Ein Vokabeltrainer bringt dich nur bis zu einem gewissen Punkt – irgendwann brauchst du jemanden, der dir zuhört, dich korrigiert und mit dir spricht. Genau dafür wurden italki und Preply gebaut: zwei Marktplätze, auf denen du direkt bei echten Sprachlehrern buchst, statt gegen eine App zu üben. Beide verfolgen dabei ein unterschiedliches Grundprinzip. Auf italki wählst du selbst aus einem riesigen, offenen Pool an Tutoren, buchst einzelne Stunden und bestimmst dein Tempo komplett allein. Preply nimmt dir diese Auswahl größtenteils ab: Ein Algorithmus schlägt dir passende Lehrkräfte vor und begleitet dich mit festen Lernpfaden. Welche der beiden Plattformen 2026 besser zu deinem Lerntyp passt, zeigt dieser Vergleich anhand von Preisen, Sprachangebot, Unterrichtsstruktur und echten Praxiserfahrungen.

Auf einen Blick: italki ist der freiere der beiden Marktplätze – über 150 Sprachen, Tausende frei wählbare Tutoren und keine Abo-Bindung, weil du pro Lektion zahlst. Preply setzt stattdessen auf strukturierten Unterricht: ein KI-Matching sucht dir passende Lehrkräfte, feste Curricula und wöchentliche Stundenpakete geben dir einen roten Faden. Kurz gesagt: italki für alle, die selbst entscheiden wollen, Preply für alle, die geführt werden möchten.

italki und Preply im direkten Vergleich

Bevor du dich für eine der beiden Plattformen entscheidest, lohnt sich der Blick auf die wichtigsten Eckdaten. Die folgende Tabelle fasst zusammen, worin sich italki und Preply am deutlichsten unterscheiden.

Kriterium italki Preply Gegründet 2007, Shanghai 2012, Kiew Sprachangebot über 150 Sprachen über 90 Sprachen Tutoren-Pool zehntausende Tutoren, über 10 Mio. Nutzer über 100.000 Tutoren weltweit Buchungsmodell Einzelstunden per Credits, kein Abo wöchentliche Stundenpakete Lektionsdauer 30, 45, 60 oder 90 Minuten 25, 50 oder 80 Minuten Tutor-Auswahl manuelle Suche mit Filtern KI-gestützter Matching-Algorithmus Lernstruktur frei, hängt vom Tutor ab feste Curricula mit Fortschrittstracking Einstiegspreis ab ca. 4 €/Stunde ab ca. 5 €/Stunde Probestunde ab ca. 1–5 € ab ca. 1 € Bei Unzufriedenheit nur Streitschlichtung kostenloser Tutorwechsel oder Erstattung Business-Lösung nicht vorhanden Preply Business für Teams App iOS & Android iOS & Android

Auf den ersten Blick trennen die beiden Anbieter nur Nuancen bei der Sprachanzahl und ein paar Euro beim Einstiegspreis. Der wirkliche Unterschied liegt tiefer – in der Frage, wer die Kontrolle über deinen Lernweg hat: du selbst oder ein Algorithmus.

italki: der offene Tutoren-Marktplatz

italki funktioniert wie ein digitaler Basar für Sprachunterricht. Statt eines festen Lehrplans triffst du auf ein Angebot von Tausenden Lehrkräften, die ihre Stunden selbst gestalten und bepreisen. Die Plattform unterscheidet zwischen zwei Tutor-Typen: Community Tutors sind Muttersprachler ohne pädagogisches Zertifikat, die vor allem lockere Konversation anbieten, während Professional Teachers eine nachgewiesene Lehrbefähigung mitbringen und strukturierter arbeiten. Diese Aufteilung sorgt dafür, dass sowohl Budget-Lerner als auch Leute mit höheren Ansprüchen fündig werden.

Weil kein Lehrplan vorgegeben ist, entscheidest du gemeinsam mit deinem Tutor, worauf sich eine Stunde konzentriert: freie Konversation, Grammatikfragen, Prüfungsvorbereitung oder Ausspracheübungen sind gleichermaßen möglich. Diese Offenheit macht italki besonders attraktiv für Lerner, die bereits ein gutes Sprachniveau mitbringen und gezielt an einzelnen Schwächen arbeiten wollen. Anfänger ohne klare Vorstellung, was sie üben sollen, tun sich dagegen schwerer, weil die Struktur komplett fehlt.

Technisch läuft der Unterricht über die plattformeigene Videoumgebung „italki Classroom”, einige Tutoren nutzen alternativ Zoom oder Skype. Über das kostenpflichtige Zusatzabo italki Plus bekommst du seit 2024 KI-Funktionen wie automatische Lektionszusammenfassungen und generierte Karteikarten dazu. Kostenlos enthalten ist dagegen eine aktive Community: Du kannst geschriebene Texte von Muttersprachlern korrigieren lassen und an der „Language Challenge” teilnehmen, einer Art Gruppenmotivation für regelmäßiges Üben.

Beim Bezahlen setzt italki konsequent auf Pay-per-Lesson: Du kaufst Credits (1 Credit entspricht 1 US-Dollar) und löst sie für einzelne Stunden ein – ein Abo gibt es nicht. Community Tutors kosten meist zwischen 4 und 15 Euro pro Stunde, Professional Teachers verlangen je nach Erfahrung 15 bis 80 Euro. Eine vergünstigte Probestunde bekommst du bei den meisten Tutoren schon ab rund 1 Euro. Der Nachteil dieser Freiheit: Bei Problemen mit einem Tutor gibt es keine automatische Rückerstattung, sondern nur ein Streitschlichtungsverfahren über den Support.

Am besten eignet sich italki für dich, wenn du selbstständig lernst, eine seltene Sprache wie Georgisch oder Walisisch suchst oder einfach keine Lust auf feste Vertragsbindungen hast.

Preply: strukturierter Unterricht mit KI-Unterstützung

Preply verfolgt einen anderen Ansatz als italki: Statt dich durch Hunderte Profile scrollen zu lassen, fragt die Plattform zuerst nach deinem Ziel, deinem aktuellen Niveau und deinem Budget. Ein Matching-Algorithmus schlägt dir daraufhin passende Tutoren vor – das spart Zeit, nimmt dir aber auch einen Teil der Entscheidungsfreiheit ab. Wer bereits weiß, wonach er sucht, empfindet das schnell als Einschränkung; wer sich von der Auswahl überfordert fühlt, gewinnt dadurch echte Orientierung.

Der Unterricht selbst folgt bei Preply deutlich klareren Bahnen. Viele Tutoren arbeiten mit festen Curricula, die auf einem Einstufungstest basieren und Grammatik, Wortschatz und Konversation systematisch aufeinander aufbauen. Nach jeder Lektion landen Notizen, Korrekturen und Hausaufgaben automatisch im persönlichen Lernbereich, sodass du deinen Fortschritt jederzeit nachvollziehen kannst. Diese Systematik macht Preply besonders geeignet für Einsteiger, die noch keinen eigenen Lernplan entwickelt haben.

Technisch überzeugt die hauseigene Plattform „Preply Space” mit einem integrierten Whiteboard, Chatfunktion und einem Bereich für geteilte Materialien. Seit 2024 ergänzt ein KI-Vokabeltrainer den Unterricht, der gelerntes Vokabular nach dem Prinzip der wiederholten Abfrage in sinnvollen Abständen festigt. Für Unternehmen gibt es zudem Preply Business: ein separates Programm mit Gruppenbudgets und Fortschrittsberichten für die Personalabteilung – eine Lösung, die italki in dieser Form nicht anbietet.

Preis-technisch bewegt sich Preply auf ähnlichem Niveau wie italki, arbeitet aber mit einem anderen Modell: Statt Einzelstunden buchst du wöchentliche Pakete von ein, zwei oder drei Stunden. Einstiegstutoren kosten ab rund 5 Euro pro Stunde, erfahrene Lehrkräfte 30 bis 80 Euro. Die Probestunde gibt es bereits ab etwa 1 Euro, und sollte der erste Tutor nicht passen, wechselst du kostenlos oder bekommst dein Geld zurück – eine Absicherung, die italki so nicht bietet.

Preply lohnt sich vor allem, wenn du als Anfänger klare Orientierung brauchst, Wert auf messbaren Fortschritt legst oder dein Team beruflich sprachlich fit machen willst.

Für wen lohnt sich italki, für wen Preply?

Die Entscheidung zwischen italki und Preply hängt weniger vom Preis als von deinem Lerntyp ab. Beide Plattformen kosten im Schnitt ähnlich viel, funktionieren im Alltag aber grundverschieden.

italki passt zu dir, wenn du bereits ein Grundniveau mitbringst und gezielt an Konversation arbeiten willst, eine seltene Sprache suchst, die andere Plattformen nicht abdecken, oder dich nicht auf feste Wochenpakete festlegen möchtest.

du bereits ein Grundniveau mitbringst und gezielt an Konversation arbeiten willst, eine seltene Sprache suchst, die andere Plattformen nicht abdecken, oder dich nicht auf feste Wochenpakete festlegen möchtest. Preply passt zu dir, wenn du als Anfänger einen klaren Fahrplan brauchst, dir die Tutorensuche lieber abnehmen lässt, regelmäßige Hausaufgaben zur Motivation nutzt oder dein Unternehmen ein Sprachtraining für mehrere Mitarbeitende sucht.

Nutzt du bereits eine Sprachlern-App wie Babbel oder Duolingo für Grammatik und Vokabeln, ergänzt ein Tutor auf italki oder Preply diese Basis ideal um echte Sprechpraxis. Wer unsicher ist, testet am günstigsten beide Plattformen parallel: Die Probestunden kosten kaum mehr als ein Kaffee und zeigen dir schneller als jeder Vergleichsartikel, welches System zu deinem Lernstil passt.

Häufig gestellte Fragen zum Vergleich italki und Preply

Was ist der zentrale Unterschied zwischen italki und Preply? italki ist ein offener Marktplatz: Du wählst deinen Tutor selbst aus und buchst einzelne Stunden ohne Abo. Preply schlägt dir per KI-Matching passende Lehrkräfte vor und arbeitet mit wöchentlichen Stundenpaketen sowie festen Lernplänen. Kurz gesagt – italki bedeutet Freiheit, Preply bedeutet Führung. Ist italki günstiger als Preply? Kaum. Bei italki starten Community-Tutoren bei etwa 4 Euro pro Stunde, bei Preply liegt der Einstieg bei rund 5 Euro. Erfahrene Lehrkräfte kosten auf beiden Plattformen bis zu 80 Euro. Der eigentliche Unterschied liegt im Abrechnungsmodell: italki verkauft Einzelstunden, Preply verkauft wöchentliche Pakete. Welche Plattform hat das größere Sprachangebot? italki, mit über 150 Sprachen, darunter auch Nischensprachen wie Isländisch oder Suaheli. Preply deckt mit über 90 Sprachen alle wichtigen Weltsprachen ab, hat bei seltenen Sprachen aber deutlich weniger Auswahl an Tutoren. Für wen eignet sich Preply besser als italki? Vor allem für Einsteiger und alle, die einen klaren Lernplan statt freier Konversation wollen. Der KI-Matching-Algorithmus, feste Curricula und die Zufriedenheitsgarantie machen Preply strukturierter – ideal, wenn du keine Lust hast, dich selbst um deinen Lernweg zu kümmern. Kann ich bei italki oder Preply jederzeit kündigen? Ja, bei beiden Plattformen gibt es keine langfristige Vertragsbindung im klassischen Sinne. Bei italki zahlst du ohnehin nur für gebuchte Einzelstunden. Bei Preply legst du dich auf ein wöchentliches Paket fest, kannst es aber jederzeit pausieren oder anpassen, ohne ein Abo aktiv kündigen zu müssen. Bieten italki und Preply eine kostenlose Probestunde an? Komplett kostenlos ist keine der beiden Plattformen, aber beide bieten stark vergünstigte Probestunden ab etwa 1 Euro an. Bei Preply kommt zusätzlich eine Zufriedenheitsgarantie dazu: Passt der Tutor nicht, wechselst du kostenlos oder bekommst dein Geld zurück.

Fazit: italki oder Preply – deine Entscheidung für 2026

Einen objektiven Gesamtsieger gibt es bei diesem Vergleich nicht – dafür unterscheiden sich die beiden Philosophien zu grundsätzlich. italki bleibt der flexiblere Marktplatz: mehr Sprachen, keine Vertragsbindung und volle Entscheidungsfreiheit bei der Tutorenwahl. Preply punktet dort, wo Struktur zählt – mit KI-gestütztem Matching, klaren Lernplänen und einer echten Absicherung, falls die erste Wahl nicht passt.

Wenn du dir unsicher bist, entscheidet am Ende dein Lerntyp: Wer gerne selbst steuert und Wert auf maximale Auswahl legt, ist bei italki gut aufgehoben. Wer sich lieber an die Hand nehmen lässt und regelmäßige Fortschrittskontrolle schätzt, profitiert stärker von Preply. Beide Plattformen erlauben dir, mit einer günstigen Probestunde ohne großes Risiko herauszufinden, welches System wirklich zu dir passt.