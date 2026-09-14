Kurz & knapp:

📚 8 LingQ-Alternativen im direkten Vergleich – vom Gratis-Tool bis zum Premium-Kurs

🥇 Unser Favorit: Speakly – wissenschaftlich hergeleiteter Wortschatz statt endlosem Textmaterial

💶 Preisspanne: kostenlos (Beelinguapp, Clozemaster) bis rund 13 €/Monat

🎯 Lohnt sich, wenn: dich LingQs Oberfläche, Preis oder fehlende Struktur bremst

Wer sich ernsthaft mit Sprachenlernen durch Lesen beschäftigt, landet fast zwangsläufig bei LingQ. Die App des kanadischen Polyglotten Steve Kaufmann setzt auf ein einfaches, aber wirkungsvolles Prinzip: massenhaft verständlichen Input aus echten Texten, Podcasts und importierten YouTube-Videos aufnehmen, statt Vokabellisten zu pauken. Das Konzept überzeugt – die Umsetzung spaltet die Nutzer.

Denn nach der Testphase häufen sich bei vielen dieselben Fragen: Warum wirkt die Oberfläche wie aus einer anderen Zeit? Warum verliere ich ohne Lernplan schnell den Faden? Und rechtfertigt der Funktionsumfang wirklich 10 bis 15 US-Dollar im Monat? Wenn du dir diese Fragen auch stellst, lohnt sich ein Blick auf Apps, die dasselbe Grundprinzip verfolgen – nur mit klarerer Struktur, günstigerem Preis oder schlicht mehr Spaß am Lernen.

Warum lohnt sich der Blick über LingQ hinaus?

LingQ hat sich seinen Ruf redlich verdient: Die Bibliothek aus Texten, Podcasts und selbst importierten Videos gehört zu den umfangreichsten am Markt, und die Immersionsmethode folgt einem in sich stimmigen Gedanken – du lernst eine Sprache dort am nachhaltigsten, wo sie tatsächlich gesprochen wird, nicht im Vokabelheft. Für Lernende, die gerne stundenlang in fremdsprachigen Artikeln stöbern und unbekannte Wörter direkt im Kontext markieren, ist das ein durchdachtes Werkzeug.

In der Praxis zeigen sich trotzdem regelmäßig dieselben drei Reibungspunkte:

Eine Oberfläche mit Nachholbedarf: Design und Navigation wirken, als hätten sie seit Jahren kein Update mehr bekommen. Gerade Einsteiger verlieren dadurch schnell die Geduld.

Design und Navigation wirken, als hätten sie seit Jahren kein Update mehr bekommen. Gerade Einsteiger verlieren dadurch schnell die Geduld. Kein roter Faden: LingQ liefert Material, aber keinen Lernplan. Wer keine eigene Strategie mitbringt, weiß oft nicht, wo er anfangen und wie er weitermachen soll.

LingQ liefert Material, aber keinen Lernplan. Wer keine eigene Strategie mitbringt, weiß oft nicht, wo er anfangen und wie er weitermachen soll. Preis ohne Zusatzleistung: Für 14,99 $/Monat (Premium) oder 29,99 $/Monat (Premium Plus) bekommst du weder Spracherkennung noch strukturierte Grammatikvermittlung – Funktionen, die viele günstigere Apps längst mitbringen.

Für autodidaktische Fortgeschrittene mit eigener Lernroutine bleibt LingQ deshalb eine gute Wahl. Wer stattdessen etwas mehr Führung, ein kleineres Budget oder eine modernere App sucht, wird bei den folgenden acht Alternativen fündig.

Die 8 besten LingQ-Alternativen im Überblick

Ob günstiger, strukturierter oder unterhaltsamer – die folgenden acht Apps decken unterschiedliche Bedürfnisse ab. Zur Orientierung zunächst ein kurzer Überblick, bevor wir jede App im Detail unter die Lupe nehmen.

Speakly – unser Favorit: statistisch relevanter Wortschatz für schnelle Fortschritte

– unser Favorit: statistisch relevanter Wortschatz für schnelle Fortschritte Lingopie – Sprache lernen mit echten Serien und Filmen statt Lehrbuchtexten

– Sprache lernen mit echten Serien und Filmen statt Lehrbuchtexten Yabla – Videotraining mit Zeitlupen-Funktion und Lückentext-Übungen

– Videotraining mit Zeitlupen-Funktion und Lückentext-Übungen MosaLingua – Karteikarten nach Spaced-Repetition-Prinzip plus Business-Kurse

– Karteikarten nach Spaced-Repetition-Prinzip plus Business-Kurse Clozemaster – gamifiziertes Lückentext-Training für Fortgeschrittene

– gamifiziertes Lückentext-Training für Fortgeschrittene Beelinguapp – die günstigste Option mit zweisprachigen Texten und Hörbüchern

– die günstigste Option mit zweisprachigen Texten und Hörbüchern Mondly – größte Sprachauswahl mit AR-Lektionen und Gamification

– größte Sprachauswahl mit AR-Lektionen und Gamification LingoDeer – klar strukturierter Grammatikaufbau, stark bei asiatischen Sprachen

App Verfügbare Sprachen Besonderheiten Speakly 8 Sprachen (u. a. Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Finnisch, Estnisch, Russisch) Statistisch relevanter Wortschatz, Live-Situationsübungen, Hörtraining Lingopie 15 Sprachen (u. a. Englisch, Spanisch, Französisch, Koreanisch, Japanisch) Echte Serien & Filme, interaktive Untertitel, automatische Flashcards Yabla 6 Sprachen (Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Chinesisch) Zeitlupen-Wiedergabe, Lückentext-Spiele, kuratierte Vokabellisten MosaLingua 11 Sprachen (u. a. Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Arabisch) Spaced-Repetition-Karteikarten, Business-Kurse, MasterClass-Module Clozemaster Über 50 Sprachen Gamifizierte Lückentexte, Listening-Modus, Statistik-Dashboard Beelinguapp 14 Sprachen (u. a. Englisch, Spanisch, Deutsch, Koreanisch, Arabisch) Zweisprachige Paralleltexte, Hörbücher, Karaoke-Modus Mondly 41 Sprachen AR-Lektionen, Chatbot, tägliche Quizze, Gamification LingoDeer 12 Sprachen (u. a. Japanisch, Koreanisch, Chinesisch, Deutsch, Spanisch) Grammatikerklärungen, Schriftzeichen-Training, Offline-Modus

Noch unsicher, welche App zu dir passt? Drei Fragen helfen bei der Vorauswahl:

Was stört dich an LingQ am meisten? Fehlende Struktur spricht für Speakly oder LingoDeer, ein zu hoher Preis für Beelinguapp oder Clozemaster, eine zu bieder wirkende Oberfläche für Lingopie.

Fehlende Struktur spricht für Speakly oder LingoDeer, ein zu hoher Preis für Beelinguapp oder Clozemaster, eine zu bieder wirkende Oberfläche für Lingopie. Wie lernst du am liebsten? Beim Lesen und Hören punktet Beelinguapp, bei Serien und Filmen Lingopie, bei Karteikarten MosaLingua oder Clozemaster, spielerisch motiviert wirst du bei Mondly.

Beim Lesen und Hören punktet Beelinguapp, bei Serien und Filmen Lingopie, bei Karteikarten MosaLingua oder Clozemaster, spielerisch motiviert wirst du bei Mondly. Welche Sprache steht an? Für Japanisch, Koreanisch oder Chinesisch ist LingoDeer kaum zu schlagen, für seltene oder exotische Sprachkombinationen liegst du mit Clozemaster richtig.

1. Speakly

⭐ 4,8/5 – unser Favorit unter den LingQ-Alternativen

Auf einen Blick:

Sprachen: 8 (Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Finnisch, Estnisch, Russisch)

8 (Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Finnisch, Estnisch, Russisch) Preis: ab ca. 4,99 €/Monat im Jahresabo

ab ca. 4,99 €/Monat im Jahresabo Gratis-Version: ja, mit Einschränkungen

ja, mit Einschränkungen Lernmethode: statistisch optimierter Wortschatz kombiniert mit kontextbasierten Übungen

statistisch optimierter Wortschatz kombiniert mit kontextbasierten Übungen Für wen: zielstrebige Lernende, die schnell echte Gespräche verstehen wollen

Speakly dreht das klassische Vorgehen der meisten Sprach-Apps um: Statt dich durch beliebige Lektionen zu schleusen, ermittelt die App per linguistischer Frequenzanalyse die rund 4.000 Wörter, die in echten Gesprächen deiner Zielsprache am häufigsten vorkommen – und genau die trainierst du. Kein Vokabelballast über Zootiere und Wetterlagen, sondern Wortschatz mit direktem Alltagsnutzen.

Der Unterschied zu LingQ liegt vor allem in der Führung: Wo LingQ dir eine riesige Textbibliothek hinstellt und die Auswahl dir überlässt, bringt dich Speakly Schritt für Schritt durch ein durchdachtes Curriculum. Die integrierten Live-Situationsübungen simulieren reale Alltagsszenen – du lernst Vokabeln nicht isoliert, sondern direkt im Anwendungskontext.

Praktisches Beispiel: Steht in drei Monaten eine Reise nach Lissabon an, zeigt dir Speakly gezielt die Sätze, die am Flughafen, im Café und beim Smalltalk mit Einheimischen wirklich gebraucht werden – ohne Umwege über Grammatikthemen, die dafür irrelevant sind.

Auch das Hörtraining überzeugt: Echte Sprachaufnahmen in unterschiedlichem Tempo schulen dein Verständnis, ohne dass du dich vorab durch komplexe Fließtexte kämpfen musst. Das macht Speakly besonders für Einsteiger und Wiedereinsteiger attraktiv – eine Zielgruppe, bei der LingQ traditionell schwächelt.

Der Wermutstropfen ist die Sprachauswahl: Mit acht Sprachen ist Speakly deutlich eingeschränkter als LingQ. Wer Japanisch, Arabisch oder Portugiesisch lernen möchte, muss sich woanders umsehen. Auch die massive Content-Bibliothek, die LingQ-Vielleser schätzen, sucht man bei Speakly vergeblich.

„Speakly hat mich überrascht: Statt endloser Textmengen bekommst du genau den Wortschatz, der dich im echten Leben weiterbringt. Für die meisten Lernenden ist das der klügere Weg.“ Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachen lernen

Speakly eignet sich am besten für alle, die eine der angebotenen Sprachen zielgerichtet und effizient auf Gesprächsniveau bringen wollen, ohne sich in unendlichem Lesestoff zu verlieren.

Stärken gegenüber LingQ:

Wissenschaftlich hergeleiteter Wortschatz für messbar schnellere Fortschritte

Klarer Lernpfad statt unbegrenzter Freiheit ohne Leitplanken

Moderne, aufgeräumte Benutzeroberfläche

Schwächen gegenüber LingQ:

Nur 8 Sprachen im Angebot, LingQ deckt deutlich mehr ab

Keine umfangreiche Textbibliothek zum freien Lesen

2. Lingopie

⭐ 4,5/5 – beste Immersion durch echte Inhalte

Auf einen Blick:

Sprachen: 15 (u. a. Englisch, Spanisch, Französisch, Koreanisch, Japanisch, Russisch, Griechisch)

15 (u. a. Englisch, Spanisch, Französisch, Koreanisch, Japanisch, Russisch, Griechisch) Preis: ab 6,49 €/Monat im Jahresabo, 12,99 €/Monat im Quartalsabo

ab 6,49 €/Monat im Jahresabo, 12,99 €/Monat im Quartalsabo Gratis-Version: eingeschränkte Testphase

eingeschränkte Testphase Lernmethode: Immersion durch echte TV-Serien, Filme und Musik

Immersion durch echte TV-Serien, Filme und Musik Für wen: Serien-Fans, die Sprache nebenbei aufnehmen wollen

Lingopie funktioniert wie ein Streamingdienst mit Lerneffekt: Tausende echte Serien, Filme und Musikvideos kommen mit interaktiven Untertiteln daher. Ein Klick auf ein Wort im Untertitel liefert sofort die Übersetzung, und aus jedem nachgeschlagenen Begriff baut die App automatisch eine Flashcard, die sie dir später per Spaced Repetition erneut vorlegt.

Der Vergleich zu LingQ liegt nahe, weil beide Apps auf inputbasiertes Lernen durch authentisches Material setzen. Der Unterschied: LingQ konzentriert sich auf geschriebene Texte, Lingopie auf audiovisuellen Content. Du hörst reale Muttersprachler in natürlichem Tempo, siehst Mimik und Gestik und bekommst kulturelle Nuancen frei Haus mitgeliefert – Immersion auf einem anderen Level.

Wer sowieso abends eine Serie schaut, verwandelt diese Zeit mit Lingopie in Lernzeit, ohne dass es sich nach Arbeit anfühlt. Die Bibliothek wächst laufend, und das Jahresabo schaltet alle 15 Sprachen gleichzeitig frei.

Der wunde Punkt: Lingopie ist kein vollständiger Sprachkurs. Grammatikerklärungen fehlen fast vollständig, und die Flut an authentischem Material kann Anfänger schnell überfordern. Hier hat LingQ mit seinen nach Schwierigkeitsgrad sortierten Texten einen kleinen Vorteil.

Auch preislich gibt es einen Haken: Das Quartalsabo für 12,99 €/Monat gilt nur für eine einzige Sprache. Für Zugriff auf alle 15 Sprachen brauchst du entweder das Jahresabo (6,49 €/Monat) oder den Lifetime-Zugang für rund 219 €.

„Lingopie macht regelrecht süchtig – im besten Sinne. Wer Serien liebt und dabei nebenbei eine Sprache lernt, hat den Volltreffer gelandet.“ Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachen lernen

Lingopie eignet sich am besten für Lernende ab Niveau A2, die ihr Hörverständnis mit authentischem audiovisuellem Material verbessern wollen.

Stärken gegenüber LingQ:

Echte Serien und Filme statt reiner Lesetexte

Interaktive Untertitel mit automatischer Flashcard-Erstellung

Deutlich höherer Unterhaltungsfaktor beim Lernen

Schwächen gegenüber LingQ:

Keine Grammatikvermittlung

Für absolute Anfänger weniger geeignet als LingQs einfache Einstiegstexte

3. Yabla

⭐ 4,3/5 – bestes Video-Tool für gezieltes Hörtraining

Auf einen Blick:

Sprachen: 6 (Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Chinesisch)

6 (Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Chinesisch) Preis: ab ca. 12,95 $/Monat, Jahresabo ca. 99,95 $

ab ca. 12,95 $/Monat, Jahresabo ca. 99,95 $ Gratis-Version: eingeschränkt, einige Videos frei verfügbar

eingeschränkt, einige Videos frei verfügbar Lernmethode: authentische Videos mit Zeitlupen-Funktion und Lückentext-Spielen

authentische Videos mit Zeitlupen-Funktion und Lückentext-Spielen Für wen: Lernende, die gezielt Hörverständnis und Wortschatz trainieren wollen

Yabla funktioniert wie ein intelligenter Video-Player für Sprachenlerner. Jedes Video bringt zweisprachige Untertitel, eine Zeitlupen-Funktion und integrierte Lückentext-Übungen mit. Du schaust ein Interview, eine Kochshow oder eine Nachrichtensendung – und die App prüft im Anschluss, wie viel davon wirklich hängen geblieben ist.

Im Vergleich zu LingQ ist Yabla didaktisch deutlich stärker aufbereitet. Während LingQ dich eigene Texte importieren und markieren lässt, nimmt dir Yabla diese Vorarbeit ab: Videos sind nach Schwierigkeitsgrad sortiert, Vokabellisten entstehen automatisch, und das Lückentext-Spiel „Cloze“ zwingt dich zum echten Hinhören statt zum bloßen Mitlesen.

Besonders die Zeitlupen-Funktion ist Gold wert: Statt einen Satz fünfmal abzuspielen, verlangsamst du einfach das Tempo – ohne dass die Stimme verzerrt klingt. Bei schnell sprechenden Muttersprachlern ein echter Vorteil.

Die Kehrseite: nur sechs Sprachen. Wer Koreanisch, Russisch oder Portugiesisch lernen will, geht leer aus. Auch ein mobiler Offline-Modus fehlt – Yabla läuft primär im Browser. Die Bibliothek ist kleiner als bei Lingopie, dafür didaktisch stringenter aufgebaut.

Preislich bewegt sich Yabla mit rund 12,95 $/Monat auf LingQ-Niveau, verlangt aber pro Sprache ein eigenes Abo. Wer mehrere Sprachen parallel lernt, zahlt entsprechend mehrfach – ein Nachteil gegenüber LingQs All-in-One-Zugang.

„Yabla ist wie ein persönlicher Sprachcoach, der dir bei jedem Video über die Schulter schaut. Die Lückentext-Übungen sind ehrlich – du merkst sofort, was du wirklich verstanden hast.“ Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachen lernen

Yabla eignet sich am besten für fokussierte Lernende auf Niveau A2 bis B2, die ihr Hörverständnis mit strukturierten Videoübungen verbessern wollen.

Stärken gegenüber LingQ:

Zeitlupen-Wiedergabe ohne Stimmverzerrung

Lückentext-Übungen direkt nach jedem Video

Kuratierte, nach Niveau sortierte Inhalte

Schwächen gegenüber LingQ:

Nur 6 Sprachen, jeweils mit eigenem Abo

Kein Import eigener Inhalte möglich

4. MosaLingua

⭐ 4,4/5 – bestes Vokabeltraining mit Business-Fokus

Auf einen Blick:

Sprachen: 11 (u. a. Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch, Arabisch)

11 (u. a. Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch, Arabisch) Preis: ab 5,85 €/Monat im Jahresabo, 9,75 €/Monat im Monatsabo, 7 Tage kostenlos testbar

ab 5,85 €/Monat im Jahresabo, 9,75 €/Monat im Monatsabo, 7 Tage kostenlos testbar Gratis-Version: ja, 7-tägige Testversion

ja, 7-tägige Testversion Lernmethode: Spaced Repetition, MasterClass-Module und Business-Kurse

Spaced Repetition, MasterClass-Module und Business-Kurse Für wen: Berufstätige und strukturierte Lernende mit klarem Ziel

MosaLingua setzt auf eines der am besten erforschten Prinzipien der Gedächtnisforschung: Spaced Repetition. Die App zeigt dir Karteikarten genau in dem Moment, in dem du sie sonst vergessen würdest, und verankert Vokabeln so dauerhaft im Langzeitgedächtnis. Kein Spielchen, sondern angewandte Wissenschaft.

Der entscheidende Unterschied zu LingQ liegt in der Spezialisierung: Neben dem allgemeinen Sprachkurs gibt es eigene Business-Module (MosaBusiness, ab 125,94 €) und MasterClass-Kurse für Aussprache (MosaSpeak). Wer Englisch beruflich braucht oder eine Sprache strukturiert auf Prüfungsniveau bringen will, findet hier ein deutlich zielgerichteteres Angebot als bei LingQ.

Dazu kommen kurze, kompakte Lerneinheiten, die sich in jeden Alltag quetschen lassen: Zehn Minuten in der Bahn reichen, um 20 Vokabeln zu wiederholen. Das fühlt sich messbar produktiver an als das freie Lesen bei LingQ, bei dem oft unklar bleibt, ob wirklich Fortschritt entsteht.

Die Kehrseite: MosaLingua fehlt es an Content-Tiefe. Eine große Textbibliothek zum freien Eintauchen gibt es nicht. Wer das Leseerlebnis von LingQ liebt, wird MosaLingua eher mechanisch finden. Auch die Benutzeroberfläche ist funktional statt inspirierend.

Die Premium-Extras wie MosaBusiness und MosaSpeak kosten zusätzlich – das kann sich summieren. Für den reinen Vokabelaufbau gehört MosaLingua trotzdem zu den effektivsten Tools am Markt.

„MosaLingua ist die App für Macher: kein Drumherumreden, sondern genau die Vokabeln, die dich im Job und im Alltag weiterbringen.“ Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachen lernen

MosaLingua eignet sich am besten für Berufstätige und zielorientierte Lernende, die effizienten Vokabelaufbau mit Business-Sprachkursen kombinieren möchten.

Stärken gegenüber LingQ:

Wissenschaftlich fundiertes Spaced-Repetition-System

Eigene Business-Sprachkurse und Aussprachetraining

Kompakte Lerneinheiten für unterwegs

Schwächen gegenüber LingQ:

Keine umfangreiche Lesebibliothek

Premium-Module kosten extra, Gesamtpreis kann steigen

5. Clozemaster

⭐ 4,2/5 – bestes Kontexttraining für Fortgeschrittene

Auf einen Blick:

Sprachen: über 50 – eine der größten Auswahlen aller Apps

über 50 – eine der größten Auswahlen aller Apps Preis: ab ca. 8 $/Monat (Pro-Abo), Jahresabo ca. 60 $

ab ca. 8 $/Monat (Pro-Abo), Jahresabo ca. 60 $ Gratis-Version: ja, großzügig nutzbar

ja, großzügig nutzbar Lernmethode: gamifizierte Lückentexte mit echten Sätzen

gamifizierte Lückentexte mit echten Sätzen Für wen: Fortgeschrittene, die ihren Wortschatz im Kontext ausbauen wollen

Clozemaster ist der Underdog unter den LingQ-Alternativen – schlicht im Design, aber erstaunlich wirkungsvoll. Das Prinzip: Ein echter Satz erscheint mit einer Lücke, du ergänzt das fehlende Wort. Klingt simpel, ist es auch – und genau das macht die App so stark.

Ähnlich wie LingQ setzt Clozemaster auf Lernen im Kontext: Wörter erscheinen nicht isoliert auf Karteikarten, sondern eingebettet in natürliche Sätze. Der Unterschied ist die Gamifizierung mit Punkten, Ranglisten und einem Fortschritts-Dashboard, das zum Dranbleiben motiviert. Die Sätze stammen aus dem Tatoeba-Projekt und decken über 50 Sprachkombinationen ab.

Für Fortgeschrittene, die ihren Wortschatz von 3.000 auf 10.000 Wörter ausbauen wollen, ist Clozemaster ein echter Geheimtipp. Die App sortiert Vokabeln nach Häufigkeit, sodass du dich systematisch vom Alltagswortschatz in die Tiefe vorarbeitest. Ein zusätzlicher Listening-Modus schult parallel das Hörverständnis.

Bei Anfängern stößt Clozemaster an Grenzen: Ohne Grundwortschatz bist du schnell verloren. Es gibt weder Grammatikerklärungen noch Ausspracheübungen oder einen geführten Lernpfad. Die Oberfläche ist minimalistisch bis karg – wer eine hübsch gestaltete App erwartet, wird enttäuscht sein.

Die kostenlose Version ist überraschend umfangreich und reicht für viele Lernende bereits aus. Das Pro-Abo schaltet Zusatzfeatures wie Listening-Übungen, Spaced Repetition und erweiterte Statistiken frei.

„Clozemaster ist nichts für Augenweide-Sucher, aber für Wortschatz-Junkies der reinste Stoff. Wer seine Sprache aufs nächste Level heben will, kommt hier auf seine Kosten.“ Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachen lernen

Clozemaster eignet sich am besten für Fortgeschrittene ab Niveau B1, die ihren Wortschatz systematisch im Kontext erweitern wollen.

Stärken gegenüber LingQ:

Über 50 Sprachen – mehr als fast jede andere App

Großzügige Gratis-Version

Gamification hält die Motivation hoch

Schwächen gegenüber LingQ:

Für Anfänger ungeeignet, da Lernpfad und Grammatik fehlen

Minimalistische Oberfläche ohne audiovisuelle Inhalte

6. Beelinguapp

⭐ 4,1/5 – beste kostenlose Option

Auf einen Blick:

Sprachen: 14 (u. a. Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Koreanisch, Arabisch, Hindi)

14 (u. a. Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Koreanisch, Arabisch, Hindi) Preis: ab ca. 2,49 €/Monat im Jahresabo, ca. 6,99 €/Monat im Monatsabo

ab ca. 2,49 €/Monat im Jahresabo, ca. 6,99 €/Monat im Monatsabo Gratis-Version: ja, umfangreich

ja, umfangreich Lernmethode: zweisprachige Paralleltexte plus Hörbücher mit Karaoke-Modus

zweisprachige Paralleltexte plus Hörbücher mit Karaoke-Modus Für wen: Leseratten und Hörbuch-Fans mit kleinem Budget

Beelinguapp kommt dem LingQ-Prinzip inhaltlich am nächsten – ist dabei aber deutlich günstiger. Die App zeigt Texte in zwei Sprachen nebeneinander: links deine Zielsprache, rechts die Übersetzung. Parallel läuft ein Hörbuch mit, das den Text im Karaoke-Stil hervorhebt. Lesen und Hören verschmelzen so zu einer einzigen Lernerfahrung.

Wer an LingQ das Prinzip „Sprache durch Lesen lernen“ schätzt, findet in Beelinguapp eine schlankere, fokussiertere Umsetzung. Die Texte reichen von Kindermärchen über Nachrichtenartikel bis zu literarischen Klassikern. Anders als bei LingQ musst du nichts selbst importieren – alles liegt fertig aufbereitet und nach Schwierigkeitsgrad sortiert vor.

Der größte Pluspunkt: Die kostenlose Version ist erstaunlich großzügig. Zahlreiche Texte und Hörbücher stehen ohne Zahlung zur Verfügung – wer kein Geld ausgeben will, kommt hier am weitesten.

Die Grenzen: Beelinguapp ist ein Lese- und Hörtool, keine vollständige Sprachlern-App. Grammatikübungen, Sprechtraining oder ein Vokabeltrainer mit Spaced Repetition fehlen. Wer aktiv Sprechen oder Schreiben üben will, braucht ein zweites Tool an der Seite.

Im Vergleich zu LingQ fehlt außerdem die Möglichkeit, eigene Inhalte zu importieren. Die Bibliothek ist solide, aber nicht so umfangreich wie LingQs von der Community erstellte Sammlung. Für Lernende, die gezielt mit bestimmten Videos oder Artikeln arbeiten wollen, ist das ein Nachteil.

„Beelinguapp ist der perfekte Einstieg für alle, die eine Sprache durch Lesen lernen wollen, ohne einen Cent auszugeben. Simpel, effektiv, unterschätzt.“ Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachen lernen

Beelinguapp eignet sich am besten für alle, die kostenlos per parallelem Lesen und Hören in eine neue Sprache eintauchen wollen.

Stärken gegenüber LingQ:

Großzügige Gratis-Version, ideal für kleines Budget

Paralleltexte mit Hörbuch für intuitives Leseerlebnis

Deutlich einfachere Bedienung als LingQ

Schwächen gegenüber LingQ:

Kein Import eigener Inhalte

Kein aktives Vokabeltraining oder Grammatikübungen

7. Mondly

⭐ 4,2/5 – größte Sprachauswahl mit Gamification

Auf einen Blick:

Sprachen: 41 – von Englisch bis Persisch

41 – von Englisch bis Persisch Preis: ab 5,19 €/Monat im Jahresabo, Lifetime ab ca. 100 €

ab 5,19 €/Monat im Jahresabo, Lifetime ab ca. 100 € Gratis-Version: ja, eingeschränkt

ja, eingeschränkt Lernmethode: konversationsbasiert mit AR-Lektionen, Chatbot und täglichen Quizzen

konversationsbasiert mit AR-Lektionen, Chatbot und täglichen Quizzen Für wen: Einsteiger und Neugierige, die mehrere Sprachen ausprobieren wollen

41 Sprachen in einem einzigen Abo – Mondly ist der Generalist unter den LingQ-Alternativen und setzt konsequent auf Gamification, Spracherkennung und Augmented Reality. Die täglichen Lektionen dauern nur rund 10 Minuten, ein Chatbot simuliert echte Gesprächssituationen. Für alle, die noch nicht wissen, welche Sprache sie lernen wollen, ist Mondly der ideale Ausprobier-Spielplatz.

Im Vergleich zu LingQ schlägt Mondly einen komplett anderen Weg ein: Statt massivem Text-Input setzt die App auf kurze, spielerische Einheiten mit sofortigem Feedback. Die AR-Funktion projiziert (auf kompatiblen Geräten) einen virtuellen Lehrer ins Wohnzimmer – technisch beeindruckend, didaktisch eher ein nettes Extra.

Der Lifetime-Deal ist ein echtes Highlight: Für rund 100 € (je nach Aktion) bekommst du dauerhaften Zugang zu allen 41 Sprachen. Bei LingQ zahlst du diesen Betrag für weniger als ein Jahr.

Die Schwäche liegt in der Tiefe: Mondly bringt dich solide auf A2-Niveau, danach wird die Luft dünn. Fortgeschrittene Lernende langweilen sich schnell, weil die Übungen repetitiv werden. LingQ bietet für C1-Lerner deutlich mehr Material in der Tiefe.

Auch das Vokabeltraining bleibt oberflächlich: Ein echtes Spaced-Repetition-System fehlt, und die Grammatikvermittlung kratzt nur an der Oberfläche. Wer eine Sprache wirklich durchdringen will, braucht zusätzliche Ressourcen.

„Mondly ist das Schweizer Taschenmesser unter den Sprachlern-Apps: für fast jede Sprache eine Lösung, aber keine davon geht wirklich in die Tiefe.“ Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachen lernen

Mondly eignet sich am besten für Einsteiger und Sprachneugierige, die spielerisch in viele verschiedene Sprachen reinschnuppern wollen.

Stärken gegenüber LingQ:

41 Sprachen – breiteste Auswahl in diesem Vergleich

Gamification und AR für hohe Anfangsmotivation

Unschlagbarer Lifetime-Deal

Schwächen gegenüber LingQ:

Wenig Tiefe jenseits von A2/B1

Oberflächliche Grammatik- und Vokabelvermittlung

8. LingoDeer

⭐ 4,3/5 – bester strukturierter Kurs für asiatische Sprachen

Auf einen Blick:

Sprachen: 12 (u. a. Japanisch, Koreanisch, Chinesisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Vietnamesisch)

12 (u. a. Japanisch, Koreanisch, Chinesisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Vietnamesisch) Preis: ab 4,17 €/Monat im Jahresabo, Lifetime 79,99 €

ab 4,17 €/Monat im Jahresabo, Lifetime 79,99 € Gratis-Version: ja, eingeschränkt

ja, eingeschränkt Lernmethode: strukturierte Grammatiklektionen, Schriftzeichen-Training, Offline-Modus

strukturierte Grammatiklektionen, Schriftzeichen-Training, Offline-Modus Für wen: Einsteiger, die asiatische Sprachen systematisch lernen wollen

LingoDeer wurde ursprünglich gezielt für Japanisch, Koreanisch und Chinesisch entwickelt – und das merkt man deutlich. Die App erklärt Grammatik mit klaren, muttersprachlich aufbereiteten Erläuterungen, bringt dir Schriftzeichen wie Hiragana, Katakana oder Hangul Strich für Strich bei und baut Lektionen systematisch aufeinander auf. Wer schon einmal versucht hat, Japanisch über LingQ zu lernen, weiß: Ohne Schriftzeichen-Grundlage bist du dort schnell aufgeschmissen.

Der didaktische Ansatz ist das Gegenteil von LingQ: Statt freiem Input gibt es einen klaren Lernpfad mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Jede Lektion führt neue Grammatikkonzepte ein, übt sie in verschiedenen Formaten und festigt sie durch Wiederholung. Für Einsteiger, die Struktur brauchen, ist das ein echter Vorteil.

Das Lifetime-Abo für 79,99 € ist ein faires Angebot – günstiger als ein einziges Jahr LingQ Premium. Der Offline-Modus macht LingoDeer außerdem zur idealen Pendler-App: Lektionen herunterladen und im Flugmodus weiterlernen.

Die Schwäche zeigt sich oberhalb von B1: Das Material wird spürbar dünner. LingoDeer ist ein exzellenter Einstieg, aber kein Tool für Fortgeschrittene. Auch fehlen authentische Inhalte – alles ist didaktisch konstruiert, nichts stammt aus echten Quellen. LingQ bietet mit seinen importierbaren Texten und Podcasts hier mehr Tiefe.

Die Sprachauswahl ist mit 12 Sprachen solide, doch die europäischen Sprachen wirken eher wie eine Ergänzung. Die eigentliche Stärke liegt bei asiatischen Sprachen – dort ist LingoDeer kaum zu schlagen.

„Wer Japanisch oder Koreanisch lernen will und bei LingQ an der Schriftzeichen-Hürde scheitert, findet in LingoDeer genau den strukturierten Einstieg, der dort fehlt.“ Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachen lernen

LingoDeer eignet sich am besten für Einsteiger, die Japanisch, Koreanisch oder Chinesisch von Grund auf mit klarer Struktur lernen wollen.

Stärken gegenüber LingQ:

Hervorragendes Schriftzeichen-Training für asiatische Sprachen

Klare Grammatikerklärungen in jeder Lektion

Offline-Modus und günstiger Lifetime-Deal

Schwächen gegenüber LingQ:

Wenig Material für Fortgeschrittene oberhalb von B1

Keine authentischen Inhalte – alles didaktisch konstruiert

LingQ vs. die Alternativen im Direktvergleich

App Sprachen Preis/Monat Gratis-Version Lernmethode Anfänger Fortgeschrittene LingQ 40+ ab 10,00 $ eingeschränkt inputbasiertes Lesen & Hören ❌ ✅ Speakly 8 ab 4,99 € ja statistisch optimierter Wortschatz ✅ ✅ Lingopie 15 ab 6,49 € eingeschränkt Immersion durch Serien & Filme ❌ ✅ Yabla 6 ab 12,95 $ eingeschränkt Videos mit Zeitlupe ✅ ✅ MosaLingua 11 ab 5,85 € 7 Tage Spaced Repetition + Business ✅ ✅ Clozemaster 50+ ab 8,00 $ ja gamifizierte Lückentexte ❌ ✅ Beelinguapp 14 ab 2,49 € ja Paralleltexte + Hörbücher ✅ ❌ Mondly 41 ab 5,19 € ja Gamification + AR + Chatbot ✅ ❌ LingoDeer 12 ab 4,17 € ja strukturierte Grammatiklektionen ✅ ❌

Die Tabelle macht den Trade-off sichtbar: LingQ punktet bei der Sprachauswahl und bei Tiefe für Fortgeschrittene, verlangt dafür aber mehr Eigeninitiative und den höchsten Einstiegspreis im Vergleich. Wer Struktur, bessere Didaktik oder schlicht ein kleineres Budget sucht, findet in den Alternativen echte Verbesserungen – Speakly als rundes Gesamtpaket, Beelinguapp als kostenlose Lese-Alternative, MosaLingua als Business-Lösung.

Welche LingQ-Alternative passt zu dir?

Nicht jede App passt zu jedem Lerntyp. Finde dein Profil in der folgenden Übersicht:

Kein Budget übrig? → Beelinguapp bietet die großzügigste Gratis-Version mit Paralleltexten und Hörbüchern.

→ bietet die großzügigste Gratis-Version mit Paralleltexten und Hörbüchern. Lernen für den Job? → MosaLingua liefert dedizierte Business-Kurse und Aussprachetraining für Berufstätige.

→ liefert dedizierte Business-Kurse und Aussprachetraining für Berufstätige. Eine seltene Sprache im Visier? → Clozemaster deckt mit über 50 Sprachen auch exotische Kombinationen ab.

→ deckt mit über 50 Sprachen auch exotische Kombinationen ab. Serien-Fan? → Lingopie macht aus deiner Serienzeit ganz nebenbei Lernzeit.

→ macht aus deiner Serienzeit ganz nebenbei Lernzeit. Nur 10 Minuten täglich? → Speakly liefert in kurzen Sessions den statistisch relevantesten Wortschatz.

→ liefert in kurzen Sessions den statistisch relevantesten Wortschatz. Blutiger Anfänger? → LingoDeer führt dich Schritt für Schritt ein, besonders stark bei Japanisch, Koreanisch und Chinesisch.

→ führt dich Schritt für Schritt ein, besonders stark bei Japanisch, Koreanisch und Chinesisch. Viele Sprachen ausprobieren? → Mondly bietet 41 Sprachen in einem Abo, inklusive Lifetime-Option.

→ bietet 41 Sprachen in einem Abo, inklusive Lifetime-Option. Gezieltes Hörtraining gewünscht? → Yabla mit Zeitlupen-Funktion und Lückentext-Übungen ist dein Werkzeug.

Wofür LingQ nach wie vor die richtige Wahl ist

Bei aller Kritik an Oberfläche, Struktur und Preis: LingQ hat weiterhin eine klare Daseinsberechtigung. Keine der acht Alternativen bietet eine vergleichbar riesige, von der Community erstellte Textbibliothek in über 40 Sprachen – von Englisch bis Farsi, von Podcasts bis zu importierten YouTube-Videos. Wer fortgeschritten ist, seine eigenen Materialien einbringen und wirklich in großen Mengen lesen und hören will, findet dieses Freiheitsgrad-Paket sonst kaum irgendwo.

LingQ eignet sich deshalb besonders für autodidaktische Lernende ab Niveau B1 aufwärts, die bereits wissen, wie sie am liebsten lernen, und die den Mangel an Struktur nicht als Hürde, sondern als Freiraum empfinden. Für seltene Sprachkombinationen, bei denen andere Apps schlicht keine Inhalte anbieten, bleibt LingQ ebenfalls oft die einzige praktikable Option.

Unser Favorit: Speakly

Nach dem Vergleich aller acht Alternativen landet Speakly für uns ganz oben – aus einem klaren Grund: Keine andere App verbindet wissenschaftlich fundierten Wortschatzaufbau derart konsequent mit intuitiver Bedienung. Du lernst nicht irgendwelche Wörter, sondern genau die rund 4.000 Begriffe, die in echten Gesprächen deiner Zielsprache am häufigsten vorkommen.

Der entscheidende Vorteil gegenüber LingQ: Speakly gibt dir Struktur, ohne dich einzuengen. Wo LingQ dich mit einer riesigen Textmasse allein lässt und auf Eigenverantwortung setzt, führt Speakly dich gezielt ans Ziel – mit Live-Situationsübungen, Hörtraining und übersichtlichem Fortschritts-Tracking. Die moderne Oberfläche ist zudem ein Genuss im Vergleich zu LingQs in die Jahre gekommenem Design.

Für den Preis von rund 4,99 €/Monat bekommst du mehr Didaktik, mehr Motivation und schnellere Ergebnisse als bei LingQ. Die einzige echte Einschränkung bleibt die Sprachauswahl – für Englisch, Spanisch, Französisch oder Italienisch gibt es allerdings kaum eine bessere Option.

Wie inputbasiertes Sprachenlernen mit Apps wirklich funktioniert

Das Prinzip hinter LingQ und vielen seiner Alternativen geht auf die Input-Hypothese des Linguisten Stephen Krashen zurück: Eine Sprache lernst du am nachhaltigsten, wenn du massenhaft verständlichen Input aufnimmst – durch Lesen, Hören, Schauen. Nicht durch Grammatiktabellen, sondern durchs Eintauchen in die Sprache selbst. Apps wie Beelinguapp, Lingopie und Speakly machen genau dieses Konzept digital zugänglich.

Der Vorteil gegenüber klassischen Kursen: Du lernst im eigenen Tempo, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Sitzt du im Zug und hast zehn Minuten Zeit, öffnest du statt eines Lehrbuchs Speakly und wiederholst die wichtigsten Vokabeln des Tages. Oder du schaust abends eine spanische Serie über Lingopie statt über den üblichen Streamingdienst. Diese Flexibilität macht Sprachlern-Apps so wirkungsvoll: Sie passen sich deinem Alltag an, nicht umgekehrt.

Zusätzlich setzen die besten Apps auf Techniken wie Spaced Repetition, Gamification und kontextbasiertes Lernen, um Wissen im Langzeitgedächtnis zu verankern. MosaLingua zeigt dir Karteikarten genau dann, wenn du sie sonst vergessen würdest. Clozemaster prüft dich mit Lückentexten in echten Sätzen. Und LingoDeer erklärt Grammatik so klar, dass du dafür kein Linguistik-Studium brauchst. Diese Kombination aus Wissenschaft und Technologie macht modernes Sprachenlernen effektiver als der klassische Abendkurs an der Volkshochschule.

Die Grenzen von Sprachlern-Apps – und was du zusätzlich brauchst

So gut Apps wie Speakly, Lingopie oder MosaLingua auch sind – sie ersetzen nicht alles. Die größte Lücke bleibt das aktive Sprechen. Keine Flashcard-App der Welt simuliert ein echtes Gespräch mit einem Muttersprachler. Du kannst 10.000 Vokabeln kennen und trotzdem ins Stocken geraten, wenn dich jemand auf der Straße anspricht. Inputbasiertes Lernen ist das Fundament, aber irgendwann musst du den Mund aufmachen.

Auch kulturelles Verständnis lässt sich nur begrenzt über eine App vermitteln. Warum sagt man in Japan selten direkt „Nein“? Warum klingt „tú“ in Kolumbien anders als in Spanien? Solche Nuancen lernst du nur durch echte Interaktion – über Tandem-Partner, Online-Tutoren auf Plattformen wie Preply oder durch einen Aufenthalt im Zielland.

Die effektivste Strategie ist deshalb ein Methodenmix: eine App wie Speakly oder MosaLingua für den täglichen Wortschatzaufbau, ergänzt um authentische Inhalte über Lingopie oder Yabla – und regelmäßige Konversationsstunden mit einer echten Lehrkraft. Wer alle drei Säulen kombiniert (Input, Übung, Konversation), macht schnellere Fortschritte als mit jeder einzelnen Methode für sich.

5 Tipps für effektives Lernen mit LingQ-Alternativen

Routine schlägt Marathon-Sessions: 15 Minuten jeden Tag bringen mehr als drei Stunden am Wochenende. Richte dir eine feste Lernzeit ein – morgens beim Kaffee, in der Mittagspause oder abends vor dem Einschlafen.

15 Minuten jeden Tag bringen mehr als drei Stunden am Wochenende. Richte dir eine feste Lernzeit ein – morgens beim Kaffee, in der Mittagspause oder abends vor dem Einschlafen. Kombiniere mindestens zwei Apps: Nutze eine strukturierte App wie Speakly oder MosaLingua für den Wortschatz und eine Input-App wie Lingopie oder Beelinguapp für Hör- und Leseverständnis. So deckst du unterschiedliche Lernkanäle ab.

Nutze eine strukturierte App wie Speakly oder MosaLingua für den Wortschatz und eine Input-App wie Lingopie oder Beelinguapp für Hör- und Leseverständnis. So deckst du unterschiedliche Lernkanäle ab. Setze dir messbare Ziele: „Spanisch lernen“ ist kein Ziel, „in drei Monaten eine Fünf-Minuten-Unterhaltung über meinen Alltag führen“ schon. Apps mit Fortschritts-Tracking wie Speakly oder Clozemaster helfen dabei, den Fortschritt sichtbar zu machen.

„Spanisch lernen“ ist kein Ziel, „in drei Monaten eine Fünf-Minuten-Unterhaltung über meinen Alltag führen“ schon. Apps mit Fortschritts-Tracking wie Speakly oder Clozemaster helfen dabei, den Fortschritt sichtbar zu machen. Wiederhole aktiv, nicht nur passiv: Lesen und Hören sind gut, aber versuche, gelernte Wörter auch aktiv zu benutzen. Schreib kurze Sätze, sprich laut mit dir selbst oder nimm dich auf und hör es dir hinterher an. Das aktiviert andere Hirnareale als reines Konsumieren.

Lesen und Hören sind gut, aber versuche, gelernte Wörter auch aktiv zu benutzen. Schreib kurze Sätze, sprich laut mit dir selbst oder nimm dich auf und hör es dir hinterher an. Das aktiviert andere Hirnareale als reines Konsumieren. Nutze die Gratis-Phasen zum Testen: Fast alle Apps bieten kostenlose Testversionen. Probiere zwei bis drei Alternativen eine Woche lang aus, bevor du dich festlegst. Die beste App ist immer die, mit der du gerne lernst – nicht die mit der höchsten Bewertung.

LingQ oder Alternative? So triffst du die richtige Entscheidung

Das Angebot an Sprachlern-Apps ist riesig – und genau das macht die Entscheidung schwer. Frag dich zuerst: Was genau stört dich an LingQ? Ist es die unübersichtliche Oberfläche, der Preis, die fehlende Struktur oder der Mangel an Grammatikerklärungen? Je konkreter du dein Problem benennst, desto gezielter findest du die passende Alternative. Wer Struktur braucht, greift zu Speakly oder LingoDeer. Wer sparen will, startet mit Beelinguapp oder Clozemaster.

Achte außerdem auf dein Sprachniveau und deine Zielsprache. Für asiatische Sprachen ist LingoDeer kaum zu schlagen, für Business-Englisch MosaLingua, für seltene Sprachen Clozemaster. Und vergiss nicht: Die meisten Apps bieten kostenlose Testphasen. Nutze sie – installiere zwei oder drei Kandidaten, lerne jeweils eine Woche damit und behalte die App, die sich am besten in deinen Alltag einfügt. Denn die effektivste Sprachlern-App ist die, die du tatsächlich öffnest.

Häufig gestellte Fragen zu LingQ-Alternativen 2026

Was ist die beste kostenlose Alternative zu LingQ? Beelinguapp ist die beste kostenlose LingQ-Alternative. Die App bietet zweisprachige Paralleltexte in 14 Sprachen mit integriertem Hörbuch, und die Gratis-Version ist überraschend umfangreich. Auch Clozemaster punktet mit einer großzügigen Gratis-Version in über 50 Sprachen, richtet sich aber eher an Fortgeschrittene ab Niveau B1. Welche LingQ-Alternative eignet sich für Anfänger? Für absolute Einsteiger empfehlen sich Speakly oder LingoDeer. Speakly führt dich mit statistisch optimiertem Wortschatz systematisch an die Sprache heran. LingoDeer ist besonders stark bei asiatischen Sprachen wie Japanisch, Koreanisch oder Chinesisch und erklärt Grammatik von Grund auf mit klaren Lektionen. Welche App ist günstiger als LingQ? Fast alle acht Alternativen sind günstiger als LingQ. LingQ kostet ab 10,00 $/Monat im Jahresabo. Beelinguapp und Clozemaster bieten großzügige Gratis-Versionen, Speakly startet ab ca. 4,99 €/Monat, LingoDeer ab 4,17 €/Monat und Mondly ab 5,19 €/Monat – jeweils im Jahresabo. Kann ich LingQ durch eine App zum Serien-Lernen ersetzen? Ja, Lingopie ist die beste Wahl für audiovisuelles Immersions-Lernen. Die App bietet echte TV-Serien und Filme in 15 Sprachen mit interaktiven Untertiteln und automatischer Flashcard-Erstellung. Für rein textbasiertes Lernen durch Lesen eignet sich stattdessen Beelinguapp mit seinen Paralleltexten besser. Welche LingQ-Alternative bietet die meisten Sprachen? Clozemaster bietet mit über 50 Sprachen die größte Auswahl im Vergleich – und übertrifft damit sogar LingQ. Mondly folgt mit 41 Sprachen. Für seltene Sprachkombinationen ist Clozemaster die klare Empfehlung, da die App auf dem Tatoeba-Projekt basiert und auch exotische Kombinationen abdeckt. Welche Alternative zu LingQ eignet sich für Business-Englisch? MosaLingua ist für berufliches Sprachenlernen die beste Wahl. Die App bietet dedizierte MosaBusiness-Kurse ab 125,94 € sowie MosaSpeak für Aussprachetraining. Das wissenschaftlich fundierte Spaced-Repetition-System verankert Fachvokabular dauerhaft im Langzeitgedächtnis. Ist Speakly tatsächlich besser als LingQ? Für die meisten Lernenden ist Speakly die bessere Wahl: Die App bietet eine klarere Lernstruktur, eine modernere Benutzeroberfläche und wissenschaftlich optimierten Wortschatz. LingQ schlägt Speakly nur bei der Sprachauswahl (40+ gegenüber 8 Sprachen) und bei der Content-Bibliothek für Fortgeschrittene. Kann eine einzelne App LingQ vollständig ersetzen? Keine einzelne App bildet LingQs Kombination aus riesiger Content-Bibliothek, eigenem Import-System und inputbasiertem Lernen für Fortgeschrittene vollständig ab. Der effektivste Ansatz ist ein Methodenmix: Speakly oder MosaLingua für Struktur, Beelinguapp oder Lingopie für authentische Inhalte – ergänzt durch gelegentliche Konversationsstunden für aktives Sprechen.