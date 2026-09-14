54,99 Euro im Monat für vier Gruppenstunden, über 550 Euro für den vollen Einzelunterricht im Monat – bei Lingoda hängt der Preis stark davon ab, wie viel Unterricht du buchst und in welchem Format du lernst. Wer sich mit den Kosten beschäftigt, stößt dabei fast zwangsläufig auf zwei Begriffe, die zunächst für Verwirrung sorgen: Sprint und Flex.

Beide Programme laufen über dieselben Kurspläne und dieselben Preise – der entscheidende Unterschied liegt in der Zahlungsweise. Bei Flex zahlst du ganz normal Monat für Monat und kannst jederzeit kündigen. Beim Sprint verpflichtest du dich für einen festen Zeitraum, bekommst dafür aber bei vollständiger Kursteilnahme bis zu 100 Prozent deines Geldes zurück.

In diesem Preisguide bekommst du alle aktuellen Lingoda-Kosten für 2026 im Überblick, erfährst, wie das Cashback-Modell von Sprint konkret funktioniert, was Flex dagegen ausmacht und mit welchen Tricks du beim Buchen zusätzlich sparst.

Lingoda: Preise auf einen Blick

Lingoda unterteilt sein Angebot in vier Pakete – S, M, L und XL –, die sich in der monatlichen Stundenzahl unterscheiden. Jedes Paket lässt sich sowohl im Gruppen- als auch im Einzelunterricht buchen, und jedes Paket ist wahlweise als Flex-Abo oder als Sprint-Challenge verfügbar. Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen Monatspreise für beide Programme.

Plan Stunden/Monat Flex & Sprint – Gruppenunterricht Flex & Sprint – Einzelunterricht Plan S 4 54,99 €/Monat 134,99 €/Monat Plan M 12 104,99 €/Monat 256,99 €/Monat Plan L 24 170,99 €/Monat 377,99 €/Monat Plan XL 48 255,99 €/Monat 551,99 €/Monat

*Der Grundpreis ist bei Sprint und Flex identisch. Der Unterschied entsteht erst nach Kursende: Schließt du deinen gebuchten Sprint-Zeitraum lückenlos ab, erstattet dir Lingoda bis zu 100 Prozent des gezahlten Betrags zurück – beim Flex-Abo gibt es diese Rückerstattung nicht, dafür bleibst du monatlich kündbar.

Sprint oder Flex: Was kostet Lingoda im Detail?

Egal für welches Programm du dich entscheidest – die Basis bleibt bei Lingoda immer dieselbe: vier Pakete mit 4, 12, 24 oder 48 Unterrichtsstunden im Monat, wahlweise in der Kleingruppe mit bis zu fünf Teilnehmern oder als Einzelunterricht. Je mehr Stunden du buchst, desto günstiger wird der Preis pro Einheit – im Gruppenunterricht sinkt er von 13,99 Euro im kleinsten Paket auf 5,49 Euro im XL-Paket, im Einzelunterricht von 33,99 Euro auf 11,49 Euro pro Stunde.

Lingoda Flex: monatlich zahlen, jederzeit kündigen

Flex ist das klassische Abo-Modell. Du buchst einen der vier Pläne, zahlst monatlich und kannst dein Kontingent frei über den Monat verteilen – rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche. Verlängert sich der Zeitraum automatisch, weil du nicht rechtzeitig kündigst, wird der nächste Monat regulär abgebucht. Flex eignet sich für alle, die sich noch nicht auf ein festes Lernpensum festlegen wollen oder wissen, dass ihr Alltag mal eine Unterrichtsstunde ausfallen lassen könnte, ohne dass es finanzielle Konsequenzen hat.

Lingoda Sprint: fester Zeitraum, bis zu 100 Prozent Cashback

Der Sprint ist Lingodas Motivations-Challenge: Du verpflichtest dich, über einen festgelegten Zeitraum – meist zwei oder drei Monate – jede gebuchte Stunde deines Plans wahrzunehmen. Hältst du das Pensum lückenlos durch, erstattet dir Lingoda nach Ablauf bis zu 100 Prozent des gezahlten Betrags. Im besten Fall lernst du also faktisch kostenlos, bezahlst den Kursbetrag zunächst nur vor.

Der Haken dabei: Die Regeln sind streng. Verpasst du auch nur eine einzige Unterrichtsstunde ohne rechtzeitige Absage nach den Lingoda-Vorgaben, verfällt der Cashback-Anspruch für den gesamten Zeitraum – dann zahlst du den vollen Plan-Preis, ganz ohne Rückerstattung. Der Sprint lohnt sich deshalb vor allem für diszipliniert Lernende, die ihren Kalender fest um die Kurstermine herum planen können. Wer beruflich oder privat wenig Puffer hat, fährt mit dem klassischen Flex-Plan sicherer.

Für beide Programme gilt: Der Gruppenunterricht bei Lingoda bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, weil du dir die Kosten mit bis zu vier weiteren Teilnehmern teilst. Der Einzelunterricht kostet zwar deutlich mehr, dafür bekommst du die volle Aufmerksamkeit der Lehrkraft und individuelles Feedback – ideal, wenn du gezielt an einer Prüfung oder an Business-Englisch-Kenntnissen arbeitest.

Gibt es eine kostenlose Testphase oder Geld-zurück-Garantie bei Lingoda?

Eine klassische kostenlose Testphase, wie du sie von manchen Sprachlern-Apps kennst, bietet Lingoda nicht an. Es gibt weder eine unbegrenzte Gratisversion noch kostenlose Probestunden – du musst dich direkt für einen bezahlten Plan entscheiden, egal ob im Flex- oder im Sprint-Modell.

Eine reguläre Geld-zurück-Garantie im klassischen Sinn existiert ebenfalls nicht. Die einzige Möglichkeit, dein Geld zumindest teilweise oder vollständig zurückzubekommen, ist der Sprint mit seinem Cashback-Modell. Wer das Durchhaltevermögen mitbringt, kommt so dem Effekt einer Geld-zurück-Garantie am nächsten – allerdings nur unter der Bedingung, wirklich jede Stunde wahrzunehmen.

So sparst du bei Lingoda

Mehr Stunden pro Monat buchen: Der Preis pro Unterrichtsstunde sinkt im größten Paket um mehr als 60 Prozent gegenüber dem kleinsten Plan – sowohl im Gruppen- als auch im Einzelunterricht.

Der Preis pro Unterrichtsstunde sinkt im größten Paket um mehr als 60 Prozent gegenüber dem kleinsten Plan – sowohl im Gruppen- als auch im Einzelunterricht. Direkt über die Website buchen: Wer sein Abo über den Apple App Store oder Google Play abschließt, zahlt wegen der Store-Provisionen bis zu 30 Prozent mehr als bei einer Buchung direkt über lingoda.com.

Wer sein Abo über den Apple App Store oder Google Play abschließt, zahlt wegen der Store-Provisionen bis zu 30 Prozent mehr als bei einer Buchung direkt über lingoda.com. Saisonale Rabattaktionen nutzen: Lingoda senkt die Preise regelmäßig um bis zu 40 Prozent, etwa rund um den Jahreswechsel oder zum Black Friday. Wer nicht sofort buchen muss, wartet am besten auf die nächste Aktion.

Lingoda senkt die Preise regelmäßig um bis zu 40 Prozent, etwa rund um den Jahreswechsel oder zum Black Friday. Wer nicht sofort buchen muss, wartet am besten auf die nächste Aktion. Den Sprint als Spar-Strategie nutzen: Bist du diszipliniert genug, jede Stunde wahrzunehmen, ist der Sprint der günstigste Weg überhaupt – im Idealfall zahlst du am Ende gar nichts.

Alle aktuell gültigen Rabattcodes und Aktionen für Lingoda findest du gebündelt in unserem separaten Ratgeber Lingoda-Gutschein – dort aktualisieren wir laufend, welche Codes gerade aktiv sind und wie viel Prozent Rabatt sie bringen.

Alternativen zu Lingoda

Nicht jeder sucht festen Live-Unterricht mit Cashback-Option. Wer flexiblere Tutoren-Auswahl, günstigere Einzelstunden oder ein reines Selbstlern-Angebot bevorzugt, findet bei diesen drei Anbietern passende Alternativen.

Häufig gestellte Fragen zu Lingoda Sprint und Flex

Was ist der Unterschied zwischen Lingoda Sprint und Flex? Beide Programme nutzen dieselben Pläne und Preise. Bei Flex zahlst du monatlich und kannst jederzeit kündigen. Beim Sprint verpflichtest du dich für einen festen Zeitraum von meist zwei oder drei Monaten und bekommst bis zu 100 Prozent deines Geldes zurück, wenn du jede gebuchte Stunde wahrnimmst. Wie viel kostet der Lingoda Sprint wirklich? Der Sprint-Preis entspricht dem regulären Plan-Preis – also je nach Paket zwischen 54,99 € und 255,99 € im Gruppenunterricht bzw. zwischen 134,99 € und 551,99 € im Einzelunterricht pro Monat. Der eigentliche Vorteil zeigt sich erst nach Abschluss: Bei vollständiger Teilnahme erstattet dir Lingoda den Betrag ganz oder teilweise zurück. Bekomme ich mein Geld garantiert zurück, wenn ich am Sprint teilnehme? Nein, die Rückerstattung ist an strenge Bedingungen geknüpft. Verpasst du auch nur eine Unterrichtsstunde ohne fristgerechte Absage, verfällt der Cashback-Anspruch für den kompletten Zeitraum, und du zahlst den vollen Plan-Preis ohne Rückerstattung. Was passiert, wenn ich mein Lingoda-Flex-Abo nicht rechtzeitig kündige? Flex-Abos verlängern sich automatisch um einen weiteren Monat, wenn du nicht rechtzeitig kündigst. Wichtig zu wissen: Das Löschen deines Nutzerkontos ersetzt keine Kündigung – beide Schritte musst du separat erledigen. Gibt es einen Rabatt-Code für Lingoda? Ja, Lingoda bietet regelmäßig saisonale Aktionen mit bis zu 40 Prozent Rabatt an, etwa zum Jahreswechsel oder am Black Friday. Aktuell gültige Codes findest du gesammelt in unserem Lingoda-Gutschein-Ratgeber. Ist der Einzelunterricht bei Lingoda teurer als der Gruppenunterricht? Ja, deutlich. Im gleichen Plan zahlst du für Einzelunterricht etwa das 2- bis 2,5-Fache des Gruppenpreises – dafür bekommst du die volle Aufmerksamkeit der Lehrkraft ohne Wartezeit auf andere Teilnehmer.

Fazit

Wie viel Lingoda am Ende kostet, hängt weniger vom Anbieter als von dir selbst ab: Buchst du wenige Stunden im Flex-Abo, zahlst du den höchsten Preis pro Einheit, bleibst dafür aber maximal flexibel. Nimmst du dagegen ein großes Paket und ziehst den Sprint diszipliniert durch, kann dein Sprachkurs am Ende nahezu kostenlos sein. Wer sich unsicher ist, startet am besten mit Flex – und wechselt erst zum Sprint, wenn der eigene Kalender wirklich Platz für feste Termine bietet.