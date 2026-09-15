Rund 133 Millionen Menschen öffnen Duolingo mittlerweile jeden Monat – kaum eine andere Lern-App hat das Wort „Streak” so populär gemacht. Wer aber ernsthaft eine Fremdsprache aufbauen will und nicht nur eine hübsche Statistik sammeln möchte, stößt früher oder später auf MosaLingua, den französischen Gegenentwurf zum bunten Ligensystem. Die eine App macht aus dem Vokabellernen ein Spiel, die andere aus dem Vergessen eine Wissenschaft. Wir haben beide Anbieter – Duolingo und MosaLingua – nebeneinandergelegt: Preise, Sprachumfang, Lernaufbau und für wen sich welche App tatsächlich lohnt.

Auf den ersten Blick wirkt der Vergleich unfair: Duolingo bietet 42 Sprachen, einen kostenlosen Einstieg und eine Nutzerbasis, die so manche Social-Media-Plattform neidisch machen dürfte. MosaLingua kommt mit gerade einmal 11 Sprachen und ganz ohne Dauer-Gratisversion daher. Doch schon nach wenigen Wochen im direkten Vergleich zeigt sich: Reichweite ist nicht gleich Lernerfolg – und genau darum geht es in diesem Artikel.

Duolingo oder MosaLingua: Die Kernfrage in Kürze

Kurz gesagt: Duolingo gewinnt bei Motivation, Sprachauswahl und kostenlosem Einstieg – seine Gamification-Mechanik sorgt dafür, dass du drangbleibst. MosaLingua gewinnt, sobald es um nachhaltigen Wortschatzaufbau geht: Die Spaced-Repetition-Methode nach dem Pareto-Prinzip ist wissenschaftlich besser belegt als jedes Punktesystem. Wer täglich fünf Minuten Motivation braucht, greift zu Duolingo. Wer in wenigen Monaten wirklich sattelfest im Wortschatz werden will, kommt an MosaLingua kaum vorbei.

Lernphilosophie: Duolingo setzt auf Gamification und spielerische Wiederholung, MosaLingua auf Spaced Repetition und aktives Erinnern.

Duolingo setzt auf Gamification und spielerische Wiederholung, MosaLingua auf Spaced Repetition und aktives Erinnern. Sprachen: 42 bei Duolingo (nur 8 mit Deutsch als Ausgangssprache) gegenüber 11 bei MosaLingua (10 mit Deutsch als Ausgangssprache, alle im gleichen Abo enthalten).

42 bei Duolingo (nur 8 mit Deutsch als Ausgangssprache) gegenüber 11 bei MosaLingua (10 mit Deutsch als Ausgangssprache, alle im gleichen Abo enthalten). Preis: Duolingo dauerhaft kostenlos nutzbar, Premium ab 7,49 €/Monat im Jahresabo; MosaLingua ohne Dauer-Gratisversion, dafür im Jahresabo ab 5,85 €/Monat günstiger.

Duolingo dauerhaft kostenlos nutzbar, Premium ab 7,49 €/Monat im Jahresabo; MosaLingua ohne Dauer-Gratisversion, dafür im Jahresabo ab 5,85 €/Monat günstiger. Am besten geeignet für: Duolingo für Einsteiger und alle, die Motivation über Spielmechaniken ziehen; MosaLingua für zielgerichteten Wortschatzaufbau vor Reise, Umzug oder Job.

Duolingo vs. MosaLingua: Alle Fakten auf einen Blick

Bevor wir in die Details gehen, hier die wichtigsten Eckdaten nebeneinander. Die Tabelle fasst zusammen, worin sich Duolingo und MosaLingua bei Methodik, Sprachumfang und Preis am deutlichsten unterscheiden.

Kriterium Duolingo MosaLingua Gründungsjahr 2011 (Pittsburgh) 2009 (Lyon) Sprachen insgesamt 42 11 Sprachen mit Deutsch als Ausgangssprache 8 10 Lernmethodik Gamification, KI-gestütztes und kontextuelles Lernen Spaced Repetition (MOSA Learning Method), aktives Erinnern Lektionsdauer 3–5 Minuten 5–15 Minuten Kostenlose Version Ja, mit Werbung und Herzen-System Nein, 7 Tage kostenlose Testphase Preis Monatsabo 16,49 € (Super) / 29,99 € (Max) 9,75 € Preis Jahresabo 89,88 € (ca. 7,49 €/Monat) 70,21 € (ca. 5,85 €/Monat) Familien-Abo Ja, 10,25 €/Monat für bis zu 6 Personen Nicht verfügbar Offline-Modus Nur mit Super Duolingo Vollständig, in jedem Abo enthalten KI-Tutor Duolingo Max (GPT-4-basiert) MosaChat-AI (im Jahresabo enthalten) App-Store-Bewertung 4,8/5 (Apple) · 4,6/5 (Google Play) 4,6/5 (Apple) · 4,5/5 (Google Play)

Die Tabelle zeigt schon die Richtung: Duolingo punktet mit Reichweite und einem smarten, kostenlosen Einstiegsangebot. MosaLingua punktet mit fokussierter Lerntiefe und einem Preismodell, das nicht nach Sprachanzahl gestaffelt ist – du zahlst einmal und lernst, was du willst.

Duolingo: Sprachenlernen als tägliches Spiel

Luis von Ahn und Severin Hacker entwickelten Duolingo 2011 an der Carnegie Mellon University mit einem klaren Ziel: Sprachbildung sollte nichts kosten und trotzdem Spaß machen. Aus dieser Idee ist die mit Abstand meistgenutzte Sprachlern-App der Welt geworden – im vierten Quartal 2025 zählte Duolingo rund 133,1 Millionen monatlich aktive Nutzer. Didaktisch verbindet die App Spaced Repetition mit kontextuellem Lernen: Neue Vokabeln begegnen dir direkt in ganzen Sätzen, statt dass du Wortlisten auswendig paukst. Seit 2023 mischt zusätzlich künstliche Intelligenz mit, die Übungen an dein individuelles Lerntempo anpasst.

Eine Lektion dauert bei Duolingo typischerweise nur 3 bis 5 Minuten, dafür wechseln sich die Aufgabentypen munter ab: Lückentexte, Multiple-Choice-Fragen, Hörverständnis, Übersetzungen in beide Richtungen und Sprechaufgaben, bei denen eine Spracherkennung deine Aussprache bewertet. Das eingebaute Wiederholungssystem merkt sich, welche Wörter dir schwerfallen, und spielt sie dir gezielt häufiger aus. Wer zwischendurch auf dem Sofa oder in der Bahn nur ein paar Minuten Zeit hat, findet in diesem Häppchenformat einen fast beiläufigen Einstieg in eine neue Sprache.

Technisch hat Duolingo in den vergangenen Jahren kräftig aufgerüstet: Der KI-Tutor „Duolingo Max” basiert auf GPT-4 und ermöglicht Rollenspiele sowie Videotelefonate mit der virtuellen Figur Lily. Seit Januar 2026 steht die Fehleranalyse „Explain My Answer” sogar allen Nutzern kostenlos zur Verfügung. Das eigentliche Herzstück bleibt aber die Gamification: Streaks, Ligen, XP-Punkte und ein Herzen-System, das Fehler begrenzt, sorgen für ein fast schon suchtartiges Weitermachen-Wollen. Ergänzt wird das Ganze durch Podcasts und kurze Stories zum Mitlesen.

Bei den Kosten bleibt Duolingo fair zu Einsteigern: Die Gratisversion funktioniert dauerhaft, allerdings mit Werbung und einem Herzen-System, das dich bei zu vielen Fehlern ausbremst. Super Duolingo entfernt beides und kostet im Jahresabo umgerechnet 7,49 Euro pro Monat (89,88 Euro pro Jahr), im Monatsabo 16,49 Euro. Für KI-gestützte Konversationsübungen brauchst du Duolingo Max, das mit 29,99 Euro im Monatsabo beziehungsweise rund 14,99 Euro pro Monat im Jahresabo (179,88 Euro) deutlich teurer wird. Familien zahlen im Super-Jahresabo für bis zu sechs Personen nur 10,25 Euro pro Monat und Kopf.

Mit 42 verfügbaren Sprachen wirkt Duolingo auf dem Papier konkurrenzlos – Klingonisch und Hawaiisch inklusive. Der Haken: Mit Deutsch als Ausgangssprache stehen dir nur 8 Sprachen zur Verfügung, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch. Wer eine dieser acht Sprachen lernen will, ist bestens bedient. Wer Schwedisch oder Polnisch sucht, muss auf Englisch als Lernsprache umsteigen oder sich anderswo umsehen. Auch die Grammatikvermittlung bleibt oberflächlich: Regeln erklärt Duolingo selten explizit, du sollst sie eher aus dem Kontext erschließen – für analytische Lerntypen mitunter frustrierend.

Am besten eignet sich Duolingo für alle, die eine tägliche Lernroutine aufbauen wollen, ohne sich vorab auf ein festes Lernziel festzulegen, und die Motivation eher über Spielmechaniken als über reine Disziplin ziehen. Auch für Reisende, die schnell ein Sprachgefühl für eine der acht deutschsprachig verfügbaren Zielsprachen entwickeln wollen, ist die App ein guter, kostenloser Startpunkt.

MosaLingua: Vokabeln lernen nach wissenschaftlicher Methode

MosaLingua kommt aus Lyon: Ingenieur Samuel Michelot und Polyglott Luca Sadurny gründeten die App 2009 mit einem entgegengesetzten Anspruch zu Duolingo – nicht Unterhaltung, sondern nachweisbarer Lernfortschritt sollte im Mittelpunkt stehen. Die MOSA Learning Method, das didaktische Fundament der App, kombiniert Spaced Repetition mit aktivem Erinnern und dem Pareto-Prinzip: Du lernst zuerst die rund 20 Prozent der Wörter, mit denen sich etwa 80 Prozent alltäglicher Gespräche bestreiten lassen.

Statt eines festen Lernpfads arbeitet MosaLingua mit einem intelligenten Karteikartensystem. Du wählst ein Themenfeld – etwa Reisen, Beruf oder Alltag – und durchläufst pro Karte einen Fünf-Schritte-Prozess: hören, lesen, nachsprechen, schreiben, selbst einschätzen, wie gut du dir die Phrase gemerkt hast. Eine Sitzung dauert 5 bis 15 Minuten und umfasst 10 bis 20 Karten. Das Wiederholungsintervall berechnet die App individuell – eine Karte taucht kurz bevor du sie vergessen würdest wieder auf, nicht früher und nicht später.

Technisch tritt MosaLingua bewusst zurückhaltender auf als Duolingo: Es gibt weder Ligen noch Streaks, dafür Fortschrittsbalken und Abzeichen. Der Clou steckt woanders – im Hands-free-Modus kannst du Vokabeln beim Joggen, Kochen oder Autofahren wiederholen, ganz ohne aufs Display zu schauen. Die Browser-Erweiterung MosaDiscovery verwandelt Wörter, denen du beim Surfen begegnest, automatisch in neue Lernkarten. Mit MosaChat-AI ist inzwischen zudem ein KI-gestützter Dialogpartner an Bord, der zwar nicht das Niveau von Duolingo Max erreicht, aber im Jahresabo ohne Aufpreis enthalten ist.

Eine dauerhafte Gratisversion bietet MosaLingua nicht – dafür eine siebentägige Testphase mit vollem Funktionsumfang. Danach kostet das Monatsabo 9,75 Euro, das Jahresabo 70,21 Euro, umgerechnet 5,85 Euro pro Monat. Der entscheidende Unterschied zu vielen Konkurrenten: Ein einziges Abo schaltet alle verfügbaren Sprachen frei, du zahlst also nie extra, wenn du parallel eine zweite oder dritte Sprache lernen willst. Familien- oder Lifetime-Pläne gibt es nicht, gelegentlich aber zeitlich begrenzte Rabattaktionen wie einen Frühlings- oder Black-Friday-Sale.

Mit insgesamt 11 Sprachen bleibt das Angebot überschaubar, dafür mit Deutsch als Ausgangssprache sogar breiter als bei Duolingo: 10 der 11 Sprachen lassen sich direkt aus dem Deutschen heraus lernen, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch und Arabisch. Wer Schwedisch, Türkisch oder Polnisch sucht, wird woanders fündig. Auch optisch punktet die App nicht: Das Interface wirkt im Vergleich zu Duolingos bunter Oberfläche eher funktional als verspielt – Motivation musst du dir selbst organisieren.

Am besten eignet sich MosaLingua für alle, die bereits wissen, welche Sprache sie brauchen, und die in überschaubarer Zeit einen belastbaren Wortschatz aufbauen wollen – etwa vor einem Auslandsjob, einem Auslandssemester oder einer längeren Reise. Wer zusätzlich zu Vokabeln freies Sprechen üben will, kombiniert die App am besten mit einem Live-Tutor.

Für wen lohnt sich Duolingo, für wen MosaLingua?

Die Entscheidung zwischen beiden Apps hängt weniger vom Budget ab als von deinem Lerntyp. Bist du eher der Typ, der Motivation über kleine Erfolgserlebnisse zieht, feste Rituale liebt und noch unentschlossen ist, welche Sprache es überhaupt werden soll, ist Duolingo der bequemere Einstieg – kostenlos, spielerisch, mit riesiger Auswahl an möglichen Zielsprachen. Steht das Ziel dagegen schon fest, etwa weil ein Umzug, ein Auslandsjob oder eine Prüfung ansteht, punktet MosaLingua mit seiner zielgerichteten Methode und dem günstigeren Jahrespreis.

Für Vielreisende, die im Zug oder Flugzeug offline lernen wollen, ist MosaLingua ohnehin die verlässlichere Wahl, weil der Offline-Modus in jedem Abo enthalten ist, während Duolingo dafür ein kostenpflichtiges Upgrade voraussetzt. Wer dagegen mit einer der acht bei Duolingo verfügbaren deutschsprachigen Zielsprachen liebäugelt und zunächst unverbindlich reinschnuppern möchte, verliert bei der kostenlosen Version nichts außer ein wenig Werbung.

Ein Königsweg besteht darin, beide Apps parallel zu nutzen: Duolingo für die tägliche Fünf-Minuten-Routine und den Spaß am Dranbleiben, MosaLingua für den gezielten, wissenschaftlich fundierten Wortschatzaufbau. Die beiden Ansätze schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich.

Häufig gestellte Fragen zu Duolingo und MosaLingua im Vergleich

Ist Duolingo oder MosaLingua günstiger? Im Jahresabo ist MosaLingua günstiger: 70,21 € pro Jahr entsprechen rund 5,85 € im Monat. Super Duolingo kostet im Jahresabo 89,88 €, also etwa 7,49 € pro Monat. Duolingo hat dafür eine dauerhaft kostenlose Version mit Werbung, die MosaLingua nicht bietet. Richtig teuer wird nur Duolingo Max mit rund 14,99 € pro Monat im Jahresabo. Welche App hat mehr Sprachen im Angebot? Insgesamt liegt Duolingo mit 42 gegenüber 11 Sprachen klar vorn. Mit Deutsch als Ausgangssprache dreht sich das Bild allerdings: Duolingo bietet dann nur 8 Sprachen, MosaLingua dagegen 10. Wer aus dem Deutschen heraus lernen will, findet bei MosaLingua also überraschend die größere Auswahl. Was bringt mehr – Duolingos Gamification oder MosaLinguas Spaced Repetition? Beide Ansätze verfolgen unterschiedliche Ziele. Gamification hilft dabei, überhaupt erst eine Lerngewohnheit aufzubauen – Streaks und Ligen motivieren zum täglichen Dranbleiben. Spaced Repetition, wie es MosaLingua konsequent umsetzt, ist für den langfristigen Erhalt von Vokabeln wissenschaftlich besser untersucht. Für schnellen Einstieg eignet sich also eher Duolingo, für nachhaltigen Wortschatz eher MosaLingua. Kann ich mit Duolingo oder MosaLingua eine Sprache fließend sprechen lernen? Für die großen Sprachen wie Englisch oder Spanisch bringen dich beide Apps realistisch bis etwa Niveau B2, bei selteneren Sprachen eher bis A2 oder B1. Für echte Gesprächssicherheit auf C1-Niveau reicht keine der beiden Apps allein aus – dafür braucht es zusätzlich echte Sprechpraxis mit Muttersprachlern oder Tutoren. Funktionieren Duolingo und MosaLingua auch offline? Bei MosaLingua ist der Offline-Modus in jedem bezahlten Abo enthalten, inklusive aller Audiodateien. Bei Duolingo brauchst du dafür zwingend ein Super-Duolingo-Abo – in der kostenlosen Version funktioniert die App nur mit Internetverbindung. Wer viel unterwegs ohne WLAN lernt, ist mit MosaLingua flexibler unterwegs. Lässt sich Duolingo mit MosaLingua kombinieren? Ja, das ist sogar eine sinnvolle Strategie. Viele Nutzer setzen Duolingo für die tägliche Motivation und einfache Wiederholung ein und ergänzen gezielt mit MosaLingua, sobald es um den systematischen Aufbau von Wortschatz für ein konkretes Ziel geht. Beide Apps schließen sich nicht aus, sondern decken unterschiedliche Bedürfnisse ab.

Fazit: Duolingo oder MosaLingua – unsere Einschätzung

Duolingo und MosaLingua lösen unterschiedliche Probleme. Duolingo nimmt dir die Überwindung, überhaupt anzufangen – kostenlos, bunt, mit einem Belohnungssystem, das an mobile Spiele erinnert. MosaLingua nimmt dir die Ineffizienz ab, die entsteht, wenn du ohne System lernst, und liefert dafür harte Wissenschaft statt Bonuspunkte.

Unsere Empfehlung nach dem Vergleich: Starte mit Duolingo, wenn du noch unsicher bist, welche Sprache und welches Tempo zu dir passen. Wechsle zu MosaLingua oder nutze beide parallel, sobald ein konkretes Ziel feststeht – Reise, Job oder Prüfung. Für die reine Motivation bleibt Duolingo unschlagbar, für den tatsächlichen Wortschatzaufbau hat MosaLingua im Vergleich die Nase vorn.