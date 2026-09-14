Das Wichtigste in Kürze:

📚 8 geprüfte Lingoda-Alternativen im Vergleich – von der kostenlosen App bis zum 1:1-Coaching mit Muttersprachlern.

🥇 Unser Favorit: italki – über 150 Sprachen, 30.000+ Lehrkräfte, Einstieg bereits ab 4 € pro Stunde.

💶 Preisspanne: 0 € (Busuu-Basisversion, Chatterbug-Streams) bis über 550 € im Monat (Lingoda-Einzelunterricht XL).

🎯 Geeignet für: Einsteiger, Fortgeschrittene, Berufstätige mit Business-Zielen und alle, die einen Online-Sprachkurs mit echten Lehrkräften suchen.

Die monatliche Abbuchung von Lingoda lässt viele Lernende zweimal hinschauen. Live-Unterricht mit geprüften Lehrkräften kostet Geld – keine Frage. Doch bei Lingoda liegt der Betrag spürbar über dem, was andere Anbieter für vergleichbare oder sogar bessere Qualität verlangen, und die Auswahl bleibt auf sechs Sprachen beschränkt.

Der Markt für digitale Sprachkurse hat sich seither enorm ausdifferenziert. Ob riesiger Tutoren-Marktplatz, App mit optionalem Live-Anteil oder komplett kostenloses Selbststudium: Für praktisch jedes Budget und jedes Lernziel gibt es 2026 eine passende Alternative zu Lingoda. Dieser Ratgeber zeigt dir acht davon im Detail – inklusive Preisen, Sprachauswahl und ehrlicher Einschätzung, wem welcher Anbieter wirklich weiterhilft.

Wo Lingoda an seine Grenzen stößt

Lingoda hat sich zu Recht einen Ruf als seriöser Anbieter für Live-Sprachunterricht erarbeitet: geprüfte Lehrkräfte, ein Lehrplan entlang des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) und am Ende jedes Kurses ein offizielles Sprachzertifikat. Wer strukturiert lernen will und Wert auf einen nachvollziehbaren Fortschritt legt, findet hier eine solide Basis.

Genau diese Struktur wird für viele Lernende aber auch zur Einschränkung. Zur Wahl stehen lediglich Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Business-Englisch – wer Japanisch, Arabisch oder eine seltenere Sprache lernen möchte, muss sich woanders umsehen. Hinzu kommt die Preisstruktur: Gruppenunterricht startet ab 54,99 € im Monat, während Einzelunterricht mit bis zu 33,99 € pro Stunde und XL-Pakete von über 550 € monatlich schnell zur teuersten Option im Vergleich werden.

Auch die feste Abo-Struktur passt nicht zu jedem Lernrhythmus. Wer mal mehr, mal weniger Zeit hat oder unregelmäßig lernen möchte, stößt bei festen Unterrichtsblöcken und wechselnden Lehrkräften pro Stunde schnell an Grenzen. Genau hier setzen die folgenden Alternativen an – mit mehr Sprachen, flexibleren Modellen oder deutlich niedrigeren Einstiegspreisen.

Die 8 besten Lingoda Alternativen im Überblick

Von riesigen Tutoren-Marktplätzen bis zu App-Lösungen mit optionalem Live-Anteil: Die folgende Tabelle zeigt dir auf einen Blick, welche Sprachen die acht Alternativen abdecken und was sie jeweils auszeichnet. Details, Preise und unsere Einschätzung zu jedem Anbieter findest du direkt im Anschluss.

Anbieter Sprachen Besonderheiten italki 150+ Sprachen 1:1-Unterricht ohne Abo, Probestunden ab 1 €, riesige Lehrer-Auswahl Preply 90+ Sprachen KI-Matching, personalisierter Lernplan, Geld-zurück-Garantie EF English Live Englisch 24/7-Gruppenunterricht, Cambridge-Zertifikat Chatterbug 4 Sprachen Kostenlose Selbstlern-Streams, Privatstunden ab 23 € Babbel 14 Sprachen Spracherkennung, optionaler Gruppenunterricht, Lifetime-Option Busuu 14 Sprachen Community-Feedback, Gratis-Version, McGraw-Hill-Zertifikat Gymglish 5 Sprachen Tägliche KI-Mikrolektionen, kein Terminstress Promova 6 Sprachen App + Tutoring kombiniert, Gamification

1. italki

italki ist der weltweit größte Marktplatz für Sprachunterricht und in unserem Vergleich der klare Spitzenreiter unter den Lingoda-Alternativen. Statt eines vorgegebenen Lehrplans suchst du dir aus über 30.000 Lehrkräften in mehr als 150 Sprachen selbst aus, wer zu dir passt – vom geprüften Muttersprachler bis zum Community-Tutor für seltene Sprachen wie Suaheli oder Georgisch.

Der Unterricht folgt keinem starren Curriculum, sondern richtet sich nach deinem Niveau und deinen Zielen – du sprichst ab der ersten Minute. Ein Abo gibt es nicht: Du buchst einzelne Stunden oder Pakete mit Rabatt. Community-Tutoren ohne offizielle Lehrbefähigung verlangen teils nur 4 € pro Stunde, geprüfte Lehrkräfte liegen zwischen 10 und 30 €.

Eine kostenlose Version existiert nicht, doch Probestunden bekommst du schon ab 1 €. Verglichen mit Lingodas Einzelunterricht, der ab 33,99 € pro Stunde startet, sparst du bei italki deutlich, ohne bei der Unterrichtsqualität Abstriche zu machen.

Der entscheidende Unterschied zu Lingoda liegt in der Flexibilität: Statt eines festen Monatskontingents buchst du bei italki genau so viele Stunden, wie du gerade brauchst – diese Woche drei, nächste Woche keine. Bei Lingoda müsstest du dafür deinen kompletten Kursplan umbauen lassen.

Der Kompromiss: italki liefert dir keinen vorgefertigten Lehrplan und keine GER-Zertifikate. Du brauchst entweder eine klare Vorstellung von deinen Lernzielen oder eine Lehrkraft, die diese Struktur für dich übernimmt.

italki eignet sich am besten für Fortgeschrittene, die gezielt an Schwächen arbeiten wollen, für Lernende seltener Sprachen und für alle mit kleinem Budget, die trotzdem echten Live-Kontakt zu Muttersprachlern suchen.

„Bei kaum einem anderen Anbieter bestimmst du Preis, Lehrkraft und Lerntempo so komplett selbst wie bei italki – das macht die Plattform zu unserem Testsieger unter den Lingoda-Alternativen.“ Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachenlernen

2. Preply

Preply funktioniert im Kern wie italki als Marktplatz für Sprachtutoren, geht aber mit KI-gestütztem Matching einen Schritt weiter. Nach der Anmeldung beantwortest du Fragen zu Niveau, Zielen und Lernstil, der Algorithmus schlägt dir passende Lehrkräfte vor. Über 100.000 Tutoren aus mehr als 180 Ländern unterrichten hier mehr als 90 Sprachen.

Die Preise streuen breit: Einsteiger-Tutoren beginnen bei rund 4 € pro Stunde, erfahrene Lehrkräfte kosten 15 bis 25 €, gefragte Experten verlangen 30 € und mehr. Gebucht wird im wöchentlichen Rhythmus über einen 28-Tage-Zyklus. Die erste Probestunde gibt es bereits für rund 1 €, bei Nichtgefallen bekommst du dein Geld zurück oder wechselst kostenlos die Lehrkraft.

Didaktisch setzt Preply auf einen individuellen Lernplan: Nach der Probestunde erstellt dein Tutor einen Fahrplan mit Grammatikübungen, Konversationstraining und Hausaufgaben. Ein integrierter Übungsbereich ergänzt das Ganze mit Vokabeltraining zum Selbststudium.

Gegenüber Lingoda punktet Preply mit der deutlich größeren Sprachauswahl und der Möglichkeit, dauerhaft bei derselben Lehrkraft zu bleiben. Bei Lingoda wechseln die Lehrer von Stunde zu Stunde, bei Preply baust du eine echte Lehrer-Schüler-Beziehung auf – das wirkt sich messbar auf Motivation und Lernfortschritt aus.

Der Haken: Bei intensivem Lernen wird es teuer. Drei Wochenstunden summieren sich schnell auf rund 300 € im Monat – mehr als Lingodas Gruppenpläne. Auch schwankt die Unterrichtsqualität je nach Tutor spürbar, sodass Probestunden hier besonders wichtig sind.

Preply eignet sich am besten für Business-Lernende mit klaren Zielen und für alle, die Wert auf eine langfristige, persönliche Beziehung zu ihrer Lehrkraft legen.

„Das KI-Matching nimmt dir die mühsame Lehrersuche ab, und dank Geld-zurück-Garantie bei der Probestunde gehst du kein Risiko ein.“ Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachenlernen

3. EF English Live

Wer ausschließlich Englisch lernen will, findet in EF English Live eine der ausgereiftesten Plattformen überhaupt. Der Anbieter gehört zur Education-First-Gruppe, die seit über 60 Jahren im Sprachunterricht aktiv ist. Der Fokus liegt zu 100 % auf Englisch – dafür in einer Tiefe, die kaum ein Mehrsprachen-Anbieter erreicht.

Die Methode kombiniert Selbstlernmodule mit Gruppenunterricht rund um die Uhr und optionalen Privatstunden. Neue Gruppenklassen starten alle 30 Minuten, eine Voranmeldung brauchst du nicht. Unterrichtet wird von zertifizierten Lehrkräften, am Ende steht ein anerkanntes Cambridge-Zertifikat.

Die Preise sind variabel und werden erst nach einem Beratungsgespräch genannt – ein Punkt, den viele Nutzer kritisieren. Erfahrungsgemäß bewegen sie sich zwischen 80 und 200 € im Monat, je nach Paket und Vertragslaufzeit.

Der größte Vorteil gegenüber Lingoda ist die 24/7-Verfügbarkeit von Gruppenunterricht. Bei Lingoda musst du Stunden im Voraus buchen, bei EF springst du jederzeit in die nächste Klasse – ein echter Pluspunkt für Schichtarbeiter, Vielreisende oder Nachtmenschen.

Die Schwäche liegt auf der Hand: Es gibt nur Englisch. Wer Französisch, Spanisch oder eine andere Sprache lernen will, geht hier leer aus. Auch die intransparente Preisgestaltung und teils lange Vertragslaufzeiten schrecken manche ab – im Vergleich zu Lingodas klarer Preisliste fühlt sich der Einstieg bei EF weniger transparent an.

EF English Live eignet sich am besten für Berufstätige und ambitionierte Englischlernende, die einen strukturierten Kurs mit international anerkanntem Zertifikat und maximaler zeitlicher Flexibilität suchen.

„Wenn Englisch dein einziges Ziel ist, bekommst du bei EF English Live eine Rundum-Lösung, die Lingoda in Sachen Verfügbarkeit und Zertifizierung klar aussticht.“ Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachenlernen

4. Chatterbug

Chatterbug ist ein Berliner Geheimtipp, der Selbstlernen und Live-Unterricht clever miteinander verzahnt. Kernstück sind die sogenannten „Streams“ – interaktive Selbstlernmodule mit Videos, Grammatikübungen und Vokabeltraining. Diese Streams sind komplett kostenlos nutzbar.

Wer zusätzlich Privatstunden mit einer echten Lehrkraft möchte, wählt zwischen mehreren Paketen: „Light“ (1 Stunde im Monat für 23 €), „Casual“ (4 Stunden für 84 €), „Serious“ (8 Stunden für 155 €) oder „Ultimate“ (31 Stunden für 445 €). Die Idee dahinter: Die Streams bereiten den Stoff vor, sodass die teure Lehrerzeit maximal effizient genutzt wird.

Die Sprachauswahl ist mit vier Sprachen – Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch – allerdings stark begrenzt. Wer Italienisch, Portugiesisch oder Japanisch lernen will, muss sich anderweitig umsehen.

Gegenüber Lingoda glänzt Chatterbug mit seiner kostenlosen Selbstlern-Komponente. Während bei Lingoda ohne Zahlung nichts geht, kannst du bei Chatterbug erst einmal reinschnuppern und kostenlos Grammatik sowie Wortschatz aufbauen. Die Verzahnung von Selbststudium und Privatstunden ist methodisch durchdachter als Lingodas reiner Live-Unterricht.

Der Nachteil: nur vier Sprachen, keine Gruppenstunden und keine international anerkannten Zertifikate. Das „Ultimate“-Paket ist mit 445 € im Monat außerdem deutlich teurer als vergleichbare Lingoda-Pakete – das „Serious“-Paket mit 8 Stunden für 155 € bietet dagegen ein faireres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Chatterbug eignet sich am besten für selbstdisziplinierte Lernende, die Deutsch, Englisch, Französisch oder Spanisch mit einer Mischung aus kostenlosem Selbststudium und punktuellen Privatstunden angehen wollen.

„Chatterbug zeigt, wie modernes Sprachenlernen funktionieren kann: kostenloses Selbststudium als Basis, Privatstunden als gezielter Turbo. Schade nur, dass es bislang nur vier Sprachen gibt.“ Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachenlernen

5. Babbel

Babbel kennt hierzulande fast jeder – aus gutem Grund. Die Berliner Sprachlern-App zählt mit über 10 Millionen Nutzern zu den bekanntesten Alternativen zu Lingoda. Herzstück sind kurze, alltagsnahe Lektionen mit Spracherkennung, Grammatikübungen und Wiederholung nach dem Spaced-Repetition-Prinzip.

14 Sprachen stehen zur Wahl, von Englisch und Spanisch bis Indonesisch und Türkisch – jedes Abo gibt Zugang zu allen Sprachen. Die Preise: 17,99 €/Monat bei 3 Monaten Laufzeit, 13,99 €/Monat bei 6 Monaten, 8,99 €/Monat bei 12 Monaten oder einmalig 299,99 € als Lifetime-Zugang. Zusätzlich gibt es Babbel Live, Gruppenunterricht mit echten Lehrkräften ab 15,48 € im Monat.

Didaktisch verbindet Babbel App-basiertes Selbststudium mit optionalem Live-Unterricht. Die Lektionen dauern nur 10 bis 15 Minuten – ideal für die Mittagspause oder die Bahnfahrt. Die Spracherkennung korrigiert deine Aussprache dabei in Echtzeit.

Im Vergleich zu Lingoda ist Babbel deutlich günstiger und deckt mehr als doppelt so viele Sprachen ab. Das Lifetime-Abo für 299,99 € entspricht weniger als sechs Monaten Lingoda-Gruppenunterricht im kleinsten Plan – und du lernst, wann und wo du willst, ganz ohne feste Unterrichtszeiten.

Die Kehrseite: Babbel ersetzt keinen echten Sprachlehrer. Selbst Babbel Live bietet nur Gruppenklassen, keinen Einzelunterricht. Für Konversationspraxis auf höherem Niveau reicht die App allein nicht aus – Fortgeschrittene ab B2 stoßen an Grenzen.

Babbel eignet sich am besten für Einsteiger und leicht Fortgeschrittene, die eine günstige, flexible Grundlage suchen und Live-Unterricht höchstens als Ergänzung nutzen möchten.

„Babbel ist der Allrounder unter den Sprachlern-Apps: solide Didaktik, fairer Preis, 14 Sprachen. Bis Niveau B1 gibt es in dieser Preisklasse kaum etwas Besseres.“ Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachenlernen

6. Busuu

Busuu setzt auf die Kraft der Community – und das macht die App unter den Lingoda-Alternativen einzigartig. Du schreibst Texte, nimmst Sprachaufnahmen auf und bekommst Feedback von echten Muttersprachlern aus der Busuu-Community. Eine Art Tandem-Partner, nur skaliert auf Millionen Nutzer weltweit.

14 Sprachen stehen bereit, darunter Arabisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch – Sprachen, die Lingoda gar nicht anbietet. Die Preise sind niedrig: Premium kostet im Jahresabo 4,83 € im Monat, Premium Plus mit KI-gestütztem Lernplan und offiziellen McGraw-Hill-Zertifikaten liegt bei 5,83 € im Monat. Eine kostenlose Basisversion gibt es ebenfalls.

Didaktisch verbindet Busuu strukturierte Kurse nach GER-Niveaustufen mit Community-Interaktion, Vokabeltraining und Grammatiklektionen. Ein KI-gesteuerter Studienplan passt sich Tempo und Schwächen automatisch an.

Im Vergleich zu Lingoda kostet Busuu nur einen Bruchteil – und liefert trotzdem strukturierte Kurse mit Zertifikat. Die Community-Korrekturen ersetzen zwar keine professionelle Lehrkraft, liefern aber authentisches Muttersprachler-Feedback. Für alle, die keine hundert Euro monatlich investieren wollen, ist Busuu die stärkste günstige Alternative im Vergleich.

Der Schwachpunkt: Es gibt keinen Live-Unterricht mit echten Lehrkräften. Wer direkten Dialog mit einem Sprachlehrer braucht, wird bei Busuu nicht fündig – die App eignet sich eher als Ergänzung oder als günstiger Einstieg vor dem Wechsel zu einer Tutor-Plattform.

Busuu eignet sich am besten für Einsteiger und Fortgeschrittene mit kleinem Budget, die von Community-Feedback profitieren und selbstständig lernen können.

„Busuu beweist, dass gutes Sprachenlernen nicht teuer sein muss. Die Community-Korrekturen sind Gold wert – echte Menschen, echtes Feedback, minimale Kosten.“ Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachenlernen

7. Gymglish

Gymglish verfolgt einen völlig anderen Ansatz: Statt langer Lektionen bekommst du täglich eine kurze, personalisierte E-Mail-Lektion – mit Humor, Storytelling und adaptiver KI. Der Algorithmus analysiert deine Fehler und passt den Schwierigkeitsgrad automatisch an, quasi Spaced Repetition in Reinform.

Fünf Sprachen stehen zur Auswahl: Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Deutsch. Die Preise liegen bei 18 €/Monat bei 12 Monaten Laufzeit, 15 €/Monat bei 24 Monaten oder 12 €/Monat bei 36 Monaten – jedes Abo deckt allerdings nur eine Sprache ab. Eine kostenlose 7-tägige Testphase gibt es.

Die Mikrolektionen dauern nur 10 bis 15 Minuten und passen in jeden vollen Terminkalender. Gymglish eignet sich besonders für Berufstätige, die ihre Sprachkenntnisse halten oder schrittweise ausbauen wollen, ohne stundenlang im Live-Kurs zu sitzen.

Gegenüber Lingoda setzt Gymglish auf asynchrones Lernen statt Live-Unterricht – kein Terminstress, keine Gruppendynamik, dafür eine konsequente tägliche Routine. Die KI-Personalisierung geht tiefer als Lingodas standardisierter Lehrplan und merkt sich jede Schwäche über Monate hinweg.

Was fehlt: echte menschliche Interaktion. Gymglish bietet keinen Live-Unterricht, keine Konversationsübungen mit Lehrkräften und keine Gruppenstunden. Wer sprechen üben will, braucht eine zusätzliche Plattform – und die Sprachauswahl ist mit fünf Sprachen sogar kleiner als bei Lingoda.

Gymglish eignet sich am besten für Berufstätige und Fortgeschrittene, die ihre Sprachkenntnisse mit minimalem Zeitaufwand täglich pflegen wollen.

„Gymglish macht Sprachenlernen zur täglichen Gewohnheit – wie Zähneputzen, nur unterhaltsamer. Die KI vergisst keine deiner Schwächen.“ Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachenlernen

8. Promova

Promova ist der Newcomer in unserer Liste und verbindet App-basiertes Lernen mit echtem Tutoring auf einer Plattform. Die App liefert Vokabeltraining, Grammatikkurse und Quizze, parallel dazu buchst du 1:1-Privatstunden oder Gruppenunterricht mit zertifizierten Lehrkräften.

Sechs Sprachen stehen zur Verfügung: Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Koreanisch und Deutsch. Die Preise sind variabel, häufig mit Rabattaktionen von bis zu 50 %. Eine kostenlose Basisversion mit eingeschränktem Zugang zu den Selbstlernmodulen existiert ebenfalls.

Didaktisch setzt Promova auf Gamification: Punkte, Streaks und Levels halten die Motivation hoch. Die Tutoring-Sessions ergänzen das Selbststudium – du wendest im Gespräch an, was du in der App gelernt hast.

Im Vergleich zu Lingoda bietet Promova die Kombination aus App und Tutoring aus einer Hand – bei Lingoda gibt es nur den Live-Unterricht, kein begleitendes Selbstlernmaterial. Die Gamification-Elemente machen das Lernen spielerischer und eignen sich besonders für jüngere Lernende oder alle mit Motivationsproblemen.

Der Nachteil: Die Benutzeroberfläche ist bislang nicht auf Deutsch verfügbar, was den Einstieg ohne Englischkenntnisse erschwert. Auch die Sprachauswahl bleibt mit sechs Sprachen begrenzt, und die Tutoring-Preise sind weniger transparent als bei italki oder Preply.

Promova eignet sich am besten für Einsteiger und leicht Fortgeschrittene, die eine motivierende All-in-One-Lösung mit Gamification und optionalem Live-Tutoring suchen.

„Promova ist wie ein Schweizer Taschenmesser fürs Sprachenlernen: App, Tutoring und Gruppenunterricht in einem Paket. Die fehlende deutsche Oberfläche ist der einzige echte Wermutstropfen.“ Laura Schneider, Redakteurin RTL Sprachenlernen

Warum Live-Unterricht mit Lehrer den Unterschied macht

Ein Online-Sprachkurs mit echter Lehrkraft verbindet die Flexibilität digitaler Tools mit persönlicher Betreuung. Laut einer Studie von Preply und Leanlab aus dem Jahr 2025 mit 67 Teilnehmenden über zwölf Wochen machen Lernende mit begleitendem Tutoring bis zu dreimal schnellere Fortschritte als ohne Lehrkraft. Der Grund: Ein Mensch erkennt Fehler in Echtzeit, passt den Unterricht individuell an und hält dich am Ball – das kann kein Algorithmus vollständig leisten.

Die Digitalisierung hat den Zugang zu qualifizierten Lehrkräften enorm erleichtert. Früher musstest du für Unterricht bei einem Muttersprachler in die nächste Großstadt fahren, heute sitzt dein Spanischlehrer in Bogotá und deine Französischlehrerin in Lyon – während du bequem von zu Hause aus lernst. Die Zeitzone spielt kaum eine Rolle, das Budget ist so flexibel wie nie, mit Einzelstunden bereits ab 4 €.

Besonders wirksam sind Modelle, die Live-Unterricht mit Selbstlernmaterial kombinieren: Vokabeln und Grammatik eignest du dir eigenständig an, die wertvolle Lehrerzeit nutzt du gezielt für Konversation und individuelle Korrekturen. Dieses Blended-Learning-Prinzip – wie es Chatterbug, Promova oder Babbel Live umsetzen – gilt unter Sprachdidaktikern als Goldstandard.

Grenzen des Online-Sprachunterrichts

So weit Online-Sprachkurse inzwischen entwickelt sind – sie stoßen an Grenzen. Echte Immersion, also das vollständige Eintauchen in eine Sprache vor Ort, bleibt unerreicht. Wer ein halbes Jahr in Barcelona lebt, lernt Spanisch auf eine Weise, die kein Videocall simuliert: Smalltalk an der Supermarktkasse, spontane Gespräche im Café, kulturelle Nuancen, die kein Lehrbuch vermittelt.

Auch die reine Sprechpraxis kommt bei vielen Online-Kursen zu kurz. Apps wie Babbel oder Busuu trainieren Lesen, Hören und Schreiben hervorragend, doch freies Sprechen unter Zeitdruck übt vor allem der Live-Dialog. Gruppenunterricht hilft dabei nur bedingt – in einer Klasse mit fünf Teilnehmenden bleibt pro Person oft weniger Redezeit als erwartet.

Ergänzende Methoden schließen diese Lücke: Tandem-Apps für zwanglosen Austausch mit Muttersprachlern, Podcasts und Hörbücher für passives Hörtraining, ein Tagebuch in der Zielsprache. Die erfolgreichsten Sprachlernenden kombinieren mehrere Quellen und nutzen den Online-Kurs als Rückgrat, nicht als alleiniges Mittel.

Praxistipps für den Umstieg auf eine Lingoda-Alternative

Setze dir ein messbares Ziel: Statt „Ich will Französisch lernen“ formulierst du besser „Ich will bis Dezember B1 erreichen und ein fünfminütiges Gespräch über meinen Alltag führen können“. Konkrete Meilensteine halten die Motivation über Wochen hoch.

Statt „Ich will Französisch lernen“ formulierst du besser „Ich will bis Dezember B1 erreichen und ein fünfminütiges Gespräch über meinen Alltag führen können“. Konkrete Meilensteine halten die Motivation über Wochen hoch. Kombiniere App und Lehrkraft: Nutze eine günstige App wie Babbel oder Busuu für Grammatik und Vokabeln – und investiere das gesparte Geld in wöchentliche Privatstunden bei italki oder Preply für echte Konversationspraxis.

Nutze eine günstige App wie Babbel oder Busuu für Grammatik und Vokabeln – und investiere das gesparte Geld in wöchentliche Privatstunden bei italki oder Preply für echte Konversationspraxis. Lerne täglich kurz statt selten lang: Vier Mal 15 Minuten schlagen eine einzelne 60-Minuten-Session. Gymglish macht es vor: tägliche Mikrolektionen verankern Wissen durch Spaced Repetition nachhaltig im Langzeitgedächtnis.

Vier Mal 15 Minuten schlagen eine einzelne 60-Minuten-Session. Gymglish macht es vor: tägliche Mikrolektionen verankern Wissen durch Spaced Repetition nachhaltig im Langzeitgedächtnis. Nutze Probestunden konsequent: italki, Preply und EF English Live bieten günstige Probestunden an. Teste drei bis vier Lehrkräfte, bevor du dich festlegst – die Chemie zwischen Lehrer und Schüler entscheidet oft über den Lernerfolg.

italki, Preply und EF English Live bieten günstige Probestunden an. Teste drei bis vier Lehrkräfte, bevor du dich festlegst – die Chemie zwischen Lehrer und Schüler entscheidet oft über den Lernerfolg. Baue die Sprache in deinen Alltag ein: Smartphone auf die Zielsprache umstellen, Serien im Original schauen, Podcasts in der Zielsprache hören. Je mehr dein Gehirn der Sprache ausgesetzt ist, desto schneller automatisieren sich Vokabeln und Strukturen.

Fazit: Die richtige Alternative für dich finden

Welche Plattform am besten passt, hängt von drei Faktoren ab: deinem Budget, deinem Lernziel und deinem bevorzugten Lernstil. Willst du intensiv mit einer persönlichen Lehrkraft arbeiten, sind italki und Preply die besten Optionen. Brauchst du einen strukturierten Kurs mit Zertifikat, lohnt sich der Blick auf EF English Live für Englisch oder Busuu für andere Sprachen. Und wenn du möglichst wenig ausgeben willst, startest du mit der Gratis-Version von Busuu oder den kostenlosen Streams von Chatterbug.

Unser Rat: Probiere mindestens zwei Plattformen parallel aus, bevor du dich festlegst. Die meisten Anbieter bieten kostenlose Testphasen oder günstige Probestunden an. Achte dabei nicht nur auf den Preis, sondern auch darauf, ob dir das Lernen wirklich Spaß macht – denn die beste Sprachlern-App ist die, die du auch tatsächlich jeden Tag öffnest. Wer die Kombination aus Flexibilität, Sprachauswahl und fairem Preis sucht, ist bei italki als unserem Testsieger 2026 an der richtigen Adresse. Wer dagegen an Lingodas GER-Zertifikaten und festem Kursrahmen hängt, kann mit dem Wissen aus diesem Vergleich zumindest gezielter entscheiden, ob sich der höhere Preis für die eigenen Ziele lohnt.

Häufig gestellte Fragen zu Lingoda Alternativen