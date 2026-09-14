Die Vokabelkarten bei Memrise sind gratis, die Videos mit Muttersprachlern und der KI-Chatbot dagegen nicht. Genau an dieser Linie entscheidet sich, ob du mit der App kostenlos weiterkommst oder ein Abo brauchst.

Memrise funktioniert nach dem Freemium-Prinzip: Ein Grundgerüst aus Lektionen und Karteikarten steht jedem offen, alles darüber hinaus – von zusätzlichen Kursen bis zum KI-gestützten Sprechtraining – kostet Geld. Wie genau diese Grenze verläuft, was Memrise im Abo verlangt und mit welchen Tricks du beim Preis sparst, liest du im Folgenden.

Kurz zusammengefasst: Das Monatsabo kostet 21,99 €, das Jahresabo drückt den Monatspreis auf 5,84 € und der Lifetime-Zugang liegt bei 254,99 € einmalig – im Sale teils deutlich darunter. Wer nur ab und zu ein paar Vokabeln pauken will, kommt mit der Gratis-Version erstaunlich weit.

Memrise: Preise auf einen Blick

Bevor es ins Detail geht, hier die Preisstufen kompakt gegenübergestellt – von der dauerhaft kostenlosen Basisversion bis zum lebenslangen Zugang.

Stufe Preis Wichtigste Einschränkung Gratis 0 € Nur ein Bruchteil der Kurse, keine Videos, kein KI-Chat, kein Offline-Modus Monatsabo 21,99 €/Monat Volle Funktionen, aber teuerster Tarif pro Monat Jahresabo 69,99 € gesamt (5,84 €/Monat) Volle Funktionen, einmalige Jahreszahlung Lifetime 254,99 € einmalig (im Sale ab ca. 89 €) Volle Funktionen, lebenslang, hohe Einstiegszahlung

Was kostet Memrise im Detail?

Die Gratisversion ist mehr als eine reine Werbefläche fürs Abo, aber deutlich schmaler als das Pro-Paket. Kostenlos verfügbar sind:

Der Einstiegskurs deiner gewählten Sprache mit den ersten Lektionen

Grundlegendes Vokabeltraining per Karteikarten-System

Die mobile App und der Browser-Zugang, ohne Offline-Funktion

Sobald du tiefer einsteigen willst, ziehst du an eine harte Wand: Fast das komplette Kursangebot jenseits der ersten Lektionen ist Pro-Nutzern vorbehalten. Zwei Features stechen dabei besonders heraus und rechtfertigen für viele Nutzer den Aufpreis.

Erstens die Videos von echten Muttersprachlern: Statt synthetischer Stimmen hörst du Menschen in Alltagssituationen sprechen – ein Feature, das komplett hinter der Paywall liegt. Zweitens der KI-Chatbot, der Konversationen simuliert und dir erlaubt, ohne Prüfungsdruck zu üben. Auch er ist ausschließlich Zahlenden vorbehalten, ebenso wie der Offline-Modus, der beim Pendeln oder auf Reisen ohne Internetverbindung praktisch ist.

Zusammengefasst: Die Gratisversion eignet sich zum Reinschnuppern und für sporadisches Vokabellernen. Für strukturierten Fortschritt über mehrere Lektionen hinweg, für Hörverständnis mit echten Sprechern und für Sprechtraining führt an Memrise Pro kein Weg vorbei.

Gibt es eine kostenlose Testphase oder Geld-zurück-Garantie bei Memrise?

Eine Pro-Testphase, die nach ein paar Tagen automatisch in ein kostenpflichtiges Abo übergeht, bietet Memrise nicht. Ebenso wenig gibt es eine klassische Geld-zurück-Garantie, falls dir die App nach dem Kauf doch nicht zusagt.

Was es stattdessen gibt, ist die dauerhaft kostenlose Basisversion – und die übernimmt faktisch die Rolle einer Testphase. Du kannst App-Bedienung, Lernstil und Sprachauswahl in Ruhe prüfen, bevor überhaupt Geld fließt. Erst wenn du merkst, dass dir die Inhalte gefallen und du regelmäßig lernst, lohnt sich der Umstieg auf ein Abo.

Praktischer Tipp: Nutze die Gratisversion mindestens eine Woche aktiv, bevor du dich entscheidest. So vermeidest du ein Abo, das ungenutzt automatisch weiterläuft.

So sparst du bei Memrise

Auch ohne eigenen Gutscheincode lässt sich beim Memrise-Preis einiges herausholen, wenn du ein paar Regeln beachtest:

Jahresabo statt Monatsabo: Zwölf Monate im Monatsabo kosten 263,88 €, das Jahresabo nur 69,99 € – eine Ersparnis von rund 73 %.

Zwölf Monate im Monatsabo kosten 263,88 €, das Jahresabo nur 69,99 € – eine Ersparnis von rund 73 %. Direkt über die Website zahlen: Bucht du dein Abo über Apple App Store oder Google Play, verlangen die Stores bis zu 30 % Aufschlag – der Umweg über die Memrise-Website spart dieses Geld.

Bucht du dein Abo über Apple App Store oder Google Play, verlangen die Stores bis zu 30 % Aufschlag – der Umweg über die Memrise-Website spart dieses Geld. Auf Rabattphasen warten: Rund um Black Friday, den Jahreswechsel und den Schuljahresstart senkt Memrise regelmäßig die Preise, besonders beim Lifetime-Zugang.

Rund um Black Friday, den Jahreswechsel und den Schuljahresstart senkt Memrise regelmäßig die Preise, besonders beim Lifetime-Zugang. Kündigungsfrist im Blick behalten: Alle Abos verlängern sich automatisch – wer rechtzeitig vergleicht und kündigt, zahlt nie für einen Zeitraum, den er gar nicht nutzt.

Wer langfristig plant und Geduld für eine Rabattaktion mitbringt, fährt mit dem Lifetime-Zugang am günstigsten – vorausgesetzt, du schnappst ihn dir im Sale statt zum regulären Preis.

Alternativen zu Memrise

Passt das Preis-Leistungs-Verhältnis von Memrise nicht zu deinen Ansprüchen, lohnt sich ein Blick auf diese drei Apps – alle mit eigenem, transparentem Preismodell.

Häufig gestellte Fragen zu Memrise Kosten

Ist Memrise komplett kostenlos nutzbar? Nein, nur teilweise. Die Gratis-Version lässt dich einzelne Lektionen starten und Grundvokabular lernen, doch der Großteil der Kurse, die Videos mit Muttersprachlern, der KI-Chatbot und der Offline-Modus sind ausschließlich Pro-Mitgliedern vorbehalten. Für echten Fortschritt kommst du um ein Abo kaum herum. Was kostet Memrise Pro genau? Du zahlst entweder 21,99 € im Monatsabo, 69,99 € im Jahresabo (umgerechnet 5,84 € pro Monat) oder einmalig 254,99 € für den lebenslangen Zugang. In Rabattphasen sinkt der Lifetime-Preis regelmäßig auf rund 89 €. Gibt es bei Memrise eine kostenlose Testphase für Pro? Eine klassische Pro-Testphase mit automatischer Umwandlung in ein bezahltes Abo bietet Memrise nicht. Stattdessen kannst du die dauerhaft kostenlose Basisversion nutzen, um die App unverbindlich kennenzulernen, bevor du dich für ein Abo entscheidest. Erstattet Memrise mein Geld, wenn mir die App nicht gefällt? Eine feste Geld-zurück-Garantie gibt es nicht. Nutze deshalb die Gratis-Version als risikofreien Testlauf, bevor du bezahlst, statt dich auf eine spätere Rückerstattung zu verlassen. Wie spare ich am meisten bei Memrise? Am günstigsten kommst du mit dem Jahresabo weg, das gegenüber der monatlichen Zahlung rund 73 % einspart. Kaufe außerdem direkt über die Memrise-Website statt über den App Store, denn Apple und Google verlangen dort einen Aufschlag von bis zu 30 %. Wer abwarten kann, schnappt sich den Lifetime-Zugang zusätzlich in einer Rabattaktion. Muss ich mein Memrise-Abo separat kündigen, wenn ich den Account lösche? Ja, unbedingt. Ein gelöschter Account beendet dein laufendes Abo nicht automatisch. Kündige das Abo zuerst über dein Konto oder den jeweiligen App Store, sonst läuft die Zahlung trotz gelöschtem Profil weiter.

Fazit

Memrise zieht die Grenze zwischen Gratis und Bezahlversion klar: Wer nur gelegentlich Vokabeln pauken will, kommt kostenlos zurecht. Wer aber die Videos mit Muttersprachlern, den KI-Chatbot oder den Offline-Modus nutzen will, kommt am Abo nicht vorbei – und fährt mit dem Jahresabo für 5,84 € im Monat deutlich günstiger als mit der monatlichen Zahlung.