„Ling App Lifetime“ gehört zu den meistgesuchten Begriffen rund um die Sprach-App aus Thailand — offenbar hoffen viele auf eine Einmalzahlung statt eines Abos. Die kurze Antwort vorab: Aktuell (Stand September 2026) bietet Ling App kein Lifetime-Paket an. Was es stattdessen gibt und wie du trotzdem am günstigsten an die App mit über 70 Sprachen kommst, liest du hier.

Die Preisspanne reicht von 8,33 € bis 19,99 € pro Monat, je nachdem, wie lange du dich bindest. Dieser Guide zeigt dir alle Tarife im Detail, klärt die Lifetime-Frage endgültig und verrät, welche Alternative ein echtes Einmalzahlungs-Modell im Programm hat.

Ling App: Preise auf einen Blick

Alle Tarife von Ling App schalten denselben Funktionsumfang frei — Unterschied macht ausschließlich die Laufzeit, für die du dich entscheidest. Ein Einmalkauf gehört bislang nicht zum Portfolio, die Zeile „Lifetime“ tauchst in der Tabelle deshalb nur zur Einordnung auf:

Modell Preis Effektiv pro Monat Ersparnis vs. Monatsabo Monatsabo 19,99 €/Monat 19,99 € — Halbjahresabo 69,99 € / 6 Monate 11,67 € rund 42 % Jahresabo 99,99 € / Jahr 8,33 € rund 58 % Lifetime (Einmalzahlung) nicht verfügbar — —

Kurz zusammengefasst: Wer nur mal reinschnuppern will, zahlt monatlich am meisten pro Monat. Wer sich für mindestens ein halbes Jahr motiviert sieht, sollte direkt zum Halbjahres- oder Jahrestarif greifen.

Lifetime oder Abo: Was kostet Ling App im Detail?

Fangen wir mit der Frage an, die die meisten zuerst stellen: Gibt es Ling App als Einmalkauf? Nein. Anders als einige Konkurrenten verkauft Ling App ausschließlich zeitlich befristete Abos — ein klassisches Lifetime-Angebot, bei dem du einmal zahlst und für immer Zugriff behältst, fehlt im Portfolio komplett. Wer aktiv nach „Ling App Lifetime“ sucht, landet deshalb meist auf veralteten Angeboten Dritter oder Missverständnissen. Kaufe im Zweifel ausschließlich über die offizielle Ling-App-Website oder die App-Stores.

Monatsabo — 19,99 € pro Monat

Das Monatsabo eignet sich, wenn du Ling App zunächst unverbindlich testen willst. Du erhältst vollen Zugriff auf alle 70+ Sprachen, sämtliche Lektionen, den Chatbot und die Minispiele — nutzbar auf bis zu drei Geräten parallel. Der Haken: Du zahlst den höchsten effektiven Preis im gesamten Angebot. Bleibst du länger als zwei, drei Monate dabei, lohnt sich der Wechsel auf einen längeren Tarif fast immer.

Halbjahresabo — 69,99 € für 6 Monate

Mit 11,67 € pro Monat liegt der Halbjahrestarif fast 42 % unter dem Monatspreis, ohne dich gleich für ein ganzes Jahr zu binden. Inhaltlich bekommst du exakt dasselbe Paket wie in jedem anderen Tarif. Wichtig zu wissen: Das Abo verlängert sich automatisch um weitere sechs Monate, wenn du nicht rechtzeitig kündigst — Erinnerung setzen lohnt sich.

Jahresabo — 99,99 € pro Jahr

Der Jahrestarif ist der günstigste Weg zu Ling App: 8,33 € pro Monat, mehr als die Hälfte unter dem Monatspreis gerechnet. Zwölf Monate im Einzelabo würden 239,88 € kosten, das Jahresabo dagegen nur 99,99 € — eine Ersparnis von knapp 140 €. Wer sich mindestens ein Jahr motiviert sieht, trifft hier die wirtschaftlich klügste Entscheidung, auch wenn es kein echtes Lifetime-Modell ersetzt.

Wo gibt es stattdessen ein echtes Lifetime-Angebot?

Wenn dir eine einmalige Zahlung wichtiger ist als die Sprachbreite von Ling App, lohnt sich ein Blick auf Babbel: Der Anbieter verkauft neben seinen Abos auch ein Lifetime-Paket für rund 299,99 €, mit dem du dauerhaft Zugriff auf alle 14 verfügbaren Sprachen erhältst. Dafür tauschst du Ling Apps riesige Sprachauswahl gegen ein enger kuratiertes, aber didaktisch sehr ausgereiftes Angebot ein — mehr dazu weiter unten im Alternativen-Abschnitt.

Gibt es eine kostenlose Testphase oder Geld-zurück-Garantie bei Ling App?

Ling App lässt sich kostenlos herunterladen und in Grundzügen ausprobieren. Die ersten Lektionen jeder Sprache sind gratis zugänglich, danach greift eine Paywall: Fortgeschrittene Lektionen, der vollständige Chatbot-Modus und die meisten Übungstypen bleiben Abonnenten vorbehalten. Offline-Zugriff gibt es in der Gratis-Version ebenfalls nicht. Zum groben Reinschnuppern reicht das aus, für eine fundierte Kaufentscheidung solltest du aber nicht zu viel erwarten.

Wer direkt auf der offiziellen Ling-App-Website kauft, sichert sich zusätzlich eine 7-tägige Geld-zurück-Garantie. Innerhalb dieser Frist kannst du dein Abo ohne Angabe von Gründen erstatten lassen. Achtung: Diese Garantie gilt nur beim Direktkauf — kaufst du über den Apple App Store oder Google Play, greifen stattdessen die jeweiligen Rückgaberegeln der Plattformen, die häufig strenger sind.

So sparst du bei Ling App

Immer direkt auf der Ling-App-Website kaufen. Wer stattdessen über den App Store oder Google Play bezahlt, zahlt wegen der Plattformprovision bis zu 30 % mehr für denselben Tarif.

Wer stattdessen über den App Store oder Google Play bezahlt, zahlt wegen der Plattformprovision bis zu 30 % mehr für denselben Tarif. Laufzeit maximieren statt monatlich zahlen. Der Sprung vom Monats- zum Jahresabo senkt den effektiven Monatspreis von 19,99 € auf 8,33 € — die größte einzelne Ersparnis, die du bei Ling App überhaupt erzielen kannst.

Der Sprung vom Monats- zum Jahresabo senkt den effektiven Monatspreis von 19,99 € auf 8,33 € — die größte einzelne Ersparnis, die du bei Ling App überhaupt erzielen kannst. Saisonale Aktionen abwarten. Black Friday und der Jahreswechsel gehören zu den verlässlichsten Terminen für Rabatte auf Halbjahres- und Jahresabo. Kurze, unangekündigte Flash-Sales kommen ebenfalls vor.

Black Friday und der Jahreswechsel gehören zu den verlässlichsten Terminen für Rabatte auf Halbjahres- und Jahresabo. Kurze, unangekündigte Flash-Sales kommen ebenfalls vor. Newsletter abonnieren. Aktionen laufen oft ohne große Ankündigung auf der Startseite — wer den Newsletter abonniert hat, erfährt meist als Erstes davon.

Aktionen laufen oft ohne große Ankündigung auf der Startseite — wer den Newsletter abonniert hat, erfährt meist als Erstes davon. Keine Rabatt-Codes ungeprüft übernehmen. Einen offiziellen Studenten- oder Familienrabatt bietet Ling App aktuell nicht an. Gelegentlich kursieren Gutschein-Codes über Kooperationspartner – prüfe vor der Eingabe, ob sie noch gültig sind, bevor du zur Kasse gehst.

Alternativen zu Ling App

Nicht jede Sprachlern-App passt zu jedem Ziel — und wer unbedingt ein Einmalzahlungs-Modell möchte, findet es nicht bei Ling App. Diese drei Alternativen lohnen einen Blick, je nachdem, was dir wichtiger ist: Preis, Sprachauswahl oder Lernmethode.

Häufig gestellte Fragen zu Ling App Kosten

Was kostet Ling App aktuell? Das Monatsabo kostet 19,99 € pro Monat. Das Halbjahresabo senkt den Preis auf 11,67 € pro Monat (69,99 € für sechs Monate), das Jahresabo auf 8,33 € pro Monat (99,99 € pro Jahr). Alle Tarife enthalten denselben Funktionsumfang. Gibt es ein Ling App Lifetime-Angebot? Nein. Ling App verkauft ausschließlich zeitlich befristete Abos – ein Einmalkauf mit dauerhaftem Zugriff steht aktuell nicht zur Verfügung. Wer eine echte Lifetime-Option sucht, findet sie zum Beispiel bei Babbel für rund 299,99 €. Ist Ling App kostenlos nutzbar? Ja, mit Einschränkungen. Die ersten Lektionen jeder Sprache sind gratis, danach ist ein Abo nötig. Offline-Zugriff und der vollständige Chatbot-Modus sind in der Gratis-Version ebenfalls nicht enthalten. Gibt es eine Geld-zurück-Garantie bei Ling App? Ja, allerdings nur beim Direktkauf über die offizielle Ling-App-Website: Dort gilt eine 7-tägige Geld-zurück-Garantie. Bei einem Kauf über den App Store oder Google Play gelten stattdessen die Rückgaberegeln der jeweiligen Plattform. Wie kündige ich mein Ling App-Abo? Alle Abos verlängern sich automatisch, wenn du nicht rechtzeitig vor dem Abrechnungsdatum kündigst. Die Kündigung erfolgt je nach Kaufweg im Einstellungsmenü der App oder über den jeweiligen App-Store – das Löschen des Accounts allein beendet das Abo nicht. Lohnt sich Ling App trotz fehlendem Lifetime-Angebot? Für alle, die eine seltene oder asiatische Sprache lernen wollen, ist das Jahresabo für 8,33 € pro Monat ein faires Angebot – trotz fehlender Einmalzahlung. Wer unbedingt einen Einmalkauf möchte, ist bei Anbietern wie Babbel besser aufgehoben, tauscht dafür aber Sprachbreite gegen Auswahl ein.

Fazit

Ling App hat kein Lifetime-Angebot – das ist die klare Antwort auf die meistgestellte Preisfrage. Dafür bekommst du mit dem Jahresabo für 8,33 € pro Monat einen fairen Preis für eine der größten Sprachauswahlen am Markt. Wer trotzdem unbedingt einmalig statt dauerhaft zahlen will, wirft am besten einen Blick auf Babbels Lifetime-Paket – muss dafür aber mit weniger Sprachen auskommen.