Kurz-Fazit: Willst du günstig und flexibel viele Sprachen gleichzeitig antesten, ist Mondly mit seinem KI-Chatbot und Preisen ab 5,19 €/Monat die klügere Wahl. Willst du dagegen eine Sprache wirklich intuitiv verinnerlichen und legst Wert auf makellose Aussprache, liefert Rosetta Stone mit seiner Immersionsmethode und der TruAccent-Technologie das gründlichere Ergebnis – zu einem spürbar höheren Preis.

Zwei Sprachlern-Apps, zwei fast entgegengesetzte Philosophien: Auf der einen Seite Mondly, ein rumänisches Startup, das seit 2013 auf kurze, spielerische Lerneinheiten und einen KI-Chatbot setzt. Auf der anderen Seite Rosetta Stone, ein US-Urgestein aus dem Jahr 1992, das dich eine Sprache komplett ohne Übersetzungen lernen lässt – so, wie ein Kind seine Muttersprache aufnimmt. Wer sich zwischen Mondly und Rosetta Stone entscheiden muss, steht also nicht nur vor einer Preisfrage, sondern vor einer Grundsatzentscheidung: schnelle Häppchen oder tiefes Eintauchen? Dieser Vergleich zeigt dir, wo beide Apps stark sind, wo sie schwächeln und für welchen Lerntyp welches Programm die bessere Investition ist.

Mondly und Rosetta Stone auf einen Blick

Der wichtigste Unterschied lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Mondly ist die günstigere, spielerischere App mit deutlich mehr Sprachen und einem KI-Chatbot für freies Konversationstraining, während Rosetta Stone auf seine bewährte Immersionsmethode setzt – ganz ohne Übersetzungen, dafür mit einer der präzisesten Spracherkennungen am Markt. Bei der Preis-Leistung liegt Mondly vorn, bei der Lernmethodik punktet Rosetta Stone mit über drei Jahrzehnten Erfahrung.

Preis-Leistung: Mondly kostet im Jahresabo ab 5,19 €/Monat, Rosetta Stone ab 9,95 €/Monat – fast doppelt so teuer.

Mondly kostet im Jahresabo ab 5,19 €/Monat, Rosetta Stone ab 9,95 €/Monat – fast doppelt so teuer. Lernmethodik: Mondly setzt auf Gamification, Spaced Repetition und einen KI-Chatbot; Rosetta Stone auf Dynamic Immersion ohne jede Übersetzung.

Mondly setzt auf Gamification, Spaced Repetition und einen KI-Chatbot; Rosetta Stone auf Dynamic Immersion ohne jede Übersetzung. Sprachangebot: Mondly bietet 41 Sprachen, Rosetta Stone 25 – darunter aber auch Nischensprachen wie Latein oder Tagalog.

Mondly bietet 41 Sprachen, Rosetta Stone 25 – darunter aber auch Nischensprachen wie Latein oder Tagalog. Für wen: Mondly eignet sich für budgetbewusste Gelegenheitslerner und alle, die parallel mehrere Sprachen ausprobieren wollen. Rosetta Stone passt zu ambitionierten Lernern, die sich auf eine Sprache konzentrieren und Wert auf perfekte Aussprache legen.

Mondly vs. Rosetta Stone: die Vergleichstabelle

Die folgende Tabelle stellt die wichtigsten Fakten zu beiden Anbietern gegenüber – von der Unternehmensgeschichte bis zu den aktuellen Preisen.

Kriterium Mondly Rosetta Stone Gegründet 2013, Brașov (Rumänien), seit 2022 Teil von Pearson 1992, Arlington (USA) Anzahl Sprachen 41 Sprachen 25 Sprachen Lernmethode Gamification, KI-Chatbot, Spaced Repetition Dynamic Immersion ohne Übersetzungen Sprachniveau A1–B2 A1–B2, einzelne Sprachen bis C1 Lektionsdauer ca. 5–10 Minuten ca. 10–15 Minuten Kostenlose Version Ja, 1 Lektion täglich Nein, nur 3-Tage-Test Monatsabo 12,99 €/Monat nicht separat buchbar Jahresabo 62,32 € gesamt (5,19 €/Monat) 119,40 € gesamt (9,95 €/Monat) Lifetime-Zugang ab ca. 100 € 149 € Geld-zurück-Garantie über App-Stores möglich 30 Tage Besonderheiten AR-Lektionen, KI-Chatbot, Mondly Kids TruAccent-Spracherkennung, Live-Tutoring

Auf den ersten Blick wird klar: Mondly gewinnt bei Preis und Sprachauswahl deutlich, Rosetta Stone kontert mit Erfahrung und einer ausgereifteren Technologie zur Ausspracheanalyse. Wie sich das im Alltag anfühlt, zeigt der Blick auf beide Apps im Detail.

Mondly: schnelle Lerneinheiten für den Alltag

Mondly wurde 2013 im rumänischen Brașov gegründet und gehört seit 2022 zum britischen Bildungskonzern Pearson. Die App richtet sich an alle, die keine Zeit für lange Lerneinheiten haben, aber trotzdem zügig alltagstaugliche Sprachkenntnisse aufbauen wollen. Statt Grammatikpauken setzt Mondly auf kurze, spielerische Sessions von 5 bis 10 Minuten, die sich problemlos in die Mittagspause oder den Weg zur Arbeit einbauen lassen.

Herzstück der Methodik ist eine Kombination aus Spaced Repetition, kontextbasiertem Vokabeltraining und einem KI-Chatbot, der freie Konversation simuliert. Eine typische Lektion umfasst 10 bis 12 Aufgaben: Vokabeln per Bildzuordnung lernen, Lückentexte ausfüllen, einen kurzen Dialog anhören und am Ende selbst sprechen. Zwischen den Einheiten ruft die App automatisch ältere Vokabeln nach dem Karteikartenprinzip wieder ab, sodass Gelerntes nicht so schnell verblasst.

Technisch hebt sich Mondly vor allem durch zwei Features ab: eine KI-gestützte Spracherkennung, die deine Aussprache in Echtzeit bewertet, und Augmented-Reality-Lektionen, bei denen ein virtueller Sprachlehrer direkt in deinem Raum erscheint. Dazu kommen Gamification-Elemente wie tägliche Streaks, Ranglisten und XP-Punkte, die vor allem Gelegenheitslerner bei der Stange halten. Für Familien gibt es zusätzlich Mondly Kids.

Beim Sprachangebot spielt Mondly seine größte Stärke aus: 41 Sprachen stehen zur Auswahl, von Weltsprachen wie Englisch, Spanisch und Mandarin bis zu selteneren Optionen wie Hindi, Vietnamesisch oder Hebräisch. Ein einziges Abo schaltet alle Sprachen frei – du bist also nicht gezwungen, dich vorab festzulegen. Preislich ist Mondly ebenfalls die günstigere Wahl: Das Jahresabo kostet umgerechnet 5,19 € pro Monat, wer sich langfristig binden will, sichert sich den Lifetime-Zugang für einmalig rund 100 €, oft rabattiert auf 89 bis 97 €.

An Grenzen stößt Mondly bei fortgeschrittenen Lernern: Ab dem Niveau B2 wird der Wortschatz dünner, Grammatik wird nur oberflächlich erklärt, und die Spracherkennung erreicht nicht die Präzision der Konkurrenz. Wer jedoch schnell Grundlagen aufbauen und dabei Spaß haben will, findet in Mondly ein rundes, preiswertes Gesamtpaket.

Mondly eignet sich am besten für: Reisende, die kurzfristig mehrere Sprachen auffrischen wollen, Einsteiger mit knappem Budget und alle, die lieber in kurzen, spielerischen Häppchen statt in langen Lerneinheiten lernen.

Rosetta Stone: Immersion statt Übersetzung

Rosetta Stone ist mit Gründungsjahr 1992 das Urgestein unter den Sprachlern-Apps – ursprünglich als CD-ROM-Software gestartet, heute eine ausgereifte App. Die Zielgruppe unterscheidet sich deutlich von Mondly: Rosetta Stone spricht ambitionierte Lerner an, die bereit sind, sich intensiver auf eine Sprache einzulassen. Das Grundprinzip nennt sich Dynamic Immersion – du lernst wie ein Kind, das seine Muttersprache aufnimmt, komplett ohne Übersetzungen in deine Ausgangssprache.

Statt Vokabellisten arbeitet Rosetta Stone mit Bildern, Klang und Wiederholung. Eine typische Lektion zeigt dir vier Fotos, du hörst einen Satz und ordnest ihn dem passenden Bild zu. Anschließend sprichst du den Satz selbst, und die hauseigene TruAccent-Technologie analysiert deine Aussprache bis auf Silbenebene. Danach folgen Satzbauübungen, bei denen du Wortgruppen in die richtige Reihenfolge bringst. Grammatikregeln werden nie explizit erklärt – du erkennst Muster durch reine Wiederholung und Kontext, was eine Lektion mit 10 bis 15 Minuten spürbar intensiver macht als bei Mondly.

Das technische Aushängeschild ist die patentierte TruAccent-Spracherkennung, die zu den präzisesten am Markt zählt: Sie vergleicht deine Aussprache silbengenau mit Aufnahmen von Muttersprachlern und funktioniert sogar offline. Seit 2024 ergänzt Rosetta Stone das Angebot außerdem um optionale Live-Tutoring-Sessions mit echten Lehrern in ausgewählten Sprachen. Gamification spielt dagegen kaum eine Rolle – hier zählt strukturiertes, ernsthaftes Lernen statt Punkte und Ranglisten.

Mit 25 Sprachen bietet Rosetta Stone zwar weniger Auswahl als Mondly, dafür finden sich darunter auch Nischensprachen wie Latein, Tagalog und Farsi. Preislich liegt Rosetta Stone spürbar über Mondly: Eine dauerhaft kostenlose Version gibt es nicht, nur eine dreitägige Testphase. Das Jahresabo kostet 9,95 € pro Monat (119,40 € gesamt), der Lifetime-Zugang schlägt mit 149 € zu Buche – dafür deckt er sämtliche 25 Sprachen ab. Eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie federt das Risiko beim Kauf zumindest ab.

Kritikpunkte gibt es vor allem beim Preis und bei der fehlenden Übersetzung: Wer gern nachschlägt, was ein Wort in der eigenen Muttersprache bedeutet, wird von der reinen Immersionsmethode phasenweise frustriert. Auch Gamification-Fans, die Punkte und Streaks lieben, kommen bei Rosetta Stone zu kurz. Wer aber ernsthaft in eine Sprache eintauchen und dabei intuitives Sprachgefühl aufbauen will, bekommt hier eine der methodisch stärksten Apps am Markt.

Rosetta Stone eignet sich am besten für: ambitionierte Lerner, die sich auf eine Sprache konzentrieren, Wert auf makellose Aussprache legen und bereit sind, dafür mehr Zeit und Geld zu investieren.

Für wen lohnt sich Mondly, für wen Rosetta Stone?

Die Entscheidung zwischen beiden Apps hängt weniger vom Budget allein ab als von deinem Lerntyp. Mondly passt zu dir, wenn du mehrere Sprachen parallel ausprobieren willst, kurze Sessions bevorzugst und Wert auf ein niedriges Preisniveau legst. Die App eignet sich hervorragend, um vor einer Reise schnell die wichtigsten Sätze in zwei oder drei Sprachen zu lernen, ohne dich langfristig zu binden.

Rosetta Stone lohnt sich, wenn du eine einzelne Sprache konsequent und gründlich lernen willst – etwa vor einem Auslandssemester, einem Jobwechsel ins Ausland oder weil du schlicht Wert auf eine akzentfreie Aussprache legst. Die höheren Kosten rechtfertigt die App durch ihre über drei Jahrzehnte erprobte Methodik und die TruAccent-Technologie, die bei der Aussprache-Analyse kaum eine App am Markt schlägt.

Mondly passt zu dir, wenn: du mehrere Sprachen gleichzeitig lernen willst, ein begrenztes Budget hast und lieber in kurzen, spielerischen Einheiten übst.

du mehrere Sprachen gleichzeitig lernen willst, ein begrenztes Budget hast und lieber in kurzen, spielerischen Einheiten übst. Rosetta Stone passt zu dir, wenn: du dich auf eine Sprache fokussierst, Wert auf präzise Aussprache legst und bereit bist, dafür mehr Zeit und Geld einzuplanen.

Häufig gestellte Fragen zu Mondly vs. Rosetta Stone

Was unterscheidet Mondly von Rosetta Stone am meisten? Der größte Unterschied liegt in der Methodik: Mondly setzt auf kurze, gamifizierte Lektionen mit Übersetzungen ins Deutsche und einem KI-Chatbot, während Rosetta Stone komplett ohne Übersetzungen arbeitet und dich eine Sprache über Bilder und Kontext „erfühlen” lässt. Mondly bietet zudem mit 41 Sprachen deutlich mehr Auswahl als Rosetta Stone mit 25 Sprachen. Ist Mondly oder Rosetta Stone günstiger? Mondly ist die deutlich günstigere App. Das Jahresabo kostet umgerechnet 5,19 € pro Monat, bei Rosetta Stone sind es 9,95 € pro Monat – fast doppelt so viel. Auch beim Lifetime-Zugang liegt Mondly mit rund 100 € unter dem Preis von Rosetta Stone mit 149 €. Wer aufs Budget achtet, ist mit Mondly klar besser bedient. Welche App hat die bessere Spracherkennung? Rosetta Stone gewinnt hier klar mit seiner patentierten TruAccent-Technologie, die deine Aussprache silbengenau mit der von Muttersprachlern vergleicht und sogar offline funktioniert. Mondlys KI-Spracherkennung liefert brauchbares Echtzeit-Feedback, erreicht aber nicht dieselbe Präzision. Wer eine möglichst akzentfreie Aussprache anstrebt, ist mit Rosetta Stone besser aufgehoben. Kann ich Mondly oder Rosetta Stone kostenlos ausprobieren? Mondly bietet eine dauerhaft kostenlose Version mit einer vollständigen Lektion pro Tag – ideal, um die App unverbindlich kennenzulernen. Rosetta Stone hat keine Dauergratis-Option, sondern nur eine dreitägige Testphase mit vollem Funktionsumfang. Beide Anbieter gewähren beim Kauf eines Abos zusätzlich eine Geld-zurück-Garantie. Welche App eignet sich besser, um mehrere Sprachen gleichzeitig zu lernen? Mondly ist hier die klar bessere Wahl: Ein einziges Abo schaltet alle 41 verfügbaren Sprachen frei, sodass du beliebig zwischen ihnen wechseln kannst. Bei Rosetta Stone hängt der Zugang zu allen 25 Sprachen vom gewählten Abo ab – erst der Lifetime-Zugang deckt das komplette Sprachenpaket ab. Für Vielsprachenlerner ist Mondly damit die flexiblere und günstigere Option. Erhalte ich mit Mondly oder Rosetta Stone ein anerkanntes Sprachzertifikat? Nein, weder Mondly noch Rosetta Stone stellen offiziell anerkannte Zertifikate wie DELF, TELC oder Cambridge-Diplome aus. Beide Apps eignen sich als solide Vorbereitung auf solche Prüfungen, ersetzen aber keine externe Zertifizierung durch ein anerkanntes Institut wie das Goethe-Institut oder ein TELC-Prüfungszentrum.

Fazit: Mondly oder Rosetta Stone?

Mondly und Rosetta Stone stehen für zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen an das Sprachenlernen, und keine der beiden ist grundsätzlich „besser” – sie sprechen einfach unterschiedliche Lerntypen an. Mondly überzeugt mit einem großzügigen Sprachangebot, niedrigen Preisen und spielerischen KI-Features, mit denen sich Sprachenlernen leicht in den Alltag integrieren lässt. Rosetta Stone verlangt mehr Geduld und ein größeres Budget, liefert dafür aber mit seiner Immersionsmethode und der TruAccent-Spracherkennung ein methodisch tieferes Lernerlebnis.

Für die meisten Einsteiger und alle mit begrenztem Budget bietet Mondly das überzeugendere Gesamtpaket – nutze die kostenlose Version, um selbst zu testen, ob dir der spielerische Stil liegt. Willst du dagegen eine Sprache wirklich beherrschen und legst Wert auf akzentfreie Aussprache, rechtfertigt Rosetta Stone den höheren Preis mit seiner über drei Jahrzehnte erprobten Methodik. Am Ende zählt vor allem eines: die App, die du tatsächlich regelmäßig nutzt, bringt dich weiter als die theoretisch „bessere”.