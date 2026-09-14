Zwischen 14,95 und über 500 US-Dollar liegen bei Pimsleur Welten – je nachdem, ob du dich für ein Monatsabo entscheidest oder eine Sprache auf einmal kaufst. Genau diese Wahl zwischen laufender Zahlung und Einmalkauf ist es, an der viele Interessenten hängen bleiben: Was lohnt sich für dich mehr, ein Abo oder der Komplettkauf?

Diese Übersicht zeigt dir alle aktuellen Pimsleur-Preise für Abo und Einzelkauf im direkten Vergleich, erklärt, wann sich welches Modell rechnet, und verrät dir, wo du beim Bezahlen unnötig draufzahlst.

Pimsleur: Preise auf einen Blick

Alle Preise bei Pimsleur laufen über US-Dollar, unabhängig davon, ob du dich für ein Abo oder einen Einzelkurs entscheidest. Die folgende Tabelle stellt beide Bezahlmodelle direkt gegenüber:

Modell Preis Umfang Audio-Only-Abo 14,95 $/Monat 1 Sprache, nur Audio-Lektionen Premium-Abo 19,95 $/Monat 1 Sprache, inkl. interaktiver Übungen All Access Monatsabo 20,95 $/Monat Alle 51 Sprachen, monatlich kündbar All Access Jahresabo 164,95 $/Jahr (ca. 13,75 $/Monat) Alle 51 Sprachen, 12 Monate Laufzeit Einzelkurs-Kauf (Lifetime, 1 Sprache) ca. 150–550 $ einmalig 1 Sprache dauerhaft, Preis je nach Sprachumfang All Access Lifetime nur in Aktionen verfügbar Alle 51 Sprachen dauerhaft

Abo oder Einzelkauf: Was kostet Pimsleur im Detail?

Die Entscheidung zwischen Abo und Einzelkauf hängt vor allem davon ab, wie lange und wie viele Sprachen du lernen willst. Ein Blick auf die einzelnen Modelle hilft, die richtige Wahl zu treffen.

Die Abo-Modelle im Detail

Wer sich für ein laufendes Abo entscheidet, zahlt monatlich oder jährlich und bleibt dadurch flexibel kündbar. Pimsleur unterscheidet vier Abo-Varianten:

Audio-Only-Abo (14,95 $/Monat): Deckt nur die klassischen Hör-Lektionen einer einzelnen Sprache ab, ganz ohne Lese-Übungen oder Flashcards. Passend für alle, die vor allem unterwegs per Kopfhörer lernen und auf interaktive Zusatzfunktionen verzichten können.

Deckt nur die klassischen Hör-Lektionen einer einzelnen Sprache ab, ganz ohne Lese-Übungen oder Flashcards. Passend für alle, die vor allem unterwegs per Kopfhörer lernen und auf interaktive Zusatzfunktionen verzichten können. Premium-Abo (19,95 $/Monat): Für 5 Dollar Aufpreis kommen Lese-Übungen, digitale Karteikarten und Sprechtraining mit Spracherkennung dazu – weiterhin begrenzt auf eine Sprache.

Für 5 Dollar Aufpreis kommen Lese-Übungen, digitale Karteikarten und Sprechtraining mit Spracherkennung dazu – weiterhin begrenzt auf eine Sprache. All Access Monatsabo (20,95 $/Monat): Für kaum mehr Geld als das Premium-Abo erhältst du Zugriff auf sämtliche 51 Sprachen gleichzeitig und kannst jederzeit zwischen ihnen wechseln.

Für kaum mehr Geld als das Premium-Abo erhältst du Zugriff auf sämtliche 51 Sprachen gleichzeitig und kannst jederzeit zwischen ihnen wechseln. All Access Jahresabo (164,95 $/Jahr, ca. 13,75 $/Monat): Dasselbe Leistungspaket wie das Monatsabo, aber mit rund 34 % Preisvorteil gegenüber der monatlichen Zahlung.

Für alle, die länger als drei bis vier Monate am Ball bleiben wollen, rechnet sich das Jahresabo fast immer – der Umstieg vom Monats- aufs Jahresmodell spart über 86 Dollar pro Jahr.

Der Einzelkauf (Lifetime-Zugang)

Statt eines laufenden Abos bietet Pimsleur auch den klassischen Einmalkauf an: Du zahlst einmalig zwischen rund 150 und 550 US-Dollar und besitzt den kompletten Kurs einer Sprache dauerhaft – ohne monatliche Abbuchung, ohne Kündigungsfrist. Der genaue Preis richtet sich danach, wie viele Levels die jeweilige Sprache umfasst: Weit verbreitete Sprachen wie Spanisch oder Französisch mit mehreren Kursstufen liegen am oberen Ende der Spanne, kleinere Sprachen mit weniger Levels darunter.

Zusätzlich taucht gelegentlich ein All Access Lifetime-Paket auf, das dir alle 51 Sprachen auf einen Schlag und dauerhaft freischaltet. Einen festen Listenpreis dafür nennt Pimsleur nicht – dieses Angebot erscheint fast ausschließlich im Rahmen zeitlich begrenzter Aktionen.

Die Rechnung lohnt sich vor allem für alle, die sich auf genau eine Sprache festlegen und diese über Jahre hinweg immer wieder nutzen wollen: Wer eine Sprache länger als zwei bis drei Jahre im Premium-Abo lernen würde, zahlt beim Einzelkauf am Ende oft weniger.

Abo vs. Einzelkauf: ein Rechenbeispiel

Ein Beispiel macht den Unterschied greifbar: Wer eine Sprache im Premium-Abo für 19,95 $/Monat über zwei Jahre lernt, zahlt am Ende rund 479 $ – mehr, als ein Lifetime-Einzelkurs im oberen Preissegment kostet. Bleibst du dagegen nur wenige Monate dabei, ist das Abo klar günstiger, weil du keine hohe Vorauszahlung leistest. Als grobe Faustregel gilt: Unter einem Jahr lohnt sich meist das Abo, bei einer klar geplanten, langfristigen Nutzung einer einzelnen Sprache oft der Einzelkauf.

Wer mehrere Sprachen parallel oder nacheinander ausprobieren möchte, kommt an Pimsleurs All-Access-Modellen ohnehin nicht vorbei, da der Einzelkauf ausschließlich pro Sprache gilt.

Zahlungsmethoden und die App-Store-Falle

Bezahlen kannst du bei Pimsleur per Kreditkarte, PayPal, Apple Pay oder Google Pay. Wichtig dabei: Schließt du dein Abo direkt über den Apple App Store oder Google Play ab, verlangen beide Plattformen eine Vermittlungsprovision – die landet am Ende bei dir und macht das Abo bis zu 30 % teurer als ein Abschluss direkt über die Pimsleur-Website. Egal, ob Abo oder Einzelkauf: Schließe den Kauf also immer über die offizielle Website ab und nutze die App danach nur noch zum Lernen.

Alle Abo-Varianten – egal ob monatlich oder jährlich – verlängern sich automatisch, wenn du nicht rechtzeitig kündigst. Der Einzelkauf dagegen ist eine einmalige Zahlung ohne Verlängerung. Ein weiterer Unterschied: Löschst du deinen Account, ist damit noch kein laufendes Abo gekündigt – beides läuft getrennt voneinander.

Gibt es eine kostenlose Testphase oder Geld-zurück-Garantie bei Pimsleur?

Bevor du dich für Abo oder Einzelkauf entscheidest, kannst du Pimsleur risikofrei ausprobieren. Zwei Optionen stehen zur Verfügung:

Erste Lektion gratis: Für jede der 51 Sprachen ist die erste Lektion dauerhaft kostenlos zugänglich, unabhängig davon, ob du später ein Abo oder einen Einzelkurs kaufen möchtest.

Für jede der 51 Sprachen ist die erste Lektion dauerhaft kostenlos zugänglich, unabhängig davon, ob du später ein Abo oder einen Einzelkurs kaufen möchtest. 7-tägige Testphase: Sie gewährt dir vollen Zugang zum All-Access-Funktionsumfang. Kündigst du innerhalb der sieben Tage nicht, rechnet Pimsleur automatisch das reguläre Abo ab.

Eine separate Geld-zurück-Garantie im klassischen Sinn bietet Pimsleur nicht – die Testphase übernimmt diese Funktion. Wer sich für den Einzelkauf interessiert, sollte deshalb vorher über ein Abo oder die Testphase prüfen, ob die Methode zu ihm passt, bevor er die höhere Einmalzahlung leistet. Ein Tipp aus der Praxis: Setz dir eine Erinnerung auf Tag sechs der Testphase, damit dir keine ungewollte Abbuchung durchrutscht.

So sparst du bei Pimsleur

Ein eigenes Gutschein-Programm mit dauerhaften Rabattcodes hat Pimsleur nicht. Trotzdem lässt sich beim Preis einiges herausholen, wenn du folgende Punkte beachtest:

Direkt über die Website kaufen: Umgeht die App-Store-Gebühr von bis zu 30 % – gilt für Abo und Einzelkauf gleichermaßen.

Umgeht die App-Store-Gebühr von bis zu 30 % – gilt für Abo und Einzelkauf gleichermaßen. Jahresabo statt Monatsabo wählen: Spart rund 86 $ pro Jahr gegenüber dem monatlichen All-Access-Modell.

Spart rund 86 $ pro Jahr gegenüber dem monatlichen All-Access-Modell. Saisonale Aktionen abwarten: Rund um Black Friday, Cyber Monday und Neujahr reduziert Pimsleur regelmäßig Lifetime-Pakete, teils um bis zu 50 %.

Rund um Black Friday, Cyber Monday und Neujahr reduziert Pimsleur regelmäßig Lifetime-Pakete, teils um bis zu 50 %. Testphase voll ausnutzen: Die 7 Tage reichen, um zu prüfen, ob dir die Audio-Methode überhaupt liegt, bevor du in einen teureren Einzelkurs investierst.

Die 7 Tage reichen, um zu prüfen, ob dir die Audio-Methode überhaupt liegt, bevor du in einen teureren Einzelkurs investierst. Bundle-Angebote im Blick behalten: Gelegentlich bietet Pimsleur mehrere Sprachkurse im Lifetime-Paket zu einem günstigeren Gesamtpreis an als beim Einzelkauf pro Sprache.

Einen klassischen Studentenrabatt gibt es bei Pimsleur nicht. Wer zeitlich flexibel ist, fährt am besten, wenn er größere Anschaffungen wie den Lifetime-Einzelkauf auf eine der genannten Aktionsphasen legt.

Alternativen zu Pimsleur

Sowohl beim Abo als auch beim Einzelkauf zählt Pimsleur zu den teureren Anbietern am Markt. Wer preislich vergleichen möchte, findet bei diesen drei Alternativen andere Schwerpunkte und andere Preismodelle:

Häufig gestellte Fragen zu den Pimsleur-Kosten

Ist ein Pimsleur-Abo oder der Einzelkauf günstiger? Das hängt von der Nutzungsdauer ab. Für kurze Lernphasen von wenigen Monaten ist ein Abo günstiger, weil keine hohe Vorauszahlung anfällt. Willst du eine einzelne Sprache über mehrere Jahre nutzen, ist der einmalige Einzelkauf ab rund 150 $ oft die preiswertere Lösung. Was kostet das günstigste Pimsleur-Abo? Das günstigste laufende Abo ist das Audio-Only-Abo für 14,95 $ pro Monat. Es deckt allerdings nur die reinen Audio-Lektionen einer einzelnen Sprache ab, ohne interaktive Zusatzfunktionen wie Lese-Übungen oder Flashcards. Wie viel kostet der Pimsleur-Einzelkauf pro Sprache? Der einmalige Lifetime-Kauf einer einzelnen Sprache kostet je nach Sprache und Kursumfang zwischen 150 und 550 $. Sprachen mit mehreren Levels wie Spanisch oder Französisch liegen tendenziell am oberen Ende dieser Spanne. Gibt es bei Pimsleur eine kostenlose Testphase? Ja. Pimsleur bietet eine 7-tägige Testphase mit vollem All-Access-Zugang. Zusätzlich ist die erste Lektion jeder der 51 Sprachen dauerhaft kostenlos, unabhängig davon, ob du dich später für ein Abo oder den Einzelkauf entscheidest. Warum ist Pimsleur über die App teurer als über die Website? Schließt du dein Abo oder deinen Einzelkurs über den Apple App Store oder Google Play ab, geben beide Plattformen ihre Vermittlungsprovision an dich weiter. Dadurch kann der Preis bis zu 30 % höher ausfallen als bei einem Kauf direkt über pimsleur.com. Verlängert sich das Pimsleur-Abo automatisch? Ja, sowohl Monats- als auch Jahresabos verlängern sich automatisch, wenn du nicht rechtzeitig vor dem nächsten Abrechnungsdatum kündigst. Der Einzelkauf ist davon nicht betroffen, da es sich um eine einmalige Zahlung ohne Verlängerung handelt.

Fazit

Bei Pimsleur entscheidet vor allem die geplante Nutzungsdauer über das günstigste Modell: Für eine kurze Testphase oder wenn du unsicher bist, ob die Audio-Methode zu dir passt, ist ein Monatsabo die risikoärmere Wahl. Steht für dich schon fest, dass du eine Sprache über Jahre hinweg nutzen willst, rechnet sich der Einzelkauf trotz der hohen Einmalzahlung meist schneller als gedacht. In jedem Fall gilt: Kaufe direkt über die Website, nutze die Jahresabo-Rabatte und behalte saisonale Aktionen im Blick, um bei den Pimsleur-Kosten nicht mehr zu zahlen als nötig.