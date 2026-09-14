Vier Euro oder vierzig – bei italki kann eine einzelne Unterrichtsstunde beides kosten, und das ist kein Zufall, sondern das Prinzip der Plattform. Anders als bei Apps mit festem Abopreis legt hier jeder Lehrer seinen Stundensatz selbst fest, von 4 € bis zu deutlich über 60 €.

Diese Preisspanne ist kein Nachteil, sondern das Kernversprechen von italki: Du entscheidest, ob du für 5 € mit einem Muttersprachler plauderst oder für 50 € eine geprüfte Fachkraft für die Prüfungsvorbereitung buchst. Damit du nicht raten musst, was für dich realistisch ist, findest du hier alle italki Kosten im Überblick – vom Stundensatz über die Probestunde bis zum Sparen mit Paketen.

italki: Preise auf einen Blick

Weil italki ein Marktplatz und kein einheitlicher Anbieter ist, bewegen sich die Preise in Spannen statt in Festbeträgen. Die folgende Tabelle zeigt dir, mit welchen Kosten du je nach Lehrertyp realistisch rechnen musst – alle Angaben pro Unterrichtsstunde.

Lehrertyp Preis pro 60 Minuten Preis pro 30 Minuten Am besten geeignet für Community-Tutor 4 – 15 € ab ca. 2 € Konversation, entspanntes Sprechtraining Professionelle Lehrkraft 10 – 30 € 6 – 18 € Strukturierter Unterricht, Grammatik, Prüfungsvorbereitung Top-Lehrer / Spezialist 25 – 80 €+ 15 – 45 € Business-Sprache, Intensivvorbereitung auf hohem Niveau Probestunde 1 – 5 € – Einen Lehrer unverbindlich kennenlernen

Was kosten italki-Sprachlehrer im Detail?

Die Tabelle oben gibt dir die grobe Richtung vor, doch die tatsächlichen italki Kosten hängen stark davon ab, welchen Lehrertyp du wählst und was du erreichen willst. Die drei Kategorien unterscheiden sich nicht nur im Preis, sondern auch in Qualifikation und Unterrichtsstil deutlich voneinander.

Community-Tutor: der günstigste Einstieg

Community-Tutoren sind Muttersprachler ohne pädagogische Ausbildung, die einfach ihre Sprache weitergeben wollen. Für 60 Minuten zahlst du zwischen 4 und 15 €, eine halbe Stunde ist teils schon für rund 2 € zu haben. Feste Lehrpläne oder Grammatikkorrektur solltest du hier nicht erwarten – dafür bekommst du entspannte, freie Konversation zum Kampfpreis. Für den reinen Sprech-Alltag reicht das völlig aus.

Professionelle Lehrkraft: mehr Struktur für mehr Geld

Professionelle Lehrkräfte bringen Zertifikate und echte Unterrichtserfahrung mit. Der Stundensatz liegt zwischen 10 und 30 €, für 30 Minuten zahlst du 6 bis 18 €. Dafür bekommst du einen roten Faden: Lehrpläne, Hausaufgaben, gezieltes Feedback zu Aussprache und Grammatik. Wer eine Sprache von Grund auf strukturiert aufbauen oder auf ein Zertifikat wie DELE oder DELF hinarbeiten will, ist in dieser Kategorie besser aufgehoben als bei einem Community-Tutor.

Top-Lehrer und Spezialisten: Premium hat ihren Preis

Am oberen Ende der Skala stehen Top-Lehrer und Spezialisten, die teils 80 € oder mehr pro Stunde verlangen. Sie arbeiten häufig mit Führungskräften, Unternehmen oder Kandidaten für hohe Sprachzertifikate. Schon 30 Minuten kosten hier 15 bis 45 €. Für den entspannten Alltagslerner ist das meist übertrieben – wer aber Business-Englisch für einen wichtigen Termin braucht oder sich intensiv auf ein C2-Niveau vorbereitet, kann hier gut investiertes Geld ausgeben. Prüfe vor der Buchung unbedingt die Bewertungen des Lehrers.

Probestunden-Preise: günstig testen vor dem Kauf

Bevor du dich für einen Lehrer entscheidest, lohnt sich fast immer eine Probestunde. Die kostet je nach Lehrer zwischen 1 und 5 € – ein fairer Preis, um herauszufinden, ob Unterrichtsstil und Chemie passen, bevor du ein größeres Stundenpaket kaufst. Gerade bei den teureren Top-Lehrern solltest du diese Option nutzen, statt direkt eine ganze Stunde zu buchen.

Das italki-Credits-System einfach erklärt

italki rechnet nicht in Euro, sondern in Credits: 1 Credit entspricht 1 US-Dollar. Du lädst dein Konto vorab mit Guthaben auf und bezahlst Stunden direkt aus diesem Guthaben – ganz ohne monatliches Abo oder automatische Verlängerung. Bezahlt wird per Kreditkarte, PayPal oder weiteren regionalen Methoden, je nachdem, aus welchem Land du kommst. Wichtig: Lädst du dein Guthaben über den Apple App Store oder Google Play auf, zahlst du bis zu 30 % mehr als bei der direkten Aufladung über die italki-Website – ein Umweg, den du dir sparen solltest.

Gibt es eine kostenlose Testphase oder Geld-zurück-Garantie bei italki?

Eine klassische Gratisversion oder Testphase bietet italki nicht. Lehrerprofile durchsuchen, Bewertungen lesen und Preise vergleichen kannst du zwar völlig kostenlos und ohne Anmeldung – eine echte Unterrichtsstunde bekommst du aber erst, nachdem du Guthaben aufgeladen hast. Die günstigste Annäherung an einen kostenlosen Test ist die Probestunde ab 1 €.

Eine Geld-zurück-Garantie im klassischen Sinn gibt es bei italki ebenfalls nicht. Greift der sogenannte italki-Schutz, bekommst du deine Credits nur dann erstattet, wenn ein Lehrer eine gebuchte Stunde ausfallen lässt – nicht, wenn du selbst nicht erscheinst oder schlicht unzufrieden mit dem Unterricht warst. Das unterscheidet italki spürbar von Preply, wo unzufriedene Lernende ihre erste Stunde beim jeweiligen Tutor zurückerstattet bekommen. Wer diese Absicherung will, sollte das bei der Entscheidung mit einkalkulieren.

So sparst du bei italki

Der wirksamste Hebel sind Stundenpakete direkt beim Lehrer: 5, 10 oder 20 Stunden im Paket bringen dir üblicherweise 5 bis 20 % Rabatt gegenüber der Einzelbuchung. Bei einem Stundensatz von 12 € und 20 % Nachlass sparst du über zehn Stunden hinweg 24 € – nahezu zwei Gratisstunden.

Achte außerdem darauf, dein Guthaben immer über die italki-Website statt über eine App aufzuladen, sonst zahlst du wie erwähnt bis zu 30 % drauf. Saisonale Aktionen zu Black Friday, Neujahr oder anderen Anlässen bringen häufig zusätzliches Gratisguthaben – wer ohnehin regelmäßig lernt, kauft dann auf Vorrat. Und wer nur Konversation üben will, fährt mit einem günstigen Community-Tutor meist genauso gut wie mit einer teuren Profi-Lehrkraft.

Alle aktuellen Rabattaktionen und Gutscheincodes für italki findest du gebündelt in unserem separaten italki-Gutschein-Guide – dort aktualisieren wir laufend, welche Aktionen gerade laufen.

Alternativen zu italki

italki ist nicht für jeden die richtige Wahl. Wer eine Absicherung bei der ersten Buchung will, feste Lehrpläne bevorzugt oder lieber mit einer KI statt einem Menschen übt, findet bei diesen drei Anbietern eine passende Alternative.

Häufige Fragen zu italki Kosten

Was kostet eine Stunde Unterricht bei italki? Das hängt davon ab, welchen Lehrertyp du buchst. Ein Community-Tutor kostet pro 60 Minuten zwischen 4 und 15 €, eine professionelle Lehrkraft 10 bis 30 € und ein Top-Lehrer oder Spezialist 25 € bis deutlich über 80 €. Weil jeder Lehrer seinen Preis selbst festlegt, lohnt sich immer ein Blick auf mehrere Profile. Muss ich bei italki ein Abo abschließen? Nein. italki arbeitet komplett ohne Abo-Modell. Du lädst Guthaben in Form von Credits auf (1 Credit entspricht 1 US-Dollar) und buchst damit einzelne Stunden bei den Lehrern deiner Wahl. Eine automatische Verlängerung oder monatliche Abbuchung gibt es nicht. Wie viel kostet eine Probestunde bei italki? Probestunden kosten in der Regel zwischen 1 und 5 €, je nachdem, welchen Lehrer du testen möchtest. Damit kannst du vor dem Kauf eines größeren Stundenpakets günstig prüfen, ob Chemie und Unterrichtsstil zu dir passen. Bekomme ich mein Geld zurück, wenn ich mit einer Stunde unzufrieden bin? Eine klassische Geld-zurück-Garantie wie bei manchen Konkurrenten bietet italki nicht. Der sogenannte italki-Schutz greift nur, wenn ein Lehrer eine gebuchte Stunde ausfallen lässt – dann bekommst du deine Credits gutgeschrieben. Bist du lediglich unzufrieden mit dem Unterrichtsstil, verfällt das Guthaben in der Regel trotzdem. Wie spare ich bei italki am meisten? Am günstigsten fährst du mit Stundenpaketen direkt beim Lehrer – die bringen dir je nach Anbieter 5 bis 20 % Rabatt gegenüber der Einzelbuchung. Lade dein Guthaben außerdem immer über die italki-Website statt über den App Store auf, sonst zahlst du bis zu 30 % mehr für dieselben Credits. Saisonale Aktionen wie Black Friday oder Neujahr bringen zusätzlich oft Gratisguthaben. Ist italki günstiger als Preply oder Lingoda? Bei den Einstiegspreisen liegen italki und Preply etwa gleichauf – beide starten bei rund 4 € pro Stunde. Lingoda ist mit Einzel- und Gruppenkursen ab etwa 5,49 € pro Stunde etwas teurer, bietet dafür aber feste Lehrpläne und Zertifikate. Ob italki günstiger ist, hängt also stark davon ab, welchen Lehrertyp du wählst und wie viel Struktur du brauchst.

Fazit

italki Kosten lassen sich nicht auf einen einzigen Preis reduzieren – und genau das macht die Plattform so flexibel. Für lockeres Konversationstraining zahlst du ab 4 € die Stunde, für strukturierten Unterricht mit Lehrplan 10 bis 30 €, für Premium-Coaching auf hohem Niveau auch deutlich mehr. Wichtig ist, dass du dir vor der Buchung klarmachst, was du wirklich brauchst: Wer nur reden will, sollte nicht für einen Top-Lehrer zahlen, und wer strukturiert auf ein Zertifikat hinarbeitet, sollte nicht am Community-Tutor sparen.