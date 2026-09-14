Zwischen 4,17 € und 14,99 € im Monat liegt die Preisspanne bei Praktika AI – je nachdem, für welche Laufzeit du dich entscheidest. Der Unterschied zwischen der teuersten und der günstigsten Variante ist also enorm, und genau deshalb lohnt sich ein genauer Blick, bevor du dich für ein Abo entscheidest.

Praktika AI ist kein klassischer Vokabeltrainer, sondern ein KI-gestützter Gesprächspartner: Du übst eine neue Sprache im direkten Dialog, die App reagiert in Echtzeit auf das, was du sagst, und passt sich deinem Sprachniveau automatisch an. Wie viel dich das kostet, hängt fast ausschließlich von der gewählten Abo-Laufzeit ab – und genau die Details dazu bekommst du hier.

Praktika AI: Preise auf einen Blick

Die folgende Tabelle zeigt alle drei Abo-Stufen von Praktika AI im Vergleich – jeweils mit Aktions- und regulärem Preis sowie dem effektiven Monatspreis, den du wirklich zahlst.

Abo-Laufzeit Aktionspreis Regulärer Preis Effektiv pro Monat (Aktion) 1 Monat 9,99 € 14,99 € 9,99 € 3 Monate 19,99 € gesamt 39,99 € gesamt ca. 6,67 € 12 Monate 49,99 € gesamt 99,99 € gesamt ca. 4,17 €

Auf einen Nenner gebracht: Je länger die Laufzeit, desto niedriger der Monatspreis. Zwischen dem teuersten und dem günstigsten Tarif liegen mehr als 10 € pro Monat Unterschied – bei zwölf Monaten gerechnet ein Sparpotenzial von rund 70 €.

Was kostet Praktika AI im Detail?

Alle drei Abo-Modelle schalten denselben Funktionsumfang frei: Du bekommst Zugriff auf sämtliche der neun verfügbaren Sprachen, den KI-Gesprächstutor sowie alle Lernfunktionen. Es gibt also keine versteckte Premium-Stufe – der einzige Unterschied zwischen den Tarifen ist die Laufzeit und damit der Preis pro Monat.

Monatsabo: 9,99 € – ideal zum Reinschnuppern

Wer Praktika AI erst einmal unverbindlich ausprobieren will, ohne sich langfristig zu binden, ist mit dem Monatsabo am besten bedient. Im Aktionspreis zahlst du 9,99 € für 30 Tage, regulär sind es 14,99 €. Du kannst nach Ablauf jederzeit kündigen, ohne dass eine weitere Zahlung fällig wird. Der Haken: Auf Dauer gerechnet ist das die teuerste Variante – für einen kurzen Intensivkurs vor einer Reise oder einem Bewerbungsgespräch reicht sie aber völlig aus.

3-Monats-Abo: 19,99 € – für einen festen Lernblock

Planst du einen zusammenhängenden Lernzeitraum, etwa zur Vorbereitung auf eine Prüfung oder einen Auslandsaufenthalt, lohnt sich das 3-Monats-Abo. Es kostet aktuell 19,99 € insgesamt statt regulär 39,99 € – umgerechnet unter 7 € pro Monat. Damit liegt es preislich klar zwischen dem flexiblen Monatsabo und dem günstigen Jahresabo und eignet sich als Kompromiss, wenn du dich noch nicht auf ein ganzes Jahr festlegen willst.

Jahresabo: 49,99 € – der günstigste Tarif

Am meisten sparst du mit dem Jahresabo: 49,99 € für zwölf Monate statt regulär 99,99 € – das sind rechnerisch etwa 4,17 € pro Monat. Damit kostet dich Praktika AI im Jahr weniger als zwei Kinobesuche, dafür aber mit täglichem Zugriff auf einen KI-Sprachtutor. Der einzige Kompromiss: Du bindest dich für zwölf Monate. Für alle, die eine Sprache nicht nur kurz antesten, sondern über einen längeren Zeitraum wirklich lernen wollen, ist das rechnerisch mit Abstand die günstigste Option.

Ein Punkt, den viele beim Preisvergleich übersehen: Der Kaufkanal macht einen Unterschied. Schließt du dein Abo über den Apple App Store oder Google Play ab, kann der Preis um bis zu 30 % höher liegen als bei einem Direktkauf auf der Website von Praktika AI – die Stores schlagen ihre eigene Provision auf. Für den günstigsten Preis kaufst du also am besten direkt online.

Bezahlen kannst du mit Kreditkarte (Visa, Mastercard), PayPal oder per Lastschrift. Bei einem Kauf über die App kommen je nach Gerät zusätzlich Apple Pay oder Google Pay als Option hinzu.

Gibt es eine kostenlose Testphase oder Geld-zurück-Garantie bei Praktika AI?

Einen dauerhaft kostenlosen Vollzugang bietet Praktika AI nicht. Was es gibt: eine begrenzte Anzahl kostenloser Gespräche für neue Nutzer, mit denen du dir einen ersten Eindruck vom KI-Gesprächspartner verschaffst. Das reicht, um das Prinzip zu verstehen – wie sich das Lernen über mehrere Wochen anfühlt, merkst du damit aber noch nicht.

Eine klassische, fest zugesicherte Geld-zurück-Garantie ist bei Praktika AI aktuell nicht standardmäßig ausgewiesen. Stattdessen senkt der niedrige Aktionspreis von 9,99 € im Monatsabo das finanzielle Risiko: Du kannst so für kleines Geld einen vollen Monat lang testen, ob dir der Konversationsansatz liegt, und danach entscheiden, ob du auf das Jahresabo umsteigst oder kündigst.

Wichtig dabei: Jedes Abo verlängert sich automatisch, wenn du nicht rechtzeitig vor Ablauf der Laufzeit kündigst. Und ein gelöschter Account ist keine Kündigung – beides musst du getrennt voneinander erledigen, sonst läuft die Zahlung im Hintergrund weiter, obwohl du die App längst nicht mehr nutzt.

So sparst du bei Praktika AI

Direkt online kaufen statt über die App: Ein Abschluss im Apple App Store oder bei Google Play kann bis zu 30 % teurer sein als der Kauf direkt auf der Website – die App-Store-Provision zahlst am Ende immer du.

Ein Abschluss im Apple App Store oder bei Google Play kann bis zu 30 % teurer sein als der Kauf direkt auf der Website – die App-Store-Provision zahlst am Ende immer du. Auf die längere Laufzeit setzen, wenn du dranbleiben willst: Wer sicher ist, mehrere Monate zu lernen, spart mit dem Jahresabo gegenüber zwölf einzelnen Monatsabos rund 70 €.

Wer sicher ist, mehrere Monate zu lernen, spart mit dem Jahresabo gegenüber zwölf einzelnen Monatsabos rund 70 €. Saisonale Rabattaktionen abwarten: Rund um Black Friday, Weihnachten oder den Jahreswechsel tauchen bei vielen Sprachlern-Apps zusätzliche Rabatte auf – wer zeitlich flexibel ist, sollte einen Kauf notfalls ein paar Wochen verschieben.

Rund um Black Friday, Weihnachten oder den Jahreswechsel tauchen bei vielen Sprachlern-Apps zusätzliche Rabatte auf – wer zeitlich flexibel ist, sollte einen Kauf notfalls ein paar Wochen verschieben. Newsletter checken: Anbieter wie Praktika AI verschicken gelegentlich Willkommensrabatte an neu eingetragene Adressen – ein Blick lohnt sich, bevor du zum vollen Preis kaufst.

Anbieter wie Praktika AI verschicken gelegentlich Willkommensrabatte an neu eingetragene Adressen – ein Blick lohnt sich, bevor du zum vollen Preis kaufst. Erst mit dem günstigen Monatsabo testen: Für 9,99 € bekommst du einen vollen Monat Praxis, bevor du dich auf die längere und damit teurere Gesamtsumme des Jahresabos festlegst.

Alternativen zu Praktika AI

Der KI-Konversationsansatz von Praktika AI ist nicht der einzige seiner Art. Wer nach einer größeren Sprachauswahl, echten Muttersprachlern oder einem anderen Preismodell sucht, findet hier drei Alternativen, die einen genaueren Blick wert sind.

Kurz zusammengefasst: Talkpal punktet mit der größeren Sprachauswahl, HelloTalk ersetzt die KI durch echte Tandempartner, und italki liefert professionellen Unterricht, wenn dir der reine KI-Dialog auf Dauer nicht reicht.

Häufige Fragen zu den Praktika AI Kosten

Wie viel kostet Praktika AI im Monat? Im Monatsabo zahlst du aktuell 9,99 € (Aktionspreis), regulär sind es 14,99 €. Am günstigsten fährst du mit dem Jahresabo: Dort rechnet sich der Aktionspreis von 49,99 € auf rund 4,17 € pro Monat herunter. Gibt es Praktika AI kostenlos? Einen dauerhaft kostenlosen Vollzugang bietet Praktika AI nicht. Als neuer Nutzer bekommst du eine begrenzte Anzahl kostenloser Gespräche, um dir ein erstes Bild vom KI-Gesprächspartner zu machen – für den echten Alltagstest brauchst du danach ein Abo. Bietet Praktika AI eine Geld-zurück-Garantie? Eine feste, standardmäßig ausgewiesene Geld-zurück-Garantie gibt es bei Praktika AI derzeit nicht. Stattdessen senken Aktionspreise das Einstiegsrisiko deutlich – im Zweifel lohnt sich vor dem Kauf ein Blick in die aktuellen Nutzungsbedingungen von Praktika AI. Verlängert sich das Abo bei Praktika AI automatisch? Ja. Jedes Abo bei Praktika AI läuft automatisch weiter, wenn du nicht rechtzeitig vor Ablauf des Abrechnungszeitraums kündigst. Setz dir am besten direkt nach dem Kauf eine Erinnerung, sonst zahlst du unbemerkt eine weitere Periode. Warum ist Praktika AI über den App Store teurer? Kaufst du dein Abo über Apple App Store oder Google Play, zahlst du bis zu 30 % mehr als bei einem Direktkauf. Der Grund: Beide Stores verlangen eine eigene Provision, die im Preis landet. Schließe dein Abo deshalb direkt auf der Website von Praktika AI ab, um den günstigsten Preis zu bekommen. Welche Zahlungsmethoden akzeptiert Praktika AI? Du kannst mit Kreditkarte (Visa, Mastercard), PayPal oder per Lastschrift zahlen. Beim Kauf über eine App-Store-App kommen je nach Gerät zusätzlich Apple Pay oder Google Pay infrage.

Fazit

Preislich lohnt sich Praktika AI vor allem im Jahresabo: Für 49,99 € im Jahr – umgerechnet 4,17 € im Monat – bekommst du einen KI-Sprachtutor, der jeden Tag verfügbar ist. Wer nur kurz reinschnuppern will, fährt mit dem Monatsabo für 9,99 € günstig und ohne Bindung. Achte in jedem Fall auf den Kaufkanal: Direkt über die Website zahlst du bis zu 30 % weniger als über einen App Store, und denk an die automatische Verlängerung, wenn du nach Ablauf der Laufzeit nicht weiterzahlen willst.