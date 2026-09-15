Die meisten Menschen kämpfen sich durch eine einzige Fremdsprache und geben nach der zweiten Vokabelphase entnervt auf. Jonas B. aus Berlin, gerade 25 geworden, unterhält sich stattdessen wahlweise auf Japanisch, Russisch oder Türkisch – neben zehn weiteren Sprachen. Ein Sonderfall der Natur ist er dabei nach eigener Aussage nicht.

Was ihn von den meisten Sprachlernenden unterscheidet, ist kein außergewöhnliches Talent, sondern ein durchgetaktetes System, das er seit seinem 17. Lebensjahr Sprache für Sprache anwendet. Wie dieses System aufgebaut ist, welche Fehler er unterwegs gemacht hat und mit welchen Tools er täglich arbeitet, zeigt dieses Porträt eines jungen Polyglotten.

Vom zweisprachigen Elternhaus zum Polyglotten

Einen kleinen Vorsprung hatte Jonas tatsächlich: Er wuchs zweisprachig mit Deutsch und Englisch auf, spricht beide Sprachen heute auf Muttersprachniveau. Die restlichen zehn Sprachen kamen jedoch nicht nebenbei dazu, sondern wurden ihm allesamt als Erwachsener mühsam beigebracht – von ihm selbst, ohne Sprachstudium und ohne Auslandsjahr im klassischen Sinn.

In der Schule war er ein durchschnittlicher Sprachschüler, in Französisch eher mittelmäßig, in Englisch dank der zweisprachigen Kindheit ohnehin im Vorteil. Die eigentliche Wende kam erst mit 17, als er über Videos von anderen Polyglotten auf ein Lernsystem stieß, das er seither immer wieder auf neue Sprachen anwendet. Sein Fazit dazu: Schule bringt einem eine Sprache bei, aber nicht, wie man Sprachenlernen grundsätzlich angeht – das ist ein eigenes Handwerk.

Jede weitere Sprache kam durch einen konkreten Anlass ins Spiel: ein Erasmus-Semester in Madrid, ein Austausch in Stockholm, eine Reise nach Tokyo, ein Freundeskreis mit türkischen Wurzeln in Berlin. Kein Masterplan, sondern echte Neugier auf Menschen und Kulturen, die eine neue Sprache erst zugänglich macht.

Zwölf Sprachen im Überblick: Wann, warum und auf welchem Niveau

Nicht jede Sprache steht bei Jonas auf demselben Level, und genau das sieht er pragmatisch: Ein Gespräch führen, sich verständigen und Texte verstehen zu können, reicht ihm als Maßstab für „gesprochen”, auch ohne perfekte Grammatik. Die folgende Übersicht zeigt, wann welche Sprache dazukam und wo sie heute steht.

Sprache Start Anlass Niveau heute Deutsch Geburt Muttersprache C2 Englisch frühe Kindheit Zweisprachiges Elternhaus C2 Französisch 11 Jahre Schulfach, später echtes Interesse B2 Spanisch 19 Jahre Erasmus-Semester in Madrid C1 Niederländisch 21 Jahre Sprachliche Nähe zum Deutschen B2 Portugiesisch 21 Jahre Nach Spanisch schnell erlernt B1 Schwedisch 22 Jahre Austauschsemester in Stockholm B1 Italienisch 22 Jahre Urlaub, Musik, Neugier B1 Russisch 23 Jahre Faszination für slawische Grammatik A2/B1 Japanisch 23 Jahre Kultur, Anime, Reise nach Tokyo A2/B1 Türkisch 24 Jahre Freundeskreis in Berlin A2 Mandarin 25 Jahre Berufliche Perspektive, aktuell in Arbeit A1

Auffällig: Sobald eine romanische Sprache sitzt, geht die nächste spürbar schneller – Spanisch, Portugiesisch und Italienisch bezeichnet Jonas selbst als „Rabatt-Sprachen”, weil sich Wortschatz und Grammatik gegenseitig stützen.

Jonas’ Lernsystem in vier Phasen

Phase eins: Grundlagen per App (Woche 1 bis 6)

Jede neue Sprache beginnt bei Jonas mit einer strukturierten Lern-App, meist Babbel für europäische Sprachen. In den ersten sechs Wochen will er 500 bis 700 Grundwörter sowie die wichtigsten Grammatikregeln sitzen haben, ergänzt durch tägliches Wiederholen mit einer Karteikarten-App. Sein Argument dafür: In der Anfangsphase fehlt ihm selbst der Überblick, was als Nächstes drankommt – eine App mit festem Lehrplan nimmt ihm diese Entscheidung ab.

Phase zwei: Eintauchen in echte Texte (Monat 2 bis 4)

Sobald das Grundgerüst steht, wechselt Jonas zu LingQ, um dort authentische Texte und Podcasts zu lesen und zu hören – erst leicht vereinfachte Inhalte, später ganz normale Muttersprachler-Medien. Ziel dieser Phase sind rund 3.000 erkannte Wörter bei täglich 30 bis 45 Minuten Input. Den eingebauten Fortschrittszähler der App beschreibt er als seinen persönlichen größten Motivationsschub, weil sichtbarer Fortschritt Dranbleiben leichter macht.

Phase drei: Von Anfang an sprechen (ab Woche 4)

Auf die vermeintlich sicherste Erst-gut-genug-Falle verzichtet Jonas bewusst: Schon ab Woche vier bucht er eine wöchentliche Konversationsstunde über italki – absichtlich bei einem Muttersprachler zum lockeren Plaudern statt bei einer Lehrkraft mit Lehrplan. Nach seiner Erfahrung bringt eine einzige Konversationsstunde mehr Fortschritt als drei Wochen App-Training allein, auch wenn die ersten Sätze noch stocken. Später steigert er die Frequenz auf zwei bis drei Stunden wöchentlich.

Phase vier: Sprachen halten, statt sie neu zu lernen

Sprachen, die einmal auf einem soliden Niveau sind, lässt Jonas nicht einfach liegen – er hält sie über passiven Kontakt am Leben: Serien auf Spanisch, Podcasts auf Russisch, Nachrichten auf Japanisch. Aktiv gelernt wird bei ihm immer nur eine Sprache gleichzeitig, aktuell Mandarin, alle anderen laufen im Hintergrund seines Alltags mit. Mit Russisch hat er am eigenen Leib erfahren, wie schnell eine vernachlässigte Sprache verblasst – seither pflegt er konsequenter.

Ein typischer Tag in Jonas’ Sprachroutine

Uhrzeit Aktivität Dauer 07:00 Uhr Karteikarten wiederholen (Mandarin und aktuelle Lernsprache) 15 Min. 08:00 Uhr Leseeinheit auf dem Arbeitsweg 20 Min. 12:30 Uhr Podcast auf Japanisch oder Russisch (passiv) 30 Min. 19:30 Uhr Konversationsstunde (2–3x pro Woche) oder App-Lektion 30–45 Min. 21:00 Uhr Serie auf Spanisch oder Französisch (passiv) 45 Min.

Unterm Strich kommt Jonas auf 60 bis 90 Minuten aktives Lernen und weitere 60 bis 90 Minuten passive Immersion pro Tag. Der eigentliche Trick dahinter: Er verlegt Aktivitäten, die er ohnehin täglich macht – pendeln, kochen, entspannen vorm Schlafengehen – einfach in die jeweilige Zielsprache, statt zusätzliche Lernzeit freizuschaufeln.

Jonas’ Tipps für alle, die mehrsprachig werden wollen

Ersten Erfolg schnell einfahren: Für deutsche Muttersprachler empfiehlt er Niederländisch als Einstieg – strukturell so nah am Deutschen, dass sich bereits nach rund drei Monaten ein echtes Erfolgserlebnis einstellt.

Für deutsche Muttersprachler empfiehlt er Niederländisch als Einstieg – strukturell so nah am Deutschen, dass sich bereits nach rund drei Monaten ein echtes Erfolgserlebnis einstellt. Sprachfamilien gezielt ausnutzen: Wer nach Spanisch noch Portugiesisch und Italienisch lernt, investiert nicht dreifachen, sondern eher anderthalbfachen Aufwand – verwandte Sprachen bauen aufeinander auf.

Wer nach Spanisch noch Portugiesisch und Italienisch lernt, investiert nicht dreifachen, sondern eher anderthalbfachen Aufwand – verwandte Sprachen bauen aufeinander auf. Sofort sprechen, auch fehlerhaft: Jede Stunde ohne echte Konversation ist für ihn verschenkte Lernzeit, weil er aus Gesprächen deutlich mehr mitnimmt als aus reiner Grammatikarbeit.

Jede Stunde ohne echte Konversation ist für ihn verschenkte Lernzeit, weil er aus Gesprächen deutlich mehr mitnimmt als aus reiner Grammatikarbeit. Lernen in den Alltag integrieren: Serien, Podcasts und Musik konsequent in der Zielsprache konsumieren, damit der Kontakt zur Sprache nie ganz abreißt, auch an Tagen ohne aktive Lerneinheit.

Serien, Podcasts und Musik konsequent in der Zielsprache konsumieren, damit der Kontakt zur Sprache nie ganz abreißt, auch an Tagen ohne aktive Lerneinheit. Bei schwierigen Sprachen Erwartungen anpassen: Japanisch hat ihn an seine Grenzen gebracht. Erst als er das Ziel von perfekter Fließigkeit auf solide Alltagskonversation herunterschraubte, machte er wieder Fortschritte.

Du musst nicht gleich zwölf Sprachen anpeilen, um von Jonas’ System zu profitieren. Für den Einstieg in eine neue Sprache setzt auch er auf genau die drei Werkzeug-Kategorien, die seine vier Lernphasen abdecken: eine strukturierte Lern-App für die Grundlagen, eine Leseplattform für authentischen Input und echte Konversationsstunden mit Muttersprachlern. Die folgenden Anbieter decken jeweils einen dieser Bausteine ab.

Häufig gestellte Fragen zum Polyglotten-Alltag

Wie viele Sprachen spricht der Polyglott im Artikel wirklich fließend? Nicht alle zwölf auf demselben Niveau. Deutsch und Englisch beherrscht er nahezu muttersprachlich, mehrere weitere Sprachen liegen im fortgeschrittenen B- bis C-Bereich, die jüngsten Projekte wie Mandarin stehen noch am Anfang. Sein eigener Maßstab: In jeder der zwölf Sprachen kann er sich verständigen, Alltagsgespräche führen und Texte lesen – das reicht für ihn, um sich als Polyglott zu bezeichnen. Muss man ein besonderes Sprachtalent haben, um mehrere Sprachen zu lernen? Nein, davon distanziert er sich selbst ausdrücklich. Entscheidend war für ihn nicht angeborenes Talent, sondern ein festes System, das er seit seinem 17. Lebensjahr konsequent anwendet: klare Phasen von Grundlagenaufbau über Leseverständnis bis Konversation, kombiniert mit täglicher Wiederholung. Jeder, der bereit ist, dieselbe Struktur über Monate durchzuhalten, kann laut seiner Erfahrung ähnliche Fortschritte erzielen. Wie schafft er es, zwölf Sprachen gleichzeitig im Kopf zu behalten? Indem er strikt zwischen aktivem Lernen und passiver Pflege trennt. Nur eine Sprache befindet sich bei ihm gerade in der intensiven Aufbauphase, alle anderen hält er über Serien, Podcasts und Musik in der jeweiligen Sprache im Alltag präsent. Droht eine Sprache zu verblassen, baut er kurzfristig wieder eine Unterrichtsstunde mit einem Muttersprachler ein, statt sie komplett neu zu lernen. Welche Sprache empfiehlt er Anfängern mit deutscher Muttersprache? Niederländisch. Aus seiner Sicht die sprachlich naheliegendste Option für Deutschsprachige, mit der sich bereits nach wenigen Monaten spürbare Erfolge einstellen – ein wichtiger psychologischer Startpunkt, bevor man sich an entferntere Sprachfamilien wagt. Von dort aus rät er, verwandte Sprachen wie Spanisch, Portugiesisch und Italienisch nacheinander anzugehen, weil sich das gelernte Wissen dabei gegenseitig stützt. Wie viel Zeit investiert er täglich ins Sprachenlernen? Rund 60 bis 90 Minuten aktives Lernen – aufgeteilt auf Wiederholungskarten am Morgen, eine kurze Leseeinheit unterwegs und abends eine Unterrichtsstunde oder Lektion. Dazu kommen weitere 60 bis 90 Minuten passiver Immersion durch Podcasts, Serien und Musik, die er einfach in ohnehin vorhandene Alltagsmomente wie Pendeln oder Kochen einbaut, statt dafür zusätzliche Zeit freizuschaufeln.