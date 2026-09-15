Kurz gesagt: Lingoda setzt auf echten Live-Unterricht mit zertifizierten Lehrkräften in kleinen Gruppen oder als Einzelstunde. Rosetta Stone geht den entgegengesetzten Weg: ein Immersionsprogramm, das dich ganz ohne Übersetzungen und ohne Lehrer zum Ziel bringen soll, dafür in 25 statt nur 6 Sprachen. Wer schnell sprechen lernen will, ist bei Lingoda richtig; wer günstig und im eigenen Tempo lernen möchte, bei Rosetta Stone.

Ein Klassenzimmer mit echten Lehrern oder eine App, die dich wie ein Kind in eine neue Sprache eintauchen lässt – Lingoda und Rosetta Stone stehen für zwei grundverschiedene Philosophien des Sprachenlernens. Lingoda ging 2013 in Berlin an den Start und hat sich seither zu einer der bekanntesten Online-Sprachschulen Europas entwickelt, mit Live-Unterricht rund um die Uhr. Rosetta Stone existiert dagegen schon seit 1992, stammt aus Virginia in den USA und gilt vielen als Erfinder des modernen Immersionslernens per Software. In diesem Vergleich stellen wir Lingoda und Rosetta Stone bei Preisen, Sprachangebot, Lektionsaufbau und Zielgruppe gegenüber, damit du eine fundierte Entscheidung treffen kannst.

Lingoda vs. Rosetta Stone: Die wichtigsten Fakten im Überblick

Auf den ersten Blick wirken beide Anbieter wie Konkurrenten – tatsächlich bedienen sie aber unterschiedliche Bedürfnisse. Die folgende Tabelle fasst zusammen, worin sich Lingoda und Rosetta Stone bei Preisen, Methodik und Sprachumfang konkret unterscheiden.

Kriterium Lingoda Rosetta Stone Gründungsjahr 2013 (Berlin) 1992 (Virginia, USA) Lernmethode Live-Unterricht mit Lehrkräften Immersionslernen ohne Übersetzung Anzahl Sprachen 6 25 Erreichbares Niveau A1–C1 (GER) bis ca. B1 Lektionsdauer 60 Minuten (live) 10–15 Minuten (App) Gruppengröße Max. 5 Personen oder Einzelunterricht Einzellernen (Live-Tutoring optional, Aufpreis) Kostenlose Testphase 7 Tage 3 Tage Startpreis ab 54,99 €/Monat (4 Gruppenstunden) ab 9,95 €/Monat (12-Monats-Abo) Einmalzahlung nicht verfügbar 149 € Lifetime (alle 25 Sprachen) Spracherkennung/KI keine, dafür menschliches Feedback TruAccent-Spracherkennung Offline-Nutzung nicht möglich Lektionen offline abrufbar Zertifikat offizielles GER-Zertifikat je Niveau keine anerkannte Zertifizierung

Beim Sprachumfang und beim Preis hat Rosetta Stone klar die Nase vorn: mehr als viermal so viele Sprachen zu einem Bruchteil der Kosten. Lingoda kontert mit dem, was eine App nicht leisten kann – echten Lehrern, die zuhören, korrigieren und motivieren. Welcher Ansatz besser zu dir passt, hängt vor allem davon ab, ob du Struktur und Feedback von Menschen brauchst oder lieber allein und flexibel übst.

Lingoda: Live-Unterricht mit echten Lehrkräften

Lingoda funktioniert im Kern wie eine digitale Sprachschule: Du buchst dir Unterrichtsstunden bei qualifizierten Muttersprachlern und triffst sie live per Video, entweder in einer Kleingruppe mit maximal fünf Teilnehmenden oder als Einzelstunde. Die Lerninhalte orientieren sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) und reichen von A1 bis C1 – ein Umfang, den reine Lern-Apps selten erreichen. Verfügbar sind aktuell sechs Sprachen: Englisch, Business-Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch.

Jede Unterrichtsstunde dauert exakt 60 Minuten und folgt einem klaren Muster: Einstieg mit neuem Vokabular, eine kurze Grammatikeinheit, danach Dialogübungen und freies Sprechen in wechselnden Konstellationen. Weil die Gruppen bewusst klein gehalten werden, bleibt genug Redezeit für jeden Teilnehmenden übrig – ein Punkt, an dem viele größere Kursanbieter scheitern. Ergänzend stehen Aufgabenblätter, kurze Quizze und Hausaufgaben zum Nacharbeiten bereit.

Technisch setzt Lingoda ganz auf den Menschen statt auf Algorithmen: Es gibt weder eine automatische Ausspracheanalyse noch klassische KI-Funktionen. Dafür bekommst du nach jeder Antwort direktes, individuelles Feedback von deiner Lehrkraft – etwas, das keine Spracherkennungssoftware in dieser Form leisten kann. Nach abgeschlossenem Niveau stellt Lingoda zudem ein offizielles GER-Zertifikat aus, das viele Arbeitgeber und Hochschulen anerkennen.

Preislich zahlst du bei Lingoda pro gebuchtem Kontingent und pro Sprache separat – ein Jahresabo oder eine Lifetime-Option gibt es nicht. Gruppenunterricht startet ab 54,99 € im Monat für vier Stunden und wird mit steigendem Stundenkontingent günstiger, Einzelunterricht beginnt bei 134,99 € im Monat. Eine Geld-zurück-Garantie fehlt, dafür lockt das hauseigene Sprint-Programm: Wer innerhalb von zwei Monaten alle gebuchten Stunden tatsächlich wahrnimmt, bekommt bis zu 100 % des Preises als Cashback zurück.

Praktisch ist außerdem, dass sich Unterrichtstermine rund um die Uhr buchen lassen – Lingoda bedient mehrere Zeitzonen, sodass auch frühe Morgenstunden oder späte Abendtermine kein Problem sind. Verfügbar ist die Plattform im Browser sowie über native Apps für iOS und Android, wobei der Unterricht selbst am Bildschirm stattfindet und nicht offline nutzbar ist.

Am besten eignet sich Lingoda für alle, die eine der sechs angebotenen Sprachen ernsthaft und zielgerichtet lernen wollen – etwa für den Beruf, ein Auslandsstudium oder ein anstehendes Sprachzertifikat – und dafür auch bereit sind, einen höheren Preis für echten menschlichen Unterricht zu zahlen.

Rosetta Stone: Sprachen lernen durch Immersion

Rosetta Stone verfolgt seit über drei Jahrzehnten dasselbe Grundprinzip: die sogenannte Dynamic Immersion. Statt Vokabeln zu übersetzen, verknüpfst du Bilder, Töne und Kontexte direkt mit der Zielsprache – ganz so, wie du als Kind deine Muttersprache gelernt hast, ohne den Umweg über eine Übersetzung. Insgesamt stehen 25 Sprachen zur Auswahl, von Weltsprachen wie Spanisch oder Mandarin bis zu selteneren Optionen wie Latein oder Tagalog.

Eine Lektion dauert typischerweise nur 10 bis 15 Minuten und lässt sich damit problemlos in eine Mittagspause oder Zugfahrt quetschen. Der Ablauf ist immer ähnlich: Du siehst ein Bild, hörst dazu einen Satz in der Zielsprache und ordnest die richtige Antwort zu. Anschließend sprichst du selbst nach – und genau hier kommt TruAccent ins Spiel, Rosetta Stones hauseigene Spracherkennung, die deine Aussprache in Echtzeit bewertet und korrigiert.

Wiederholungen laufen automatisch im Hintergrund: Bereits gelernte Vokabeln und Satzstrukturen tauchen in späteren Einheiten in leicht abgewandelter Form wieder auf, ähnlich einem Spaced-Repetition-System. Was fehlt, ist echte Konversation mit einem Gegenüber – du trainierst gegen die App, nicht gegen einen Menschen. Als Ergänzung bietet Rosetta Stone Audio-Lektionen zum Herunterladen sowie optionale Live-Tutoring-Sessions gegen Aufpreis an.

Preislich liegt Rosetta Stone in einer völlig anderen Liga als Lingoda. Ein 3-Monats-Abo für eine Sprache kostet 47,85 € insgesamt, das 12-Monats-Abo 119,40 €. Am attraktivsten ist aber der Lifetime-Zugang: Für einmalig 149 € schaltest du alle 25 Sprachen dauerhaft frei, ohne je wieder zahlen zu müssen. Dieser Betrag entspricht ungefähr eineinhalb Jahresabos – wer langfristig plant, spart hier deutlich.

Die App funktioniert auch offline, sodass sich Lektionen ohne Internetverbindung bearbeiten lassen – praktisch auf Reisen oder im Flugzeug. Gamification-Elemente wie Fortschrittsbalken und Abzeichen motivieren zusätzlich, allerdings ohne Punktesystem oder Bestenlisten, wie du sie von anderen Sprachlern-Apps kennst. Das erreichbare Sprachniveau liegt realistisch bei etwa B1 – für den Alltag und einfache Gespräche reicht das aus, für fortgeschrittene berufliche Kommunikation eher nicht.

Rosetta Stone eignet sich am besten für alle, die selbstständig, günstig und in kurzen täglichen Einheiten lernen wollen, mehrere Sprachen gleichzeitig ausprobieren möchten oder eine seltene Sprache suchen, für die es kaum Live-Unterricht gibt.

Für wen lohnt sich Lingoda, für wen Rosetta Stone?

Die Entscheidung zwischen Lingoda und Rosetta Stone ist letztlich eine Typfrage. Wer zügig eine der sechs von Lingoda angebotenen Sprachen lernen will, wöchentlich festen Unterricht mit Lehrkräften wünscht und am Ende ein anerkanntes Zertifikat vorweisen möchte, ist mit Lingoda besser bedient – auch wenn dafür ein spürbar höherer Preis fällig wird. Besonders für Berufstätige, die eine Sprache für den Job oder ein Vorstellungsgespräch brauchen, zahlt sich der strukturierte Live-Unterricht meist aus.

Rosetta Stone spielt seine Stärken dagegen aus, wenn Budget und Flexibilität im Vordergrund stehen. Der Lifetime-Zugang für 149 € ist kaum zu unterbieten, wenn du mehrere Sprachen parallel ausprobieren, dich nicht auf feste Termine festlegen und lieber in kurzen Einheiten von zuhause oder unterwegs lernen möchtest. Auch für seltenere Sprachen, die Lingoda gar nicht im Programm hat, bleibt Rosetta Stone oft die einzige Option unter den beiden.

Wähle Lingoda , wenn du echte Sprechpraxis, individuelles Feedback und ein GER-Zertifikat brauchst.

, wenn du echte Sprechpraxis, individuelles Feedback und ein GER-Zertifikat brauchst. Wähle Rosetta Stone , wenn du mit kleinem Budget lernen, viele Sprachen testen oder offline üben willst.

, wenn du mit kleinem Budget lernen, viele Sprachen testen oder offline üben willst. Kombiniere beide, wenn du täglich mit Rosetta Stone Vokabeln festigen und zusätzlich wöchentlich bei Lingoda sprechen üben möchtest.

Häufig gestellte Fragen zu Lingoda und Rosetta Stone

Was unterscheidet Lingoda grundsätzlich von Rosetta Stone? Lingoda ist eine Online-Sprachschule mit echtem Live-Unterricht durch zertifizierte Lehrkräfte, entweder in Kleingruppen oder als Einzelstunde. Rosetta Stone ist dagegen eine Lern-App, die auf dem Prinzip der Immersion basiert: Du lernst allein, ohne Übersetzungen, allein über Bilder, Ton und Wiederholung. Der eine Anbieter setzt auf Menschen, der andere auf Software. Welcher Anbieter ist günstiger, Lingoda oder Rosetta Stone? Rosetta Stone ist deutlich preiswerter. Der einmalige Lifetime-Zugang kostet 149 € für alle 25 Sprachen zusammen. Bei Lingoda zahlst du dagegen mindestens 54,99 € im Monat für vier Gruppenstunden in nur einer Sprache. Der höhere Preis bei Lingoda erklärt sich durch den echten Unterricht mit Lehrkräften. Wie viele Sprachen bieten Lingoda und Rosetta Stone an? Lingoda konzentriert sich auf sechs Sprachen: Englisch, Business-Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Rosetta Stone bietet 25 Sprachen an, darunter auch seltene wie Latein, Griechisch oder Tagalog. Wer eine ausgefallene Sprache sucht, findet bei Rosetta Stone deutlich mehr Auswahl. Kann ich bei Rosetta Stone genauso sprechen üben wie bei Lingoda? Nur eingeschränkt. Rosetta Stones TruAccent-Funktion bewertet deine Aussprache automatisch, aber du sprichst dabei mit einer Software, nicht mit einem Menschen. Bei Lingoda führst du in jeder Unterrichtsstunde ein echtes Gespräch mit deiner Lehrkraft. Für freies, spontanes Sprechen ist Lingoda deutlich besser geeignet. Welches Sprachniveau erreiche ich mit Lingoda oder Rosetta Stone? Mit Lingoda kannst du dich bis Niveau C1 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) weiterentwickeln, inklusive offiziellem Zertifikat. Rosetta Stone bringt dich realistisch auf ein solides B1-Niveau. Wer ein fortgeschrittenes Sprachzertifikat für Job oder Studium benötigt, kommt an Lingoda kaum vorbei. Lohnt sich eine Kombination aus Lingoda und Rosetta Stone? Ja, das ist für viele eine sinnvolle Strategie: Rosetta Stone eignet sich gut, um täglich in kurzen Einheiten Wortschatz und Aussprache zu festigen, während du bei Lingoda ein- bis zweimal pro Woche eine Live-Stunde bucht, um das Gelernte im echten Gespräch anzuwenden. So verbindest du günstiges Selbstlernen mit gezielter Sprechpraxis.

Fazit: Lingoda oder Rosetta Stone?

Lingoda und Rosetta Stone lassen sich kaum direkt gegeneinander ausspielen, weil sie unterschiedliche Probleme lösen. Lingoda liefert echten Unterricht mit echten Menschen, ein anerkanntes Zertifikat und strukturierte Fortschritte bis Niveau C1 – zu einem Preis, der diesem Aufwand entspricht. Rosetta Stone liefert dagegen ein riesiges Sprachangebot, maximale Flexibilität und einen Einmalpreis, der sich nach eineinhalb Jahren bereits amortisiert hat.

Entscheide dich nach deinem Ziel, nicht nach dem Preis allein: Willst du in wenigen Monaten spürbar besser sprechen und dafür regelmäßig Zeit investieren, ist Lingoda die richtige Wahl. Willst du dagegen entspannt, günstig und in deinem eigenen Tempo an mehreren Sprachen gleichzeitig arbeiten, liegst du mit Rosetta Stone richtig. Am besten testest du beide Plattformen zunächst über ihre kostenlose Testphase, bevor du dich langfristig bindest.