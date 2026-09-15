Ein digitaler Gesprächspartner, der niemals müde wird, oder ein Video-Grüppchen echter Menschen, die dir zeigen, wie ihre Sprache tatsächlich klingt: Bei Mondly und Memrise triffst du eine Grundsatzentscheidung, bevor du überhaupt die erste Vokabel lernst. Beide Apps zählen zu den bekanntesten Namen unter den Sprachlern-Tools, verfolgen dabei aber komplett gegensätzliche Konzepte.

Mondly, seit 2022 Teil des britischen Bildungskonzerns Pearson, setzt auf einen KI-Chatbot, Augmented-Reality-Lektionen und knackige 5-Minuten-Einheiten in 41 Sprachen. Memrise geht den entgegengesetzten Weg: Statt synthetischer Stimmen zeigt dir die App Tausende Videoclips echter Muttersprachler aus aller Welt – inklusive Akzenten, Dialekten und Sprechtempo, wie du sie auch im echten Leben hörst. Welche der beiden Apps zu deinem Lernstil passt, klärt dieser Vergleich anhand von Sprachangebot, Preisen, Methodik und den jeweiligen Stärken und Schwächen.

Auf einen Blick: Mondly überzeugt mit einem KI-Chatbot für freie Sprechübungen, Augmented-Reality-Lektionen und dem größeren Sprachangebot (41 Sprachen, alle ab Deutsch) zum günstigeren Preis. Memrise punktet mit Tausenden Videoclips echter Muttersprachler und trainiert dadurch Hörverständnis und Aussprache besonders authentisch – mit Deutsch als Ausgangssprache stehen dir dort allerdings nur 9 Sprachen zur Verfügung. Kurz: Mondly für Technik-Fans mit vielen Sprachwünschen, Memrise für alle, die echte Aussprache über alles stellen.

Mondly und Memrise im Vergleich

Die folgende Tabelle stellt die wichtigsten Fakten zu Mondly und Memrise gegenüber – von der Anzahl der Sprachen über die Lernmethodik bis zu den Abo-Preisen.

Kriterium Mondly Memrise Gründungsjahr 2013 (Brasov, Rumänien) 2010 (London) Sprachen gesamt 41 34 Sprachen ab Deutsch 41 9 Sprachniveau A1–B2 (Englisch bis C1) A1–B2 Lektionsdauer 5–10 Minuten 5–15 Minuten Kernmethode KI-Chatbot, Augmented Reality, Gamification Muttersprachler-Videos, Spaced Repetition KI-Sprechpartner Freier KI-Chatbot MemBot (szenariobasiert) Kostenlose Version Ja (1 Lektion/Tag) Ja (eingeschränkt) Monatsabo 12,99 €/Monat 21,99 €/Monat Jahresabo 62,32 € (5,19 €/Monat) 69,99 € (5,84 €/Monat) Lifetime-Zugang ab ca. 100 € 254,99 € (Aktion ab ca. 89,25 €) Offline-Modus Ja (alle Abos) Ja (nur Premium)

Auf einen Nenner gebracht: Mondly ist in praktisch jeder Preiskategorie günstiger und bietet dazu mehr Sprachen ab Deutsch. Memrise verlangt einen Aufpreis, rechtfertigt ihn aber mit einem Lerninhalt, den keine der beiden Apps sonst bietet – Videomaterial von echten Menschen statt computergenerierter Stimmen.

Mondly: KI-Chatbot, AR-Lektionen und 41 Sprachen

Mondly wurde 2013 vom rumänischen Studio ATi Studios entwickelt und gehört seit der Übernahme 2022 zum Bildungskonzern Pearson. Über 140 Millionen Menschen haben die App bereits installiert, was sie zu einem der größeren Namen im Markt macht. Die Idee dahinter: Sprachenlernen soll in den Alltag passen, nicht ihn dominieren. Jede Lektion ist auf 5 bis 10 Minuten ausgelegt und lässt sich damit problemlos in eine Pause oder Bahnfahrt quetschen.

Das Herzstück ist der KI-Chatbot: Statt vorgefertigter Dialogbausteine reagiert er auf das, was du tatsächlich eintippst oder sprichst, und passt sein Tempo an dein Niveau an. Eine typische Lektion zum Thema Restaurant führt dich von einzelnen Vokabeln wie „die Rechnung” über kurze Sätze bis zu einem simulierten Gespräch mit dem virtuellen Kellner. Die integrierte Spracherkennung bewertet deine Aussprache direkt, ist bei komplizierteren Sätzen aber gelegentlich nachsichtiger, als man erwarten würde.

Ein echtes Alleinstellungsmerkmal sind die Augmented-Reality-Lektionen, in denen ein virtueller Sprachlehrer scheinbar direkt vor dir im Raum steht – aktuell allerdings nur auf bestimmten Geräten verfügbar. Dazu kommen klassische Gamification-Elemente wie tägliche Streaks, Ranglisten und ein Wochen-Quiz, die Motivation und Wiederholung fördern. Seit der Pearson-Übernahme lassen sich Fortschritte zudem an den Global Scale of English koppeln, einem international anerkannten Bewertungsmaßstab.

Beim Sprachangebot spielt Mondly seine größte Stärke aus: 41 Sprachen stehen zur Auswahl, alle davon vollständig nutzbar, wenn du Deutsch als Ausgangssprache wählst. Neben den üblichen Verdächtigen wie Englisch, Spanisch oder Französisch finden sich auch seltenere Optionen wie Hindi, Persisch, Vietnamesisch oder Hebräisch im Angebot – ein Bereich, in dem viele Konkurrenz-Apps deutlich schwächer aufgestellt sind. Jedes Abo schaltet automatisch alle Sprachen gleichzeitig frei, sodass du beliebig zwischen ihnen wechseln kannst, ohne extra zu bezahlen.

Preislich liegt Mondly klar vorn: Das Monatsabo kostet 12,99 €, das Jahresabo läuft auf umgerechnet 5,19 € pro Monat hinaus. Wer die App langfristig nutzen will, findet im Lifetime-Zugang das eigentliche Highlight – je nach Aktion ab rund 100 € einmalig für alle 41 Sprachen auf Lebenszeit. Eine 7-tägige Testphase und regelmäßige Rabattaktionen mit bis zu 70 % Nachlass machen den Einstieg zusätzlich risikoarm.

Wermutstropfen: Explizite Grammatikerklärungen fehlen weitgehend, du erschließt dir Regeln eher intuitiv aus dem Kontext. Über das Niveau B2 hinaus wird das Angebot zudem spürbar dünner – einzige Ausnahme ist der Englischkurs, der dank zusätzlicher Module bis B2/C1 reicht.

Mondly eignet sich am besten für: Vielsprachenlerner, Einsteiger mit wenig Zeit und alle, die ein möglichst günstiges Lifetime-Angebot suchen.

Memrise: Lernen mit echten Muttersprachlern

Memrise entstand 2010 in London – gegründet von Gedächtnisweltmeister Ed Cooke und Neurowissenschaftler Greg Detre. Aus einer ursprünglichen Vokabeltrainer-Plattform ist inzwischen ein vollwertiger Sprachkurs geworden, dessen Markenzeichen bis heute erhalten geblieben ist: der Fokus auf reale, gesprochene Sprache statt Lehrbuchdeutsch (oder -englisch, -spanisch und so weiter).

Kern des Konzepts sind Tausende kurze Videoclips echter Muttersprachler aus unterschiedlichen Ländern und Altersgruppen. Statt einer einzigen synthetischen Stimme hörst du bei Memrise Dutzende verschiedene Menschen denselben Ausdruck sagen – mit ihrem jeweiligen Akzent und Sprechtempo. In einer Lektion zum Thema Einkaufen erklärt dir so vielleicht eine Person aus Paris „C’est combien?”, während eine andere aus Marseille denselben Satz mit spürbar südfranzösischem Klang spricht. Ergänzt wird das durch klassische Multiple-Choice- und Tippübungen sowie gezielte Wiederholungen für Wörter, die dir noch schwerfallen.

Technisch hat Memrise 2024 und 2025 deutlich aufgeholt: Der KI-Chatpartner „MemBot” simuliert Gespräche in konkreten Alltagsszenarien – etwa im Restaurant, am Flughafen oder beim Arzt – und liefert dir direktes Feedback. Die Gamification fällt insgesamt dezenter aus als bei Mondly: Es gibt Punkte und Streaks, aber keine AR-Spielereien. Dafür bleibt die Authentizität ungeschlagen – kaum eine andere App zeigt so konsequent, wie eine Sprache im echten Leben tatsächlich klingt.

Beim Sprachangebot zeigt sich Memrises größte Schwäche: Insgesamt stehen 34 Sprachen zur Wahl, doch mit Deutsch als Ausgangssprache sind es lediglich 9 – Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Koreanisch, Italienisch, Japanisch, Türkisch und Chinesisch. Wer etwa Portugiesisch oder Arabisch lernen möchte, muss die App komplett auf Englisch als Ausgangssprache umstellen, um Zugriff auf das volle Sprachpaket zu bekommen.

Preislich liegt Memrise über Mondly: 21,99 € im Monatsabo, 69,99 € im Jahr (umgerechnet 5,84 € monatlich). Der Lifetime-Zugang kostet regulär 254,99 €, sinkt in Aktionen aber auf bis zu 89,25 € – dann amortisiert er sich schon nach gut einem Jahr im Vergleich zum Jahresabo. Ein 3- oder 6-Monats-Abo bietet Memrise aktuell nicht an, eine 7-tägige Testphase gibt es wie bei Mondly.

Auch bei Memrise fehlen explizite Grammatikerklärungen – Regeln erschließt du dir über wiederholten Kontakt mit der Sprache, nicht über klassischen Grammatikunterricht. Einen AR-Modus wie bei Mondly sucht man zudem vergebens, technisch bleibt Memrise insgesamt zurückhaltender.

Memrise eignet sich am besten für: alle, die ihr Hörverständnis trainieren, sich auf eine konkrete Reise vorbereiten oder echte Umgangssprache statt Lehrbuchfloskeln lernen wollen.

Für wen lohnt sich Mondly, für wen Memrise?

Mondly ist die richtige Wahl, wenn du mehrere Sprachen gleichzeitig ausprobieren möchtest, ein begrenztes Budget hast oder kurze, spielerische Einheiten dem klassischen Vokabelpauken vorziehst. Auch wer technische Spielereien wie Augmented Reality oder einen jederzeit verfügbaren Gesprächspartner schätzt, findet hier mehr Substanz. Für Reisende, die schnell ein Sprachgefühl für den Urlaub aufbauen wollen, ist die App durch ihre kurzen Lektionen ebenfalls praktisch.

Memrise punktet dort, wo es um echtes Verstehen geht: Wenn du dich auf eine bevorstehende Reise vorbereitest, unterschiedliche Akzente heraushören willst oder einfach genug hast von Lehrbuch-Audio, das mit der Realität wenig gemein hat, liefert Memrise den authentischeren Zugang. Der höhere Preis relativiert sich, sobald du das Lifetime-Angebot im Aktionszeitraum abgreifst. Wer dagegen viele seltene Sprachen ab Deutsch lernen will, stößt bei Memrise schnell an Grenzen – hier ist Mondly die deutlich flexiblere Option.

Häufig gestellte Fragen zu Mondly vs. Memrise

Worin unterscheiden sich Mondly und Memrise grundsätzlich? Mondly setzt auf kurze, spielerische Lektionen mit einem KI-Chatbot, der freie Gespräche simuliert, sowie auf Augmented-Reality-Übungen. Memrise verfolgt den gegenteiligen Ansatz: Im Mittelpunkt stehen Tausende Videoclips echter Muttersprachler, ergänzt um den KI-Chatpartner „MemBot“ für szenariobasierte Dialoge. Wer strukturiertes, technikgetriebenes Lernen mag, findet in Mondly die passendere App, wer echte Aussprache und Dialekte hören will, ist bei Memrise besser aufgehoben. Welche App bietet mehr Sprachen, wenn ich von Deutsch aus lerne? Hier liegt Mondly klar vorn: Alle 41 Sprachen stehen dir mit Deutsch als Ausgangssprache offen, darunter auch seltenere wie Hindi oder Hebräisch. Bei Memrise schrumpft das Angebot mit Deutsch als Basis auf lediglich 9 Sprachen – für alle weiteren der insgesamt 34 verfügbaren Sprachen musst du auf Englisch als Ausgangssprache umstellen. Ist Mondly oder Memrise günstiger? Mondly gewinnt den Preisvergleich in jeder Kategorie. Das Monatsabo kostet 12,99 € statt 21,99 € bei Memrise, das Jahresabo liegt bei umgerechnet 5,19 € statt 5,84 € pro Monat. Auch beim Lifetime-Zugang ist Mondly mit Angeboten ab rund 100 € günstiger als der reguläre Memrise-Preis von 254,99 €, der allerdings in Aktionen auf etwa 89,25 € fallen kann. Wofür eignen sich der Mondly-Chatbot und der Memrise-„MemBot“? Der Mondly-Chatbot reagiert flexibel auf frei formulierte Antworten und eignet sich für offene Alltagsgespräche. Der MemBot von Memrise arbeitet dagegen szenariobasiert: Du wählst eine Situation – etwa „Im Restaurant“ oder „Am Flughafen“ – und übst gezielt darauf zugeschnittene Sätze. Für spontanes Sprechtraining passt Mondly besser, für fokussiertes Üben konkreter Alltagssituationen Memrise. Bis zu welchem Sprachniveau kann ich mit Mondly oder Memrise lernen? Beide Apps decken zuverlässig die Niveaus A1 bis B1 ab, teils bis B2. Eine Ausnahme ist der Mondly-Englischkurs, der dank zusätzlicher Module bis B2/C1 reicht. Für die Niveaus C1 oder C2 reicht bei keinem der beiden Anbieter das Angebot aus – hier lohnt sich der Blick auf Plattformen mit Live-Unterricht wie Preply oder Lingoda. Bieten Mondly und Memrise einen Offline-Modus? Ja, beide Apps lassen sich offline nutzen – allerdings jeweils nur in der Premium-Version. Lektionen können vorab heruntergeladen und ohne Internetverbindung bearbeitet werden, was sich etwa auf Zugfahrten oder im Ausland ohne Datentarif anbietet. In den kostenlosen Versionen fehlt diese Funktion bei beiden Anbietern.

Fazit: Mondly oder Memrise?

Ein klarer Gesamtsieger lässt sich bei Mondly gegen Memrise nicht küren – beide Apps machen vieles richtig, nur eben Unterschiedliches. Mondly gewinnt bei Sprachauswahl, Preis und technischen Spielereien wie KI-Chatbot und Augmented Reality. Memrise gewinnt dort, wo es um echtes Hörverständnis und authentische Aussprache geht – ein Bereich, den bislang kaum ein anderer Anbieter so konsequent bedient.

Am ehrlichsten kommst du ans Ziel, wenn du beide kostenlosen Versionen eine Woche lang parallel testest, bevor du dich für ein Abo entscheidest. Die beste App ist am Ende die, die du tatsächlich täglich öffnest – unabhängig davon, ob ein Chatbot oder ein Video-Muttersprachler dich dabei begleitet.