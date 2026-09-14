LingQ kostet dich zwischen 0 US-Dollar für die Gratis-Version und 29,99 US-Dollar im Monat für das umfangreichste Abo – wie viel du am Ende zahlst, hängt vom gewählten Plan und vor allem von deiner Laufzeit ab. Wer sich für zwölf oder 24 Monate bindet, zahlt pro Monat spürbar weniger als beim flexiblen Monatsabo.

Die App des kanadischen Polyglotten Steve Kaufmann setzt nicht auf Gamification oder kurze Häppchen-Lektionen, sondern auf echten Sprach-Input: Texte, Podcasts und Videos in über 50 Sprachen, aus denen du dir deinen Wortschatz selbst erschließt. Dieses Prinzip – als Comprehensible-Input-Methode bekannt – hat seinen Preis, der sich je nach Buchung aber deutlich unterscheidet.

In diesem Ratgeber bekommst du alle aktuellen LingQ Preise für Free, Premium und Premium Plus, erfährst, was du in jeder Preisklasse konkret bekommst, und wie du beim Abschluss bares Geld sparst.

LingQ: Preise auf einen Blick

LingQ unterscheidet zwischen drei Stufen: einer kostenlosen Basisversion, dem Premium-Abo für den Vollzugriff und Premium Plus mit persönlichem Korrektur-Service. Die folgende Tabelle zeigt dir alle Preise auf einen Blick – Angaben in US-Dollar, da LingQ international in Dollar abrechnet.

Plan Preis pro Monat Laufzeit Gesamtkosten Free 0 $ – 0 $ Premium (monatlich) 14,99 $ 1 Monat 14,99 $ Premium (12 Monate) 10,00 $ 12 Monate 119,99 $ Premium (24 Monate) 8,99 $ 24 Monate 215,76 $ Premium Plus (monatlich) 29,99 $ 1 Monat 29,99 $ Premium Plus (12 Monate) 22,50 $ 12 Monate 269,99 $

Am günstigsten pro Monat fährst du mit dem 24-Monats-Abo, am flexibelsten bleibst du mit dem Monatsabo – dafür zahlst du dort den höchsten Preis pro Monat.

Was kostet LingQ im Detail?

Der Preis allein sagt wenig darüber aus, was du wirklich bekommst. Die drei Stufen unterscheiden sich vor allem beim LingQs-Limit – so heißen die gespeicherten Vokabeln in der App –, beim Zugriff auf die Bibliothek und bei den persönlichen Support-Leistungen.

Free: 0 $ pro Monat

Der kostenlose Plan begrenzt dich auf maximal 20 gespeicherte LingQs. Du kannst in der Bibliothek stöbern und Lektionen lesen oder anhören, aber eigene Inhalte importieren oder offline lernen ist damit nicht möglich. Zum Reinschnuppern reicht das, für echten Fortschritt stößt du schnell an die Grenze.

Premium: 8,99 $ bis 14,99 $ pro Monat

Mit Premium fällt das LingQs-Limit komplett weg, dir stehen alle über 50 Sprachen offen und die komplette Bibliothek mit tausenden Texten und Audioinhalten. Der größte Vorteil: Du kannst eigene Inhalte importieren – Podcasts, Zeitungsartikel, YouTube-Videos – und sie direkt zu deinem Lernmaterial machen. Der Funktionsumfang ist in allen drei Premium-Laufzeiten identisch, nur der Monatspreis unterscheidet sich.

Premium Plus: 22,50 $ bis 29,99 $ pro Monat

Premium Plus enthält alles aus Premium und ergänzt es um persönliche Textkorrekturen durch Muttersprachler sowie Tutoring-Punkte, die du gegen Gespräche eintauschen kannst. Sinnvoll für alle, die aktiv schreiben und sprechen üben und dafür echtes Feedback brauchen – für reine Selbstlerner ist das eher ein Luxus als eine Notwendigkeit.

Gibt es eine kostenlose Testphase oder Geld-zurück-Garantie bei LingQ?

Eine klassische, zeitlich befristete Testphase mit vollem Premium-Zugang bietet LingQ nicht an. Stattdessen kannst du den dauerhaft kostenlosen Free-Plan nutzen, um dir ein Bild von der App zu machen – allerdings mit den oben genannten Einschränkungen beim LingQs-Limit und bei der Import-Funktion.

Eine offen beworbene Geld-zurück-Garantie gibt es ebenfalls nicht. Bevor du ein kostenpflichtiges Abo abschließt, lohnt sich deshalb ein Blick in die aktuellen Rückerstattungsbedingungen direkt auf lingq.com – die können sich im Detail ändern.

Wichtig zu wissen: Alle Abos verlängern sich automatisch, wenn du nicht rechtzeitig vor Ablauf der Laufzeit kündigst. Und ein gelöschter Account kündigt dein Abo nicht automatisch mit – beides musst du getrennt erledigen.

So sparst du bei LingQ

Einen eigenen LingQ-Gutschein oder Rabattcode gibt es aktuell nicht – dafür aber ein paar handfeste Stellschrauben, mit denen du den Preis spürbar drückst.

Längere Laufzeit wählen: Das 24-Monats-Abo senkt deinen Effektivpreis um rund 40 % gegenüber dem Monatsabo, das 12-Monats-Abo um rund 33 %.

Direkt über lingq.com buchen statt über den App Store: Apple und Google schlagen bei In-App-Käufen eine Provision auf, die dich bis zu 30 % mehr kosten kann.

Kündigungsfrist im Kalender notieren: Da sich Abos automatisch verlängern, entgeht dir sonst leicht der günstigste Kündigungszeitpunkt.

Erst mit dem Free-Plan ausprobieren, ob dir der Input-basierte Lernansatz überhaupt liegt, bevor du dich langfristig bindest.

Bezahlen kannst du bei LingQ per Kreditkarte (Visa, Mastercard) oder PayPal – weitere Zahlungsmethoden wie Lastschrift bietet die Plattform derzeit nicht an.

Alternativen zu LingQ

LingQs Input-Ansatz ist nicht für jeden die richtige Lernmethode. Wer lieber mit kurzen, spielerischen Lektionen startet oder ein knapperes Budget hat, findet bei diesen drei Apps eine gute Alternative.

Häufig gestellte Fragen zu den LingQ Kosten

Was kostet LingQ pro Monat? LingQ Premium liegt je nach Laufzeit zwischen 8,99 $ und 14,99 $ pro Monat. Am günstigsten fährst du mit dem 24-Monats-Abo für 8,99 $ im Monat, beim reinen Monatsabo zahlst du 14,99 $. Premium Plus mit persönlichem Korrektur-Service kostet zwischen 22,50 $ (Jahresabo) und 29,99 $ (Monatsabo). Kann ich LingQ kostenlos nutzen? Ja, aber nur eingeschränkt. Der Free-Plan erlaubt dir maximal 20 gespeicherte „LingQs“ (Vokabeln), du kannst keine eigenen Texte oder Videos importieren und Offline-Nutzung ist nicht möglich. Für ernsthaftes Lernen reicht das kaum – der Free-Plan ist eher ein Schnupperzugang als eine echte Alternative zu Premium. Bietet LingQ eine Geld-zurück-Garantie an? Eine klassische, offen beworbene Geld-zurück-Garantie gibt es bei LingQ nicht. Eine kostenlose Testphase mit vollem Premium-Zugang existiert ebenfalls nicht – du testest die Plattform stattdessen über den eingeschränkten Free-Plan. Prüfe die aktuellen Rückerstattungsbedingungen direkt bei LingQ, bevor du ein kostenpflichtiges Abo abschließt. Wie spare ich am meisten Geld bei LingQ? Der größte Hebel ist die Laufzeit: Das 24-Monats-Abo senkt deinen Monatspreis um rund 40 % gegenüber dem Monatsabo. Achte außerdem darauf, dein Abo direkt über lingq.com abzuschließen statt über den App Store – dort zahlst du wegen der Provisionen von Apple und Google bis zu 30 % mehr für dasselbe Angebot. Verlängert sich mein LingQ-Abo automatisch? Ja. Alle LingQ-Abos – Monats-, Jahres- und 24-Monats-Pläne – verlängern sich automatisch, wenn du nicht rechtzeitig vor Ablauf kündigst. Wichtig: Das Löschen deines Accounts kündigt dein Abo nicht automatisch mit. Du musst beides getrennt erledigen, sonst läuft die Zahlung weiter. Lohnt sich Premium Plus gegenüber dem normalen Premium-Abo? Nur, wenn du regelmäßig Texte schreibst und dir echtes Feedback von Muttersprachlern wichtig ist. Premium Plus bringt persönliche Korrekturen und Tutoring-Punkte, kostet dafür aber deutlich mehr als Premium. Reine Selbstlerner, die vor allem lesen und hören wollen, kommen mit dem günstigeren Premium-Plan völlig aus.

Fazit

LingQs Preise sind fair, wenn du das Angebot wirklich nutzt: Ab 8,99 Dollar im Monat bekommst du unbegrenzten Zugriff auf eine der größten Content-Bibliotheken für Sprachlerner, plus die Möglichkeit, eigene Texte und Videos einzubinden. Für Vielleser und Vielhörer mit Grundkenntnissen ist das eine der besten Investitionen am Markt. Wer als Anfänger klare Struktur braucht oder in erster Linie sparen will, schaut sich am besten die Alternativen weiter oben an, bevor er sich langfristig bindet.