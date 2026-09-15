Manche Menschen wollen beim Sprachenlernen frei entscheiden können: welche Lehrkraft, welcher Preis, welches Tempo. Andere wünschen sich genau das Gegenteil – einen klaren Fahrplan, an den sie sich halten können, ohne selbst etwas organisieren zu müssen. Genau diese beiden Philosophien treffen bei italki und Lingoda aufeinander. Das eine ist ein riesiger Marktplatz mit Zehntausenden Tutoren aus aller Welt, das andere eine Online-Sprachschule mit festem Lehrplan, Klassengrößen und Prüfungszertifikaten.

Ich habe beide Plattformen genauer unter die Lupe genommen: Preise, Sprachangebot, Unterrichtsform und die Frage, wer am Ende tatsächlich schneller ans Ziel kommt. In diesem Vergleich zeige ich dir, wo der freie Tutoren-Marktplatz italki punktet, wo die strukturierte Lingoda-Schule die Nase vorn hat – und für welchen Lerntyp welches Modell wirklich passt.

italki vs. Lingoda: Auf einen Blick

Kurz zusammengefasst: italki ist ein offener Tutoren-Marktplatz mit über 150 Sprachen, frei wählbaren Lehrkräften und Preisen ab rund 4 Euro pro Stunde – ideal, wenn du Flexibilität willst und selbst Verantwortung für deinen Lernweg übernimmst. Lingoda beschränkt sich auf sechs Sprachen, dafür bekommst du ein festes Curriculum, zertifizierte Lehrkräfte und am Ende jeder Stufe ein anerkanntes Zertifikat. Wer Struktur sucht, landet bei Lingoda, wer Freiheit will, bei italki.

Kriterium italki Lingoda Gegründet 2007 2013 Sprachenangebot 150+ Sprachen 6 Sprachen (inkl. Business-Englisch) Sprachniveau A1–C2, abhängig von der Lehrkraft A1–C1, festes GER-Curriculum Unterrichtsform Ausschließlich 1:1-Einzelunterricht Kleingruppe (bis 5 Personen) oder Einzelunterricht Lektionsdauer Frei wählbar: 30, 45 oder 60 Minuten Fest: 60 Minuten Lehrkräfte Über 30.000 Tutoren weltweit Über 2.400 zertifizierte Muttersprachler Preismodell Guthaben-System, keine Abo-Pflicht Monatsabo mit fester Stundenzahl Preisspanne ca. 4–80 €/Stunde 5,49–33,99 €/Stunde Testphase Vergünstigte Probestunden ab ca. 1 € bei vielen Tutoren 7 Tage kostenlose Probewoche + 14-Tage-Geld-zurück-Garantie Zertifikate Keine offiziellen Zertifikate GER-orientierte Lingoda-Zertifikate

italki im Test: Der Tutoren-Marktplatz ohne Fahrplan

italki ging 2007 an den Start und funktioniert bis heute wie ein digitaler Basar für Sprachunterricht: über 30.000 Tutoren und ausgebildete Lehrkräfte bieten hier Stunden in mehr als 150 Sprachen an – von Weltsprachen wie Englisch oder Spanisch bis zu Nischensprachen wie Jiddisch, Katalanisch oder Suaheli. Statt eines festen Kurskonzepts bekommst du hier vor allem eines: Auswahl.

Bezahlt wird nicht per Abo, sondern über ein Guthaben-System: Du kaufst italki-Credits und buchst damit einzelne Stunden bei der Lehrkraft deiner Wahl. Die Preisspanne ist entsprechend riesig – Community-Tutoren ohne pädagogische Ausbildung verlangen teils nur 4 bis 15 Euro pro Stunde, während geprüfte Lehrkräfte mit Zertifikat und Erfahrung auch 60 bis 80 Euro aufrufen können. Viele Tutoren bieten zudem günstige Probestunden ab rund 1 bis 5 Euro an, bevor du dich für ein längeres Paket entscheidest.

Unterrichtet wird ausschließlich 1:1 – Gruppenkurse gibt es bei italki nicht. Dafür kannst du Lektionslänge (30, 45 oder 60 Minuten) und Termin komplett frei wählen, rund um die Uhr, dank Tutoren in praktisch jeder Zeitzone. Ergänzt wird das Angebot durch Community-Funktionen: In Sprachtandems übst du kostenlos mit Muttersprachlern, in „Notebooks“ schreibst du kurze Texte, die andere Nutzer korrigieren, und Diskussionsforen sowie Tutor-Podcasts liefern zusätzlichen Input abseits der bezahlten Stunden.

Der größte Trumpf von italki ist die schiere Reichweite: Für kaum eine andere Plattform findest du so leicht einen Muttersprachler in einer seltenen Sprache, und du zahlst wirklich nur für die Stunden, die du tatsächlich buchst. Wer gezielt auf eine Prüfung wie DELE, DELF oder das Cambridge-Examen vorbereiten möchte, findet spezialisierte Tutoren dafür ebenso wie reine Konversationspartner für entspanntes Sprechtraining.

Der Preis für diese Freiheit ist fehlende Struktur: Es gibt keinen vorgegebenen Lehrplan, du musst selbst wissen, was du üben willst, und die Unterrichtsqualität schwankt je nach Tutor erheblich. Ein offizielles Sprachzertifikat stellt italki nicht aus, und wer lieber in der Gruppe lernt, geht hier komplett leer aus.

italki eignet sich am besten für: alle, die eine seltene Sprache lernen wollen, gezielt nach einer bestimmten Lehrkraft suchen oder maximale Flexibilität bei Preis, Termin und Lektionslänge brauchen.

Lingoda im Test: Die Online-Sprachschule mit Stundenplan

Lingoda startete 2013 mit einem klaren Gegenentwurf zum offenen Marktplatz-Prinzip: einer strukturierten Online-Sprachschule mit festem Curriculum, das sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) orientiert. Statt aus Tausenden Tutoren zu wählen, greifst du hier auf einen Pool von über 2.400 zertifizierten Muttersprachlern zu, die alle nach denselben Unterrichtsmaterialien lehren.

Dafür ist das Sprachangebot deutlich kleiner: Nur sechs Sprachen stehen zur Wahl – Englisch (A1–C1), Business-Englisch (A1–B2), Deutsch (A1–C1), Französisch (A1–B2), Spanisch (A1–B2) und Italienisch (aktuell nur A1–A2). Bezahlt wird per Monatsabo mit fester Stundenzahl zwischen 4 und 48 Stunden im Monat, wählbar als Gruppenunterricht mit maximal fünf Teilnehmern oder als Einzelunterricht.

Jede Lektion dauert fest 60 Minuten – Spontanität wie bei italki gibt es hier nicht, dafür einen planbaren Rhythmus. Besonders motivierend ist das „Sprint“-Programm: Wer innerhalb eines festgelegten Zeitraums täglich am Unterricht teilnimmt, bekommt bis zu 50 Prozent des Abopreises zurückerstattet. Nach jedem abgeschlossenen GER-Niveau erhältst du zudem ein Lingoda-Zertifikat, das Arbeitgeber und Bildungseinrichtungen anerkennen.

Preislich variiert Lingoda stark je nach Unterrichtsform und Stundenpaket: Der Gruppenunterricht startet bei 54,99 Euro im Monat (Plan S, 4 Stunden, 13,99 Euro/Stunde) und wird mit steigender Stundenzahl günstiger – bei Plan XL mit 48 Stunden zahlst du nur noch 5,49 Euro pro Stunde. Einzelunterricht kostet entsprechend mehr: von 134,99 Euro im kleinsten Paket bis 551,99 Euro monatlich für 48 Einzelstunden, was 11,49 Euro pro Stunde entspricht.

Der größte Vorteil von Lingoda ist die Verlässlichkeit: Jede Lehrkraft ist geprüft, jede Lektion folgt demselben roten Faden, und am Ende jeder Stufe steht ein greifbares Ergebnis. Der Preis dafür ist weniger Auswahl und weniger Flexibilität – wer spontan mal eine Stunde einschieben möchte, ist hier an feste Zeitfenster gebunden, und Gamification, KI-Features oder ein Offline-Modus fehlen komplett.

Lingoda eignet sich am besten für: alle, die eine der sechs angebotenen Sprachen strukturiert bis zu einem anerkannten Niveau lernen wollen, Wert auf geprüfte Lehrkräfte legen und von einem festen Lernrhythmus profitieren.

Für wen lohnt sich italki, für wen Lingoda?

Die Entscheidung hängt weniger vom Preis als von deinem persönlichen Lernstil ab. Wer gerne selbst steuert, welche Lehrkraft, welches Tempo und welche Sprache es sein soll, ist bei italki richtig aufgehoben. Wer dagegen einen verlässlichen Fahrplan mit klaren Etappenzielen sucht, fährt mit Lingoda besser.

italki passt zu dir, wenn du eine seltene Sprache lernen willst, die kaum eine andere Plattform anbietet.

italki lohnt sich, wenn du gezielt nach einer bestimmten Lehrkraft oder einem knappen Budget suchst.

Lingoda ist die richtige Wahl, wenn du ein offizielles Sprachzertifikat für Job oder Studium brauchst.

Lingoda passt, wenn dir Gruppenunterricht mit anderen Lernenden mehr Motivation gibt als Einzelstunden.

Willst du selbst entscheiden, wie lange eine Lektion dauert und wann sie stattfindet, bietet dir nur italki diese Freiheit.

Legst du Wert auf gleichbleibende Unterrichtsqualität statt auf Tutoren-Roulette, ist Lingoda die verlässlichere Option.

Häufig gestellte Fragen zu italki vs. Lingoda

Fazit: italki oder Lingoda – welches Modell bringt dich weiter?

italki und Lingoda beantworten dieselbe Frage – wie lerne ich eine Sprache mit echten Menschen? – auf grundsätzlich verschiedene Weise. italki setzt auf Masse und Freiheit: 150+ Sprachen, Zehntausende Tutoren und Preise, die du selbst in der Hand hast, aber ohne Struktur und Qualitätsgarantie. Lingoda setzt auf Klasse und Kontrolle: nur sechs Sprachen, dafür ein durchdachtes Curriculum, geprüfte Lehrkräfte und ein Zertifikat als Beleg für deinen Fortschritt.

Es gibt hier kein pauschal „besseres“ Angebot – nur das passendere für dein Ziel. Willst du möglichst flexibel und günstig in eine seltene Sprache einsteigen, ist italki die klare Empfehlung. Bräuchst du dagegen einen verbindlichen Rahmen, der dich bis zu einem nachweisbaren Sprachniveau führt, investierst du dein Geld bei Lingoda sinnvoller. Am Ende entscheidet ohnehin, welches Modell dich tatsächlich regelmäßig zum Lernen bringt.