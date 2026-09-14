5,95 € bis 9,95 € im Monat, dazu eine dauerhaft kostenlose Basisversion – Jicki gehört zu den günstigsten Sprachlern-Apps am Markt. Wie viel du am Ende wirklich zahlst, hängt allein davon ab, wie lange du dich bindest. Hier findest du alle Jicki-Preise im Überblick, den Vergleich zur Konkurrenz und die besten Wege, um noch mehr zu sparen.

Jicki: Preise auf einen Blick

Jicki setzt auf sogenannte „Sprachduschen” – kurze, alltagsnahe Audio-Lektionen statt klassischem Frontalunterricht. Jedes bezahlte Abo schaltet automatisch alle neun verfügbaren Sprachen frei, einen Aufpreis für einzelne Sprachen gibt es nicht. Der einzige Unterschied zwischen den Plänen ist die Laufzeit:

Laufzeit Preis pro Monat Gesamtpreis Kostenlos (unbegrenzt) 0,00 € 0,00 € (2 Lektionen/Sprache) 3 Monate 9,95 € 29,85 € 6 Monate 7,95 € 47,70 € 12 Monate 5,95 € 71,40 €

Je länger die Laufzeit, desto günstiger der Monatspreis: Das Jahresabo kostet fast 40 % weniger pro Monat als das kurze 3-Monats-Abo.

Was kosten die Jicki-Sprachduschen im Detail?

Anders als bei vielen Wettbewerbern bekommst du bei Jicki mit jedem bezahlten Plan sofort den kompletten Funktionsumfang – es gibt keine gestaffelten Feature-Pakete, nur unterschiedliche Laufzeiten. Wer nur drei Monate bucht, zahlt mit 9,95 € pro Monat spürbar mehr als im Jahresabo für 5,95 € – hochgerechnet auf zwölf Monate macht das einen Unterschied von fast 48 €.

Das 6-Monats-Abo für 7,95 € im Monat liegt preislich genau dazwischen und eignet sich, wenn du dich etwa auf eine Reise oder einen Jobwechsel vorbereitest, ohne dich gleich für ein ganzes Jahr zu verpflichten. Ein Lifetime-Zugang, wie ihn manche Konkurrenten anbieten, existiert bei Jicki nicht – wer dauerhaft lernen will, zahlt immer laufend weiter.

Wichtig beim Bezahlweg: Schließt du dein Abo über den Apple App Store oder Google Play ab statt direkt über die Jicki-Website, kann der Preis wegen der Store-Gebühren um bis zu 30 % steigen. Der direkte Abschluss über die Website ist deshalb in jedem Fall die günstigere Variante.

Zahlen kannst du bei Jicki per Kreditkarte, PayPal oder Lastschrift – zusätzliche Gebühren fallen dabei nicht an, solange du direkt über die offizielle Seite buchst.

Gibt es eine kostenlose Testphase oder Geld-zurück-Garantie bei Jicki?

Eine klassische Geld-zurück-Garantie, wie sie einige Mitbewerber gewähren, gibt es bei Jicki nicht. Stattdessen setzt der Anbieter auf eine dauerhaft kostenlose Basisversion: Du bekommst Zugriff auf zwei Lektionen pro Sprache, komplett ohne Zeitlimit und ohne Zahlungsdaten.

Für einen echten Eindruck von der Sprachduschen-Methode reicht das allerdings nur bedingt – zwei Lektionen zeigen dir das Format, aber nicht, wie weit dich Jicki über Wochen hinweg wirklich bringt. Wer das herausfinden will, kommt um ein bezahltes Abo nicht herum. Immerhin hält sich das Risiko in Grenzen: Das 3-Monats-Abo kostet mit 29,85 € insgesamt kaum mehr als ein einzelnes Essen auswärts.

Ein Punkt, den du im Kopf behalten solltest: Jicki-Abos verlängern sich automatisch um die gebuchte Laufzeit, wenn du nicht rechtzeitig kündigst. Und das Löschen deines Accounts ist nicht gleichbedeutend mit einer Kündigung – beides musst du getrennt voneinander erledigen, sonst läuft die Zahlung im Hintergrund weiter.

So sparst du bei Jicki

Direkt das Jahresabo buchen: Mit 71,40 € statt 119,40 € für vier aufeinanderfolgende 3-Monats-Abos sparst du fast 48 € – rund 40 % über zwölf Monate gerechnet.

Mit 71,40 € statt 119,40 € für vier aufeinanderfolgende 3-Monats-Abos sparst du fast 48 € – rund 40 % über zwölf Monate gerechnet. Über die Website statt über den App Store buchen: Ein Abschluss über Apple oder Google kann wegen der Store-Gebühren bis zu 30 % teurer ausfallen.

Ein Abschluss über Apple oder Google kann wegen der Store-Gebühren bis zu 30 % teurer ausfallen. Kostenlose Version zum Testen nutzen: Bevor du zahlst, verschaff dir mit den zwei Gratis-Lektionen pro Sprache einen ersten Eindruck vom Lernformat.

Bevor du zahlst, verschaff dir mit den zwei Gratis-Lektionen pro Sprache einen ersten Eindruck vom Lernformat. Auf saisonale Aktionen achten: Feste Rabattaktionen kommuniziert Jicki bislang unregelmäßig – ein Blick auf die Website rund um Black Friday oder den Jahreswechsel kann sich trotzdem lohnen.

Feste Rabattaktionen kommuniziert Jicki bislang unregelmäßig – ein Blick auf die Website rund um Black Friday oder den Jahreswechsel kann sich trotzdem lohnen. Rechtzeitig kündigen, statt automatisch verlängern zu lassen: Willst du nach Ablauf deines Abos pausieren, kündige aktiv vor dem Stichtag – sonst läuft die nächste Laufzeit automatisch weiter.

Ein Gruppen- oder Familienabo bietet Jicki aktuell nicht an – bei mehreren Nutzern brauchst du also mehrere Einzelabos.

Alternativen zu Jicki

Jicki punktet mit niedrigem Preis und schlankem Funktionsumfang – wer mehr Sprachen, andere Lernmethoden oder zusätzliche Features sucht, findet bei Babbel, Pimsleur und Duolingo passende Alternativen.

Häufig gestellte Fragen zu Jicki Kosten

Was kostet Jicki im Monat? Der Preis hängt von der Laufzeit ab: 9,95 € im 3-Monats-Abo, 7,95 € im 6-Monats-Abo und 5,95 € im 12-Monats-Abo – jeweils mit vollem Zugriff auf alle neun Sprachen. Ist Jicki kostenlos nutzbar? Nur eingeschränkt: Die Gratis-Version gibt dir Zugriff auf zwei Lektionen pro Sprache. Für den vollen Kursumfang brauchst du eines der drei Abos. Gibt es bei Jicki eine Geld-zurück-Garantie? Nein, eine klassische Geld-zurück-Garantie oder eine kostenpflichtige Testphase bietet Jicki nicht. Stattdessen kannst du die dauerhaft kostenlose Version nutzen, um die App vorab kennenzulernen. Verlängert sich mein Jicki-Abo automatisch? Ja. Ohne aktive Kündigung vor Ablauf verlängert sich dein Abo automatisch um dieselbe Laufzeit. Das Löschen deines Accounts ersetzt die Kündigung nicht – beides musst du getrennt erledigen. Lohnt sich das Jahresabo bei Jicki? Ja, deutlich. Mit 71,40 € im Jahr zahlst du effektiv 5,95 € pro Monat – gegenüber 119,40 € für vier aufeinanderfolgende 3-Monats-Abos sparst du fast 48 €, also rund 40 Prozent. Wie viele Sprachen sind im Jicki-Abo enthalten? Alle neun verfügbaren Sprachen – Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Japanisch, Schwedisch, Russisch, Griechisch und Kroatisch – sind in jedem bezahlten Abo ohne Aufpreis enthalten.

Fazit

Wer Jicki nutzen will, fährt mit dem Jahresabo für 5,95 €/Monat klar am günstigsten – kurzentschlossene Tester greifen zum 3-Monats-Abo. In jedem Fall gilt: über die Website statt über den App Store buchen, rechtzeitig kündigen und die kostenlose Version vorab als risikofreien Einstieg nutzen.