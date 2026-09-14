Ein Monatsabo bei LingoDeer kostet 14,99 €, das Jahresabo drückt den Preis auf umgerechnet nur noch 4,17 € im Monat – und für 79,99 € einmalig lernst du sogar zeitlebens weiter. Zwischen dem teuersten und dem günstigsten Modell liegen also mehr als 170 € Unterschied pro Jahr.

LingoDeer hat sich auf Sprachen spezialisiert, die viele Konkurrenten nur nebenbei anbieten: Japanisch, Koreanisch, Chinesisch und weitere asiatische Sprachen mit eigenem Schriftsystem. Wer sich dafür entscheidet, will meist wissen, was der Spaß am Ende wirklich kostet – und genau das findest du hier: alle Abo-Modelle, die Preise im Detail, Spartipps und die Antwort auf die Frage, ob eine kostenlose Testphase existiert.

LingoDeer: Preise auf einen Blick

Vier Abo-Varianten stehen zur Wahl – vom monatlich kündbaren Einstieg bis zum einmaligen Lifetime-Kauf. Die folgende Tabelle zeigt alle LingoDeer-Preise auf einen Blick:

Abo-Modell Preis Preis pro Monat Laufzeit Monatsabo 14,99 € 14,99 € 1 Monat, monatlich kündbar Quartalsabo 29,99 € gesamt ca. 10,00 € 3 Monate, verlängert sich automatisch Jahresabo 49,99 € gesamt ca. 4,17 € 12 Monate, verlängert sich automatisch Lifetime-Zugang 79,99 € einmalig – lebenslang, keine Verlängerung

Was kostet LingoDeer im Detail?

Egal für welches Abo du dich entscheidest: Der Funktionsumfang bleibt identisch. LingoDeer verkauft keine einzelnen Sprachpakete, sondern eine Flatrate – ein Abo schaltet sämtliche verfügbaren Sprachen, Grammatiklektionen und das Schrift-Training frei. Der einzige Unterschied zwischen den Tarifen ist also der Preis, nicht der Inhalt.

Monatsabo: 14,99 € im Monat

Das Monatsabo eignet sich, wenn du LingoDeer erst einmal ausgiebig testen willst, ohne dich festzulegen. Du zahlst zwar am meisten pro Monat, kannst aber jederzeit kündigen. Auf ein ganzes Jahr hochgerechnet zahlst du hier fast das Dreifache dessen, was das Jahresabo kostet – als Dauerlösung lohnt sich der Tarif kaum.

Quartalsabo: rund 10,00 € im Monat

Für 29,99 € bindest du dich drei Monate – ein brauchbarer Mittelweg, etwa um dich gezielt auf eine Reise nach Japan oder Südkorea vorzubereiten. Achte darauf: Ohne rechtzeitige Kündigung läuft das Abo automatisch in die nächste Abrechnungsperiode.

Jahresabo: rund 4,17 € im Monat

Mit 49,99 € pro Jahr ist das Jahresabo der günstigste laufende Tarif und für die meisten Nutzer die sinnvollste Wahl – wer eine Sprache ernsthaft lernen will, braucht ohnehin mehr als ein paar Wochen. Umgerechnet zahlst du weniger als für eine einzelne Kinokarte im Monat.

Lifetime-Zugang: 79,99 € einmalig

Beim Lifetime-Zugang zahlst du einmal und lernst danach dauerhaft ohne weitere Kosten. Rechnerisch hat sich der Kauf nach rund 20 Monaten gegenüber dem Jahresabo amortisiert. Praktisch für alle, die mehrere Sprachen parallel angehen wollen oder grundsätzlich keine laufenden Abos mögen.

Achtung bei App-Store-Käufen

Kaufst du dein Abo direkt über den Apple App Store oder Google Play, kann das bis zu 30 % mehr kosten als derselbe Tarif auf der LingoDeer-Website. Der Grund sind die Provisionen der Store-Betreiber, die viele Anbieter an ihre Nutzer weiterreichen. Bezahlen kannst du auf lingodeer.com in der Regel per Kreditkarte, PayPal oder – je nach Region – per Lastschrift; beim Kauf über die App-Stores gelten deren jeweilige Zahlungsmethoden.

Gibt es eine kostenlose Testphase oder Geld-zurück-Garantie bei LingoDeer?

Eine offizielle, zeitlich befristete Testphase oder eine Geld-zurück-Garantie weist LingoDeer aktuell nicht standardmäßig aus. Stattdessen gibt es eine dauerhaft kostenlose Basisversion: Die ersten Lektionen jeder Sprache kannst du gratis durchgehen und dir so einen Eindruck vom Kursaufbau verschaffen.

Für eine erste Orientierung reicht das völlig aus – du siehst, ob dir Aufbau und Lernstil liegen und ob deine Zielsprache gut abgedeckt ist. Vertiefte Grammatiklektionen, der vollständige Kursumfang, der Story-Modus und die Offline-Nutzung bleiben aber zahlenden Nutzern vorbehalten. Wer die Lernmethode wirklich beurteilen will, sollte mindestens einen vollen Monat einplanen.

So sparst du bei LingoDeer

Ein paar einfache Handgriffe machen bei LingoDeer einen spürbaren Unterschied im Geldbeutel:

Immer über die Website kaufen: Der Kauf über lingodeer.com statt über den App Store spart dir bis zu 30 % – derselbe Funktionsumfang, niedrigerer Preis.

Der Kauf über lingodeer.com statt über den App Store spart dir bis zu 30 % – derselbe Funktionsumfang, niedrigerer Preis. Direkt zum Jahresabo greifen: Wer ohnehin länger als drei Monate dranbleiben will, zahlt mit dem Jahresabo rund 72 % weniger als mit zwölf Einzelmonaten.

Wer ohnehin länger als drei Monate dranbleiben will, zahlt mit dem Jahresabo rund 72 % weniger als mit zwölf Einzelmonaten. Auf Aktionszeiträume achten: Black Friday und der Jahreswechsel sind bei LingoDeer typische Phasen, in denen Jahresabo und Lifetime-Zugang zusätzlich reduziert werden.

Black Friday und der Jahreswechsel sind bei LingoDeer typische Phasen, in denen Jahresabo und Lifetime-Zugang zusätzlich reduziert werden. Lifetime bei mehreren Zielsprachen prüfen: Willst du mehrere asiatische Sprachen parallel lernen oder planst du langfristig, kann sich der einmalige Kauf schneller rechnen als gedacht.

Willst du mehrere asiatische Sprachen parallel lernen oder planst du langfristig, kann sich der einmalige Kauf schneller rechnen als gedacht. Rechtzeitig kündigen: Quartals- und Jahresabo verlängern sich automatisch – ein Reminder kurz vor Laufzeitende verhindert eine ungewollte Abbuchung.

Einen offiziellen Studentenrabatt gibt es bei LingoDeer derzeit nicht, Gruppenlizenzen für Schulen oder Unternehmen sind aber über eine direkte Anfrage beim Support grundsätzlich möglich. Wer im Preis-Leistungs-Vergleich schauen will: Konkurrenten wie Babbel oder Rosetta Stone liegen im Jahresabo mehr als doppelt so hoch wie LingoDeer.

Alternativen zu LingoDeer

LingoDeer ist stark, wenn es um asiatische Sprachen mit eigenem Schriftsystem geht. Willst du dagegen Spanisch, Französisch oder Englisch lernen, oder suchst du eine breitere Sprachauswahl bzw. eine spielerischere Herangehensweise, lohnt sich ein Blick auf diese drei Alternativen.

Häufig gestellte Fragen zu LingoDeer Kosten

Fazit

Wer LingoDeer nur kurz ausprobieren will, kommt mit dem Monatsabo günstig ins Geschehen. Für alle, die tatsächlich eine asiatische Sprache lernen wollen, ist das Jahresabo für 49,99 € das mit Abstand beste Preis-Leistungs-Verhältnis – und der Lifetime-Zugang für 79,99 € macht sich spätestens nach eineinhalb Jahren bezahlt. Die einzige echte Preisfalle: der Kauf über den App Store statt direkt über die Website.