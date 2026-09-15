41 Sprachen gegen 14, ein KI-Chatbot gegen Live-Unterricht mit echten Lehrkräften: Bei Mondly und Babbel treffen zwei komplett unterschiedliche Lernphilosophien aufeinander. Die eine App will dich mit Gamification, Augmented Reality und einem riesigen Sprachkatalog bei Laune halten, die andere setzt auf linguistisch geprüfte Kurse und echte Gesprächskompetenz.

Für welche App du dich entscheiden solltest, hängt weniger vom Preis als von deinem Lerntyp ab: Bist du eher der Entdecker, der spielerisch mehrere Sprachen gleichzeitig anpacken will? Oder der Fokus-Lerner, der eine Sprache tief und strukturiert bis zum Fortgeschrittenen-Niveau durchziehen möchte? Dieser Vergleich ordnet Mondly und Babbel entlang genau dieser Frage ein – mit allen Fakten zu Kursen, Preisen und Technik, die du für deine Entscheidung brauchst.

Kurz-Fazit: Welcher Lerntyp passt zu welcher App?

Kurz gesagt: Mondly ist die richtige Wahl, wenn dir Sprachvielfalt, kurze Lerneinheiten und ein niedriger Preis wichtiger sind als Kurstiefe. Babbel lohnt sich, wenn du eine der 14 verfügbaren Sprachen ernsthaft bis zum Fortgeschrittenen-Niveau lernen und dabei echte Gespräche üben willst – notfalls sogar mit einer echten Lehrkraft im Live-Unterricht.

Der Sprachen-Entdecker (will viele Sprachen ausprobieren, auch seltene wie Persisch oder Vietnamesisch): Mondly, dank 41 Sprachen in einem Abo.

(will viele Sprachen ausprobieren, auch seltene wie Persisch oder Vietnamesisch): Mondly, dank 41 Sprachen in einem Abo. Der Konversations-Lerner (will schnell echte Gespräche führen können): Babbel, wegen des kommunikativen Kursaufbaus.

(will schnell echte Gespräche führen können): Babbel, wegen des kommunikativen Kursaufbaus. Der Budget-Lerner (achtet vor allem auf den Preis): Mondly, mit einem Jahresabo für rund 5 Euro im Monat.

(achtet vor allem auf den Preis): Mondly, mit einem Jahresabo für rund 5 Euro im Monat. Der ambitionierte Lerner (will bis B2 oder C1 kommen, eventuell mit Live-Unterricht): Babbel, dank tieferer Kurse und Babbel Live.

(will bis B2 oder C1 kommen, eventuell mit Live-Unterricht): Babbel, dank tieferer Kurse und Babbel Live. Der Gelegenheitslerner (lernt am liebsten in kurzen Häppchen zwischendurch): Mondly, mit Lektionen von 5 bis 10 Minuten.

Mondly vs. Babbel: Die wichtigsten Fakten im Überblick

Bevor wir beide Apps im Detail durchgehen, hier die zentralen Eckdaten nebeneinander. Die Tabelle zeigt dir auf einen Blick, wo Mondly und Babbel sich unterscheiden – und wo sie ähnlich aufgestellt sind.

Kriterium Mondly Babbel Gegründet 2014, Brașov (Rumänien) – seit 2022 Teil von Pearson 2007, Berlin Anzahl Sprachen 41 Sprachen 14 Sprachen Erreichbares Niveau meist A1–B1 (Englisch bis B2/C1) bis C1 bei Englisch und Spanisch, sonst meist B2 Lektionsdauer 5–10 Minuten 10–15 Minuten Lernansatz Gamification, Spaced Repetition, KI-Chatbot, Augmented Reality Linguistisch entwickelt, Konversationsfokus, Grammatik im Kontext Live-Unterricht Nicht verfügbar Babbel Live als Zusatz-Abo (Gruppenunterricht) Kostenlose Version 1 Lektion täglich Erste Lektion jedes Kurses Monatsabo 12,99 € ab 3 Monaten buchbar, 17,99 €/Monat Jahresabo ca. 59,99 € (ca. 5 €/Monat) 107,88 € (8,99 €/Monat) Lifetime-Zugang ab ca. 113,71 € für alle Sprachen 239,99–299,99 € für alle Sprachen Geld-zurück-Garantie 30 Tage (beim Jahresabo) 20 Tage

Auf den ersten Blick liegt Mondly bei Sprachvielfalt und Preis klar vorn. Babbel gleicht das mit höherem Kursniveau, wissenschaftlich entwickelten Inhalten und der Option auf echten Live-Unterricht wieder aus. Wie sich das im Alltag anfühlt, zeigen die beiden folgenden Abschnitte.

Mondly: 41 Sprachen, kurze Lektionen und AR-Technik

Mondly wurde 2014 vom rumänischen Entwicklerteam ATi Studios gegründet und gehört seit 2022 zum britischen Bildungskonzern Pearson. Mit mehr als 110 Millionen Downloads zählt die App zu den meistgenutzten Sprachlern-Apps weltweit – ihr größtes Verkaufsargument ist die schiere Sprachauswahl: 41 Zielsprachen, von den großen europäischen Sprachen bis zu selteneren Optionen wie Persisch, Hindi, Vietnamesisch oder Afrikaans, allesamt ausgehend vom Deutschen lernbar.

Jede Sprache ist in rund 50 Themenwelten gegliedert – etwa Reisen, Familie oder Beruf –, die sich wiederum in mehrere kurze Lektionen aufteilen. Eine Einheit dauert selten länger als 5 bis 10 Minuten und kombiniert Vokabeltraining, Lückentexte, Hörverständnis und einen abschließenden Dialogaufbau, bei dem du Satz für Satz ein Gespräch zusammensetzt. Eine Spracherkennung bewertet dabei deine Aussprache direkt am Smartphone.

Technisch geht Mondly einen eigenen Weg: Mit MondlyAR projizierst du einen virtuellen Sprachlehrer per Augmented Reality direkt in dein Wohnzimmer, seit 2024 ergänzt ein KI-Chatbot freie schriftliche Konversationsübungen. Dazu kommen klassische Gamification-Elemente wie Streaks, Tagesziele und Ranglisten, die vor allem Einsteiger bei der Stange halten sollen. Explizite Grammatikerklärungen liefert die App dagegen kaum – Regeln lernst du eher implizit über Wiederholung.

Preislich gehört Mondly zu den günstigsten Anbietern am Markt: Das Monatsabo kostet 12,99 Euro, im Jahresabo sinkt der Preis auf umgerechnet rund 5 Euro monatlich (ca. 59,99 Euro im Jahr). Wer sich langfristig festlegen will, greift zum Lifetime-Zugang, der je nach Aktion schon ab ca. 113,71 Euro alle 41 Sprachen dauerhaft freischaltet – ein Angebot, das kein direkter Konkurrent in dieser Form bietet. Eine kostenlose Version mit einer Lektion pro Tag steht ebenfalls zur Verfügung, allerdings ohne AR-Modus, Chatbot oder Offline-Funktion.

Die Kehrseite der Breite ist die Tiefe: Über die meisten Sprachen hinweg erreichst du mit Mondly maximal das Niveau A1 bis B1, nur der Englischkurs geht in Teilen bis B2/C1. Wer ernsthaft ein fortgeschrittenes Sprachzertifikat anstrebt oder komplexe Grammatik verstehen möchte, wird bei Mondly an eine Grenze stoßen – und muss auf ergänzende Materialien ausweichen.

Mondly eignet sich am besten für dich, wenn du mehrere Sprachen parallel ausprobieren, in kurzen Alltagspausen lernen und dabei möglichst wenig ausgeben möchtest – Grammatik-Feinschliff und Konversationstraining auf hohem Niveau sind dagegen nicht die Stärke der App.

Babbel: Linguistisch fundiert und auf Konversation ausgelegt

Babbel ging bereits 2007 in Berlin an den Start und gilt mit rund 25 Millionen verkauften Abos als erfolgreichste Sprachlern-App aus Europa. Anders als Mondly setzt Babbel bewusst auf Fokus statt Breite: Über 200 Sprachwissenschaftler und Sprachlehrer entwickeln die Kurse für insgesamt 14 Sprachen, die seit Oktober 2025 alle in einem einzigen Abo enthalten sind – darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Türkisch und Indonesisch.

Die Lektionen sind mit 10 bis 15 Minuten etwas länger als bei Mondly und deutlich textlastiger. Statt isolierter Übungen durchläufst du eine Dialogszene – etwa eine Bestellung im Café –, danach folgt eine kurze Grammatikerklärung zur passenden Regel, anschließend Schreib-, Hör- und Sprechübungen zur direkten Anwendung. Ein transparenter Review-Manager zeigt dir außerdem exakt, welche Vokabeln gerade zur Wiederholung anstehen – ein Detail, das Mondly in dieser Form nicht bietet.

Wie wirksam dieser Ansatz sein kann, belegt eine unabhängige Studie der City University of New York: Absolute Anfänger erreichten nach durchschnittlich 15 Stunden Spanisch-Lernen mit Babbel das Niveau eines College-Semesters, 81 Prozent berichteten von einer spürbar verbesserten Kommunikationsfähigkeit. Ergänzt wird das Kursangebot durch Babbel Live, echten Gruppenunterricht mit zertifizierten Lehrkräften, sowie Podcasts und Kurzgeschichten zur Vertiefung.

Bei den Preisen verlangt Babbel spürbar mehr als Mondly: Das kürzeste Abo läuft über drei Monate und kostet 17,99 Euro monatlich (53,97 Euro gesamt), im Halbjahresabo sinkt der Preis auf 13,99 Euro, im Jahresabo auf 8,99 Euro pro Monat (107,88 Euro im Jahr). Für Langzeit-Lerner gibt es außerdem ein Lifetime-Abo für einmalig 239,99 bis 299,99 Euro, das dauerhaft Zugriff auf alle 14 Sprachen gewährt. Einen echten Gratismodus wie bei Mondly gibt es nicht – kostenlos testbar ist lediglich die erste Lektion jedes Kurses.

Dafür reicht das Kursniveau deutlich weiter: Bei Englisch und Spanisch kommst du bis C1, bei den meisten anderen Sprachen mindestens bis B2. Gamification-Elemente wie Streaks oder Ranglisten spielen bei Babbel dagegen kaum eine Rolle – wer sich vor allem über Punkte und Erfolge motivieren lässt, findet die App eher nüchtern.

Babbel passt am besten zu dir, wenn du eine der 14 angebotenen Sprachen strukturiert bis zum Fortgeschrittenen-Niveau lernen, echte Alltagsgespräche führen können und im Zweifel auch mit einer echten Lehrkraft üben möchtest.

Für wen lohnt sich Mondly, für wen Babbel?

Willst du in absehbarer Zeit mehrere Sprachen antesten oder eine seltenere Sprache wie Persisch, Hebräisch oder Swahili lernen, führt kaum ein Weg an Mondly vorbei – Babbel bietet diese Optionen schlicht nicht. Auch wer nur gelegentlich in kurzen Pausen lernen möchte und Wert auf einen niedrigen Preis legt, ist mit Mondlys Kombination aus 5-Minuten-Lektionen und Jahresabo für rund 5 Euro pro Monat gut bedient.

Babbel spielt seine Stärken aus, sobald du eine Sprache ernsthaft und langfristig lernen willst. Die linguistisch entwickelten Kurse, der Fokus auf Alltagskonversation und die Möglichkeit, über Babbel Live mit echten Lehrkräften zu sprechen, machen die App zur besseren Wahl für alle, die über das reine Vokabellernen hinauswollen. Das gilt besonders, wenn du eine der 14 Babbel-Sprachen lernst und ein Zertifikatsniveau wie B2 oder C1 anstrebst.

Für Berufstätige mit wenig Zeit kann sich sogar eine Kombination lohnen: Mondly für das schnelle Auffrischen von Vokabeln zwischendurch, Babbel für die strukturierte Vertiefung am Wochenende. Wer stattdessen komplett kostenlos einsteigen möchte, sollte wissen, dass weder Mondly noch Babbel einen vollwertigen Gratismodus bieten – hier lohnt eher ein Blick auf Alternativen wie Duolingo.

Häufige Fragen zu Mondly vs. Babbel

Ist Mondly oder Babbel besser für absolute Anfänger? Für den reinen Einstieg eignen sich beide Apps gut. Mondly punktet mit kürzeren Lektionen von 5 bis 10 Minuten und starker Gamification, was den ersten Monat leichter macht. Babbel führt dich dagegen von Anfang an näher an echte Sätze und Alltagsgespräche heran, weil Grammatik von Beginn an im Kontext erklärt wird. Wie stark unterscheiden sich die Preise von Mondly und Babbel? Deutlich: Ein Mondly-Jahresabo kostet rund 5 Euro im Monat (ca. 59,99 Euro im Jahr), ein Babbel-Jahresabo 8,99 Euro im Monat (107,88 Euro im Jahr) – fast doppelt so viel. Auch beim Lifetime-Zugang ist Mondly mit ab ca. 113,71 Euro deutlich günstiger als Babbels 239,99 bis 299,99 Euro. Dafür bietet Babbel spürbar mehr Kurstiefe pro Sprache. Welche App bietet mehr Sprachen, Mondly oder Babbel? Mondly liegt mit 41 Sprachen weit vorn, darunter seltene Optionen wie Persisch, Hindi oder Vietnamesisch. Babbel konzentriert sich auf 14 vielgesprochene Sprachen, deckt diese dafür mit deutlich umfangreicheren Kursen ab. Wer eine ungewöhnliche Sprache lernen will, hat mit Mondly praktisch die einzige Option der beiden. Bietet eine der beiden Apps Live-Unterricht mit echten Lehrern? Nur Babbel. Mit „Babbel Live“ bekommst du gegen ein separates Zusatz-Abo Gruppenunterricht mit zertifizierten Lehrkräften in Echtzeit. Mondly setzt komplett auf Selbststudium, Chatbot-Übungen und Spracherkennung – einen vergleichbaren Live-Unterricht gibt es dort nicht. Bis zu welchem Sprachniveau komme ich mit Mondly und Babbel? Mit Mondly erreichst du bei den meisten Sprachen A1 bis B1, nur der Englischkurs reicht in Teilen bis B2/C1. Babbel führt dich bei Englisch und Spanisch bis C1, bei den übrigen Sprachen meist bis B2. Wer über B1 hinauswill, ist mit Babbel klar besser aufgehoben. Kann ich mit Mondly oder Babbel wirklich fließend sprechen lernen? Fließend sprechen lernst du mit keiner App allein – dafür braucht es echte Gesprächspraxis. Mondly trainiert Aussprache und Grundwortschatz über Spracherkennung, Babbel baut über strukturierte Dialoge und optional „Babbel Live“ mehr Konversationskompetenz auf. Für den letzten Schliff lohnt sich bei beiden zusätzlicher Austausch mit Muttersprachlern, etwa über Lingoda oder Preply.

Fazit: Mondly oder Babbel?

Mondly und Babbel lösen im Grunde zwei unterschiedliche Probleme. Mondly beantwortet die Frage „Wie lerne ich möglichst viele Sprachen möglichst günstig und spielerisch an?“ – mit 41 Sprachen, kurzen Lektionen und technischen Spielereien wie Augmented Reality. Babbel beantwortet dagegen die Frage „Wie werde ich in einer Sprache wirklich gut?“ – mit linguistisch geprüften Kursen, echtem Konversationstraining und der Option auf Live-Unterricht.

Keine der beiden Apps ist pauschal die bessere – entscheidend ist, was du erreichen willst. Wer in erster Linie Spaß am Ausprobieren und einen kleinen Preis sucht, ist bei Mondly richtig. Wer eine Sprache ernsthaft aufbauen und irgendwann fließend sprechen möchte, kommt an Babbel kaum vorbei. Am besten fährst du, wenn du beide kostenlosen Testversionen ausprobierst und dann nach deinem eigenen Lerngefühl entscheidest.