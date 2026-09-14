Drei Tutoren in zwei Monaten gewechselt, weil die Unterrichtsqualität schwankt wie das Wetter im April? Damit bist du bei italki nicht allein. Der Marktplatz-Ansatz – Tausende Lehrer, aber kein einheitliches Curriculum – funktioniert für manche Lerner hervorragend, treibt andere aber genau deshalb zu einer italki Alternative. 2026 ist die Auswahl an ernstzunehmender Konkurrenz größer als je zuvor.

Egal ob dir ein roter Faden durchs Lernen fehlt, du ein anerkanntes Zertifikat für den Job brauchst oder einfach kostenlos mit Muttersprachlern chatten willst: Die acht Plattformen in diesem Vergleich decken unterschiedliche Bedürfnisse ab. Wir zeigen dir Preise, Sprachangebot, Stärken und Schwächen – und für wen sich welcher Wechsel wirklich lohnt.

Das Wichtigste vorab:

🥇 Preply schneidet im Vergleich am stärksten ab – riesige Tutorenauswahl, KI-Matching statt endlosem Profile-Scrollen, Probestunde ab 1 €.

💸 Die Preisspanne reicht von 0 € (HelloTalk, Tandem) bis rund 445 €/Monat (Chatterbug Ultimate).

🎓 Wer ein Zertifikat oder feste Unterrichtszeiten braucht, ist bei Lingoda oder Busuu besser aufgehoben als bei italki.

💬 Für kostenlose Sprechpraxis ganz ohne Abo lohnt sich ein Blick auf HelloTalk oder Tandem.

Die 8 besten italki-Alternativen 2026 im Überblick

Bevor du dich durch acht ausführliche Profile liest, hier die Kurzübersicht: Sprachangebot, Einstiegspreis und die Zielgruppe, für die sich jede Plattform am meisten lohnt.

Anbieter Sprachen Preis ab Am besten für Preply 90+ Sprachen 4 €/Std. (Probestunde ab 1 €) 1:1-Unterricht mit KI-Matching Lingoda 6 Sprachen 5,49 €/Std. (Gruppe) GER-Zertifikate, feste Kurszeiten EF English Live Nur Englisch Je nach Plan Englisch rund um die Uhr Chatterbug 4 Sprachen kostenlos (Streams) Blended Learning mit Live-Tutoren HelloTalk 260+ Sprachen kostenlos, Premium ab 6,99 €/Monat Gratis-Konversation mit Muttersprachlern Tandem 300+ Sprachen kostenlos, Premium ab 6,99 €/Monat Größte Sprachauswahl weltweit Promova 6 Sprachen ca. 8 €/Monat Geführte Kurse für Einsteiger Busuu 14 Sprachen 4,83 €/Monat Günstiger Selbstlernkurs mit Zertifikat

1. Preply: die stärkste Gesamtlösung

Preply ist mit über 100.000 Tutoren aus 180+ Ländern in mehr als 90 Sprachen die größte Tutoring-Plattform im Vergleich. Der entscheidende Unterschied zu italki liegt im Matching: Statt dich durch endlose Profile klicken zu lassen, schlägt dir ein KI-Algorithmus passende Lehrer auf Basis von Bewertungen, Verfügbarkeit und deinem Lernziel vor.

Jeder Tutor erstellt einen individuellen Lernplan – egal ob du Grammatik pauken, dich auf ein Prüfungsformat vorbereiten oder einfach freies Sprechen üben willst. Ergänzend gibt es einen Vokabeltrainer und Übungsaufgaben für zwischen den Stunden, sodass der Fortschritt nicht nur von der wöchentlichen Unterrichtsstunde abhängt.

Preislich ist die Spanne groß: Einsteiger-Tutoren unterrichten schon ab rund 4 €/Stunde, erfahrene Lehrkräfte kosten 15 bis 25 €, gefragte Experten 30 €+. Die Probestunde gibt es ab 1 €, und wer mit dem ersten Tutor nicht zufrieden ist, bekommt einen kostenlosen Wechsel oder eine Erstattung.

Gegenüber italki wirkt Preply spürbar professioneller organisiert: Schlechte Lehrkräfte werden über das Bewertungssystem konsequenter aussortiert, und das Matching spart dir Zeit, die du bei italki oft in die Tutorensuche investierst. Dafür liegt der Durchschnittspreis etwas über dem von italki, besonders bei Tutoren aus West- oder Nordeuropa.

Wer den absolut günstigsten Community-Tutor sucht, findet vereinzelt bei italki noch bessere Schnäppchen. Wem aber verlässliche Qualität wichtiger ist als der letzte gesparte Euro, fährt mit Preply besser – die Erstattungsgarantie nimmt zusätzlich das Risiko aus der Entscheidung.

Als Gesamtsieger dieses Vergleichs eignet sich Preply für praktisch jeden Lerntyp: Anfänger profitieren vom geführten Einstieg, Fortgeschrittene finden spezialisierte Muttersprachler, und Berufstätige buchen Experten für Verhandlungsenglisch oder Fachvokabular.

Preply gewinnt diesen Vergleich, weil die Plattform das Grundproblem von italki direkt löst: die Suche nach einem passenden Lehrer. KI-Matching, große Auswahl und eine echte Geld-zurück-Garantie machen den Unterschied. Laura Schneider, Sprachexpertin bei RTL

2. Lingoda: Struktur und Zertifikate statt Freestyle

Wem bei italki die fehlende Lernstruktur zu schaffen macht, sollte sich Lingoda ansehen. Statt freier Konversationsstunden bekommst du hier einen festen Lehrplan mit GER-konformen Niveaustufen von A1 bis C1, unterrichtet von zertifizierten Muttersprachlern.

Die Berliner Plattform bietet zwei Formate: Gruppenunterricht mit 3 bis 5 Teilnehmern ab 5,49 €/Stunde im größten Paket, oder Einzelstunden ab 11,49 €/Stunde. Das Sprachangebot ist mit sechs Sprachen – Englisch, Business-Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch – deutlich kleiner als bei italki, dafür ist jede Lehrkraft zertifiziert und das Curriculum standardisiert.

Jede Unterrichtsstunde hat ein klares Lernziel, Materialien liegen vorab bereit, und am Ende winkt ein anerkanntes Zertifikat. Die sogenannte Sprint-Challenge motiviert zusätzlich: Wer alle gebuchten Stunden im Zeitraum absolviert, bekommt bis zu 100 % des Kurspreises zurück.

Der Unterschied zu italki ist die Planbarkeit: Du weißt vor jeder Stunde genau, was inhaltlich drankommt, und die Qualität bleibt konstant, weil jede Lehrkraft nach demselben Standard geschult ist. Bei italki hängt der Lernerfolg dagegen stark vom einzelnen Tutor ab.

Der Preis dafür: Mit mindestens 54,99 €/Monat liegt der Einstieg über einer einzelnen italki-Stunde, eine Gratis-Version gibt es nicht, und wer eine der über 130 Sprachen abseits der sechs Lingoda-Sprachen lernen will, muss ohnehin woanders suchen.

Lingoda passt besonders zu Berufstätigen mit Zertifikatsbedarf und zu Lernenden, die feste Termine und Gruppendruck brauchen, um dranzubleiben. Auch Einsteiger profitieren vom klaren Aufbau, weil niemand ohne Vorbereitung ins kalte Wasser geworfen wird.

Lingoda ist das Gegenmodell zum italki-Marktplatz: planbar, zertifiziert, mit klarem Lernziel je Stunde. Für alle, die eine Sprache nachweisbar beherrschen wollen und nicht nur ein bisschen plaudern, ist das der richtige Ansatz. Laura Schneider, Sprachexpertin bei RTL

3. EF English Live: der Englisch-Spezialist rund um die Uhr

EF English Live gehört zum Bildungskonzern EF Education First und konzentriert sich komplett auf eine Sprache: Englisch. Dafür bietet die Plattform Live-Gruppenunterricht mit maximal acht Teilnehmern rund um die Uhr – egal ob du um drei Uhr nachts oder Sonntagfrüh lernen willst, irgendwo unterrichtet gerade ein zertifizierter Lehrer.

Die Lernmethode kombiniert Immersionsunterricht mit Selbstlernmodulen: interaktive Übungen, Grammatiktraining und Vokabeleinheiten passend zu deinem Niveau, ergänzt durch Privatstunden mit Muttersprachlern. Das Curriculum orientiert sich am Cambridge-Standard und führt zu anerkannten Zertifikaten.

Die Preise bewegen sich je nach Plan im mittleren Segment, eine kostenlose Testphase ist verfügbar. Der Haken: Es gibt nur Englisch – wer Französisch, Japanisch oder eine andere Sprache lernen will, ist bei EF English Live an der falschen Adresse.

Der klare Vorteil gegenüber italki ist die Verfügbarkeit: kein Terminabgleich, kein Warten auf eine Antwort vom Tutor – du gehst einfach in den nächsten Kurs. Dazu kommt ein durchgehend professionelles Lehrerniveau, das bei italki je nach Tutor stark schwanken kann.

Der Nachteil neben der Sprachbeschränkung: Du suchst dir die Lehrkraft nicht selbst aus, sondern bekommst, wer gerade im Kurs unterrichtet. Wer eine feste Bezugsperson bevorzugt, findet das bei italki oder Preply eher.

Ideal ist EF English Live für alle, die sich voll auf Englisch konzentrieren und maximale zeitliche Flexibilität brauchen – etwa Schichtarbeiter, Vielreisende oder Menschen, die in wechselnden Zeitzonen leben.

Wer nur Englisch braucht, aber keine festen Termine einhalten kann, findet in EF English Live die praktikabelste Lösung im ganzen Vergleich – die 24/7-Verfügbarkeit von Live-Gruppenunterricht ist einzigartig. Laura Schneider, Sprachexpertin bei RTL

4. Chatterbug: Selbstlernen trifft Live-Unterricht

Chatterbug verknüpft kostenlose Selbstlern-Module – sogenannte „Streams” mit Lese-, Hör- und Schreibübungen – mit bezahlten Privatstunden bei muttersprachlichen Tutoren. Diese Kombination aus Vorbereitung und Vertiefung im Gespräch ist pädagogisch durchdachter als das reine Konversationsmodell von italki.

Das Sprachangebot bleibt mit vier Sprachen – Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch – überschaubar, dafür ist der GER-orientierte Lehrplan gut durchdacht. Preislich reicht die Spanne vom kostenlosen Streams-Zugang über 23 €/Monat für eine Privatstunde bis zu 445 €/Monat für tägliche Einzelstunden im Tarif „Ultimate”. Das beliebteste Paket „Serious” kostet 155 €/Monat für acht Stunden.

Didaktisch setzt Chatterbug auf drei Schritte: mit den Streams vorbereiten, im Live-Unterricht vertiefen, mit Spaced-Repetition-Übungen wiederholen. Dieser Dreiklang deckt Input, Anwendung und Wiederholung strukturiert ab.

Gegenüber italki punktet Chatterbug klar bei der Struktur: Statt dir nur einen Tutor zu geben und den Rest dir selbst zu überlassen, führt die Plattform dich systematisch durch ein Curriculum. Die kostenlosen Streams sind dabei ein echter Zusatznutzen, kein reiner Lockvogel.

Die enge Sprachauswahl schließt Polyglotte weitgehend aus, und im Tarif „Serious” wird es preislich ambitioniert – für dasselbe Geld bekommst du bei italki deutlich mehr Unterrichtsstunden mit günstigen Community-Tutoren, nur eben ohne feste Struktur.

Am besten eignet sich Chatterbug für disziplinierte Lerner, die eine der vier verfügbaren Sprachen systematisch aufbauen und zwischen den Live-Stunden eigenständig mit den Streams arbeiten wollen.

Chatterbug ist pädagogisch eine der durchdachtesten Alternativen zu italki – schade nur, dass gerade einmal vier Sprachen zur Auswahl stehen. Wer eine davon lernen will, bekommt ein wirklich rundes Konzept. Laura Schneider, Sprachexpertin bei RTL

5. HelloTalk: kostenlose Konversation mit Muttersprachlern

HelloTalk dreht das italki-Prinzip um: Statt einen Lehrer zu bezahlen, tauschst du dich direkt mit Muttersprachlern aus – kostenlos. Über 40 Millionen Nutzer weltweit helfen sich gegenseitig: Du korrigierst jemandes Deutsch, dafür verbessert er dein Japanisch.

Mit über 260 verfügbaren Sprachen ist die Auswahl riesig – von Suaheli bis Isländisch findest du hier Partner. Die Basisversion ist komplett kostenlos, das Premium-Abo ab 6,99 €/Monat im Jahresplan schaltet unbegrenzte Übersetzungen, KI-gestützte Grammatikkorrekturen und erweiterte Suchfilter frei.

Praktische Tools sind direkt in den Chat integriert: Aussprache-Aufnahmen, Echtzeit-Übersetzung, Korrekturfunktion und ein Community-Feed, in dem du Beiträge in deiner Zielsprache postest und Feedback von Muttersprachlern bekommst.

Der Preisvorteil gegenüber italki ist offensichtlich: HelloTalk kostet praktisch nichts. Für reine Sprechpraxis und kulturellen Austausch ist das kaum zu schlagen, und die Sprachvielfalt übertrifft italki deutlich, weil du nicht auf kommerzielle Tutoren beschränkt bist.

Der Haken: kein professioneller Unterricht. Dein Tandem-Partner ist Muttersprachler, kein ausgebildeter Lehrer – Grammatikerklärungen können falsch sein, eine strukturierte Progression fehlt komplett, und zuverlässige Partner zu finden, braucht etwas Geduld.

HelloTalk ergänzt einen Sprachkurs ideal, ersetzt ihn aber nicht. Wer bereits Grundkenntnisse hat und vor allem Sprechpraxis sucht, bekommt hier eine der besten kostenlosen italki-Alternativen überhaupt.

HelloTalk ist die günstigste Art, echte Sprachpraxis zu bekommen – im wahrsten Sinne des Wortes. Als Ergänzung zu einem strukturierten Kurs ist die App kaum zu ersetzen. Laura Schneider, Sprachexpertin bei RTL

6. Tandem: die größte Sprachauswahl im Test

Tandem funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip wie HelloTalk, geht aber bei der Sprachauswahl noch weiter: Mit über 300 verfügbaren Sprachen findest du hier sogar Partner für Baskisch, Quechua oder Armenisch. Text-, Audio- und Videochat sind alle integriert.

Die Basisversion ist kostenlos und deckt Partnersuche, Chat und Korrekturfunktion ab. Das Pro-Abo ab 6,99 €/Monat ergänzt unbegrenzte Übersetzungen und erweiterte Suchfilter. Zusätzlich lassen sich bei Tandem professionelle Tutoren buchen – für 15 bis 40 €/Stunde, ähnlich wie bei italki.

Didaktisch setzt Tandem komplett auf Immersion: Die Community korrigiert deine Nachrichten, du korrigierst im Gegenzug. Eine eingebaute Korrekturfunktion markiert Fehler direkt im Chat.

Im Vergleich zu italki punktet Tandem mit Kostenfreiheit und der breitesten Sprachauswahl im gesamten Testfeld. Dass sich bei Bedarf auch professionelle Tutoren dazubuchen lassen, macht die App flexibler als reine Austausch-Plattformen.

Die Schwäche bleibt dieselbe wie bei allen Tandem-Apps: keine Struktur, kein Curriculum, keine Qualitätskontrolle bei den kostenlosen Partnern. Manche Nutzer berichten zudem von unseriösen Kontaktanfragen trotz Verifizierungssystem, und die buchbaren Tutoren sind preislich nicht günstiger als bei italki.

Tandem passt am besten zu geselligen Lerntypen, die Sprachen durch echte Gespräche aufsaugen wollen und Eigeninitiative mitbringen – die Kombination aus kostenlosem Austausch und optionalen Profi-Stunden macht die App vielseitig einsetzbar.

Bei Sprachvielfalt schlägt Tandem alles im Vergleich – 300+ Sprachen, kostenlos und mit echten Menschen statt bezahlten Tutoren. Wer Disziplin mitbringt, bekommt hier unglaublich viel Sprechpraxis fürs Nichts. Laura Schneider, Sprachexpertin bei RTL

7. Promova: geführte Kurse für den einfachen Einstieg

Promova hat sich von einer reinen Englisch-App zu einer Plattform mit sechs Sprachen entwickelt: Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Koreanisch und Deutsch. Die App kombiniert geführte Kurse mit einem Vokabeltrainer und optionalem Einzelunterricht bei Tutoren – ein All-in-One-Paket.

Der didaktische Ansatz ist stark gamifiziert: kurze, mundgerechte Lektionen, visuelle Vokabelkarten, Quizze und Fortschrittsanzeigen halten die Motivation hoch. Ein KI-Chatbot bietet zusätzliche Sprechpraxis, ergänzt durch Gruppenübungen.

Für Anfänger ist Promova eine der zugänglichsten Optionen: Die geführten Kurse bauen Wortschatz und Grammatik schrittweise auf, und ein Spaced-Repetition-System sorgt dafür, dass Vokabeln langfristig hängen bleiben – etwas, das italki mit seinem reinen Tutor-Modell nicht liefert.

Gegenüber italki punktet Promova durch die Kombination aus Selbstlernen und Tutoring: Du musst nicht erst einen Lehrer buchen, um voranzukommen – die App liefert von sich aus ein vollständiges Lernprogramm. Der integrierte Vokabeltrainer schließt eine Lücke, die bei italki komplett fehlt.

Die Schwächen: sechs Sprachen sind überschaubar, die Oberfläche gibt es bislang nicht auf Deutsch, und Fortgeschrittene stoßen an die Grenzen der geführten Kurse – die Inhalte richten sich vor allem an Einsteiger und mittlere Niveaus.

Promova eignet sich hervorragend für Anfänger und leicht Fortgeschrittene, die eine strukturierte App mit optionalem Tutor-Zugang und Gamification-Elementen suchen – besonders für Englisch ist das Gesamtpaket rund.

Promova füllt genau die Lücke, die italki offenlässt: ein geführtes Lernprogramm für alle, die noch keinen Tutor brauchen, sondern erst einmal Grundlagen aufbauen wollen. Laura Schneider, Sprachexpertin bei RTL

8. Busuu: günstiger Selbstlernkurs mit Community

Busuu verbindet App-basiertes Lernen mit einem Community-Element, das an italki erinnert – nur umgekehrt. Du arbeitest strukturierte Kurse von A1 bis B2 durch und reichst Schreibübungen bei Muttersprachlern in der Community ein, die sie korrigieren. Im Gegenzug korrigierst du Texte in deiner eigenen Sprache.

14 Sprachen stehen zur Auswahl, darunter Arabisch, Koreanisch, Japanisch und Mandarin. Das Premium-Abo startet ab 4,83 €/Monat im Jahresplan, Premium Plus mit KI-Lernplan und McGraw-Hill-Zertifikaten kostet 5,83 €/Monat – damit gehört Busuu zu den günstigsten Optionen im Vergleich. Ein eingeschränkter Gratiszugang ist ebenfalls verfügbar.

Didaktisch kombiniert Busuu einen kommunikativen Ansatz mit Gamification: tägliche Lernziele, Streak-Zähler, Offline-Modus und ein KI-gesteuerter Wiederholungsplan. Die Kursinhalte entstanden in Zusammenarbeit mit Sprachwissenschaftlern und decken Grammatik, Hörverständnis, Lesen und Schreiben ab.

Beim Preis-Leistungs-Verhältnis schlägt Busuu italki klar: Für unter 6 €/Monat bekommst du einen kompletten Kurs mit Zertifikat, Community-Feedback und Offline-Zugang – das bietet italki so nicht. Für Lerner, die vor allem Lesen, Schreiben und Grammatik trainieren wollen, ist Busuu effizienter und deutlich günstiger.

Was fehlt: echte Live-Konversation. Die Community korrigiert schriftlich, aber ein Gespräch mit einem Muttersprachler oder professionellen Tutor ist im Abo nicht enthalten. Auch enden die Kurse bei B2, für C1/C2 wird es eng.

Busuu ist der ideale Begleiter für preisbewusste Lerner, die eine fundierte App mit echtem Community-Feedback wollen. Kombiniert mit HelloTalk oder Tandem für die Sprechpraxis ergibt sich ein günstiges Gesamtpaket.

Busuu zeigt, dass gute Sprachkurse nicht teuer sein müssen. Für unter 6 Euro im Monat bekommst du mehr Struktur als bei italki – nur die fehlende Sprechpraxis solltest du separat abdecken. Laura Schneider, Sprachexpertin bei RTL

Wann italki trotz der Alternativen die richtige Wahl bleibt

So gut die acht Alternativen auch abschneiden – italki hat weiterhin seine Berechtigung. Der größte Trumpf bleibt die schiere Größe des Marktplatzes: Über 20.000 Tutoren decken mehr als 150 Sprachen ab, darunter auch echte Exoten wie Zulu oder Bengali, für die es bei den meisten strukturierten Anbietern schlicht kein Angebot gibt.

Auch preislich bleibt italki für Schnäppchenjäger relevant: Community-Tutoren ohne pädagogische Ausbildung unterrichten teils schon für wenige Euro pro Stunde, deutlich günstiger als bei den meisten Konkurrenten. Wer bereits weiß, wonach er sucht – etwa reine Konversationspraxis ohne Lehrplan – profitiert von der Freiheit, sich Tutor und Unterrichtsform komplett selbst zusammenzustellen.

Für Fortgeschrittene, die vor allem freies Sprechen über Nischenthemen üben wollen, ist der unstrukturierte Ansatz sogar ein Vorteil: Ein individueller Tutor passt sich flexibler an spontane Themenwünsche an als ein festes Kursformat. Wer außerdem bereits einen bewährten italki-Tutor gefunden hat, mit dem die Chemie stimmt, hat wenig Grund zu wechseln.

Kurz gesagt: italki bleibt die richtige Wahl für erfahrene Lerner mit klarem Ziel, für Fans seltener Sprachen und für alle, die maximale Freiheit bei der Tutorenwahl einer festen Struktur vorziehen. Wer dagegen Anleitung, ein Zertifikat oder eine kostenlose Einstiegsoption sucht, ist mit einer der acht Alternativen besser bedient.

Warum sich der Wechsel von italki für viele Nutzer lohnt

Digitale Sprachplattformen haben sich seit den ersten Tandem-Apps enorm weiterentwickelt. Moderne Anbieter nutzen KI-gestützte Lernpläne, Spaced-Repetition-Algorithmen für langfristiges Vokabeltraining und automatische Ausspracheerkennung – Technologien, die ein reiner Tutoren-Marktplatz wie italki nicht bündeln kann, weil dort jeder Tutor sein eigenes System mitbringt.

Für viele Wechselwillige ist außerdem die Kostenkontrolle entscheidend: Statt bei jedem neuen Tutor wieder eine Probestunde zu bezahlen, bieten Abo-Modelle wie bei Lingoda oder Busuu einen festen monatlichen Preis mit planbaren Kosten. Wer regelmäßig lernt, kommt damit oft günstiger weg als mit Einzelstunden nach italki-Prinzip.

Der dritte große Vorteil ist die Kombinierbarkeit: Du übst Grammatik in einer App, vertiefst Vokabeln mit Karteikarten und wendest alles direkt im Gespräch mit einem Tutor oder Tandem-Partner an. Dieser Dreiklang aus Input, Wiederholung und Output gilt in der Sprachforschung als besonders wirksam – und lässt sich mit den hier vorgestellten Alternativen leichter umsetzen als mit italki allein.

Grenzen von Online-Sprachkursen: Was auch die beste App nicht ersetzt

So praktisch Tutoring-Plattformen und Sprachlern-Apps auch sind – sie ersetzen nicht alles. Die größte Lücke bleibt echtes Immersionslernen: In einem Land zu leben, in dem die Zielsprache überall gesprochen wird, erzeugt eine Lernintensität, die keine App simulieren kann. Der Überlebensinstinkt beim Bäcker in Lyon schlägt jede Gamification-Funktion.

Auch kulturelle Nuancen, Humor und Slang lassen sich digital nur begrenzt vermitteln. Ein Tutor kann dir erklären, warum Briten „quite good” eher als verhaltenes Lob meinen – die Situation selbst zu erleben, ist trotzdem etwas anderes. Sprachreisen, Auslandsaufenthalte oder lokale Sprachstammtische bleiben deshalb eine sinnvolle Ergänzung zu jeder der hier genannten Plattformen.

Und dann ist da noch die Disziplin: Ohne feste Kurszeiten und Gruppendruck fällt vielen Lernern das Dranbleiben schwer. Wer merkt, dass Selbstmotivation allein nicht ausreicht, sollte gezielt zu Formaten mit festen Terminen greifen – etwa Lingoda-Gruppenkurse oder ein wöchentlich fixiertes Tandem-Treffen statt spontaner Sessions.

So holst du mehr aus deinem Online-Sprachkurs heraus

Kombiniere mehrere Tools: Eine App wie Busuu oder Promova für Grammatik und Vokabeln, dazu Live-Unterricht bei Preply oder Lingoda für die Sprechpraxis. Eine einzelne Plattform deckt selten alles ab.

Eine App wie Busuu oder Promova für Grammatik und Vokabeln, dazu Live-Unterricht bei Preply oder Lingoda für die Sprechpraxis. Eine einzelne Plattform deckt selten alles ab. Setze dir ein konkretes Ziel: „Ich will besser Spanisch sprechen” motiviert kaum. „Ich schaffe in drei Monaten das A2-Zertifikat bei Lingoda” gibt dir dagegen einen klaren Fahrplan mit Meilensteinen.

„Ich will besser Spanisch sprechen” motiviert kaum. „Ich schaffe in drei Monaten das A2-Zertifikat bei Lingoda” gibt dir dagegen einen klaren Fahrplan mit Meilensteinen. Lerne täglich, aber kurz: 15 Minuten am Tag schlagen eine dreistündige Session am Wochenende. Spaced Repetition wirkt nur bei regelmäßiger Wiederholung – dein Gehirn braucht den täglichen Reiz.

15 Minuten am Tag schlagen eine dreistündige Session am Wochenende. Spaced Repetition wirkt nur bei regelmäßiger Wiederholung – dein Gehirn braucht den täglichen Reiz. Sprich vom ersten Tag an: Warte nicht, bis du dich „bereit” fühlst. Buche eine Probestunde bei Preply, starte einen Chat bei HelloTalk oder nimm eine Sprachnachricht bei Tandem auf. Sprechpraxis bringt den schnellsten Fortschritt.

Warte nicht, bis du dich „bereit” fühlst. Buche eine Probestunde bei Preply, starte einen Chat bei HelloTalk oder nimm eine Sprachnachricht bei Tandem auf. Sprechpraxis bringt den schnellsten Fortschritt. Nutze Wartezeiten produktiv: Zehn Minuten in der Bahn reichen für eine Busuu-Lektion, ein paar Promova-Karten oder eine kurze Audioübung. So wird tote Zeit zu Lernzeit.

Die richtige italki-Alternative finden: So triffst du die beste Wahl

Die passende Plattform hängt von deinem Lerntyp, deinem Budget und deinem Ziel ab. Brauchst du einen persönlichen Tutor, der dich an die Hand nimmt? Dann sind Preply oder Lingoda die richtige Wahl. Willst du kostenlos Konversation üben? HelloTalk oder Tandem liefern das. Suchst du einen strukturierten Selbstlernkurs mit Community-Feedback? Busuu oder Promova passen perfekt. Und wer ausschließlich Englisch braucht, kommt an EF English Live kaum vorbei.

Ein Tipp zum Schluss: Teste mindestens zwei bis drei Plattformen parallel – die meisten bieten Gratis-Versionen oder günstige Probestunden. Achte dabei auf die Qualität der Lehrkräfte, die Benutzerfreundlichkeit der App und ob die Lernmethode zu deinem Alltag passt. Die günstigste Plattform bringt dir nichts, wenn du sie nach zwei Wochen nicht mehr öffnest – investiere lieber etwas mehr in ein Tool, das dich tatsächlich bei der Stange hält.

Häufig gestellte Fragen zu italki-Alternativen

Was ist 2026 die beste Alternative zu italki? Preply schneidet im Vergleich am stärksten ab: über 100.000 Tutoren in mehr als 90 Sprachen, ein KI-gestütztes Matching-System statt endlosem Profile-Scrollen und Probestunden bereits ab 1 €. Die kostenlose Erstattung bei einem unpassenden Tutor macht die Plattform besonders risikoarm im Vergleich zu italki. Welche italki-Alternativen sind komplett kostenlos? HelloTalk und Tandem lassen sich in der Basisversion vollständig kostenlos nutzen – beide verbinden dich per Text-, Audio- oder Videochat mit Muttersprachlern weltweit. Es handelt sich dabei nicht um klassische Tutoren-Plattformen wie italki, sondern um Sprachtandems, die sich besonders gut als Ergänzung zu einem strukturierten Kurs eignen. Warum wechseln so viele Lerner von italki zu einer anderen Plattform? Die häufigsten Gründe sind uneinheitliche Tutor-Qualität, fehlende Lernstruktur und steigende Preise bei erfahrenen Tutoren. Weil italki ein reiner Marktplatz ohne eigenes Curriculum ist, bleibt der Lernerfolg stark vom einzelnen Lehrer abhängig – Plattformen wie Lingoda oder Busuu lösen das mit standardisierten Kursen und garantierter Qualität. Welche Alternative eignet sich am besten für Sprachanfänger? Promova und Busuu sind für Einsteiger besonders geeignet: Beide bieten geführte Kurse mit klarer Progression ab A1, integrierte Vokabeltrainer mit Spaced Repetition und motivierende Gamification-Elemente. Wer zusätzlich einen Tutor möchte, findet bei Preply Lehrkräfte, die sich gezielt auf absolute Anfänger spezialisiert haben. Welche Plattform passt am besten für Business-Englisch statt italki? Für Business-Englisch bieten sich Lingoda und EF English Live an. Lingoda hat dedizierte Business-Englisch-Kurse mit GER-Zertifikaten, die bei Arbeitgebern anerkannt sind. EF English Live punktet mit Cambridge-Orientierung und 24/7-Verfügbarkeit – praktisch für Berufstätige mit unregelmäßigen Arbeitszeiten. Auch Preply bietet spezialisierte Business-Tutoren. Bekomme ich bei einer italki-Alternative auch seltene Sprachen? Ja, vor allem HelloTalk (260+ Sprachen) und Tandem (300+ Sprachen) bieten Zugang zu sehr seltenen Sprachen – von Walisisch über Suaheli bis Quechua. Preply deckt mit 90+ Sprachen ebenfalls viele exotische Optionen ab. Anbieter wie Lingoda, EF English Live oder Chatterbug beschränken sich dagegen auf 4 bis 6 Hauptsprachen – bei echten Exoten bleibt italki selbst oft die verlässlichste Option.