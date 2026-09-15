Medienkooperation

Frau lernt mit Laptop eine neue Sprache

Auf diese Lernmethode schwören Sprachexperten

Kaum ein Thema wird unter Sprachlehrern, Linguisten und erfahrenen Mehrsprachigen so hitzig diskutiert wie die Frage nach der einen richtigen Lernmethode. Trotzdem taucht in Befragungen von Polyglotten und in der Spracherwerbsforschung immer wieder derselbe Kern auf: Nicht die einzelne App, der einzelne Kurs oder der einzelne Trick entscheidet über deinen Fortschritt, sondern die Art, wie […]

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Kaum ein Thema wird unter Sprachlehrern, Linguisten und erfahrenen Mehrsprachigen so hitzig diskutiert wie die Frage nach der einen richtigen Lernmethode. Trotzdem taucht in Befragungen von Polyglotten und in der Spracherwerbsforschung immer wieder derselbe Kern auf: Nicht die einzelne App, der einzelne Kurs oder der einzelne Trick entscheidet über deinen Fortschritt, sondern die Art, wie du mehrere Bausteine zu einem täglichen System verbindest.

Genau dieses System – und keine geheime Einzeltechnik – empfehlen Sprachexperten unabhängig davon, welche Sprache du lernst oder wie viel Zeit dir zur Verfügung steht. Dieser Artikel zeigt, woraus die Methode besteht, warum sie einzelnen Ansätzen überlegen ist und mit welchen Anbietern du sie konkret umsetzt.

Woran einzelne Lernmethoden für sich allein scheitern

Bevor du verstehst, warum die Kombination funktioniert, lohnt sich der Blick auf die einzelnen Bausteine – und ihre jeweiligen blinden Flecken:

AnsatzStärkeSchwächeGeeignet für
ImmersionDirekter Kontakt mit authentischem Sprachgebrauch, kulturelles Verständnis wächst nebenbeiAnfänger fühlen sich schnell überfordert, Vorwissen ist nötigAb Niveau B1, Auslandsaufenthalte
Klassischer Kurs (VHS, Schule)Klare Progression, Grammatik wird systematisch erklärt, echtes FeedbackZeitintensiv, kostspielig, wenig aktive Sprechzeit pro PersonEinsteiger, die feste Orientierung brauchen
App-TrainingJederzeit verfügbar, günstig, motivierende Spielmechaniken, feste RoutineKein echtes Gegenüber, begrenzte inhaltliche TiefeA1 bis B1, als tägliche Ergänzung
Input-Methode (Krashen)Natürlicher Spracherwerb, Wortschatz bleibt langfristig hängenBraucht Geduld, für blutige Anfänger schwer zugänglichAb A2, bei hoher Lesebereitschaft
Sofort sprechen (Konversationsansatz)Schnellster Weg zu echter SprechpraxisFehler bleiben oft unkorrigiert, wenig System dahinterWer wenig Sprechhemmung mitbringt
1:1-Unterricht (z. B. italki)Individuelles Feedback, flexible TerminwahlTeurer als Apps, Eigeninitiative gefragtAlle Niveaustufen
Audiotraining (z. B. Pimsleur)Ideal unterwegs, schult Aussprache und HörverständnisKein Schriftbild, begrenzte NiveaustufenPendler, kurzfristige Reisevorbereitung
AuslandsaufenthaltRund-um-die-Uhr-Immersion, kultureller TiefgangKostspielig, organisatorisch aufwendigWer es sich zeitlich und finanziell leisten kann

Jeder dieser Ansätze bringt also klare Grenzen mit, sobald er isoliert bleibt. Genau deshalb raten erfahrene Sprachlehrer nicht zu einer einzelnen Methode aus dieser Liste, sondern zu einem System, das ihre Stärken bündelt und ihre jeweiligen Schwächen gegenseitig ausgleicht.

Die Expertenmethode: drei Bausteine, ein System

Was Sprachlehrer, Linguisten und Vollzeit-Polyglotten übereinstimmend empfehlen, ist keine neue Erfindung, sondern eine Synthese aus jahrzehntelanger Spracherwerbsforschung: Struktur, verständlicher Input und aktives Sprechen greifen ineinander, statt nacheinander abgearbeitet zu werden.

Baustein 1: Immersion in machbaren Dosen

Immersion heißt nicht zwangsläufig Umzug ins Zielland. Gemeint ist, die neue Sprache in möglichst viele Alltagsmomente zu holen: Serien im Original schauen, Musik hören, Nachrichten in der Zielsprache lesen, kleine Gedanken bewusst in der neuen Sprache formulieren. Vollständige Immersion – etwa durch einen Auslandsaufenthalt – bleibt zwar die intensivste Variante, ist aber nicht für jeden umsetzbar. Partielle Immersion über Medienkonsum lässt sich dagegen ab Niveau A2 in jeden Alltag integrieren und beschleunigt den Fortschritt spürbar.

Baustein 2: Verständlicher Input nach Krashens Prinzip

Der Linguist Stephen Krashen prägte die Idee, dass Sprache vor allem über verständlichen Input erworben wird – Material, das nur minimal über dem eigenen Niveau liegt (das sogenannte i+1-Prinzip). Wer regelmäßig Texte und Podcasts auf diesem Level konsumiert, verankert Wortschatz und Strukturen nachhaltiger als durch reines Pauken. Plattformen wie LingQ haben diesen Ansatz sogar zum zentralen Lernprinzip gemacht, indem sie authentische Inhalte mit automatischem Vokabeltracking verbinden.

Baustein 3: Aktives Sprechen ab der ersten Woche

Der Polyglotten-Blogger Benny Lewis machte die Philosophie „Speak from Day 1“ bekannt: von Beginn an sprechen, auch mit minimalem Wortschatz. Sprechen aktiviert andere Gehirnareale als reines Hören und Lesen – wer früh übt, was ein echtes Gespräch verlangt, gewöhnt sich messbar schneller an spontane Kommunikation. Tutoren auf Plattformen wie italki oder Sprachpartner über Tandem-Apps sind dafür der direkteste Weg, weil sie strukturiertes Feedback mit echtem Sprechdruck kombinieren.

Der Tagesrhythmus, den Experten empfehlen

In der Praxis lässt sich das System in einen einfachen, wiederholbaren Rhythmus gießen:

  • Struktur (rund 20 Minuten): eine App-Lektion mit Grammatik, Vokabeln und automatischer Wiederholung
  • Input (rund 20 Minuten): ein Podcast, ein kurzer Text oder eine Serienfolge in der Zielsprache
  • Output (rund 20 Minuten, drei- bis viermal pro Woche): ein Gespräch mit Tutor, Sprachpartner oder KI-Chat

Wichtig ist dabei weniger die exakte Minutenzahl als das Prinzip: An jedem Lerntag kommen alle drei Bausteine vor, statt sie auf separate Wochentage zu verteilen.

Welcher Lerntyp braucht welchen Schwerpunkt?

Das Grundgerüst aus Struktur, Input und Sprechen bleibt für alle gleich – die Gewichtung der drei Bausteine darf sich aber an deinem Lerntyp orientieren:

LerntypEmpfohlener SchwerpunktSinnvolle Ergänzung
Braucht klare VorgabenStrukturierter Kurs oder App als Basis+ wöchentliche Sprechstunde bei einem Tutor
Selbstständig, liest gernVerständlicher Input über authentische Medien+ Wiederholungssystem für neue Vokabeln
Kommunikativ, redet gernKonversation ab der ersten Woche+ App für Grundwortschatz
Wenig Zeit, viel unterwegsAudiotraining für den Arbeitsweg+ kurze App-Einheiten am Abend
Visuell, mag SpielmechanikenApp-basiertes Training+ Serien in der Zielsprache
Will möglichst schnell reisefähig seinKombination aus App und Tutor ab Woche drei+ Audiotraining für die Aussprache

Was die Forschung zur Wirksamkeit sagt

Vier Erkenntnisse der Spracherwerbsforschung erklären, warum genau diese Kombination so zuverlässig funktioniert:

  • Regelmäßigkeit schlägt Intensität: Tägliche 20 Minuten bringen mehr als zwei Stunden am Wochenende, weil das Gehirn Sprache im Schlaf konsolidiert – Lücken im Rhythmus unterbrechen genau diesen Prozess.
  • Aktive Produktion schlägt passiven Konsum: Reines Hören und Lesen baut passiven Wortschatz auf. Erst wer spricht und schreibt, aktiviert Sprache für echte Kommunikationssituationen.
  • Abrufen schlägt Wiederholen: Sich aktiv an ein Wort zu erinnern, prägt sich stärker ein, als es nur erneut zu lesen – genau dieses Prinzip nutzen Spaced-Repetition-Systeme in Apps wie Babbel oder Anki.
  • Kontext schlägt Isolation: Vokabeln, die in Sätzen und Geschichten gelernt werden, bleiben zuverlässiger im Gedächtnis als isolierte Wortlisten.

Mit diesem System – täglich 45 bis 60 Minuten, aufgeteilt auf Struktur, Input und Sprechpraxis – sind erste echte Gespräche in europäischen Sprachen laut Erfahrungswerten vieler Polyglotten nach acht bis zwölf Wochen realistisch, Niveau B1 nach sechs bis zwölf Monaten.

Anbieter, die die Expertenmethode in der Praxis unterstützen

Die drei Bausteine lassen sich zwar theoretisch komplett kostenlos zusammenstellen, in der Praxis sparst du aber viel Zeit, wenn du für jeden Baustein eine erprobte Plattform nutzt. Die folgenden drei Anbieter decken jeweils einen Schwerpunkt der Expertenmethode besonders gut ab.

italki: Baustein 3 – aktives Sprechen mit echten Tutoren
italki: Baustein 3 – aktives Sprechen mit echten Tutoren
Über 100.000 Tutoren weltweit, Probestunden schon ab rund 4 €. Die naheliegendste Wahl, um den Sprech-Baustein der Expertenmethode ab Woche eins umzusetzen.
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Lingoda: Struktur und Immersion im Live-Unterricht kombiniert
Lingoda: Struktur und Immersion im Live-Unterricht kombiniert
Täglicher Live-Gruppenunterricht mit zertifizierten Lehrkräften verbindet Baustein 1 (Immersion) und Baustein 3 (Sprechen) in einem festen Kursrahmen – inklusive CEFR-Zertifikat.
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Babbel: Baustein 1 – die tägliche Struktur-Routine
Babbel: Baustein 1 – die tägliche Struktur-Routine
Kurze, linguistisch aufgebaute Lektionen mit integrierter Spaced Repetition liefern genau die 20 Minuten Struktur, die den Tagesrhythmus der Expertenmethode eröffnen.
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Häufig gestellte Fragen zur besten Sprachlernmethode

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Sprachen-Expertin bei RTL.de. Als Polyglotte mit drei Fließendsprachen, Erfahrung in fünf Ländern und einem Hintergrund in Sprachschulen verbindet sie fundierte App-Vergleiche mit echten Einblicken in das Sprachenlernen – für Methoden, die wirklich funktionieren.