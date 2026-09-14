Du willst dein MosaLingua-Abo beenden? Die Kündigung dauert nur wenige Minuten, entscheidend ist aber, dass du den richtigen Weg wählst: Wer über die Website abgeschlossen hat, kündigt im MosaWeb-Kundenkonto, wer über iPhone oder Android-Handy abonniert hat, kündigt direkt im jeweiligen App-Store. Halte außerdem die Fristen ein – sonst verlängert sich dein Abo automatisch um eine weitere Laufzeit.

MosaLingua kündigen: Das Wichtigste in Kürze

Kündigungsfrist: mindestens 24 Stunden vor dem Verlängerungstermin bei Kündigung über Website, iOS oder Android – bei E-Mail oder Post mindestens 48 Stunden vorher

mindestens 24 Stunden vor dem Verlängerungstermin bei Kündigung über Website, iOS oder Android – bei E-Mail oder Post mindestens 48 Stunden vorher Kündigungsweg: richtet sich danach, wo du gebucht hast – MosaWeb-Kundenkonto, Apple-ID-Einstellungen, Google-Play-Abos, E-Mail an den Support oder Einschreiben

richtet sich danach, wo du gebucht hast – MosaWeb-Kundenkonto, Apple-ID-Einstellungen, Google-Play-Abos, E-Mail an den Support oder Einschreiben Rückerstattung möglich? nur innerhalb der ersten 14 Tage über das gesetzliche EU-Widerrufsrecht oder über die separate Zufriedenheitsgarantie von MosaLingua, jeweils an Bedingungen geknüpft

nur innerhalb der ersten 14 Tage über das gesetzliche EU-Widerrufsrecht oder über die separate Zufriedenheitsgarantie von MosaLingua, jeweils an Bedingungen geknüpft Bearbeitungsdauer: in der Regel sofort bis wenige Stunden bei Website/App-Store, bis zu 48 Stunden bei E-Mail, mehrere Tage beim Postweg

So kündigst du MosaLingua Schritt für Schritt

Bevor du loslegst, prüfe genau, über welchen Kanal du dein Abo ursprünglich abgeschlossen hast. Das ist der einzige Weg, über den die Kündigung auch wirklich greift – kündigst du bei MosaLingua direkt, obwohl dein Abo über Apple läuft, bleibt die automatische Verlängerung trotzdem bestehen.

Kündigung über die MosaLingua-Website (MosaWeb)

Hast du dein Abo direkt auf academy.mosalingua.com oder mosalingua.com abgeschlossen, führst du die Kündigung im Kundenkonto selbst durch:

Auf academy.mosalingua.com einloggen In der Navigation „Mein Konto“ öffnen Bei der aktiven Mitgliedschaft auf „Stornieren“ klicken Den Hinweisen folgen und die Kündigung bestätigen Bestätigungsmail abwarten – erst damit ist die Kündigung wirksam

Kündigung über iOS (Apple App Store)

Läuft dein Abo über den App Store, verwaltet ausschließlich Apple die Kündigung – MosaLingua selbst hat darauf keinen Zugriff:

Einstellungen auf dem iPhone oder iPad öffnen Oben auf den eigenen Namen (Apple-ID) tippen „Abonnements“ auswählen „MosaLingua“ aus der Liste antippen „Abonnement kündigen“ antippen und bestätigen

Kündigung über Android (Google Play)

Bei einem Android-Abo läuft die Kündigung über den Google Play Store, nicht über MosaLingua direkt:

Google Play Store öffnen Oben rechts auf das Profilbild tippen „Zahlungen und Abonnements“, dann „Abonnements“ wählen „MosaLingua“ aus der Liste auswählen „Abonnement kündigen“ antippen und den Schritten folgen

Kündigung per E-Mail

Kommst du im Konto nicht weiter oder hast keinen Zugriff mehr, funktioniert die Kündigung auch formlos per E-Mail an support_de@mosalingua.com. Nenne darin deinen vollständigen Namen, die bei MosaLingua hinterlegte E-Mail-Adresse und formuliere die Kündigungsabsicht eindeutig, etwa: „Hiermit kündige ich mein MosaLingua-Abonnement zum nächstmöglichen Termin.“ Bitte zusätzlich um eine schriftliche Bestätigung und hake nach, falls innerhalb von 48 Stunden keine Rückmeldung kommt.

Kündigung per Post

Für einen rechtssicheren Nachweis kannst du auch schriftlich kündigen. Sende dein Kündigungsschreiben am besten per Einschreiben mit Rückschein an:

MosaLingua (DigiSchool Group)

LE BLOK, 30 rue Joannès Carret

69009 LYON

Frankreich

Nenne auch hier Namen, registrierte E-Mail-Adresse und deinen Kündigungswunsch, und plane wegen der Postlaufzeit ausreichend Puffer vor dem Verlängerungstermin ein.

Das solltest du vor der Kündigung von MosaLingua wissen

Rückerstattung: Eine nachträgliche Erstattung bereits abgelaufener Monate ist bei MosaLingua nicht vorgesehen. Zwei Regelungen solltest du trotzdem kennen, weil sie oft verwechselt werden. Als EU-Verbraucher hast du nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht von 14 Tagen, das allerdings erlischt, sobald du den Dienst aktiv nutzt. Unabhängig davon bietet MosaLingua eine eigene Zufriedenheitsgarantie an, die auch nach Ablauf der Widerrufsfrist greifen kann – die genauen Bedingungen dazu findest du in den aktuellen AGB auf mosalingua.com, am schnellsten klärst du offene Fragen direkt mit dem Support.

Fristen: Plane bei Website, iOS und Android mindestens 24 Stunden Vorlauf vor dem nächsten Abrechnungsdatum ein, bei E-Mail und Post mindestens 48 Stunden. Das genaue Verlängerungsdatum siehst du im Kontobereich unter „Abonnement“.

Fortschritt und Daten: Dein Zugang bleibt bis zum Ende der bereits bezahlten Laufzeit vollständig erhalten, dein Lernfortschritt geht dabei nicht verloren. Danach wird dein Konto je nach Paket entweder auf den kostenlosen Funktionsumfang zurückgestuft oder der Zugriff endet komplett – gelöscht wird dein Profil dadurch nicht automatisch.

Testphase und Lifetime-Pakete: Läufst du noch innerhalb einer kostenlosen Testphase, entstehen dir ohne aktive Umwandlung in ein bezahltes Abo keine Kosten. Hast du dagegen ein Einmalpaket wie MosaTraining DELUXE oder MosaSpeak gekauft, handelt es sich um einen Kauf ohne laufendes Abonnement – hier gibt es nichts zu kündigen, relevant bleibt nur das 14-tägige Widerrufsrecht ab Kaufdatum, sofern du den Kurs noch nicht begonnen hast.

Kündigungswege im Überblick

Kündigungsweg Kündigungsfrist Bestätigung MosaWeb (Website) mind. 24 Stunden vorher Bestätigungsmail von MosaLingua iOS / App Store mind. 24 Stunden vorher Bestätigungsmail von Apple Android / Google Play mind. 24 Stunden vorher Bestätigungsmail von Google E-Mail an den Support mind. 48 Stunden vorher Schriftliche Antwort von MosaLingua Einschreiben per Post mind. 48 Stunden vorher, besser mehr Rückschein plus schriftliche Bestätigung

Woran erkennst du, dass die Kündigung geklappt hat?

Erst die Bestätigungsmail macht deine Kündigung rechtswirksam – egal, über welchen Kanal du sie eingereicht hast. Kommt bei einer Kündigung über die Website oder per E-Mail innerhalb von 48 Stunden keine Bestätigung an, wende dich direkt an support_de@mosalingua.com und frage nach dem Bearbeitungsstand. Bei iOS und Android erhältst du die Bestätigung nicht von MosaLingua, sondern von Apple beziehungsweise Google.

Zusätzlich lohnt sich ein Blick in deinen Kontobereich unter „Abonnement“: Steht dort kein aktives, sich automatisch verlängerndes Abo mehr, sondern nur noch das Enddatum deines bereits bezahlten Zeitraums, ist die Kündigung erfolgreich verarbeitet worden. Prüfe außerdem sicherheitshalber die nächste Kontoabrechnung deiner Zahlungsmethode – taucht dort keine erneute MosaLingua-Abbuchung mehr auf, hat alles funktioniert.

Möchtest du nach der Kündigung mit einer anderen App weiterlernen, lohnt sich ein Vergleich der Alternativen – viele bieten ähnliche Lernmethoden zu unterschiedlichen Preismodellen.

Alternativen zu MosaLingua

Häufig gestellte Fragen zu MosaLingua kündigen

Wie kündige ich MosaLingua am schnellsten? Am schnellsten geht es, wenn du dein Abo direkt auf academy.mosalingua.com abgeschlossen hast: Dort meldest du dich an, öffnest „Mein Konto“ und klickst bei der aktiven Mitgliedschaft auf „Stornieren“. Hast du über den App Store oder Google Play abonniert, läuft die Kündigung stattdessen über die jeweilige Store-Verwaltung deines Smartphones. Reicht es, die MosaLingua-App zu löschen, um das Abo zu beenden? Nein. Löschst du nur die App vom Smartphone, bleibt dein Abo aktiv und wird zum nächsten Termin automatisch verlängert. Dasselbe gilt für das Deaktivieren deines Kontos. Kündigen musst du immer aktiv über den Kanal, über den du das Abo abgeschlossen hast. Welche Kündigungsfrist gilt bei MosaLingua? Für Kündigungen über die Website, iOS oder Android solltest du mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Abrechnungstermin aktiv werden. Kündigst du per E-Mail oder Brief, plane wegen der Bearbeitungszeit mindestens 48 Stunden Vorlauf ein – beim Postweg besser noch mehr. Bekomme ich mein Geld nach der Kündigung zurück? Eine automatische Rückerstattung gibt es nicht, da MosaLingua kein festes Laufzeit-Abo mit fixer Kündigungsfrist wie manche Fitnessstudio-Verträge ist. Innerhalb der ersten 14 Tage nach Vertragsschluss greift jedoch dein gesetzliches EU-Widerrufsrecht, sofern du den Dienst noch nicht aktiv genutzt hast. Zusätzlich bietet MosaLingua eine eigene Zufriedenheitsgarantie an, deren genaue Bedingungen in den aktuellen AGB auf mosalingua.com stehen – am besten fragst du dafür direkt beim Support nach. Was passiert mit meinem Lernfortschritt, wenn ich kündige? Dein Zugang zu den Kursen bleibt bis zum Ende der bereits bezahlten Laufzeit vollständig bestehen, dein Fortschritt geht in dieser Zeit nicht verloren. Danach wird dein Konto entweder auf die kostenlosen Funktionen zurückgestuft oder der Zugriff endet komplett, je nachdem, welches Abo-Modell du gebucht hattest. Muss ich ein MosaLingua-Lifetime-Paket überhaupt kündigen? Nein. Pakete wie MosaTraining DELUXE oder MosaSpeak sind Einmalkäufe ohne laufendes Abo, es entstehen also keine wiederkehrenden Kosten und nichts, was du aktiv beenden müsstest. Relevant ist hier ausschließlich das 14-tägige EU-Widerrufsrecht ab Kaufdatum, falls du den Kurs noch nicht begonnen hast.

Fazit

MosaLingua kündigen ist unkompliziert, solange du den passenden Kanal wählst und die Fristen von 24 beziehungsweise 48 Stunden einhältst. Warte in jedem Fall auf die Bestätigungsmail, bevor du davon ausgehst, dass die Kündigung wirksam ist – und behalte deine nächste Kontoabrechnung im Blick. Wer danach weiterlernen möchte, findet mit Babbel, Memrise oder Busuu direkt passende Alternativen mit ähnlichem Funktionsumfang.