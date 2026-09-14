Mondly Kosten: Lifetime oder Abo im Preisvergleich

Zahlst du bei Mondly lieber jeden Monat ein paar Euro oder einmal eine größere Summe, mit der die Sache für immer erledigt ist? Genau an dieser Weggabelung stehen die meisten, die sich für die Sprachlern-App interessieren. Die Spanne reicht von 5,19 € im Monat bei jährlicher Zahlung bis zu einem Lifetime-Zugang, der regulär mit 324,90 € zu Buche schlägt – in Rabattphasen aber schon für rund 100 € zu haben ist.

Genau deshalb lohnt sich eine nüchterne Rechnung, bevor du zugreifst. In diesem Guide bekommst du alle aktuellen Mondly Kosten im Überblick, eine konkrete Break-even-Rechnung zwischen Abo und Einmalkauf sowie klare Antworten darauf, wann sich der Mondly Lifetime-Zugang wirklich auszahlt – und wann du mit dem Abo besser fährst.

Mondly: Preise auf einen Blick

Egal für welches Modell du dich entscheidest: Bei Mondly bekommst du immer Zugriff auf alle verfügbaren Sprachen gleichzeitig, nie nur auf eine einzelne. Der Unterschied liegt allein in der Abrechnungsart und der Gesamtsumme, die am Ende dabei herauskommt.

Modell Preis Abrechnung Besonderheit Monatsabo 12,99 €/Monat monatlich, jederzeit zum Monatsende kündbar teuerste Variante pro Monat, ideal zum unverbindlichen Reinschnuppern Jahresabo (12 Monate) 5,19 €/Monat (62,32 € im Jahr) einmalige Jahreszahlung, verlängert sich automatisch rund 60 % günstiger als das Monatsabo Lifetime-Zugang regulär 324,90 €, im Angebot häufig ab rund 100 € einmalige Zahlung, kein Abo lohnt sich vor allem bei langfristiger Nutzung

Den aktuellen Preis und die jeweils gewählte Laufzeit siehst du am zuverlässigsten direkt auf der Mondly-Angebotsseite, denn vor allem der Lifetime-Preis schwankt je nach laufender Aktion recht deutlich.

Lifetime oder Abo: Was kostet Mondly im Detail?

Wer sich für das Monatsabo entscheidet und ein Jahr lang dabeibleibt, zahlt am Ende 155,88 € (12 × 12,99 €). Im Vergleich dazu kostet das Jahresabo nur 62,32 € – eine Ersparnis von 93,56 € beziehungsweise rund 60 %. Für alle, die länger als zwei, drei Monate bei Mondly bleiben wollen, ist das Monatsabo damit eigentlich nie die richtige Wahl, sondern höchstens ein kurzer Test.

Spannender wird die Rechnung beim Lifetime-Zugang. Zum vollen Preis von 324,90 € brauchst du – verglichen mit dem wiederholt gebuchten Jahresabo für je 62,32 € – ziemlich genau 5,2 Jahre, bis sich der Einmalkauf amortisiert hat. Das ist ein langer Zeitraum, den nicht jeder Lerner realistisch durchhält. Anders sieht die Sache aus, sobald eine Rabattaktion läuft: Bei einem Aktionspreis von rund 100 € kippt die Rechnung deutlich – dann hast du den Mehrpreis gegenüber dem Jahresabo bereits nach etwa eineinhalb bis zwei Jahren wieder heraus.

Nutzungsdauer Jahresabo (kumuliert) Lifetime zum Regulärpreis Lifetime im Angebot (ca. 100 €) 1 Jahr 62,32 € 324,90 € 100 € 2 Jahre 124,64 € 324,90 € 100 € 3 Jahre 186,96 € 324,90 € 100 € 5 Jahre 311,60 € 324,90 € 100 € 6 Jahre 373,92 € 324,90 € 100 €

Die Tabelle macht den Unterschied greifbar: Zum vollen Listenpreis lohnt sich Lifetime nur, wenn du Mondly wirklich über viele Jahre nutzt oder parallel mehrere Sprachen lernen willst. Schnappst du dir den Zugang dagegen während einer Rabattphase, ist die Einmalzahlung schon nach kurzer Zeit die günstigere Option – und du musst dir nie wieder Gedanken über eine Vertragsverlängerung machen.

Ein Kostenpunkt, den viele übersehen: Kaufst du dein Abo über den Apple App Store oder Google Play statt direkt über die Mondly-Website, zahlst du wegen der Provisionen der Plattformen oft bis zu 30 % mehr. Bucht daher am besten immer über mondly.com.

Gibt es eine kostenlose Testphase oder Geld-zurück-Garantie bei Mondly?

Eine klassische Geld-zurück-Garantie, wie du sie von manchen anderen Anbietern kennst, gibt es bei Mondly nicht. Stattdessen setzt die App auf eine dauerhaft nutzbare Gratis-Version als eine Art unbegrenzten Trial: Du bekommst täglich eine Lektion pro Sprache sowie Zugang zum Vokabeltrainer und ersten Konversationsübungen.

Was in der Gratis-Version fehlt, sind die Premium-Bausteine: der Chatbot, die Augmented-Reality-Lektionen und die Spracherkennung zur Ausspracheprüfung. Zum Reinschnuppern und Kennenlernen des Lernstils reicht das kostenlose Angebot völlig aus – für strukturiertes, ernsthaftes Lernen brauchst du danach eines der bezahlten Modelle.

Wer dennoch auf Nummer sicher gehen will: Ein Kauf über Apple App Store oder Google Play unterliegt zusätzlich den allgemeinen Rückerstattungsregeln dieser Plattformen – unabhängig davon, was Mondly selbst anbietet. Direkt über die Mondly-Website gekaufte Abos oder der Lifetime-Zugang lassen sich dagegen nicht einfach zurückgeben, weshalb sich der kostenlose Test vorab umso mehr lohnt.

So sparst du bei Mondly

Die größte Stellschraube beim Sparen ist der Wechsel vom Monats- ins Jahresabo: Das bringt dir sofort rund 60 % Rabatt, ganz ohne auf eine Aktion warten zu müssen. Noch mehr geht bei saisonalen Rabattaktionen – vor allem rund um Black Friday, Weihnachten und den Jahreswechsel senkt Mondly die Preise regelmäßig, mit Nachlässen von bis zu 70 % vor allem auf den Lifetime-Zugang. In der Vergangenheit gab es den lebenslangen Zugang dabei schon für deutlich unter 100 €.

Einen offiziellen Studentenrabatt bietet Mondly für Privatnutzer nicht an, klassische Familienlizenzen ebenfalls nicht. Für Unternehmen gibt es mit „MondlyWORKS“ und für Bildungseinrichtungen mit „MondlyEDU“ jeweils eine eigene Preisstruktur – für Einzelpersonen bleibt der rabattierte Lifetime-Kauf die zuverlässigste Spar-Option.

Welche Rabatte gerade konkret gelten, welchen Preis du beim Lifetime-Zugang aktuell erwarten kannst und wie du den Nachlass automatisch mitnimmst, hältst du am besten in unserem laufend aktualisierten Mondly-Gutschein-Guide im Blick.

Alternativen zu Mondly

Mondly ist bei Weitem nicht die einzige App, bei der sich ein genauer Kostenvergleich lohnt. Wenn du wissen willst, wie die Konkurrenz preislich und inhaltlich abschneidet, findest du hier drei etablierte Alternativen im direkten Zugriff.

Häufig gestellte Fragen zu Mondly Kosten

Was kostet Mondly aktuell im Monatsabo, Jahresabo und beim Lifetime-Zugang? Das Monatsabo kostet 12,99 €, kündbar zum Monatsende. Das Jahresabo schlägt mit 62,32 € pro Jahr zu Buche, umgerechnet also 5,19 € im Monat. Der Lifetime-Zugang kostet regulär 324,90 € als Einmalzahlung, wird aber regelmäßig auf einen Aktionspreis von teils unter 100 € reduziert. Ab wann rechnet sich der Mondly-Lifetime-Kauf gegenüber dem Jahresabo? Zahlst du den regulären Lifetime-Preis von 324,90 €, dauert es rund fünf bis sechs Jahre, bis er sich gegenüber dem wiederholt gebuchten Jahresabo lohnt. Schnappst du dir den Zugang dagegen zum Aktionspreis von etwa 100 €, ist der Break-even schon nach ungefähr eineinhalb bis zwei Jahren erreicht. Gibt es bei Mondly eine kostenlose Testphase oder eine Geld-zurück-Garantie? Eine klassische Geld-zurück-Garantie bietet Mondly nicht an. Stattdessen gibt es eine dauerhaft nutzbare Gratis-Version mit einer Lektion pro Sprache und Tag sowie Zugang zum Vokabeltrainer – Chatbot, Spracherkennung und AR-Übungen bleiben Zahlern vorbehalten. Bei einem Kauf über App Store oder Google Play gelten zusätzlich die allgemeinen Rückerstattungsregeln von Apple beziehungsweise Google. Wie sparst du am meisten beim Mondly-Kauf? Am günstigsten kommst du während saisonaler Rabattaktionen weg, etwa rund um Black Friday oder zum Jahreswechsel – dann sind Nachlässe von bis zu 70 % vor allem auf den Lifetime-Zugang üblich. Buche außerdem immer direkt über die Mondly-Website statt über einen App Store, denn dort schlagen Apple und Google ihre eigene Provision auf den Preis auf. Verlängert sich ein Mondly-Abo automatisch, wenn ich nicht kündige? Ja. Sowohl das Monats- als auch das Jahresabo laufen automatisch weiter, wenn du nicht rechtzeitig vor Ablauf kündigst. Der Lifetime-Zugang ist davon nicht betroffen, da es sich um eine einmalige Zahlung ohne Abo-Charakter handelt. Gibt es bei Mondly einen Studenten- oder Familienrabatt? Einen offiziellen Studentenrabatt für Privatnutzer gibt es bei Mondly nicht, ebenso wenig klassische Familienlizenzen. Für Unternehmen existiert mit „MondlyWORKS” und für Schulen mit „MondlyEDU” jeweils eine eigene Preisstruktur – für Einzelpersonen bleibt der rabattierte Lifetime-Zugang die günstigste Option.

Fazit

Wer sich noch nicht sicher ist, ob Mondly zu ihm oder ihr passt, fährt mit dem Jahresabo für 62,32 € am risikoärmsten. Steht dagegen schon fest, dass du langfristig dranbleiben willst, lohnt sich der Lifetime-Zugang spätestens dann, wenn du ihn während einer Rabattaktion für rund 100 € statt für den vollen Preis von 324,90 € bekommst – dann zahlst du einmal und lernst danach ohne weitere Kosten weiter.