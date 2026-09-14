Du willst dein Mondly-Abo loswerden und suchst den schnellsten Weg dahin? Die kurze Antwort: Es gibt nicht den einen Kündigungsweg – entscheidend ist, ob du dein Abo im App Store, bei Google Play oder direkt auf der Mondly-Website abgeschlossen hast. Nur im jeweils richtigen Kanal wird deine Kündigung auch wirksam. Wir zeigen dir alle drei Wege Schritt für Schritt.

Mondly kündigen: Das Wichtigste in Kürze

Kündigungsfrist: in der Regel mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Verlängerungsdatum, per Post rechnest du besser mit 2 bis 3 Wochen Vorlauf

in der Regel mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Verlängerungsdatum, per Post rechnest du besser mit 2 bis 3 Wochen Vorlauf Kündigungsweg: abhängig vom Kaufkanal – App Store (Apple-ID), Google Play, die Mondly-Website über den Zahlungsdienstleister Verifone, alternativ per E-Mail oder Einschreiben

abhängig vom Kaufkanal – App Store (Apple-ID), Google Play, die Mondly-Website über den Zahlungsdienstleister Verifone, alternativ per E-Mail oder Einschreiben Rückerstattung möglich? Ja, innerhalb der ersten 14 Tage nach Kauf per gesetzlichem Widerrufsrecht, danach nur noch über eine mögliche Kulanzregelung von Mondly

Ja, innerhalb der ersten 14 Tage nach Kauf per gesetzlichem Widerrufsrecht, danach nur noch über eine mögliche Kulanzregelung von Mondly Bearbeitungsdauer: App Store und Google Play bestätigen meist sofort, der E-Mail-Support braucht 1 bis 3 Werktage, ein Einschreiben entsprechend länger

So kündigst du Mondly Schritt für Schritt

Die Grundregel vorweg: Kündige immer in dem Kanal, über den du bezahlt hast. Ein Kauf im App Store lässt sich nicht über Google Play stornieren, und ein Website-Abo verschwindet nicht durch das Löschen der App. Prüfe im Zweifel deine Kaufbestätigungsmail oder direkt die Abo-Übersicht auf deinem Smartphone, um den richtigen Weg zu finden.

Im App Store (iPhone/iPad)

Läuft dein Mondly-Abo über dein iPhone oder iPad, übernimmt ausschließlich Apple die Abrechnung – und damit auch die Kündigung. Mondly selbst hat auf App-Store-Abos keinen Zugriff.

Öffne die Einstellungen auf deinem iPhone oder iPad. Tippe ganz oben auf deinen Namen (deine Apple-ID). Wähle den Menüpunkt „Abonnements” aus. Tippe in der Liste deiner aktiven Abos auf „Mondly”. Wähle „Abonnement kündigen” und bestätige den Vorgang.

Erledige das spätestens 24 Stunden vor Ablauf deines aktuellen Abrechnungszeitraums, sonst wird noch einmal abgebucht. Apple schickt dir danach eine Bestätigungsmail an deine Apple-ID-Adresse – heb sie dir als Nachweis auf.

Bei Google Play (Android)

Android-Nutzer, die Mondly über den Play Store abgeschlossen haben, kündigen genauso außerhalb der App: direkt in den Google-Play-Einstellungen.

Öffne die Google Play Store-App auf deinem Android-Gerät. Tippe oben rechts auf dein Profilbild. Gehe zu „Zahlungen & Abos” und dann zu „Abos”. Tippe in der Liste auf „Mondly”. Wähle „Abo kündigen” und folge der Bildschirmführung.

Auch hier gilt: mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Verlängerungsdatum kündigen. Google bestätigt die Kündigung per E-Mail – erst diese Bestätigung zeigt dir, dass der Vorgang wirklich abgeschlossen ist. Ein bloßes Löschen der App reicht nicht, das Abo bucht sonst weiter ab.

Auf der Mondly-Website

Hast du dein Abo direkt auf mondly.com gebucht, findest du in deinem Mondly-Konto selbst keine Kündigungsfunktion. Die Abrechnung läuft über den externen Zahlungsdienstleister Verifone (2Checkout) – dort musst du auch kündigen.

Rufe die Bestellverwaltung von Verifone unter secure.2co.com/myaccount/order_lookup/ auf. Melde dich mit deiner Bestellnummer oder deiner beim Kauf verwendeten E-Mail-Adresse an. Suche dein aktives Mondly-Abonnement in der Übersicht heraus. Klicke auf „Abonnement kündigen” und folge den weiteren Anweisungen. Warte die Bestätigungsmail von Verifone ab – erst sie macht die Kündigung endgültig.

Auch beim Website-Abo solltest du mindestens 24 Stunden vor der nächsten Verlängerung kündigen. Findest du keinen Zugang mehr zu deiner Bestellung, kannst du dich alternativ direkt an support@mondly.com wenden oder dein Kündigungsschreiben per Einschreiben an ATI Studios A.P.P.S. S.R.L., 3 Politehnicii St., Brașov Municipality, Brașov County, Romania schicken – plane für den Postweg deutlich mehr Zeit ein.

Das solltest du vor der Kündigung von Mondly wissen

Lifetime-Kauf statt Abo: Wer Mondly als Lifetime-Zugang statt als laufendes Abo gekauft hat, zahlt einmalig – eine Kündigung ist hier weder nötig noch möglich, weil keine wiederkehrende Abbuchung existiert. Relevant bleibt in diesem Fall nur das 14-tägige Widerrufsrecht direkt nach dem Kauf.

Rückerstattung: Als EU-Verbraucher steht dir nach dem Abschluss eines digitalen Abos ein gesetzliches 14-tägiges Widerrufsrecht zu – unabhängig davon, über welchen Kanal du gebucht hast, und ohne dass du Gründe nennen musst. Zusätzlich gewährt Mondly unter bestimmten Umständen eine eigene, davon unabhängige Geld-zurück-Kulanz; die genauen Bedingungen dafür erfährst du am besten direkt beim Support, da sie je nach Aktion und Abomodell variieren können.

Zugang nach der Kündigung: Eine Kündigung beendet nur die künftige Abbuchung, nicht sofort den Zugriff. Dein Zugang zu Kursen und Lernfortschritt bleibt bis zum Ende der bereits bezahlten Laufzeit bestehen – erst danach endet er endgültig. Das App-Löschen oder das Entfernen deines Kontos ersetzt die aktive Kündigung dagegen nicht: Die Abbuchung läuft in diesem Fall einfach weiter.

Kostenlose Testphase: Falls du dich noch in einer kostenlosen Testphase befindest, gilt dieselbe Logik: Nur eine aktive Kündigung im jeweiligen Buchungskanal verhindert, dass nach Ablauf der Testzeit automatisch ein kostenpflichtiges Abo startet.

Woran erkennst du, dass die Kündigung geklappt hat?

Das zuverlässigste Zeichen ist die Bestätigungsmail: Apple, Google und Verifone verschicken sie automatisch, sobald deine Kündigung verarbeitet wurde, und beim E-Mail-Weg bekommst du sie direkt vom Mondly-Support. Kommt keine Bestätigung an, gilt die Kündigung nicht als abgeschlossen – hake dann lieber nach, statt dich auf ein stillschweigendes „wird schon geklappt haben” zu verlassen.

Zusätzliche Sicherheit gibt dir ein Blick in den jeweiligen Abo-Status: Prüfe unter iPhone-Einstellungen → Apple-ID → Abonnements beziehungsweise Google Play → Zahlungen & Abos, ob Mondly dort noch als aktiv oder bereits als gekündigt geführt wird. Bei einer Buchung über die Website hilft der Blick in dein Verifone-Kundenkonto weiter.

Buchungskanal Kündigungsweg Kündigungsfrist Rückerstattung Website (mondly.com) Verifone-Kundenkonto mind. 24 Stunden vorher 14 Tage Widerrufsrecht, danach ggf. Kulanz App Store (iOS) Apple-ID → Abonnements mind. 24 Stunden vorher 14 Tage Widerrufsrecht, danach ggf. Kulanz Google Play (Android) Play Store → Zahlungen & Abos mind. 24 Stunden vorher 14 Tage Widerrufsrecht, danach ggf. Kulanz Kein Kontozugriff E-Mail an support@mondly.com möglichst früh, Bearbeitung 1–3 Werktage 14 Tage Widerrufsrecht, danach ggf. Kulanz Schriftlicher Nachweis gewünscht Einschreiben an ATI Studios A.P.P.S. S.R.L. 2–3 Wochen Vorlauf einplanen 14 Tage Widerrufsrecht, danach ggf. Kulanz

Alternativen zu Mondly

Hast du dein Mondly-Abo gekündigt, willst mit dem Sprachenlernen aber weitermachen? Diese drei Apps zählen zu den bekanntesten Alternativen, je nach Lernstil und Zielsprache.

Häufig gestellte Fragen zu Mondly kündigen

Wo genau muss ich Mondly kündigen? Immer dort, wo du das Abo abgeschlossen hast. Bei einem Kauf direkt auf mondly.com läuft die Kündigung über den Zahlungsdienstleister Verifone, bei einem Kauf über das iPhone über die Apple-ID-Einstellungen und bei einem Kauf über Android über Google Play. Die Mondly-App selbst kann ein App-Store- oder Play-Store-Abo nicht kündigen. Reicht es, die Mondly-App zu löschen oder meinen Account zu entfernen? Nein. Weder das Löschen der App noch das Löschen deines Mondly-Kontos beendet das Abonnement. Die Abbuchung läuft weiter, bis du im ursprünglichen Buchungskanal aktiv gekündigt hast – erst dann stoppt die nächste Abrechnung. Wie lange im Voraus sollte ich kündigen? Bei App Store, Google Play und der Website-Buchung über Verifone genügen in der Regel 24 Stunden vor dem nächsten Verlängerungsdatum. Kündigst du per Post, plane wegen der Postlaufzeit lieber zwei bis drei Wochen Vorlauf ein. Bekomme ich mein Geld nach der Kündigung zurück? Innerhalb der ersten 14 Tage nach dem Kauf greift das gesetzliche Widerrufsrecht für EU-Verbraucher, über das du eine volle Rückerstattung verlangen kannst. Danach bleibt dir nur noch eine mögliche Kulanzregelung von Mondly selbst – die genauen Bedingungen dafür erfährst du beim Support. Was passiert mit meinem Lifetime-Zugang bei Mondly? Ein Lifetime-Zugang ist eine einmalige Zahlung ohne wiederkehrende Abbuchung, deshalb gibt es hier nichts zu kündigen. Nur innerhalb der ersten 14 Tage nach dem Kauf kannst du per Widerrufsrecht noch eine Rückerstattung beantragen. Woran merke ich, dass meine Mondly-Kündigung tatsächlich funktioniert hat? An der Bestätigungsmail: Apple, Google Play und Verifone verschicken sie automatisch nach einer erfolgreichen Kündigung, beim E-Mail-Weg schickt sie der Mondly-Support. Zusätzlich kannst du im jeweiligen Store unter deinen Abos prüfen, ob Mondly noch als aktiv geführt wird.

Fazit

Mondly kündigen ist in wenigen Minuten erledigt, solange du im richtigen Kanal ansetzt: App Store, Google Play oder das Verifone-Konto bei einer Website-Buchung. Achte auf die Bestätigungsmail als Nachweis, halte die 24-Stunden-Frist vor der nächsten Verlängerung ein und nutze bei einem frischen Kauf notfalls dein 14-tägiges Widerrufsrecht. Danach steht dir mit Babbel, Busuu oder Duolingo eine breite Auswahl an Alternativen offen, um weiter am Ball zu bleiben.