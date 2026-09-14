Mondly Gutschein im September 2026: Diese Rabatte gelten aktuell

Wer beim Sprachenlernen sparen will, hat mit Mondly gerade einen guten Zeitpunkt erwischt. Statt einen Rabattcode zu suchen und im Warenkorb einzutippen, reicht ein Klick auf unseren Partnerlink – der reduzierte Preis erscheint automatisch, ganz ohne Codefeld. Besonders spannend ist das Lifetime-Paket: Einmal zahlen, für immer Zugriff auf alle Sprachen. Alle Preise und Prozentsätze in diesem Artikel haben wir direkt auf der Mondly-Angebotsseite geprüft.

So hoch fällt der Rabatt tatsächlich aus

Je nachdem, für welche Laufzeit du dich entscheidest, unterscheidet sich die Ersparnis deutlich. Beim kurzen Monatsabo liegt der Nachlass bei rund 20 Prozent, beim Jahresabo klettert er auf etwa 60 Prozent. Am größten fällt der Vorteil beim Lifetime-Zugang aus: Hier sind es bis zu 70 Prozent gegenüber dem regulären Preis – der Wert, um den es in diesem Artikel vor allem geht. Ein Gutscheincode ist dafür nicht nötig, der Nachlass greift automatisch über den Angebotslink.

Mondly-Gutschein einlösen: Schritt für Schritt

Die Aktivierung dauert keine zwei Minuten und funktioniert ohne technisches Vorwissen:

Öffne die Angebotsseite über den Mondly-Link in diesem Artikel. Entscheide dich für eine Laufzeit: 1 Monat, 12 Monate oder Lifetime. Lege ein Konto an und trage deine Zahlungsdaten ein. Kontrolliere im letzten Schritt vor dem Kauf, ob der reduzierte Preis angezeigt wird. Schließe die Zahlung ab – danach stehen dir alle Sprachen sofort zur Verfügung.

Ein separates Eingabefeld für einen Gutscheincode gibt es bei dieser Aktion nicht, weil der Nachlass bereits im Link hinterlegt ist. Solltest du trotzdem auf ein Feld für einen Rabattcode stoßen, kannst du es einfach leer lassen und mit dem angezeigten Preis fortfahren.

Mondly-Preise im Vergleich: mit und ohne Rabatt

Damit du auf einen Blick siehst, was du bei welcher Laufzeit sparst, haben wir die regulären Preise den aktuellen Rabattpreisen gegenübergestellt:

Laufzeit Regulärer Preis Preis mit Rabatt Ersparnis 1 Monat 12,99 € 10,39 € (10,39 €/Monat) –20 % 12 Monate 155,80 € 62,32 € (5,19 €/Monat) –60 % Lifetime 324,90 € 97,47 € einmalig –70 %

Rechnest du die Zahlen durch, wird der Unterschied greifbar: Beim Jahresabo zahlst du knapp 94 € weniger als regulär, beim Lifetime-Zugang sogar rund 227 € weniger. Wer Mondly über mehrere Jahre nutzen will, holt aus dem Einmalpreis von 97,47 € den mit Abstand größten Vorteil heraus – schon nach weniger als einem Jahr Nutzung rechnet sich der Aufpreis gegenüber dem Jahresabo.

Welches Mondly-Abo passt zu dir?

1 Monat (10,39 €): Sinnvoll, wenn du Mondly zunächst unverbindlich ausprobieren willst, ohne dich langfristig zu binden. Pro Monat gerechnet ist dieser Tarif jedoch der teuerste. 12 Monate (62,32 €, 5,19 €/Monat): Die gängigste Wahl für alle, die eine Sprache ernsthaft aufbauen möchten – etwa für den nächsten Urlaub, den Job oder als Ergänzung zum Schulunterricht. Lifetime (97,47 € einmalig): Die günstigste Option auf lange Sicht. Du zahlst genau einmal und lernst danach dauerhaft weiter, ohne dir Gedanken über eine Vertragsverlängerung machen zu müssen.

Das bekommst du bei Mondly für dein Geld

Mondly deckt mehr als 40 Sprachen ab, von Englisch, Spanisch und Französisch bis hin zu Japanisch, Koreanisch und Arabisch. Statt langer Grammatikkapitel setzt die App auf kurze, interaktive Einheiten mit Spracherkennung, Chatbot-Dialogen und Augmented-Reality-Übungen – schon in der ersten Lektion sprichst du aktiv mit, statt nur Vokabeln zu pauken.

Ein Vorteil, den viele Nutzer erst spät entdecken: Egal welche Laufzeit du wählst, du bekommst Zugriff auf sämtliche Sprachen im Portfolio gleichzeitig. Du kannst also heute mit Italienisch anfangen und morgen parallel Türkisch üben, ohne extra zu bezahlen. Tägliche Lektionen, wöchentliche Wiederholungsquizze und monatliche Challenges sollen dabei helfen, am Ball zu bleiben. Für Familien gibt es außerdem die kindgerechte Variante „Mondly Kids”, die spielerisch an erste Fremdsprachenkenntnisse heranführt.

3 zusätzliche Spartipps für den Mondly-Kauf

Auf saisonale Aktionen achten: Rund um Black Friday, Weihnachten und den Jahreswechsel senkt Mondly die Preise erfahrungsgemäß nochmals – wer ein paar Wochen Geduld hat, erwischt mitunter noch bessere Konditionen. Lifetime statt Monatsabo kalkulieren: Der Einmalpreis wirkt zunächst höher, amortisiert sich aber bereits nach wenigen Monaten regelmäßiger Nutzung gegenüber dem 12-Monats-Tarif – danach lernst du praktisch kostenlos weiter. Erst testen, dann kaufen: Nutze die kostenlose Basisversion, um Aufbau und Lernmethodik kennenzulernen. Überzeugt dich Mondly, greifst du anschließend gezielt zum passenden Rabatt-Tarif.

Gutscheine für weitere Sprachlern-Anbieter

Mondly ist nicht die einzige App mit einem attraktiven Rabatt. Wer lieber mit festen Lektionsplänen oder direktem Unterricht bei Muttersprachlern lernt, findet bei diesen drei Anbietern ebenfalls aktuelle Aktionen:

Häufig gestellte Fragen zum Mondly-Gutschein 2026

Muss ich einen Rabattcode eingeben, um den Mondly-Gutschein zu nutzen? Nein. Sobald du über den Partnerlink auf die Mondly-Angebotsseite gelangst, wird der Nachlass automatisch berücksichtigt. Ein separates Eingabefeld für einen Code brauchst du dafür nicht. Wie viel spare ich beim Mondly-Lifetime-Zugang? Beim Lifetime-Paket liegt die Ersparnis aktuell bei bis zu 70 Prozent gegenüber dem regulären Preis von 324,90 €. Du zahlst stattdessen einmalig rund 97 € und hast danach dauerhaft Zugriff auf alle Sprachen. Gilt der Rabatt auch, wenn ich bereits Mondly-Kunde bin? Das Angebot richtet sich in erster Linie an Neukunden. Bestehende Nutzer sollten in ihrem Konto prüfen, ob ein Upgrade auf den Lifetime-Zugang möglich ist – teils bietet Mondly auch dafür separate Konditionen an. Wie viele Sprachen kann ich mit Mondly lernen? Mondly bietet mehr als 40 Sprachen an, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch und Arabisch. Unabhängig von der gewählten Laufzeit hast du Zugriff auf alle verfügbaren Sprachen. Kann ich Mondly vor dem Kauf kostenlos ausprobieren? Ja, es gibt eine kostenlose Basisversion mit eingeschränktem Funktionsumfang. So lässt sich die Lernmethode testen, bevor du dich für einen kostenpflichtigen Tarif entscheidest. Wie lange ist der aktuelle Mondly-Rabatt gültig? Die Laufzeit der Aktion variiert und kann sich kurzfristig ändern. Wir prüfen und aktualisieren die Angaben in diesem Artikel regelmäßig – wer sich den Preis sichern möchte, sollte die Angebotsseite zeitnah aufrufen.