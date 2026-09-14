5,85 Euro im Monat für das günstigste Abo, fast 300 Euro für ein einzelnes Coaching-Paket: Bei den MosaLingua Kosten liegen Welten zwischen den einzelnen Produkten. Wer nur kurz reinschnuppern will, zahlt anders als jemand, der Business-Englisch für den Job braucht oder gezielt an der Aussprache feilt.

MosaLingua ist im Kern ein Vokabeltrainer für elf Sprachen, der auf der sogenannten SRS-Methode (Spaced Repetition System) basiert: Karteikarten tauchen genau dann wieder auf, wenn du kurz davor bist, sie zu vergessen. Neben diesem Kernprodukt gibt es aber noch eine ganze Reihe an Zusatzangeboten – von Hörverständnis-Serien über Ausspracheteile bis zu persönlichem Coaching.

Damit du nicht mehr zahlst als nötig, findest du hier alle aktuellen Preise 2026 auf einen Blick, dazu Infos zur Testphase, konkrete Spartipps und einen Vergleich mit anderen Sprachlern-Apps.

MosaLingua: Preise auf einen Blick

Diese Tabelle zeigt alle MosaLingua-Produkte samt Preisstufen für 2026. Das klassische Abo (MosaWeb) bildet die Basis, alles andere sind optionale Zusatzprodukte, die du unabhängig davon buchen kannst.

Plan / Produkt Preis MosaWeb Monatsabo 9,75 €/Monat MosaWeb Jahresabo 5,85 €/Monat (70,21 € im Jahr) MosaSeries 9,98 €/Monat (58,80 € für 6 Monate) MosaSpeak (andere Sprachen als Englisch) ab 95,79 € einmalig MosaSpeak Englisch – MasterClass PLUS 135,50 € einmalig MosaSpeak Englisch – MasterClass COACHING 192,04 € einmalig MosaBusiness PLUS 125,94 € MosaBusiness PRO 194,36 € MosaBusiness COACHING 292,54 € MosaTraining PREMIUM 136,30 € MosaTraining PREMIUM + MosaWeb 184,45 € MosaTraining DELUXE + MosaWeb 319,00 € Mosa Live Coaching (1 Sitzung) 37,00 €

Für die meisten Lerner reicht das reine MosaWeb-Abo völlig aus – die Zusatzprodukte lohnen sich nur, wenn du gezielt an Aussprache, Hörverständnis oder Business-Vokabular arbeiten willst.

Was kostet MosaLingua im Detail?

Hinter jedem Preis steckt ein eigenes Produkt mit eigenem Nutzen. Ein Überblick, was du für dein Geld konkret bekommst.

MosaWeb: Monats- und Jahresabo

Das Herzstück ist MosaWeb, der klassische Vokabeltrainer. Im Monatsabo zahlst du 9,75 €, ohne dich langfristig zu binden – ideal, um erstmal reinzuschnuppern. Wer länger dranbleiben will, fährt mit dem Jahresabo deutlich günstiger: 70,21 € für zwölf Monate, umgerechnet 5,85 € pro Monat. Beide Varianten enthalten exakt denselben Funktionsumfang – Zugriff auf alle elf Sprachen, Offline-Nutzung und Sync über mehrere Geräte. Der einzige Unterschied ist der Preis.

MosaSeries: Hörverständnis im Serienformat

MosaSeries ist ein eigenständiges Produkt und nicht Teil von MosaWeb. Statt einzelner Karteikarten folgst du hier einer fortlaufenden Geschichte in Staffelform und trainierst nebenbei dein Hörverständnis. Der Preis liegt bei 9,98 € im Monat beziehungsweise 58,80 € für ein halbes Jahr.

MosaSpeak: Fokus auf Aussprache

Wer an der Aussprache arbeiten will, greift zu MosaSpeak – ein einmalig bezahltes Programm statt eines Abos. Für Englisch gibt es zwei Stufen: MasterClass PLUS für 135,50 € und MasterClass COACHING mit persönlicher Begleitung für 192,04 €. Für alle anderen Sprachen liegt der Einstiegspreis bei 95,79 €.

MosaBusiness: Englisch für den Berufsalltag

MosaBusiness richtet sich an alle, die Englisch für Meetings, E-Mails und Präsentationen brauchen. Drei Stufen stehen zur Wahl: PLUS für 125,94 €, PRO für 194,36 € und COACHING für 292,54 € – mit steigendem Anteil an persönlicher Betreuung. Für den reinen Sprachgebrauch im Job reicht meist schon PLUS, wer zusätzlich Feedback von einem Coach will, greift zu PRO oder COACHING.

MosaTraining: Die eigene Lernmethode optimieren

MosaTraining unterrichtet dich nicht in einer Sprache, sondern im effizienten Lernen selbst – mit Techniken und einem festen Plan, den du auf jede beliebige Sprache anwenden kannst. Erhältlich als PREMIUM (136,30 €), PREMIUM inklusive MosaWeb-Zugang (184,45 €) oder DELUXE inklusive MosaWeb (319,00 €).

Mosa Live Coaching: Persönliche Sitzungen

Statt eines Abos kannst du auch einzelne Coaching-Sitzungen buchen. Eine Sitzung kostet 37 €, bei mehreren Terminen sinkt der Einzelpreis: zwei Sitzungen für 69,98 €, drei für 97,20 € und vier für 117,60 €. Praktisch, wenn du nur punktuell an einem bestimmten Thema arbeiten willst, ohne dich fest zu binden.

Gibt es eine kostenlose Testphase oder Geld-zurück-Garantie bei MosaLingua?

Eine dedizierte Geld-zurück-Garantie nach dem Kauf bietet MosaLingua nicht – dafür aber eine großzügige Testphase, bevor überhaupt etwas abgebucht wird. MosaWeb lässt sich 7 Tage lang komplett kostenlos testen, mit vollem Zugriff auf alle elf Sprachen und sämtliche Funktionen. MosaSeries geht sogar noch weiter: Hier hast du 15 Tage Zeit, um zu prüfen, ob dir das Story-Format liegt.

Wichtig dabei: Nach Ablauf der Testphase wird automatisch das ausgewählte Abo aktiviert und abgerechnet, wenn du vorher nicht kündigst. Ein dauerhaft kostenloses Basis-Angebot ohne Zeitlimit gibt es bei MosaLingua nicht – nach der Testwoche musst du dich entscheiden. Setz dir deshalb am besten direkt eine Erinnerung ein bis zwei Tage vor Ablauf, falls du nicht verlängern willst. Und: Ein gelöschter Account kündigt das Abo nicht automatisch mit – beides muss getrennt voneinander erledigt werden.

So sparst du bei MosaLingua

Mit ein paar einfachen Handgriffen zahlst du bei MosaLingua deutlich weniger, als es auf den ersten Blick scheint.

Jahresabo statt Monatsabo: Zwölf Monate im Monatsabo kosten 12 × 9,75 € = 117,00 €. Das Jahresabo schlägt mit nur 70,21 € zu Buche – eine Ersparnis von 46,79 € beziehungsweise rund 40 %. Wer länger als etwa acht Monate dranbleiben will, fährt mit dem Jahresabo also klar besser.

Zwölf Monate im Monatsabo kosten 12 × 9,75 € = 117,00 €. Das Jahresabo schlägt mit nur 70,21 € zu Buche – eine Ersparnis von 46,79 € beziehungsweise rund 40 %. Wer länger als etwa acht Monate dranbleiben will, fährt mit dem Jahresabo also klar besser. Auf Rabattaktionen warten: MosaLingua senkt die Preise regelmäßig um bis zu 40 % – vor allem rund um Black Friday, Cyber Monday, Neujahr, den Schulstart und den Europäischen Tag der Sprachen im September. Läuft gerade keine Aktion, lohnt sich oft ein paar Tage Geduld.

MosaLingua senkt die Preise regelmäßig um bis zu 40 % – vor allem rund um Black Friday, Cyber Monday, Neujahr, den Schulstart und den Europäischen Tag der Sprachen im September. Läuft gerade keine Aktion, lohnt sich oft ein paar Tage Geduld. Direkt über die Website kaufen: Buchst du dein Abo über den Apple App Store oder Google Play, verlangen beide Plattformen eine Provision – dadurch kann es bis zu 30 % teurer werden als bei einem Abschluss direkt auf der MosaLingua-Website.

Buchst du dein Abo über den Apple App Store oder Google Play, verlangen beide Plattformen eine Provision – dadurch kann es bis zu 30 % teurer werden als bei einem Abschluss direkt auf der MosaLingua-Website. Auf Lifetime-Angebote nicht hoffen: Anders als manche Konkurrenten bietet MosaLingua für sein Kernprodukt aktuell keine dauerhafte Einmalzahlung an. Wer langfristig sparen will, ist mit dem Jahresabo aktuell die beste Option.

Anders als manche Konkurrenten bietet MosaLingua für sein Kernprodukt aktuell keine dauerhafte Einmalzahlung an. Wer langfristig sparen will, ist mit dem Jahresabo aktuell die beste Option. Nur buchen, was du wirklich brauchst: MosaSeries, MosaSpeak, MosaBusiness und MosaTraining sind separate Zusatzprodukte. Bevor du eines davon kaufst, lohnt sich die Frage, ob dir nicht schon das Basis-Abo für dein Lernziel reicht.

Alternativen zu MosaLingua

Passt dir das Preismodell von MosaLingua nicht, oder suchst du einen kompletteren Sprachkurs statt eines reinen Vokabeltrainers? Diese drei Apps sind eine Überlegung wert.

Babbel setzt stärker auf strukturierte Lektionen mit Grammatik-Erklärungen und Dialogübungen statt auf reines Vokabeltraining. Dafür ist Babbel auch spürbar teurer: Das Jahresabo kostet 107,88 € (8,99 €/Monat), zusätzlich gibt es eine Lifetime-Option für 299,99 € – eine Preisstufe, die MosaLingua nicht anbietet.

Memrise verfolgt einen spielerischeren Ansatz und arbeitet viel mit Videoclips echter Muttersprachler, um Vokabeln in einem realistischen Kontext zu zeigen. Wer MosaLingua zu trocken findet und lieber mit Videos statt reinen Karteikarten lernt, sollte sich Memrise genauer ansehen.

Busuu ist im Jahresabo mit 57,99 € (4,83 €/Monat) sogar günstiger als MosaLingua und bringt zusätzlich eine Community mit, in der Muttersprachler deine geschriebenen Texte korrigieren. Für alle, die neben dem Preis auch Wert auf Feedback von echten Menschen legen, eine spannende Alternative.

Häufig gestellte Fragen zu MosaLingua Kosten

Was kostet MosaLingua pro Monat? Im Monatsabo zahlst du 9,75 € pro Monat. Entscheidest du dich für das Jahresabo, sinkt der Preis auf 5,85 € pro Monat, also 70,21 € für zwölf Monate. Beide Varianten enthalten Zugriff auf alle elf verfügbaren Sprachen. Wie viel spare ich mit dem MosaLingua Jahresabo? Im Vergleich zu zwölf Monatsabos sparst du mit dem Jahresabo 46,79 €, also rund 40 %. Ab etwa acht Monaten Nutzung ist das Jahresabo günstiger als die monatliche Zahlung. Bietet MosaLingua eine kostenlose Testphase an? Ja. MosaWeb kannst du 7 Tage lang mit vollem Funktionsumfang kostenlos testen, MosaSeries sogar 15 Tage. Eine dauerhaft kostenlose Version ohne Zeitlimit gibt es allerdings nicht. Gibt es bei MosaLingua ein Lifetime-Abo? Nein, für das Kernprodukt MosaWeb bietet MosaLingua aktuell keine einmalige Lifetime-Zahlung an, wie es sie etwa bei Mondly oder Babbel gibt. Langfristig am günstigsten ist derzeit das Jahresabo. Ist ein MosaLingua-Abo über den App Store teurer? Ja, kaufst du dein Abo über den Apple App Store oder Google Play, kann es wegen der Provisionen dieser Plattformen bis zu 30 % teurer sein. Ein Abschluss direkt über die MosaLingua-Website ist deshalb meist die günstigere Wahl. Was passiert, wenn ich mein MosaLingua-Abo nicht rechtzeitig kündige? Alle MosaLingua-Abos verlängern sich automatisch, wenn du nicht vor Ablauf der Laufzeit aktiv kündigst. Wichtig: Das bloße Löschen deines Accounts reicht dafür nicht aus – die Kündigung des Abos musst du separat vornehmen, sonst wird weiter abgebucht.

Fazit

Unterm Strich sind die MosaLingua Kosten fair kalkuliert, solange du beim Jahresabo bleibst: Für 5,85 € im Monat bekommst du Zugriff auf elf Sprachen und eine wissenschaftlich fundierte Lernmethode. Teuer wird es nur, wenn du mehrere Zusatzprodukte gleichzeitig buchst oder über den App Store statt über die Website zahlst. Wäge vor dem Kauf ab, ob dir das Basis-Abo reicht, nutze die kostenlose Testphase voll aus und greife bei Rabattaktionen zu – dann zahlst du für MosaLingua nie mehr als nötig.