoption in deinem Kontobereich unter „Abonnement“ beziehungsweise „Billing“ – nicht in einem der beiden App-Stores.

Das solltest du vor der Kündigung von Praktika AI wissen

Hast du dein Abo erst vor Kurzem abgeschlossen, greift innerhalb der ersten 14 Tage das gesetzliche EU-Widerrufsrecht: Du bekommst dein Geld ohne Angabe von Gründen vollständig zurück. Dieses Recht kann allerdings erlöschen, wenn du beim Kauf ausdrücklich zugestimmt hast, dass die Nutzung sofort beginnt, und dir bewusst war, damit auf den Widerruf zu verzichten.

Eine eigene, über das gesetzliche Widerrufsrecht hinausgehende Geld-zurück-Garantie kommuniziert Praktika AI auf seiner Website aktuell nicht. Prüfe im Zweifel die aktuell gültigen AGB direkt beim Anbieter, bevor du kündigst.

Löschst du stattdessen einfach die App oder deaktivierst deinen Account, ist das Abo damit nicht gekündigt – die Abbuchungen laufen unverändert weiter. Kündige immer zuerst aktiv über den passenden Kanal, lösche die App danach.

Bis zum Ende deines bereits bezahlten Abrechnungszeitraums bleiben App und dein bisheriger Lernfortschritt vollständig nutzbar, auch nach der Kündigung. Erst mit Ablauf der Laufzeit endet der Zugriff auf die Premium-Inhalte.

Woran erkennst du, dass die Kündigung geklappt hat?

Als abgeschlossen gilt die Kündigung erst, wenn du eine schriftliche Bestätigung erhalten hast:

Bei Kündigung über die Webseite bestätigt dir Praktika AI selbst per E-Mail.

Bei Kündigung über das iPhone bestätigt Apple den Vorgang; unter Einstellungen → Abonnements erscheint Praktika anschließend mit vermerktem Kündigungsdatum statt einer aktiven Verlängerung.

Bei Kündigung über Android bestätigt Google per E-Mail; in der Abo-Übersicht des Play Stores steht danach „gekündigt“ statt eines aktiven Status.

Kommt innerhalb von 24 Stunden keine Bestätigung an, prüfe zuerst deinen Spam-Ordner. Bleibt sie weiterhin aus, wende dich an den Support von Praktika AI beziehungsweise an Apple oder Google – je nachdem, über welchen Kanal du ursprünglich gebucht hattest.

Alternativen zu Praktika AI

Suchst du nach der Kündigung eine neue App fürs Sprachenlernen, kommt es auf deinen Schwerpunkt an – ob du lieber freies Sprechen mit einer KI trainierst, dich mit echten Muttersprachlern austauschst oder direkt mit einer Lehrkraft arbeitest.

Häufig gestellte Fragen zu Praktika AI kündigen

Reicht es, die Praktika-AI-App vom Handy zu löschen? Nein. Das Entfernen der App beendet dein Abo nicht – die Abbuchung läuft weiter, solange du nicht aktiv über den jeweiligen Buchungsweg (iPhone, Android oder praktika.ai) gekündigt hast. Lösche die App also erst, nachdem die Kündigung bestätigt wurde. Ich weiß nicht mehr, ob ich über iPhone oder Android gebucht habe – was jetzt? Schau in deine erste Bestätigungsmail von Praktika AI, dort steht der Buchungskanal. Findest du sie nicht, prüfe direkt in den Abo-Einstellungen deines Smartphones: Taucht Praktika unter „Abonnements“ (Apple-ID) oder „Zahlungen & Abonnements“ (Google Play) auf, hast du dort gebucht. Erscheint dort nichts, lief die Buchung wahrscheinlich über die Webseite. Wie viel Zeit brauche ich, bevor die nächste Abbuchung kommt? Kündige mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Verlängerungsdatum – unabhängig davon, ob du über iPhone, Android oder die Webseite gebucht hast. Das genaue Datum siehst du in der Abo-Übersicht deines Stores beziehungsweise in deinem Praktika-Konto. Kann ich mein Geld für Praktika AI zurückbekommen? Innerhalb der ersten 14 Tage nach Vertragsabschluss greift das gesetzliche EU-Widerrufsrecht – dann bekommst du dein Geld ohne Angabe von Gründen vollständig zurück. Eine zusätzliche, eigene Geld-zurück-Garantie von Praktika AI über diese Frist hinaus ist auf der offiziellen Seite aktuell nicht ausgewiesen. Kann ich Praktika AI direkt über die App kündigen? Nein, eine Kündigungsfunktion innerhalb der Praktika-App selbst gibt es nicht. Je nach Buchungsweg läuft die Kündigung stattdessen über die Abo-Verwaltung deines iPhones oder Android-Geräts oder über dein Konto auf praktika.ai. Bleibt mein Lernfortschritt nach der Kündigung erhalten? Bis zum Ende deines bereits bezahlten Abrechnungszeitraums bleibt dein Zugang und damit auch dein bisheriger Fortschritt in der App nutzbar. Erst danach endet der Zugriff auf die Premium-Funktionen.

Fazit

Die Kündigung von Praktika AI ist unkompliziert, sobald du deinen Buchungskanal kennst: iPhone-Nutzer kündigen über die Apple-ID-Einstellungen, Android-Nutzer über Google Play, und wer direkt auf praktika.ai gebucht hat, erledigt es im eigenen Kundenkonto. Entscheidend ist in jedem Fall die 24-Stunden-Frist vor der nächsten Verlängerung sowie die schriftliche Bestätigung als Nachweis – erst dann ist das Abo wirklich beendet.