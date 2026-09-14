Wer sich bei italki anmeldet, zahlt für die erste Unterrichtsstunde meist deutlich weniger als reguläre Neukunden ohne Empfehlungslink. Der Grund: italki schreibt frisch registrierten Nutzern automatisch ein Gratisguthaben gut, sobald sie sich über einen Partnerlink registrieren – ganz ohne Code, den man irgendwo eintippen müsste. Wie viel das konkret bringt, wie du an dein Guthaben kommst und für welchen Lehrertyp sich der Rabatt am meisten lohnt, zeigen wir dir hier Schritt für Schritt.

Der italki Gutschein 2026 im Überblick

Das Angebot richtet sich ausschließlich an Neuanmeldungen: Registrierst du dich zum ersten Mal über unseren Link, verbucht italki das Guthaben direkt auf deinem Konto – meist im Bereich von 5 bis 10 US-Dollar, je nach aktueller Aktion. Ein zusätzlicher italki Rabattcode ist dafür nicht notwendig, und du kannst das Guthaben sofort für eine Probestunde oder eine reguläre Unterrichtseinheit einsetzen. Wir prüfen die Konditionen regelmäßig direkt beim Anbieter, damit hier ausschließlich aktuelle Angaben stehen.

Wichtig für die Planung: Das Neukunden-Guthaben ist an dein persönliches Konto gebunden, nicht übertragbar und lässt sich nicht auszahlen – es zählt ausschließlich als Rabatt auf gebuchte Unterrichtsstunden. Wie lange genau du Zeit hast, es zu verwenden, hängt von der jeweils aktuellen Aktion ab; die Frist siehst du direkt in deinem italki-Konto nach der Anmeldung. Eine Kreditkarte oder ein anderes Zahlungsmittel musst du für das Gratisguthaben selbst nicht hinterlegen, brauchst es aber, sobald du zusätzliche Credits nachkaufen willst.

So aktivierst du deinen italki-Gutschein

Die Aktivierung läuft komplett automatisch ab, sobald du dich über den passenden Link registrierst. Diese Schritte führen dich zu deinem Gratisguthaben:

Öffne italki über einen der Links auf dieser Seite. Lege ein kostenloses Konto an – per E-Mail-Adresse oder direkt über deinen Google- bzw. Facebook-Account. Gib deine Zielsprache sowie dein aktuelles Sprachniveau an, damit dir passende Lehrkräfte vorgeschlagen werden. Stöbere im Lehrer-Katalog, vergleiche Profile, Bewertungen und Preise, und wähle eine Lehrkraft aus. Buche eine Probe- oder reguläre Stunde: An der Kasse ziehst du sehen, wie dein Gratisguthaben automatisch mit dem Preis verrechnet wird. Schließe die Buchung ab – deine erste Stunde startet zum reduzierten Preis oder komplett kostenfrei, falls das Guthaben den Betrag deckt.

Ein Hinweis für Sparfüchse: Das Guthaben verfällt in der Regel nicht sofort, sondern bleibt eine Weile in deinem Konto gültig. Trotzdem lohnt es sich, zeitnah eine erste Stunde zu buchen, damit du den Rabatt nicht versehentlich verstreichen lässt.

italki Preise: mit und ohne Neukunden-Rabatt

Weil jede Lehrkraft ihren Stundensatz selbst festlegt, gibt es bei italki keinen einheitlichen Fixpreis. Die folgende Tabelle zeigt dir anhand von 10 gebuchten Stunden, wie stark sich das Neukunden-Guthaben je nach Lehrertyp auf den Endpreis auswirkt:

Lehrkraft-Typ Preis pro Stunde Regulärer Preis (10 Std.) Preis mit Gutschein Probestunde ca. 1–5 € ca. 30 € ca. 20 € Community-Tutor ca. 4–15 € ca. 50 € ca. 40 € Professionelle Lehrkraft ca. 10–30 € ca. 100 € ca. 90 € Top-Lehrer / Spezialist ca. 25–80 € ca. 250 € ca. 240 €

Prozentual gesehen bringt der Gutschein bei günstigen Angeboten am meisten: Bei einer Probestunde für rund 3 Euro sparst du anteilig deutlich mehr als bei einem Top-Lehrer für 25 Euro aufwärts. Wer sein Budget schonen will, kombiniert deshalb am besten Community-Tutoren mit dem Neukunden-Guthaben und wechselt erst später zu teureren Spezialisten, sobald klar ist, welcher Lehrstil passt. Da italki mit einem Credit-Guthaben statt mit Abo-Laufzeiten arbeitet, entscheidest ausschließlich du, wie oft und wie viel du bezahlst.

Für welchen Lerntyp lohnt sich welches italki-Angebot?

Einsteiger, die erst mal testen wollen: Buche mehrere Probestunden zwischen 1 und 5 Euro bei unterschiedlichen Lehrkräften. So findest du ohne großes Risiko heraus, welcher Unterrichtsstil zu dir passt, bevor du dein Guthaben in reguläre Stunden investierst. Budget-bewusste Vielsprecher: Community-Tutoren kosten oft nur 4 bis 15 Euro pro Stunde. Sie sind Muttersprachler ohne formale Lehrerausbildung, dafür ideal für lockere Konversationstrainings – schon zwei bis drei Sitzungen pro Woche bleiben günstig, wenn du das Gratisguthaben clever einsetzt. Zielgerichtete Lerner mit Prüfungsdruck: Für DELF, DELE, JLPT & Co. lohnen sich professionelle Lehrkräfte für 10 bis 30 Euro pro Stunde. Sie bringen Zertifikate und methodisches Know-how mit und liefern messbaren Fortschritt statt reiner Plauderstunden. Anspruchsvolle Profis: Business-Englisch auf C2-Niveau, Akzentcoaching oder ein Crashkurs vor dem Auslandsjob – dafür gibt es Top-Lehrer und Spezialisten ab 25 Euro aufwärts, teils bis 80 Euro pro Stunde. Teuer, aber häufig genau die Qualität, die den Unterschied macht. Langfristig Lernende: Wer ohnehin dranbleiben will, bucht direkt ein Stundenpaket. Viele Lehrkräfte geben 5 bis 20 Prozent Rabatt auf 5er- oder 10er-Pakete – zusammen mit dem Neukunden-Gutschein ergibt sich so ein doppelter Spareffekt.

Wie italki als Sprachlern-Plattform funktioniert

italki ist keine App mit vorgefertigten Lektionen, sondern ein Marktplatz für Live-Unterricht mit echten Menschen. Über 30.000 Lehrkräfte aus aller Welt bieten Einzelunterricht in mehr als 150 Sprachen an – von Weltsprachen wie Englisch, Spanisch oder Mandarin bis zu Nischensprachen, die du sonst kaum findest. Bezahlt wird über ein Credit-System: 1 Credit entspricht 1 US-Dollar, ein Abo brauchst du dafür nicht. Das macht dich als Lerner maximal flexibel, weil du ausschließlich für tatsächlich gebuchte Stunden zahlst.

Der Unterricht findet per Videochat statt, entweder über die italki-eigene Plattform oder über Zoom und Skype. Jede Lehrkraft gestaltet ihren Unterricht individuell: manche arbeiten mit klassischen Lehrbüchern, andere setzen komplett auf freie Konversation oder bereiten dich gezielt auf ein Sprachzertifikat vor. Ergänzend gibt es ein Community-Feature, in dem Muttersprachler kostenlos geschriebene Texte korrigieren – ein praktischer Nebeneffekt, den reine Lern-Apps so nicht bieten.

Wie seriös ist italki? Trust-Signale im Check

italki ist kein neuer Marktplatz, sondern seit 2007 am Markt und mittlerweile mit mehreren Millionen registrierten Nutzern weltweit unterwegs – das Unternehmen hat also über anderthalb Jahrzehnte Erfahrung im Aufbau und der Absicherung eines Marktplatzmodells für Sprachunterricht. Zahlungen laufen über etablierte Anbieter wie Kreditkarte oder PayPal, Impressum und Datenschutzerklärung sind auf der Plattform transparent hinterlegt, und für jede Lehrkraft gibt es öffentlich einsehbare Bewertungen früherer Schüler. Damit kannst du vor der Buchung genau prüfen, wie zuverlässig eine Lehrkraft tatsächlich unterrichtet, statt dich auf ein anonymes Profilbild verlassen zu müssen.

Anders als bei App-Anbietern mit festem Lehrplan trägst du bei italki allerdings selbst etwas Verantwortung: Die Qualität hängt stark von der gewählten Lehrkraft ab. Wer sich vorab die Profiltexte, Videovorstellungen und Bewertungen genau anschaut, minimiert dieses Risiko erheblich – ein Vorteil, den ein Gutschein zwar nicht ersetzt, aber der sich mit dem Gratisguthaben besonders günstig ausprobieren lässt.

3 Tipps, mit denen du beim italki-Lernen zusätzlich sparst

Direkt ein Stundenpaket buchen: Statt einzelne Stunden nacheinander zu kaufen, sparst du mit 5er- oder 10er-Paketen häufig 5 bis 20 Prozent. Zusammen mit dem Neukunden-Guthaben ergibt sich dadurch ein doppelter Rabatt. Auf die Zeitzone der Lehrkraft achten: Lehrer aus Südamerika, Osteuropa oder Südostasien verlangen oft spürbar niedrigere Stundensätze als Muttersprachler aus West- oder Nordeuropa – bei vergleichbarer Unterrichtsqualität. Ein Blick auf den Standortfilter lohnt sich also doppelt. Probestunden gezielt zum Vergleichen nutzen: Fast jede Lehrkraft bietet eine vergünstigte Probestunde für 1 bis 5 Euro an. Teste ruhig drei bis vier Personen, bevor du ein größeres Stundenpaket buchst – so verschwendest du dein Guthaben nicht an einen Lehrer, der nicht zu dir passt.

Live-Unterricht mit echten Lehrkräften ist nicht für jeden die erste Wahl. Wer lieber strukturiert per App lernt oder auf eine bestimmte Lernmethode setzt, findet auch bei anderen Anbietern aktuell attraktive Neukunden-Rabatte:

Einen Überblick über weitere Anbieter und deren aktuelle Konditionen findest du außerdem in unserem Sprachlern-App-Vergleich.

Unterm Strich lohnt sich der italki Gutschein vor allem für alle, die echten Kontakt mit einer Lehrkraft suchen statt eines starren App-Lehrplans – ob als Ergänzung zu Duolingo & Co. oder als Hauptmethode, um endlich frei sprechen zu lernen. Da die Anmeldung kostenlos ist und das Guthaben automatisch gutgeschrieben wird, gibt es kaum ein Risiko: Im schlimmsten Fall bricht du nach der vergünstigten Probestunde einfach ab.

Häufig gestellte Fragen zum italki Gutschein 2026

Muss ich einen italki Gutscheincode eingeben, um das Gratisguthaben zu bekommen? Nein, ein separater Code ist nicht nötig. Sobald du dich als Neukunde über einen unserer Links registrierst, verbucht italki das Gratisguthaben automatisch auf deinem neuen Konto. Wie hoch fällt das italki-Neukunden-Guthaben aus? Die Höhe hängt von der aktuellen Aktion ab, liegt aber meist zwischen 5 und 10 US-Dollar in italki-Credits. Den genauen Betrag siehst du direkt nach der Anmeldung in deinem Konto. Lässt sich der italki Gutschein mit Paketrabatten der Lehrkräfte kombinieren? Ja. Das Neukunden-Guthaben lässt sich problemlos mit den Rabatten kombinieren, die einzelne Lehrkräfte auf ihre eigenen Stundenpakete gewähren – häufig 5 bis 20 Prozent zusätzlich. Bindet mich italki an ein Abo, sobald ich das Gutscheinguthaben nutze? Nein. italki arbeitet komplett ohne Abo – du kaufst Credits (1 Credit entspricht 1 US-Dollar) und setzt sie nach Bedarf für Stunden ein. Eine automatische Vertragsverlängerung gibt es nicht. In wie vielen Sprachen kann ich das italki-Guthaben einlösen? In allen über 150 Sprachen, die auf der Plattform angeboten werden – von Englisch, Spanisch und Mandarin bis zu selteneren Sprachen. Das Lehrkraft-Angebot unterscheidet sich dabei je nach Sprache. Was kostet eine Unterrichtsstunde bei italki durchschnittlich? Im Schnitt liegt der Preis bei rund 10 Euro pro 60 Minuten. Community-Tutoren starten schon ab etwa 4 Euro, professionelle Lehrkräfte kosten meist 10 bis 30 Euro, und gefragte Top-Lehrer können bis zu 80 Euro pro Stunde verlangen. Probestunden gibt es teils schon ab 1 Euro.